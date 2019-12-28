2019’da sahneden hayata taşanlar

2019’da tiyatroda tabiri caizse bir ‘patlama’ya şahit olduk. Bağımsız ekiplerin oyunlarına çok sayıda prodüksiyon tiyatrosu da eklendi, tek kişilik çarpıcı performanslardan özgün metinlere bir dolu iş, sahneleri doldurdu. İşte geçen bir sene içinde izlediğim ve kalbimde yer edinen ilk 10 oyun...
1-Io / Studio Oyuncuları
Şahika Tekand’ın kaleminden özgün bir tragedya. Cesur, feminist, insanlığı eleştirel akla davet eden, iktidarın zorbalığına karşı isyan ihtimallerini anımsatan bir anlatı. Tekand’ın imzası ışık/hareket/ses rejisinin etkileyici bir örneği... ‘Lanetli’ Io’nun yazgısını değiştiren bir metin. İçinizden “Zeuslar da korkar ve yenilebilirler” dedirtmeye kadir bir oyun... 2019’da izlemeniz gereken, “Ne tragedyalar ölür ne de tiyatro” dedirtecek bir yapıt...
2-Nihayet Makamı / Altıdan Sonra
Kadınların kalbinden, kadınların elinden çıkan bir oyun. Burçak Çöllü’nün yazıp yönettiği, ayrıca şarkılarını yazıp bestelediği ve sahnede tanburuyla icra ettiği ‘Nihayet Makamı’ 1918’in işgal altında İstanbul’una bir yolculuk. Şaire Şehvar Hanım ile yardımcısı Sabriye arasındaki ilişkinin dantel gibi işlendiği metin, müzik, reji ve çok iyi oyunculuklar eşliğinde kalbinizde zarif bir hat açacak...
3-Kader Can / Bam
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun, kuşağının en iyi kalemlerinden biri olduğunu, Deniz Karaoğlu’nun da sahnede sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağını bir kere daha ispatladığı tek kişilik bir oyun. Başka türlü bir erkeklik, yalnızlık, büyüme/me, isyan, eksiklik, anne-oğul, yoksulluk, askerlik öyküsü... Metnin, rap’in ve oyuncunun ritmini nabızlarınızda hissedecek, kendinizi akışa bırakacaksınız.
4-Dansöz / Mek’an Sahne
Şamil Yılmaz’ın kaleme aldığı metin, Sezen Keser’in performansından tek kişilik unutulmaz bir gösteri. ‘Bakma biçimlerimize’ dair küçük bir manifesto girişimi... Kenar mahalleden bir kızın, Meryem’in; içinde büyüyen dans ateşiyle ve etrafını saran acımasız/kaba/erkek diliyle şekillenen hayatından çarpıcı bir kesit. Keser, bedeni, bakışları ve sesiyle Meryem’in zorlu dünyasını, hem sertçe hem de zarifçe seriyor önümüze.
5-Dünyada Karşılaşmış gibi / Krek
Sahnede seyirciye ‘oyunlar oynamayı’ seven Berkun Oya dört sene aradan sonra, bir kez daha kurgusu ve seyir düzeniyle seyirciyi şaşırtacak fikirlerle geldi. ‘Yıldız kadro’ kabilinden bir oyuncu ekibinden, karakolda geçen hikâyesiyle olmasa da yarattığı anlar ve oyuncuların -handiyse bir filmin kurgu masasında en iyiye ulaşılmış hissini veren- kusursuza yakın performanslarıyla sezonun en iyileri arasında yerini aldı.
6-Hakikat, Elbet Bir Gün / D22
Berkay Ateş’in yazdığı, Serkan Salihoğlu’nun yönettiği bu distopik anlatı, saykodelik bir atmosferin içinde buraların hiç yabancı olmadığı şeyler anlatıyor. Beş çok başarılı oyuncunun peşinde, kendinizi gerçekle rüya arasında hissedeceğiniz bir yolculuğa çıkmış halde bulacaksınız. Bu yolculukta arayacağımız iki şey var: Hakikat ve adalet...
7-Meçhul Paşa / Tiyatro Adam
Basın tarihimizin en ‘eğlenceli’ yayınlarından, başına gelmedik kalmamış Marko Paşa’nın serüveni, A. Sami Özbudak’ın kaleminden, üç etkili oyuncunun yorumuyla sahnede. Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin’in yaşadıkları Emrah Eren’in rejisinde, başarılı bir yorumla bulmuş yerini. Dünü aktarırken bugünü de anlatıyor, bolca güldürüyor...
