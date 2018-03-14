Bu ülkenin gerçek % 50’si, gel barışalım artık!

Bu ülkenin gerçek % 50’si ne o parti, ne de bu parti.

Bu ülkenin gerçek % 50’si kadınlar. Barışmazsak,

gidiyoruz tepetaklak.

Herkes bizim yerimize konuşuyor.

Herkes bizim yerimize karar veriyor.

Hele biz, biz birbirimizi linç ediyoruz.

Yeter yahu, ne oluyoruz?

Bize ne oluyor?

Herkese borç takan, yalancı, aksi, huysuz, selam vermez mahallelinin

bile arkasından ¨İYİ BİLİRDİK¨ diye baş sallardı bu ülkenin kadını, erkeği.

Biz ne zaman hiç tanımadığımız, hayatının baharında ölen gencecik kızların arkasından sövecek ruh haline geldik?

Araştırmanın ismi, Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları.

Tahmin bile edemezsiniz boyutlarını.

Şubat ayında Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlandı. Okudukça kederlendim. Okudukça daldım gittim.

Biz bir Akdeniz ülkesiydik yahu, Kutuplar’a ne zaman ulaştık?

Kutuplar ne zaman ayağımıza geldi bizim?

Ben kendi memleketimde, sen sıcacık evinde, karşı komşuya aşure

dağıtıp alt komşudan toz şeker isterken ne zaman toz oldu değerlerimiz?

BENİM PARTİM SENİN PARTİNİ DÖVER

Araştırmada bir dizi sıfat sayıldığında, katılımcıların iyi sıfatların tamamını kendi parti taraftarlarına uygun gördüğü gözleniyor.

Örneğin, kendi partisi ¨ülkenin yararına çalışıyor (%92),

Kendi partisi ¨vatansever (%91)¨, ¨onurlu (%90)¨, ¨zeki (%84)¨, ¨cömert (%83)¨ ve ¨açık fikirli (%83)¨.

Buna karşılık, bütün kötü sıfatlar da “diğer” parti taraftarlarının özelliği olarak sayılıyor.

¨Ülkeye tehdit oluşturan (%86), bencil (%84), ikiyüzlü (%84), zalim (%83), kibirli (%80) ve bağnaz (%74).

KIZ ALMAM, KIZ VERMEM, KOMŞU BİLE OLMAM

Araştırmanın sonuçlarına göre görüşülen kişilerin %79’u kızlarının en uzak hissettikleri partinin taraftarlarından biriyle evlenmesini ZİNHAR istemiyor.

%74’lük bir kesim o partinin taraftarlarından biriyle iş yapmak istemediğini belirtirken, komşu olarak istemeyenlerin oranı TAMI TAMINA % 70!

Çocuklarının o partinin taraftarlarından birinin çocuklarıyla oynamasını istemeyenlerin oranı da % 68! Ne oluyorsunuz yahu? Çocuk onlar, çocuk.

BEN HAKKIMI ARARIM, SEN ARAYAMAZSIN

Görüşülenlerin % 47’si kendilerini en uzak hissettikleri parti taraftarlarının yürüyüş yapmasına olumsuz yaklaşıyor.

% 44’lük bir kesim o grubun toplantı düzenlemesini, %43’lük bir kesim de basın açıklaması yapmasını onaylamıyor.

Diğer grubun telefonlarının dinlenmesini onaylayanların oranı %50!

BENİMLE AYNI GÖRÜŞTEYSEN TAKİBE TAKİP!

Sosyal medyada sadece bizimle aynı görüşü paylaşanlara tahammülümüz var.

İnternete erişimi olan kişiler arasında Twitter hesabı olanların oranı %33.

Twitter kullanıcılarının yüzde 60’ı takip ettikleri kişilerin siyasi görüşlerinin kendi siyasi görüşleriyle AYNI olması gerektiğine inanıyor.

EN BÜYÜK GÖREV BİZE DÜŞÜYOR LEYLA

Bizi ayıracaklar Züleyha.

Bize kıyıyorlar Gamze.

Benim senden başka kimsem yok, biliyorsun.

Senin de benden.

Bizi daha çok öldürecekler, Ebru.

Laflarıyla, bakışlarıyla, çoğu kez silahlarıyla.

Bizi koparacaklar Oya.

Dalımızdan, evimizden, kardaşımızdan.

Biz sağlam durmazsak, biz bu şiddet diline engel olmazsak kimse olmayacak.

Kız kardeşin düşerken sen tutacaksın. Tanımadığın bir kadın ölürken, arkasından atıp tutanlara sen göğsünü siper edeceksin Asude.

Yan komşunu döverlerken evdeki televizyonun sesini daha fazla açmayacaksın.

Israrla polis çağıracaksın.

Sen bağırıp yardım isteyeceksin.

Sosyal medyadan linç edemeyecek kimse senin hemcinsini.

Hele sokakta. Kimse, hiç bir kadına, ne başörtüsü var, ne de şort giydi diye dil uzatamayacak. Herkesin hayatına kimse karışamayacak.

Bugün ona yapan, yarın bana yapar diyeceksin.

Bir tek biz bir olursak, bizi ayıramazlar.

Bir tek biz sağlam durursak bizi yıkamazlar.

Bir tek biz birbirimize kenet olursak

ÖZÜR DİLERİM, GEL ARTIK BARIŞALIM.

Özür dilerim seni yargılamaya hakkım yokken yargıladım.

Özür dilerim dertlerini, özgürlüğünü umursamadım.

Ben yapmadım ama yapanlara da engel olmadım.

Ama şimdi geldim bak, buradayım.

Dimdik yanındayım. Kale direği gibi ayaktayım.

Seni, beni, bizi artık kimseye ezdirmemeye kararlıyım.

Hepimiz buradayız. Biriz, bir olmak zorundayız.

Şimdi dilindeki şiddeti yavaşça yere bırak.

Ben de önyargımı bırakıyorum sessizce.

İkimiz bir fidanın güller açan dalıydık.

Zehir kusup diken içtik senelerce.

Bu ülkenin yarısı kadın.

Diğer yarısı, ahlak polisimiz olmasın artık ne olur.

Dikenleri ellerimizi, yüzümüzü kanatamasın.

Kalemimin sapını gülle donattım.

Buraya bırakıyorum.

Bu yazıyı okursan eğer,

biliyorum ki uzattığım eli de tutacaksın.

Şarkının da dediği gibi...

¨ İki gözüm seneler geçiyor / Gönül ektiğini biçiyor

Bir selam lütfet bu ne çok hasret / Gel barışalım artık¨.