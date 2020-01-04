Şehirli, beyaz yakalı ve arayışta!

Anti-romantik komedi ‘Aşk Geçmişim’, hitap ettiği seyirci kitlesinin, oyunun hemen her anında kendisini bulacağı bir hikâye. Şehrin beyaz yakalı yalnızlarının ruh hali, eğlenceli ve ustalıklı bir dille sahnede.
AŞK GEÇMİŞİM (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
(PANGEA&TATLI EKŞİ TİYATRO)
Yazan: D.C. Jackson
Yöneten: Tuğrul Tülek
Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu, Rıza Kocaoğlu
Ne zaman&nerede: 11 Ocak Cumartesi, 16.00 ve 20.30’da, Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
Bilet fiyatları: 110 ve 99 lira
Süre: 120 dakika
Birbirinden kıvrak performanslarıyla üç yetkin oyuncu, sahnedeki her anı ustalıkla çizmiş bir rejisör ve seyircinin ruh halini tam 12’den vuran güncel bir metin, ihtiyaca pratik bir şekilde hizmet eden dekor-kostüm-ışık tasarımları... Bu formül ortaya; sahneyi kıpır kıpır, seyirci koltuklarını kıkır kıkır hareketlendiren, sezonun eğlenceli oyunlarından birini çıkarmış:
‘Aşk Geçmişim’.
Mevzumuz, adından duyurulduğu üzere ‘aşk’. Günümüzdeyiz. Bir ofiste. 30’larındaki Tom yeni başladığı işinde çalışma arkadaşı Amy ile pek çok beyaz yakalı plaza çalışanına tanıdık gelecek bir yakınlaşma yaşar. Tom, Amy ve çalışma arkadaşları Sasha arasında kurulan hikâye boyunca, ana kadın ve erkek karakterin ‘aşk geçmişlerine’, lise, üniversite yıllarından bugünlerine uzanan ‘ilişki çabalarına’ gidip geleceğiz.
Ekibin isabetli tanımında denildiği üzere, ‘Aşk Geçmişim’ bir ‘anti-romantik komedi’. Açıkçası hitap ettiği seyirci kitlesinin –şehirli, beyaz yakalı, orta yaş- kendisini oyunun hemen her anında özdeşleştireceği bir oyun. Rıza Kocaoğlu’nun sahnede belirip “Nereden buluyor bu insanlar birbirlerini?” diye seyirciye sorduğu anda başlayıp, “Tinder mı mesela?” diye devam ederken kabarıp, oyun boyu dinmeyen kahkaha dalgası boyunca hissettirdiği gibi: “Hah, aynı biz!”
Yeni seneye başlamak için hoş bir tercih
1980 doğumlu İskoç yazar D.C. Jackson kuşağının kendini bulamama, ilişki kurma/kuramama, sorumluk alamama, “Ne yapıyorum bu hayatta?” sorgulamasından kurtulamama hallerini, hem kadının hem erkeğin gözünden anlattığı bir metne yerleştirmiş. Tuğrul Tülek’in küçük aksesuar, dekor değişimleriyle kurduğu, dinamik bir akışta süren rejisiyse bu bol karakterli, zamanlar içinde dolaşan anlatıyı seyirci için iyice eğlenceli hale getirmiş. Tom ve Amy’nin ilişkisini erkeğin ve kadının gözünden ayrı ayrı izlerken (çok nadir anlarda tekrar hissine düşülse de) benim aklıma gelen soru şu oldu: “Karşımızdaki insanın gerçekten ne hissettiğini anlamak bu kadar zor olmak zorunda mı?”
Bir tür ‘kendini iyi hisset’ oyunu ‘Aşk Geçmişim’, yeni seneye başlamak için hoş bir tercih...
BU HAFTA SAHNELERDE
◊ Cimri Semaver Kumpanya Moliere’in klasik güldürüsünü, Semaver Kumpanya ekibi hünerli elleriyle yorumluyor. Yarın 20.00’de CKM’de.
