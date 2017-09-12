Hindistan benim hayatımda gördüğüm en acayip gezegen. Şehir değil, ülke değil; gezegen. Ve bu tuhaf hikaye oradan...





Sadece okulundan kovulduysan başvurabildiğin Yalınayaklar Koleji’ne hoş geldiniz.

Hindistan’ın Rajasthan bölgesinde bulunan sıra dışı bir üniversite, çoğu okuma yazma bilmeyen köylü kadın ve erkekleri, kendi köylerinin güneş enerjisi mühendisleri, sanatkarları, diş hekimleri ve doktorları olarak yetiştiriyor.

Bu “çılgın projeyi” hayata geçiren ise soylu bir Hint ailesinden gelen, Hindistan ve İngiltere’nin en pahalı okullarını bitiren sonra da ailesini komaya sokarak 1972 yılında Hindistan’ın en fakir köyüne yerleşme kararı alan Bunker Roy isimli bir yeni yetme.

Köye taşınır taşınmaz köyün ileri gelenleri etrafına toplanıyor. “Evladım senin burada ne işin var, bize söyleyemediğin bir sorunun mu var?” Hayır, diyor Bunker Roy ve ekliyor, “Ben buraya yoksullar için bir yüksek okul kurmaya geldim. Bu okulda sadece yoksulların günlük hayatta işine yarayacak bilgiler öğretilecek.”

Yaşlılar Roy’a derin ve anlamlı nasihatlerde bulunuyorlar.

Bakıyorlar ki, genç adam vazgeçecek gibi değil, içlerinden birisi şu istekte bulunuyor: “O zaman, lütfen kuracağın okula diplomalı ve kalifiye birini getirme.”

Bu yüzden bugün, ¨Yalınayaklar Koleji¨ (Barefoot Collage), dünyada master ya da doktora diplomanız varsa öğretmen ya da öğrenci olarak kabul edilmeyeceğiniz tek yüksek okul.

Yerde yemek ye, yerde çalış, yerde uyu

Burada eğitim görebilmeniz için en önemli şart üniversiteden ayrılmış ya kovulmuş olmanız.

Ellerinizle ve haysiyetinizle çalışmak zorundasınız. Topluma sunacağınız bir yeteneğiniz olduğunu göstermek zorundasınız.

Yalınayak Kolejine göre profesyonellik; yetenek, güven ve inancın bir birleşimi.

Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın eğer sıfırı tüketmiş bir profesyonelseniz bu köye gelip yeniden mücadele etmeyi öğreniyorsunuz.

Gandhi gibi yerde yemek yiyor, yerde çalışıyor ve yerde uyuyorsunuz. Üstelik ayda kazanacağınız tüm para sadece 100 dolar. Öğrendiğiniz hayat tecrübesi paha biçilemez.

Diploma sensin

Öğrencinin öğretmen, öğretmenin de öğrenci olduğu dünyadaki tek üniversite.

Ve diploma da vermeyen dünyadaki tek yüksek okul.

Yalınayak Koleji, bugün yoksullar için eğitim veren ve yitik bir toplumu neredeyse baştan yaratan dünyanın tek yüksek okulu.

1972 yılında sadece tek göz bir barakada başlayan eğitim, bugün öğrenci ve öğretmenlerin yaptıkları inşaatlardan oluşan binalarda devam ediyor.

Bu binalar 2011 yılında Dünyanın en önemli Mimarlık Ödülü Ağa Han’ın aday listesinde finale kalmayı başarmış.

Tüm binalar öğrencilerin ve öğretmenlerin kurdukları güneş enerjisi panelleri ile aydınlanıyor.

Hindistan genelinde 7 bin öğrencisi, 150 adet okulu var.

Hiç bir topluluğun mensubu olmayan, hiç bir dinin, mezhebin propagandasını yapmayan, sadece öğretmek ve öğretirken de öğrenmek üzerine kurulu tüm okullar.

Öğrenciler gündüz keçi gütmek, tarla çapalamak, gübre dönüştürmek, tohum ekmek, buğday öğütmek gibi geçimlerini sağlayacak işlerde çalışıyor.

Akşamları vatandaşlık, demokrasi, tarım, hayvancılık; ilerleyen yıllarda ise becerilerine göre mimarlık, mühendislik gibi alanlarda eğitim görüyor.

Evet Hindistan hala fakir. Ama Bunker Roy’un 1972’de kurduğu Yalınayak Koleji, Hindistan halkı için artık bir umut ışığı.

Çünkü, artık asıl çılgın projenin yol, köprü, baraj, kanal yapmak değil, okul yapmaktan, öğrenmekten ve daha çok öğrenmekten geçtiğini biliyorlar.

Artık, yaşamak için balık satın almak zorunda değiller.

Çünkü balık tutmayı öğrendiler.

Bizim ihtiyacımız olan da bu değil mi?