Ya beni sararsa memleket hasretiâ€¦.

Ahmet Kaya ÅŸarkÄ±larÄ±, KardeÅŸ Türkülerâ€™in canlÄ± yorumu ve bir sürgün öyküsü... â€˜Hep Sonradanâ€™ güçlü müziÄŸiyle, ülkenin yakÄ±n geçmiÅŸini hem anÄ±msatmasÄ± hem de olan bitenin bugünle baÄŸÄ±nÄ± hissettirmesiyle ciÄŸer delen bir oyun...
MÃ¼ziÄŸiyle memleketin her kesimine deÄŸen, gelgelim ki Ã§ok sevdiÄŸi memleketinde kendine bir kÃ¶ÅŸe bulamayan ve sÃ¼rgÃ¼nde henÃ¼z 43 yaÅŸÄ±nda hayattan ayrÄ±lan bir isim Ahmet Kaya. BoÄŸaziÃ§i GÃ¶steri SanatlarÄ± TopluluÄŸu ile An YapÄ±mâ€™Ä±n ortak Ã¼retimi olan, Kayaâ€™nÄ±n ezgilerini KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼lerâ€™in emanet aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Hep Sonradanâ€™; kolektif hafÄ±zamÄ±zÄ±n biriciklerinden Ahmet Kayaâ€™yÄ± â€˜mÃ¼zikli oyunâ€™ formunda karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±karÄ±yor.
â€˜Hep Sonradanâ€™, bir â€˜Ahmet Kaya mÃ¼zikaliâ€™ deÄŸil. BGSTâ€™den Metin GÃ¶kselâ€™in rejisÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde; Funda Alp, Didem Kaplan ve CÃ¼neyt Yalazâ€™Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± metin ve KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼lerâ€™in canlÄ± yorumladÄ±ÄŸÄ± Ahmet Kaya ÅŸarkÄ±larÄ± eÅŸliÄŸinde TÃ¼rkiyeâ€™nin yaralarÄ±na ama en Ã§ok da sÃ¼rgÃ¼nlÃ¼ÄŸe ve memleket hasretine dair bir Ã§alÄ±ÅŸma. Karma bir ekibin elinden, son derece sÄ±kÄ± bir yÃ¼zleÅŸme Ã§abasÄ±.
Ahmet Kayaâ€™nÄ±n Malatyaâ€™dan Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ±, Kaya ile Parisâ€™te sÃ¼rgÃ¼nde ortaklaÅŸan Salihâ€™in evindeyiz. Bir mÃ¼lteci olan yardÄ±mcÄ±sÄ± PÄ±nar ile birlikte heyecanla; yirmi sene sonra gÃ¶receÄŸi Ã§ocuklarÄ± Feride, Yusuf ve Serhatâ€™Ä± bekliyor Salih. Unutmamak iÃ§in yÃ¼zlerce sayfaya dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ her ÅŸeyi anlatacak onlara. AÃ§lÄ±k grevinden â€˜yadigarâ€™ korsakoff sendromu artÄ±k aklÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor Ã§Ã¼nkÃ¼. Ahmet Kayaâ€™nÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ±ysa anÄ±msamasÄ±na yardÄ±mcÄ±... Ã‡ocuklar babaya Ã¶fkeli; anlamÄ±yorlar. Sonradan anlayacaklar... Baba Salih â€˜en baÅŸtan!â€™ anlatacak, Ã§Ã¼nkÃ¼ hep â€˜en baÅŸtan baÅŸlamak lazÄ±mâ€™...