◊ Zengin Mutfağı DasDas Şener Şen’in 14 yıl aradan sonra sahneye çıkmasına vesile olan Vasıf Öngören’in kült oyunu 6 Ocak Pazartesi saat 20.00’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda.
◊ Gerçek Zorlu PSM Fransız romancı Florian Zeller’ın ‘gerçeklik algımızı’ kurcaladığı, Mehmet Ergen yönetimindeki oyunda Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder rol alıyor. 7 Ocak Salı, 20.30’da Zorlu PSM’de.
◊ Nora Bir Bebek Evi, İstanbul Şehir Tiyatroları Kadınların kimlik mücadelesine Ibsen’in 140 sene önce sunduğu bir tür katkı olan ‘Nora’, Ali Gökmen Altuğ rejisiyle 8 Ocak Çarşamba 20.30’da Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
◊ Sesin Resmi DOT Şimdiden yılın en çok konuşulanlarından; oyun yazarı bir kadın ile ayakta durmaya çabalayan genç bir erkeğin sıra dışı karşılaşması. Esra Bezen Bilgin ve Yağız Can Konyalı’nın rol aldığı oyun 9 Ocak Perşembe 21.00’de DOT Kanyonda’da.
Muhakkak görün
2017’nin en iyi işlerinden olduğunu düşündüğüm ‘İstila!’, B Planı tarafından yeniden sahneleniyor. Tunuslu-İsveçli yazar Jonas Hassen Khemiri’nin ‘mülteciler/kimlik/dil/yabancı düşmanlığı’ üzerine yazdığı zekice ve muzip metnini, Sami Berat Marçalı rejisiyle, aynı ekipten tekrar izleyebileceğiz. Her yeni güne bir başka delinin kuyuya attığı taşlarla başlayan bir ülkenin insanları olarak ‘Abdulkasem’in gizemi fazlasıyla tanıdık gelecek. İyi metin, iyi sahneleme ve çok iyi oyunculuklar. Bu sezonun listesine alın. Bu akşam 19.30’da Zorlu PSM’de.
Şehirli, beyaz yakalı ve arayışta!
Anti-romantik komedi ‘Aşk Geçmişim’, hitap ettiği seyirci kitlesinin, oyunun hemen her anında kendisini bulacağı bir hikâye. Şehrin beyaz yakalı yalnızlarının ruh hali, eğlenceli ve ustalıklı bir dille sahnede.
AŞK GEÇMİŞİM (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
(PANGEA&TATLI EKŞİ TİYATRO)
Yazan: D.C. Jackson
Yöneten: Tuğrul Tülek
Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu, Rıza Kocaoğlu
Ne zaman&nerede: 11 Ocak Cumartesi, 16.00 ve 20.30’da, Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
Bilet fiyatları: 110 ve 99 lira
Süre: 120 dakika
Birbirinden kıvrak performanslarıyla üç yetkin oyuncu, sahnedeki her anı ustalıkla çizmiş bir rejisör ve seyircinin ruh halini tam 12’den vuran güncel bir metin, ihtiyaca pratik bir şekilde hizmet eden dekor-kostüm-ışık tasarımları... Bu formül ortaya; sahneyi kıpır kıpır, seyirci koltuklarını kıkır kıkır hareketlendiren, sezonun eğlenceli oyunlarından birini çıkarmış:
‘Aşk Geçmişim’.
Mevzumuz, adından duyurulduğu üzere ‘aşk’. Günümüzdeyiz. Bir ofiste. 30’larındaki Tom yeni başladığı işinde çalışma arkadaşı Amy ile pek çok beyaz yakalı plaza çalışanına tanıdık gelecek bir yakınlaşma yaşar. Tom, Amy ve çalışma arkadaşları Sasha arasında kurulan hikâye boyunca, ana kadın ve erkek karakterin ‘aşk geçmişlerine’, lise, üniversite yıllarından bugünlerine uzanan ‘ilişki çabalarına’ gidip geleceğiz.
