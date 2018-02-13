 Dünyayı kadınlara verin, örgü örerek bile bir ülkenin kaderini değiştirirler

Türkiye’nin dört bir yanından birbirini tanımayan yüzlerce gönüllü kadın,yıllardır çocuklara atkı-bere örüyor. Arzu Tavukçuoğlu örülenleri Türkiye’ninen soğuk yerlerindeki köy okullarına ulaştırıyor. Hareketin ismi ¨İYİ KALPLİ ELLER¨.

Üniversitedeyken, tek örgü örme girişimim dörtgen başlayıp beşgene doğru giden,

geleneksel bir motif taşıması gerekirken ilhamını Gaudi’den alan bir elbeziydi.

Hal böyleyken bir gün bir e-posta geldi ve Bostancı’daki Tavsiye Evi’nde

köy çocuklarına, atkı, bere, yelek vb. ören gönüllü kadınlarla tanıştım.

Hiç bir şey beklemeden, kendi çocuğuna veya torununa örer gibi ören, örerken

“Ya torunum da bunu giyecek yavrucak gibi olsaydı.” diye gözleri dolan, şişlere

daha da sıkı asılan kadınlar.

Kimisi emekli bankacı, kimisi emekli diplomat, kimisi “Başlarım böyle hayata.”

diyerek işinden istifa etmiş zamanını örerek değerlendiriyor. Farklı şehirlerden

örüp İyi Kalpli Eller’ in deposuna gönderenler de çok.

Oradan, oturduğunuz yerden bakınca, ¨Aman canım ne var bunda, 3-5 kadın

oturmuş örgü örüp kek yiyor.¨ diyeceksiniz biliyorum. Ama işin aslı öyle değil işte.

Ayda ortalama 2 bin çocuğu sevindiriyorlar

Rakamla da yazayım da daha iyi anlaşılsın.

Ayda 2000!

Bu gönüllü kadınların ördükleri ve ayrıca depoya ulasan kitap, oyuncak,

giysi ve çocuklarla ilgili her sey uç uca eklenip arşa ulaşıyor.

Ayda ortalama 2000 çocuğa hediye gidiyor.

12 yilda 900’ den cok okulda 50.000 den fazla cocuga destek verilmiş.

Proje gücünü kargo sponsorundan alıyor. Bu yüzden rakamlar büyük.

Sadece 1 Kasım’dan bu yana, 3700 bot, 420 mont, 950 atkı-bere seti, kolilerce kitap ve kırtasiye göndermişler.

Hikaye nasıl başladı?

Arzu Tavukçuoğlu, 2005 yılında, engelliler için açılan bir yaz kampında çalışmak üzere Van’a gidiyor.

Neden diye sormayın, gidiyor işte. Bazılarımızın içindeki gönüllülük ateşi daha harlı yanıyor.

Filistin’de bir mülteci kampında üç ay gönüllü çalışmışlığı da var.

Oradan Doğu Beyazıt’a geçiyor. Orada gördüğü yaşamlar, olanaksızlar, en çok da

çocukların masum ihtiyaçları karşısında İstanbul’a dönüp projeyi başlatıyor.





12 yıldır köy çocukları & okullarına destek veren İyi Kalpli Eller hareketini koordine ediyor.

Tek başına çalışıyor. İşin muhasebecisi, ürün tedarikçisi, Ar-ge' si, sosyal medya sorumlusu,

çağrı merkezi, her şeyi o! Ayrıca depoyu temizleyen, milyonlarca parça ikinci el eşya ayıklayan,

kolileri çöplerden toplayan, okulların ihtiyaçlarına göre kolileri hazırlayan da o!

Ne acayip değil mi? Hangimiz yapar bunu, hangimiz girer bu yükün altına bir başına?

Sağlığına bağlı olarak ayda 40-60 koli onun deposundan, 120-150 koli de bot & ayakkabı toptancısının deposundan çıkıyor.

12 yılda yüzlerce insan Arzu’nun İyi Kalpli Eller’ine destekte bulunmuş. Ama örgü örerek, ama bot, mont, kitap bağışlayarak.

Bu gerçekten çok büyük bir gönüllülük hareketi değil de nedir?







Siz de yardım edebilirsiniz!

Gelin, bir işin ucundan da siz tutun.

Örgü öremiyorsanız kırtasiye alın veya çocuğunuzun

ikinci el kitap-oyuncaklarını bağışlayın. Bulun buluşturun.

Doğu’ya, Karadeniz’e, İç Anadolu’ya el uzatın.

Çocuklar sizi bekliyor.

Bu ülkenin çocukları.

Hepimizin çocukları.

Sonra da dünyayı kadınları verin.

Örgü örerek bile bir ülkenin kaderini değiştirsinler.

Önemli not:

İyi kalpli eller instagram hesabı:

https://www.instagram.com/iyikalplieller/

İyi kalpli eller facebook hesabı:

https://www.facebook.com/İYİ-KALPLİ-ELLER-300438816651014/