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Bahar Çuhadar

Bahar Çuhadar

bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr

Anlatı distopik, atmosfer saykodelik!

18 Mayıs 2019

Tiyatro D22’nin ‘Hakikat, Elbet Bir Gün’ü ‘şirazesinden çıkmış’ bir memlekette olanları resmediyor.

Anlatı distopik, atmosfer saykodelik

HAKİKAT, ELBET BİR GÜN (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)

TİYATRO D22

Yazan: Berkay Ateş

Yöneten: Serkan Salihoğlu

Oyuncular: Gizem Erdem, Seda Türkmen, Berkay Ateş, Can Kulan, Emir Çubukçu

Süre: 110 dakika

Bilet fiyatı: Tam 60, öğrenci 40 TL

Ne zaman, nerede: 22 Mayıs Çarşamba saat 20.30’da, Baba Sahne’de.

Bir öğretmen son dersini verip salıyor kendini boşluğa. Bir salkım söğüt paramparça ediliyor. Bir çocuğun canına kıyılıyor. Sarı tişörtlü bir çocuk; inançlı, tutkulu, cesur. Sokaklarda kargalar dolaşıyor. Kameralar kaydediyor o gece olan her şeyi. Sarı yasaklanıyor. Sormak, bakmak, merak etmek yasak. Ve galiba hatırlamak da... Kimse ‘hatırlayamıyor’ çünkü sorulduğunda ‘sarı çocuğu’. Bir mektup var ama çocuktan annesine. Annesi bir daha görecek mi onu bilmiyor ama şunu çok iyi biliyor: “Hakikat, elbet bir gün çıkar ortaya.”

Berkay Ateş’in yazdığı ‘Hakikat, Elbet Bir Gün’ her şeyin ‘tuhaf olduğu’ distopik bir anlatı.

Tabiri caizse, ‘şirazesinden çıkmış’ bir memlekette olanların resmi... Serkan Salihoğlu’nun rejisi seyircinin kafasını karıştıracakmış gibi yapıyor ama anlatı episodlarla açıldıkça yapboz da tamamlanıyor. Sahnedeki hafif saykodelik atmosfer (konfetiler, balonlar, grotesk başlıklar vs.) ve beş çok başarılı oyuncunun dönüşümlü üstlendikleri roller eşliğinde 110 dakikalık arasız süreye rağmen seyirciyi dinç tutan -ve bolca güldüren- bir işe imza atıyorlar. Seslendirdikleri şarkıların kimisi akıştan kopuk kalsa, bazı göstergeler fazlasıyla doğrudan anlatım hissi verse de bütünde (yağmur damlalarının tanıklığı/balonlu sahne başta olmak üzere) bolca parlak reji fikri ve iyi bir koreografik düzen var. Hakikat ve adalet sözcükleriyle yan yana dizilen isimlerin gitgide arttığı, garip bir dünyayı özetleyen bir oyun bu. Sezonun farklı ve çarpıcı işlerinden.

 

 

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