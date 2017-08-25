  En duygulu bayramlar için lütfen 2 ay önceden rezervasyon yaptırınız

Evvelsi gün Sakız Adası’ndan aradı yıllardır kaldığımız küçük pansiyonun sahibi Maria. Sesi telaş içinde. Fırın diyor, ekmek diyor, telefon var mı diyor. ¨Ne diyorsun vre¨ diyorum. Sonradan ayıyorum ki, bayram geliyor.

Bugün Cuma, Anayurt Türkiye, Yavru Vatan Kıbrıs ve ülkemize kıyısı olan (!) tüm Yunan Adaları’nda 10 günlük bayram tatili başlıyor.

O yüzden ben size şimdi ne yazsam boş.

Cinnet geçirip kocasını öldüren şiddet mağduru kadınları araştırıyorum bir haftadır ama gözünü tatil bürümüş bir halk için baya köşe yazarına kezzap atma sebebi şu an.

Ya da kedisinin gözünü oyan küçük psikopat kızı yazayım diyorum ama birbirine yolladığı ¨valize deniz gözlüğünü atmış mıydın sen¨ konulu whatsapp mesajları arasında o yazıyı şu gün itibariyle kim okuyacak?

Herkes bütçesine göre, karınca kararınca yapacak bir şeyler.

Latife Teyzeler alt komşunun görümcesini kıstırdı misal, ¨bir odaya sığışırız canım biz noolacak, yeter ki zahmet vermeyelim size¨ konseptli tur satın aldılar, Erdek yollarına düşüyorlar.

Can’la Eda, Fethiye’de yamaç paraşütü yapacak. 2 ay önceden Eda’nın zoruyla rezervasyon yaptırdı Can. Tek dileği, bayramda metrekare başına 121 acemi paraşütçünün düştüğü Ölüdeniz’e çanağı çatlatmadan inmek.

Aslında tekne turu alıp Kelebekler’e gitselerdi iyiydi ama en son geçen bayram, finans departmanından Haluk’un başına gelenleri hatırlayıp vazgeçiyorlar.

40 kişilik teknede 80 kişi üst üste giderken öğle yemeği başlıyor ve üst kattaki irice Halime Hanım, karpuza hallenmek suretiyle üst kattan uzattığı kolunu Hande’nin koltuk altından geçirip hamle yaparken Haluk’a çarpıyor ve oğlan denizde. Kaptan dönüp almıyor iyi mi? Bir boğaz, bir boğaz. Ne kadar eksilse kar!

Saruhanlı Ailesi, Yeni Foça’daki evlerine kaçıyor ama hısım akrabanın ¨geçiyorduk uğradık¨ temalı ani baskınlarına karşın bu bayramı da ¨evde yokuz¨ numarası ile geçirecekler.

Gündüz tüm kapılar kapalı oturacaklar, akşam karanlıkta yiyecekler, arka bahçede sessizce şişme havuzda serinleyecekler. İlk 3 günü atlatırlarsa gerisi Allah kerim.

Bodrumlu pansiyoncu Emel abla, bu bayrama da en gülen yüzüyle başlayacak. İkinci gün 6 numaranın yaramaz oğlundan kafasına gelecek futbol topu ile start alacak günün sinir katsayısı, ucuz olsun diye ¨4 kız aynı odada kalan Merve’lerin¨ ayyy iki kız arkadaşımız daha geliyor, odaya bir yatak daha atabilir misiniğğğz¨ soruları ile doruğa tırmanacak.

Hayır yani ne olacak 6 metrekare odada 6 kız kalsalar?

Samos’taki Tavernacı Yorgo’nun işi de epey zor. Daha gemiden acılı şalgam suyu stokları çıkacak. Mücveri, kalamarı Türk usulü isteyenlere laf anlatılacak. Yunan’ın milli içkisinin rakı değil, ouzo olduğu resimli tarih ansiklopedisi eşliğinde gösterilecek. Dükkanda Ebru Gündeş değil Haris Alexiou çalmak için verilen mücadelenin beyhude olduğu bir kez daha ortaya çıkacak.

Bozcaada’da, Sakız’da, Middili’de, Avşa’da ekmek bitecek.

Emekli komser Namık Amca bu yıl da gözleri yolda torunları bekleyecek.

15 dakika görüşe gelir gibi gelen torunlar el öpüp Kilyos sahilllerine doğru deniz topu ile gözden kaybolacak. Daha 4,5 yaşındaki Efe’nin bütün yıl çalıştığı ¨plajda en çok bağıran çocuk yarışması¨ seçmeleri var. Anne Hatice çok heyecanlı. Kazanırlarsa seneye bütün yaz, hamburger patates bedava.

Velhasıl, bayram başlıyor.

Ve ben bizi en çok bayramlarda seviyorum.

Hepimize mutlu bayramlar!