â€˜Hep Sonradanâ€™ Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iÅŸ; KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼ler Salihâ€™in hikÃ¢yelerine usulca yerleÅŸen ÅŸarkÄ±larla (Arka Mahalle, BÃ¼yÃ¼dÃ¼n BebeÄŸim, Memleket Hasreti, Giderim, Ä°Ã§imde Ã–len Biri Var, Fosso Necdat, Beni Bul Anne, Ã–yle Bir Yerdeyim ki...) â€˜ciÄŸer delmeâ€™ etkisi yapÄ±yor. Ama bir de Salihâ€™in kendi yaÅŸamÄ±nÄ± anlatÄ±rken aslÄ±nda memleketin unuttuklarÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±mlar var ki oyun asÄ±l gÃ¼cÃ¼nÃ¼ oralarda topluyor. Salih ve Ahmet Kaya ÅŸarkÄ±larÄ±, bu Ã¼lkeden gitmek zorunda kalmayÄ±, memleket ve evlat hasretini anlatÄ±rken; oyun bugÃ¼ne de dokunmayÄ± baÅŸarÄ±yor. Ã–te yandan Ermeni sÃ¼rgÃ¼nler de var â€˜Hep Sonradanâ€™Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nde, 90â€™larÄ±n â€˜kayÄ±p Ã§ocuklarÄ±â€™ da... Seyircinin tÃ¼ylerini pek Ã§ok anda diken diken edecek, etkisi â€“hele ki KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼lerâ€™in enfes performasÄ±yla- derinlerde hissedilecek bir oyun...
â€˜Hep Sonradanâ€™Ä± bir parÃ§a zayÄ±flaÅŸtÄ±ran ÅŸey, hikÃ¢yenin bir tÃ¼rlÃ¼ aÃ§Ä±lamamasÄ±. Salihâ€™in Ã§ocuklarÄ±nÄ±n babalarÄ±yla gergin iliÅŸkileri, sahne Ã¼stÃ¼ aksiyon, diyaloglar baÅŸlarda gÃ¶z yorup akÄ±l karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor... Naz Eraydaâ€™nÄ±n kaÄŸÄ±tlarla yarattÄ±ÄŸÄ± fon ve Cem YÄ±lmazerâ€™in bu fonu hareketlendiren zekice Ä±ÅŸÄ±k tasarÄ±mÄ± ne kadar Ã§arpÄ±cÄ±ysa, sahnedeki kaÄŸÄ±tlarÄ±n durmaksÄ±zÄ±n havalara fÄ±rlatÄ±lmasÄ± da tekrarlandÄ±kÃ§a etkisini yitiren bir efekt. Ahmet Kayaâ€™nÄ±n mezarÄ±na gÃ¶nderme yapan dekorun etkisi de yorucu hareket dÃ¼zeni sebebiyle bir parÃ§a azalÄ±yor. Salihâ€™in anÄ±larÄ±na eÅŸlik eden, BGST oyunlarÄ±ndan aÅŸina olduÄŸumuz stilize dans koreografisi ve seyirciye imge takviyesi yapmayÄ± gÃ¶rev edinen objeler de akÄ±ÅŸta sapmalar yaratÄ±yor.Â
Ä°ÅŸin en gÃ¼zel tarafÄ± ÅŸu ki; oyun ilerledikÃ§e bu parÃ§alanmÄ±ÅŸ ailenin Ã¶ykÃ¼sÃ¼, oyunun ana meselesi ve Ahmet Kaya mÃ¼zikleri bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeyi baÅŸarÄ±yor. Ve Salih son anda â€˜bir yanÄ±mÄ±zÄ±n bahar bahÃ§eâ€™ olduÄŸunu aklÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼veriyor. â€˜Hep Sonradanâ€™Ä± gÃ¶rÃ¼n. Belki â€˜en baÅŸtan baÅŸlamakâ€™ iÃ§in hepimize bir heves gelecek Ã§Ã¼nkÃ¼... Ahmet Kaya iyi ki geÃ§miÅŸ bu Ã¼lkeden, iyi ki KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼ler var...
YÄ±ldÄ±z: 4.5
HEP SONRADAN
BGST&AN YAPIM
Yazan: Funda Alp, CÃ¼neyt Yalaz, Didem Kaplan
YÃ¶neten: Metin GÃ¶ksel
Oyuncular: CÃ¼neyt Yalaz, Ferya Soysal, Banu AÃ§Ä±kdeniz, Ahmet Melih YÄ±lmaz, Elit AndaÃ§ Ã‡am, Saim GÃ¼veloÄŸlu
MÃ¼zik: KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼ler
SÃ¼re: 120 dakika
Ne zaman&nerede: 31 Ocak PerÅŸembe, 20.30, Uniq Hall
Bilet FiyatÄ±: Tam 88, 110, 137 TL; Ã¶ÄŸrenci 55 TL.