Ekibin isabetli tanımında denildiği üzere, ‘Aşk Geçmişim’ bir ‘anti-romantik komedi’. Açıkçası hitap ettiği seyirci kitlesinin –şehirli, beyaz yakalı, orta yaş- kendisini oyunun hemen her anında özdeşleştireceği bir oyun. Rıza Kocaoğlu’nun sahnede belirip “Nereden buluyor bu insanlar birbirlerini?” diye seyirciye sorduğu anda başlayıp, “Tinder mı mesela?” diye devam ederken kabarıp, oyun boyu dinmeyen kahkaha dalgası boyunca hissettirdiği gibi: “Hah, aynı biz!”
Yeni seneye başlamak için hoş bir tercih
1980 doğumlu İskoç yazar D.C. Jackson kuşağının kendini bulamama, ilişki kurma/kuramama, sorumluk alamama, “Ne yapıyorum bu hayatta?” sorgulamasından kurtulamama hallerini, hem kadının hem erkeğin gözünden anlattığı bir metne yerleştirmiş. Tuğrul Tülek’in küçük aksesuar, dekor değişimleriyle kurduğu, dinamik bir akışta süren rejisiyse bu bol karakterli, zamanlar içinde dolaşan anlatıyı seyirci için iyice eğlenceli hale getirmiş. Tom ve Amy’nin ilişkisini erkeğin ve kadının gözünden ayrı ayrı izlerken (çok nadir anlarda tekrar hissine düşülse de) benim aklıma gelen soru şu oldu: “Karşımızdaki insanın gerçekten ne hissettiğini anlamak bu kadar zor olmak zorunda mı?”
Bir tür ‘kendini iyi hisset’ oyunu ‘Aşk Geçmişim’, yeni seneye başlamak için hoş bir tercih...
BU HAFTA SAHNELERDE
◊ Cimri Semaver Kumpanya Moliere’in klasik güldürüsünü, Semaver Kumpanya ekibi hünerli elleriyle yorumluyor. Yarın 20.00’de CKM’de.
◊ Zengin Mutfağı DasDas Şener Şen’in 14 yıl aradan sonra sahneye çıkmasına vesile olan Vasıf Öngören’in kült oyunu 6 Ocak Pazartesi saat 20.00’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda.
◊ Gerçek Zorlu PSM Fransız romancı Florian Zeller’ın ‘gerçeklik algımızı’ kurcaladığı, Mehmet Ergen yönetimindeki oyunda Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder rol alıyor. 7 Ocak Salı, 20.30’da Zorlu PSM’de.
◊ Nora Bir Bebek Evi, İstanbul Şehir Tiyatroları Kadınların kimlik mücadelesine Ibsen’in 140 sene önce sunduğu bir tür katkı olan ‘Nora’, Ali Gökmen Altuğ rejisiyle 8 Ocak Çarşamba 20.30’da Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
◊ Sesin Resmi DOT Şimdiden yılın en çok konuşulanlarından; oyun yazarı bir kadın ile ayakta durmaya çabalayan genç bir erkeğin sıra dışı karşılaşması. Esra Bezen Bilgin ve Yağız Can Konyalı’nın rol aldığı oyun 9 Ocak Perşembe 21.00’de DOT Kanyonda’da.
Muhakkak görün
2017’nin en iyi işlerinden olduğunu düşündüğüm ‘İstila!’, B Planı tarafından yeniden sahneleniyor. Tunuslu-İsveçli yazar Jonas Hassen Khemiri’nin ‘mülteciler/kimlik/dil/yabancı düşmanlığı’ üzerine yazdığı zekice ve muzip metnini, Sami Berat Marçalı rejisiyle, aynı ekipten tekrar izleyebileceğiz. Her yeni güne bir başka delinin kuyuya attığı taşlarla başlayan bir ülkenin insanları olarak ‘Abdulkasem’in gizemi fazlasıyla tanıdık gelecek. İyi metin, iyi sahneleme ve çok iyi oyunculuklar. Bu sezonun listesine alın. Bu akşam 19.30’da Zorlu PSM’de.