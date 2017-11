Sana pompalı aldım tüfek pazarından

Sevginiz batsın!

Hafta sonu, önce T24’teki Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun T24’teki açıklamasıyla, ardından Hürriyet’ten Cansu Şimşek’in aklımı dumura

uğratan haberi ile uyandım.

Sadece Ekim ayında 40 kadın, 2017 yılının ekim ayına kadar geçen sürede toplam 339 kadın öldürülmüş bu ülkede. Sebep? Çok sevgiden. Cinayetlerin %80’i pompalı tüfekle işlenmiş.

Üstelik, binlerce gözü dönmüş erkek, internetten tek tık’la tüfek almaya devam ediyor. Tüfek pazarı değil, hıyar pazarı!

Ruhsatsız silah taşımanın cezası, sabıka kaydınız temizse, 6 bin lira civarı bir bedel. Bu miktar ruhsat çıkarmanın da bedeli. Yani birçok kişi evrak işleriyle uğraşacağına, aynı miktardaki cezayı yemeyi tercih ediyor. 6 bin lira ceza mı olur oğlum?

Bu gencecik kadınların canı, 6 bin lira mı şimdi?

* İstanbul Pendik'te 21 yaşındaki Mustafa Yetkin, kendisine yüz vermeyen lise öğrencisi Helin Palandöken ve iki arkadaşının üzerine pompalıyla ateş açtı. Helin, yaşamını yitirdi, 2 erkek öğrenci de yaralandı. Helin’in sosyal medya hesabından, "Gizli bir sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum" diye yazdığı ortaya çıktı. – Ekim 2017

* Hatay'ın Samadağ ilçesinde eşi tarafından lokantada pompalı tüfekle vurularak öldürülen 2 çocuk annesi, henüz 27 yaşındaki İpek, gözyaşları arasında toprağa verildi. – Nisan 2017

* Bağcılarda, börekçide çalışan 17 yaşındaki Cansu, ayrıldığı sevgili tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. - Şubat 2017

* ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle geçen yıl boşandığı eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Cinayet sonrası oğlunu arayan adam "Annenizi vurdum gidin kurtarın" dedi. – Mart 2017

Daha o kadar çok ki… Yaz google’a ¨pompalı ile ödürülen kadınlar ¨ diye, liste önüne gelsin; at pompalıyı sepete aynı gün kargoyla evine gelsin.

Pompalıysa, at sepete.

Önce tarihi yarımadada av malzemeleri ve tüfek mağazalarıyla ünlü yokuştaki satıcılarla konuşmuş haberi yapan Cansu Şimşek.

“Ruhsatlı tabanca almak kolay değil. Makina ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) satış bürolarından alım yapılabiliyor. Tüfekler içinse ruhsat almak o kadar kolay ki. Biz avı bahane eden kaç insanı satış yapmadan geri çevirdik. 60 yıldır bu işi yapıyoruz; kurusıkı bile olsa silahı alacak adamın gözünden ve tavrından amacını anlarız. Paradan daha değerli bir misyonumuz var, kimse farkında değil.”

İnternet sitelerinden silah almak içinse kısa ve basit bir yol izleniyor.

İkinci el tabanca satan sitelerde güven, noterdeki devir işlemine dayanıyor.

Tüfek satışlarında ise herhangi bir ürün alırmış gibi ‘sepete giderek’ ödemeyi tanımlıyorsunuz. Kimi siteler ödemeden önce ruhsatınızın taranmış halini ya da fotoğrafını istese de bu sık rastlanan bir durum değil.

Bu sitelerin sadece avcılara ya da toprağını korumak isteyenlere yönelik olmadığı da silahları tanıtırken kullanılan “Pompalı tüfek yakın mücadelede yivli tüfekten, Kalaşnikof’tan, G-3’ten daha etkilidir” gibi notlardan anlaşılıyor. Ödemenin son adımında ise “Kredi kartı bilgilerinizi paylaşmak istemezseniz kapıda ödeme vardır” deniliyor.

Yahu bu nasıl düzen, aklımı kaçıracağım.

Tüm bunlar olurken, nihayet TBMM’den bir kadın, Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, ‘ruhsatı olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden ve taşıyanlara her tüfek için 500 lira idari para cezasının’ hapis cezasına dönüştürülmesini istemiş.

Bilmiyorum kim dinler o ataerkil Meclis’te, bir kadının sözünü?

Umut Vakfı’nın raporuna göre ise Türkiye’de en az yüzde 85’i ruhsatsız 25 milyon bireysel silah olduğu tahmin ediliyor. Bu yılın 22 Eylül’üne kadar işlenen bireysel suçlarda ateşli silahların kullanımı yüzde 79.7!!!

Yani bu yazıyı okuyan her kadın her çocuk, sokaktan geçen her vatandaş, düğüne katılan konu komşu, hepimiz tehlike altındayız.

Öldürmelere doyamadık kadınlarımızı. Analarımızı, bacılarımızı, can yoldaşlarımızı.

Bırakın inşaatları, yolları, köprüleri, bırakın didişmeyi, koltuk sevdasını; iktidarıydı, muhalefetiydi bırakın... Siz önce kadın cinayetlerini durdurun bu ülkede!