8-Sahibinden Kiralık / Biriken
Bizi büyük bir şehrin göbeğindeki bir parkın gecelerine, parkın asıl sahiplerinin ‘çok uzak, fazla yakın’ hayatlarına konuk eden bir oyun. Özen Yula’nın ince ince işleyerek yazdığı bir metin, o metni müthiş bir serinkanlılıkla sahneleyen bir ekip. Bedenlerini ama aslında hayatlarını, hayallerini, aşklarını kiralayan bir grup gencin hikâyesi.
Aşk Geçmişim / Pangea&
9-Tatlı Ekşi Tiyatro
D.C. Jackson’ın kadın-erkek arası aşk ilişkilerini, seyirciye “İşte ben!” dedirten bir sahicilikle anlatan metnini Tuğrul Tülek kıvrak bir rejiyle ele alıyor. Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu ve Rıza Kocaoğlu, ana karakterleri ve hayatlarındaki bir dolu karakteri ustalıkla sahneye taşıyor. Yılın en eğlenceli oyunlarından.
10-Cadı Avı / Kadıköy Emek Tiyatrosu
Engin Alkan’ın Shakespeare’in sonelerinden uyarladığı oyun, seyircisini kadınların doğadan gelen yaratıcı gücünü hatırlamaya davet ediyor. Üç Tanrıça; Hekate, Venüs ve Inanna canlı müzik eşliğinde hayatı, barışı, umudu, kadınlığın bereketli yaratıcılığını kutsuyor.
SEYİRCİNİN SEÇİMİ
Geçen hafta buradan duyurduğumuz, “Sizin için 2019’un en unutulmaz oyunu hangisiydi” sorumuza okurlardan gelen yanıtlara göre seyircinin ilk 5’i şu şekilde oluştu:
1. Io / Studio Oyuncuları
2. Küçük Amerika
İstanbulimpro
3. Eylül / Sfrpztf
4. Çıplak Vatandaşlar Kiproko Tiyatro
5. Dünyada Karşılaşmış Gibi / Krek
2019’da sahneden hayata taşanlar
2019’da tiyatroda tabiri caizse bir ‘patlama’ya şahit olduk. Bağımsız ekiplerin oyunlarına çok sayıda prodüksiyon tiyatrosu da eklendi, tek kişilik çarpıcı performanslardan özgün metinlere bir dolu iş, sahneleri doldurdu. İşte geçen bir sene içinde izlediğim ve kalbimde yer edinen ilk 10 oyun...
1-Io / Studio Oyuncuları
Şahika Tekand’ın kaleminden özgün bir tragedya. Cesur, feminist, insanlığı eleştirel akla davet eden, iktidarın zorbalığına karşı isyan ihtimallerini anımsatan bir anlatı. Tekand’ın imzası ışık/hareket/ses rejisinin etkileyici bir örneği... ‘Lanetli’ Io’nun yazgısını değiştiren bir metin. İçinizden “Zeuslar da korkar ve yenilebilirler” dedirtmeye kadir bir oyun... 2019’da izlemeniz gereken, “Ne tragedyalar ölür ne de tiyatro” dedirtecek bir yapıt...
2-Nihayet Makamı / Altıdan Sonra
Kadınların kalbinden, kadınların elinden çıkan bir oyun. Burçak Çöllü’nün yazıp yönettiği, ayrıca şarkılarını yazıp bestelediği ve sahnede tanburuyla icra ettiği ‘Nihayet Makamı’ 1918’in işgal altında İstanbul’una bir yolculuk. Şaire Şehvar Hanım ile yardımcısı Sabriye arasındaki ilişkinin dantel gibi işlendiği metin, müzik, reji ve çok iyi oyunculuklar eşliğinde kalbinizde zarif bir hat açacak...
3-Kader Can / Bam
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun, kuşağının en iyi kalemlerinden biri olduğunu, Deniz Karaoğlu’nun da sahnede sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağını bir kere daha ispatladığı tek kişilik bir oyun. Başka türlü bir erkeklik, yalnızlık, büyüme/me, isyan, eksiklik, anne-oğul, yoksulluk, askerlik öyküsü... Metnin, rap’in ve oyuncunun ritmini nabızlarınızda hissedecek, kendinizi akışa bırakacaksınız.