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Ya beni sararsa memleket hasretiâ€¦.
Ahmet Kaya ÅŸarkÄ±larÄ±, KardeÅŸ Türkülerâ€™in canlÄ± yorumu ve bir sürgün öyküsü... â€˜Hep Sonradanâ€™ güçlü müziÄŸiyle, ülkenin yakÄ±n geçmiÅŸini hem anÄ±msatmasÄ± hem de olan bitenin bugünle baÄŸÄ±nÄ± hissettirmesiyle ciÄŸer delen bir oyun...
MÃ¼ziÄŸiyle memleketin her kesimine deÄŸen, gelgelim ki Ã§ok sevdiÄŸi memleketinde kendine bir kÃ¶ÅŸe bulamayan ve sÃ¼rgÃ¼nde henÃ¼z 43 yaÅŸÄ±nda hayattan ayrÄ±lan bir isim Ahmet Kaya. BoÄŸaziÃ§i GÃ¶steri SanatlarÄ± TopluluÄŸu ile An YapÄ±mâ€™Ä±n ortak Ã¼retimi olan, Kayaâ€™nÄ±n ezgilerini KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼lerâ€™in emanet aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Hep Sonradanâ€™; kolektif hafÄ±zamÄ±zÄ±n biriciklerinden Ahmet Kayaâ€™yÄ± â€˜mÃ¼zikli oyunâ€™ formunda karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±karÄ±yor.
â€˜Hep Sonradanâ€™, bir â€˜Ahmet Kaya mÃ¼zikaliâ€™ deÄŸil. BGSTâ€™den Metin GÃ¶kselâ€™in rejisÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde; Funda Alp, Didem Kaplan ve CÃ¼neyt Yalazâ€™Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± metin ve KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼lerâ€™in canlÄ± yorumladÄ±ÄŸÄ± Ahmet Kaya ÅŸarkÄ±larÄ± eÅŸliÄŸinde TÃ¼rkiyeâ€™nin yaralarÄ±na ama en Ã§ok da sÃ¼rgÃ¼nlÃ¼ÄŸe ve memleket hasretine dair bir Ã§alÄ±ÅŸma. Karma bir ekibin elinden, son derece sÄ±kÄ± bir yÃ¼zleÅŸme Ã§abasÄ±.
Ahmet Kayaâ€™nÄ±n Malatyaâ€™dan Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ±, Kaya ile Parisâ€™te sÃ¼rgÃ¼nde ortaklaÅŸan Salihâ€™in evindeyiz. Bir mÃ¼lteci olan yardÄ±mcÄ±sÄ± PÄ±nar ile birlikte heyecanla; yirmi sene sonra gÃ¶receÄŸi Ã§ocuklarÄ± Feride, Yusuf ve Serhatâ€™Ä± bekliyor Salih. Unutmamak iÃ§in yÃ¼zlerce sayfaya dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ her ÅŸeyi anlatacak onlara. AÃ§lÄ±k grevinden â€˜yadigarâ€™ korsakoff sendromu artÄ±k aklÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor Ã§Ã¼nkÃ¼. Ahmet Kayaâ€™nÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ±ysa anÄ±msamasÄ±na yardÄ±mcÄ±... Ã‡ocuklar babaya Ã¶fkeli; anlamÄ±yorlar. Sonradan anlayacaklar... Baba Salih â€˜en baÅŸtan!â€™ anlatacak, Ã§Ã¼nkÃ¼ hep â€˜en baÅŸtan baÅŸlamak lazÄ±mâ€™...
