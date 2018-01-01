Belki de dünya sandığımız kadar kötü bir yer değildir

Ne zor geçtin be 2017! Aldın, yerden yere vurdun, halı gibi silkeledin, paspas gibi ezdin, yetmedi bir de saçımızdan sürüdün. AMA bu dünyayı kurtaracak tek şeyin iyilik olduğunu bize bir kere daha aşağıdaki gerçek hikayelerle gösterdin ya, helal olsun.

Şehrin her yerine fotoğrafları asıldı

Osmaniye'de bir işadamı hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade eden asgari ücretli gencin fotoğrafını şehrin her yanına astırdı... 19 yaşındaki Muhammet Çolakça'nın banka hesabına yanlışlıkla bir işçinin asgari ücret ödemesi yatırıldı. Hesabında bin 404 TL para olduğunu gören genç, paranın İstanbul'da bir firma tarafından hesabına yanlışlıkla gönderildiğini tespit etti. Firma ile iletişime geçen Muhammet Çolakça parayı iade etti.

100 yaşına 1000. elbiseyi dikerek girecek

Avusturyalı Lillian Weber 100 yaşında...Son bir kaç yılını Afrika'daki çocuklara kıyafet dikmekle geçiriyor. Şimdiye kadar tam 640 çocuğa elbise dikmiş, hedefi 2018 Mayıs'a kadar elbise sayısını 1000'e tamamlamak. O elbiseleri dikerken inanılmaz bir özen gösteriyor ve karşılığında beklediği tek şey, çocukların mutlu olması... Torunu ona ¨litte dresses for africa¨ isimli bir de blog açmış.

Sakat sokak köpeğine yürüteç yaptı

Kırıkkale'de bir hayvan sever, arka ayakları tutmadığı için yürüyemeyen, "Kostak" adını verdiği sokak köpeğini "yürüteç" işlevi gören pazar arabasıyla yürütüyor.

Tıp öğrencisi Leyla’dan Sonra gönüllüleri, binlerce hasta çocuğa hediye gönderdi

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde öğrenci üç arkadaş, kronik hastalığa yakalanmış çocuklara umut verip hayata bağlamak amacıyla bir iyilik projesi başlattı. Projeyle hasta çocuklar istedikleri minik hediyelere kavuşuyor. Şimdiye dek 2 bin 247 kaser tedavisi gören çocuğa hayallerindeki hediyeleri ulaştıran ¨Leyla'dan Sonra Gönüllüleri¨ hasta çocuklar için umut olmaya devam ediyor. Ve kendilerini leyladansonra.com isimli sitelerinde şöyle tanıtıyorlar: ¨Onkoloji servisi ziyaretlerinden birinde tanıştıkları Leyla'nın minicik dileğini gerçekleştirmek ve daha nice çocuğun tebessümüne aracı olmak parolasıyla yola çıkan üç tıp öğrencisinin temel adımlarını attığı, Leyla’nın vefatıyla arkalarında daha fazla pişmanlık bırakmamak adına süreci hızlandırarak kurduğu, şimdi ise Türkiye’nin birçok yerindeki tıp fakültelerinde aktif olarak ziyaret yapan, kronik hastalıklı çocuklarla kaliteli vakit geçiren ve dileklerinin gerçekleşmesine aracı olmaya çalışan tıp öğrencilerinden oluşan bir ekibiz.¨

Sokak köpeğine montunu örttü

Giresun'da ayakkabı hırsızlarını bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen bir vatandaş, ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Soğukta üşüyen köpeğe montunu çıkarıp veren bir kişi görüntülere yansıyordu... Görüntüleri izleyen vatandaş, montunu çıkarıp köpeğe veren fedakâr insanın belediyede çalışan bir işçi olduğunu söyledi.

Trabzon'da, yüzeyi buz tutan göletteki iki kuğuyu donmaktan kurtaran belediye işçisi Salim Altuntaş yardımseverliğinden dolayı ödüle layık görüldü.

Camisi yanan Müslümanlara sinagog anahtarı

Amerika’nın Michigan eyaletindeki bir kasabada, Musevi bir grup, şehirdeki tek cami yanınca sinagogun anahtarını, camileri tamir olana dek rahatça ibadet etmeleri için Müslüman vatandaşlara vererek dünyada hala barışın en güzel tercih olduğunu kanıtladı.

Kuyudan köpek kurtaran muhteşem itfaiyeciler ve Stanfor’da davet edilen öğrenciler

2017'nin unutulmazlarından biri de "Kuyu" köpekti. Beykoz'da, sondaj için açılan yaklaşık 30 santim çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, günler süren çalışmalar sonrası kurtarıldı. Kuyu'ya düşen zavallı köpek, içimizdeki merhameti ortaya çıkararak gençlerimize ilham kaynağı oldu, ona robotik kol tasarlayan Bahçeşehir Lisesi öğrencileri, Stanford Üniversitesi'nden davet aldı.

Başkan suya atladı, fenalaşan dalgıcı kurtardı

Karamürsel ilçesinde, denizde fenalaşarak boğulma tehlikesi geçiren dalgıcı, buz gibi suya gömlek kravatla atlayan kahraman Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kurtardı.

Silersek ciğerimiz kurusun

Edremit'te aşkını ilan ettiği duvar yazısı belediye tarafından silinince sprey boyasıyla aynı duvara sitem dolu şu mesajı (Belediye amca duvardan silmek kolay, kolaysa gelip kalbimden silsene) yazan gence, Belediye’nin sosyal medya hesabından sıcacık bir cevap geldi: "Silersek, ciğerimiz kurusun.¨

13 bin metrede doğan mucize bebek

Ve beni 2017’de en çok etkileyen iyilik hikayesi, Gine’li genç annenin doğumunu 13 bin metre yükseklikte gerçekleştiren, hepsi bu konuda eğitimli, THY'nin başarılı kabin ekibi oldu. İyi ki varsınız kızlar.

Dünyayı iyilik kurtaracak iyi ki varsınız iyi insanlar!