4-Dansöz / Mek’an Sahne
Şamil Yılmaz’ın kaleme aldığı metin, Sezen Keser’in performansından tek kişilik unutulmaz bir gösteri. ‘Bakma biçimlerimize’ dair küçük bir manifesto girişimi... Kenar mahalleden bir kızın, Meryem’in; içinde büyüyen dans ateşiyle ve etrafını saran acımasız/kaba/erkek diliyle şekillenen hayatından çarpıcı bir kesit. Keser, bedeni, bakışları ve sesiyle Meryem’in zorlu dünyasını, hem sertçe hem de zarifçe seriyor önümüze.
5-Dünyada Karşılaşmış gibi / Krek
Sahnede seyirciye ‘oyunlar oynamayı’ seven Berkun Oya dört sene aradan sonra, bir kez daha kurgusu ve seyir düzeniyle seyirciyi şaşırtacak fikirlerle geldi. ‘Yıldız kadro’ kabilinden bir oyuncu ekibinden, karakolda geçen hikâyesiyle olmasa da yarattığı anlar ve oyuncuların -handiyse bir filmin kurgu masasında en iyiye ulaşılmış hissini veren- kusursuza yakın performanslarıyla sezonun en iyileri arasında yerini aldı.
6-Hakikat, Elbet Bir Gün / D22
Berkay Ateş’in yazdığı, Serkan Salihoğlu’nun yönettiği bu distopik anlatı, saykodelik bir atmosferin içinde buraların hiç yabancı olmadığı şeyler anlatıyor. Beş çok başarılı oyuncunun peşinde, kendinizi gerçekle rüya arasında hissedeceğiniz bir yolculuğa çıkmış halde bulacaksınız. Bu yolculukta arayacağımız iki şey var: Hakikat ve adalet...
7-Meçhul Paşa / Tiyatro Adam
Basın tarihimizin en ‘eğlenceli’ yayınlarından, başına gelmedik kalmamış Marko Paşa’nın serüveni, A. Sami Özbudak’ın kaleminden, üç etkili oyuncunun yorumuyla sahnede. Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin’in yaşadıkları Emrah Eren’in rejisinde, başarılı bir yorumla bulmuş yerini. Dünü aktarırken bugünü de anlatıyor, bolca güldürüyor...
8-Sahibinden Kiralık / Biriken
Bizi büyük bir şehrin göbeğindeki bir parkın gecelerine, parkın asıl sahiplerinin ‘çok uzak, fazla yakın’ hayatlarına konuk eden bir oyun. Özen Yula’nın ince ince işleyerek yazdığı bir metin, o metni müthiş bir serinkanlılıkla sahneleyen bir ekip. Bedenlerini ama aslında hayatlarını, hayallerini, aşklarını kiralayan bir grup gencin hikâyesi.
Aşk Geçmişim / Pangea&
9-Tatlı Ekşi Tiyatro
D.C. Jackson’ın kadın-erkek arası aşk ilişkilerini, seyirciye “İşte ben!” dedirten bir sahicilikle anlatan metnini Tuğrul Tülek kıvrak bir rejiyle ele alıyor. Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu ve Rıza Kocaoğlu, ana karakterleri ve hayatlarındaki bir dolu karakteri ustalıkla sahneye taşıyor. Yılın en eğlenceli oyunlarından.
10-Cadı Avı / Kadıköy Emek Tiyatrosu
Engin Alkan’ın Shakespeare’in sonelerinden uyarladığı oyun, seyircisini kadınların doğadan gelen yaratıcı gücünü hatırlamaya davet ediyor. Üç Tanrıça; Hekate, Venüs ve Inanna canlı müzik eşliğinde hayatı, barışı, umudu, kadınlığın bereketli yaratıcılığını kutsuyor.
SEYİRCİNİN SEÇİMİ
Geçen hafta buradan duyurduğumuz, “Sizin için 2019’un en unutulmaz oyunu hangisiydi” sorumuza okurlardan gelen yanıtlara göre seyircinin ilk 5’i şu şekilde oluştu:
1. Io / Studio Oyuncuları
2. Küçük Amerika
İstanbulimpro
3. Eylül / Sfrpztf
4. Çıplak Vatandaşlar Kiproko Tiyatro
5. Dünyada Karşılaşmış Gibi / Krek