â€˜Hep Sonradanâ€™ Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iÅŸ; KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼ler Salihâ€™in hikÃ¢yelerine usulca yerleÅŸen ÅŸarkÄ±larla (Arka Mahalle, BÃ¼yÃ¼dÃ¼n BebeÄŸim, Memleket Hasreti, Giderim, Ä°Ã§imde Ã–len Biri Var, Fosso Necdat, Beni Bul Anne, Ã–yle Bir Yerdeyim ki...) â€˜ciÄŸer delmeâ€™ etkisi yapÄ±yor. Ama bir de Salihâ€™in kendi yaÅŸamÄ±nÄ± anlatÄ±rken aslÄ±nda memleketin unuttuklarÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±mlar var ki oyun asÄ±l gÃ¼cÃ¼nÃ¼ oralarda topluyor. Salih ve Ahmet Kaya ÅŸarkÄ±larÄ±, bu Ã¼lkeden gitmek zorunda kalmayÄ±, memleket ve evlat hasretini anlatÄ±rken; oyun bugÃ¼ne de dokunmayÄ± baÅŸarÄ±yor. Ã–te yandan Ermeni sÃ¼rgÃ¼nler de var â€˜Hep Sonradanâ€™Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nde, 90â€™larÄ±n â€˜kayÄ±p Ã§ocuklarÄ±â€™ da... Seyircinin tÃ¼ylerini pek Ã§ok anda diken diken edecek, etkisi â€“hele ki KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼lerâ€™in enfes performasÄ±yla- derinlerde hissedilecek bir oyun...
â€˜Hep Sonradanâ€™Ä± bir parÃ§a zayÄ±flaÅŸtÄ±ran ÅŸey, hikÃ¢yenin bir tÃ¼rlÃ¼ aÃ§Ä±lamamasÄ±. Salihâ€™in Ã§ocuklarÄ±nÄ±n babalarÄ±yla gergin iliÅŸkileri, sahne Ã¼stÃ¼ aksiyon, diyaloglar baÅŸlarda gÃ¶z yorup akÄ±l karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor... Naz Eraydaâ€™nÄ±n kaÄŸÄ±tlarla yarattÄ±ÄŸÄ± fon ve Cem YÄ±lmazerâ€™in bu fonu hareketlendiren zekice Ä±ÅŸÄ±k tasarÄ±mÄ± ne kadar Ã§arpÄ±cÄ±ysa, sahnedeki kaÄŸÄ±tlarÄ±n durmaksÄ±zÄ±n havalara fÄ±rlatÄ±lmasÄ± da tekrarlandÄ±kÃ§a etkisini yitiren bir efekt. Ahmet Kayaâ€™nÄ±n mezarÄ±na gÃ¶nderme yapan dekorun etkisi de yorucu hareket dÃ¼zeni sebebiyle bir parÃ§a azalÄ±yor. Salihâ€™in anÄ±larÄ±na eÅŸlik eden, BGST oyunlarÄ±ndan aÅŸina olduÄŸumuz stilize dans koreografisi ve seyirciye imge takviyesi yapmayÄ± gÃ¶rev edinen objeler de akÄ±ÅŸta sapmalar yaratÄ±yor.Â
Ä°ÅŸin en gÃ¼zel tarafÄ± ÅŸu ki; oyun ilerledikÃ§e bu parÃ§alanmÄ±ÅŸ ailenin Ã¶ykÃ¼sÃ¼, oyunun ana meselesi ve Ahmet Kaya mÃ¼zikleri bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeyi baÅŸarÄ±yor. Ve Salih son anda â€˜bir yanÄ±mÄ±zÄ±n bahar bahÃ§eâ€™ olduÄŸunu aklÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼veriyor. â€˜Hep Sonradanâ€™Ä± gÃ¶rÃ¼n. Belki â€˜en baÅŸtan baÅŸlamakâ€™ iÃ§in hepimize bir heves gelecek Ã§Ã¼nkÃ¼... Ahmet Kaya iyi ki geÃ§miÅŸ bu Ã¼lkeden, iyi ki KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼ler var...
YÄ±ldÄ±z: 4.5
HEP SONRADAN
BGST&AN YAPIM
Yazan: Funda Alp, CÃ¼neyt Yalaz, Didem Kaplan
YÃ¶neten: Metin GÃ¶ksel
Oyuncular: CÃ¼neyt Yalaz, Ferya Soysal, Banu AÃ§Ä±kdeniz, Ahmet Melih YÄ±lmaz, Elit AndaÃ§ Ã‡am, Saim GÃ¼veloÄŸlu
MÃ¼zik: KardeÅŸ TÃ¼rkÃ¼ler
SÃ¼re: 120 dakika
Ne zaman&nerede: 31 Ocak PerÅŸembe, 20.30, Uniq Hall
Bilet FiyatÄ±: Tam 88, 110, 137 TL; Ã¶ÄŸrenci 55 TL.
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