 Asyanın en Batı ucundaki unutulmuş köyün ¨helal olsun size¨ kadınları

Tam 34 gün süren Ege rotamın son durağıydı, Babakale. Ben gitmedim, yol beni oraya götürdü. Eğer gitmeseydim ne siz, ne de ben bu hikayeyi asla öğrenemezdik.

Babakale, Asya kıtasının en Batı ucunda yaklaşık 600 nüfuslu bir köy. Haritada Assos’un alt kısımlarına denk geliyor. Tek şerit bir dağ yolundan ulaşım sağlanıyor. Ezine’den kalkan, Ayvacık ve Gülpınar kazasından geçerek köye ulaşan bir dolmuş var. Hayatla tek bağlantısı bu. Bir dağın üzerine kurulu, aşağısı alabildiğine deniz. Öyle sonsuz, öyle nefis.

Yer yer restore edilmiş taş evler, her köşe başında nar ağaçları. Eczane ve sağlık ocağı yok. İlköğretim okulu var ama lisesi yok. Çözümü Gülpınar ilçesine servisle öğrenci yollamakta bulmuşlar. Herkes çocuğunu okutma derdinde.

Erkek çocuklar erken bıkıyor okumaktan, babaları gibi balıkçı olma derdine düşüyorlar genç yaşta. Kız çocuklar daha istikrarlı.

Hayata kendi imkanları ile tutunmaya çalışan bir köy Babakale. Bir kaç pansiyon, Ege’nin en iyi kalamarını yiyebileceğiniz bir kaç balıkçı. 3 dükkandan oluşan çarşısında minnak bir seramikçi, el yapımı bıçakçı, Artiz diye bir de bakkalı var. Lezzetli sabah kahvaltıları veren Çınaraltı kahvesini de unutmamak gerek.

Ama konumuz bu değil.

Konumuz başka.

Konumuz kadınlar.

Babakale’nin hem köyün erkeklerine, hem düzene, hem de dünyaya meydan okuyan kadınları.

Hikaye böyle başlıyor.

Bundan yaklaşık 8 yıl önce köyün orta yerinde terk edilmiş bir balıkçı barınağı.

Kapısı bacası yok. Viran halde. Bir önceki muhtarın eşi Şükran Hanım, topluyor köyün kadınlarını diyor ki; burayı kiralayalım, adam edelim, bir Babakale Güzelleştirme ve Koruma Derneği kuralım. Gelenlere köyümüzün lezzetlerini tattıralım. El birliğiyle çalışıp kazanalım, kazancımın bir kısmını da köye aktaralım.

Kuruyorlar derneği. Çok uygun bir fiyata da kamu malı olan barınağı kiralıyorlar.

Önce sadece çay kahve servisi ve el emeklerinin satıldığı bir mini tezgah.

Köyün erkekleri önce oraları olmuyor, geçici bir heves diye.

Sonra iş büyüyor zaman içinde. Günlük poğaça, börek, sarma, zeytinyağlı el açması baklava yapmaya ve üç-beş de olsa para kazanmaya başlıyorlar.

İşte dengeler burada değişiyor.

O zamana kadar geçici bir heves diye bakan erkekler rahatsız olmaya başlıyor. Kimisi diyor ki ¨ben seni oraya göndermem¨, kimisi diyor ki ¨kapansın burası ne gerek var?¨

Derneğin ismi Kadınlar Derneği’ne çıkıyor, aileler, gezginler Babakale’ye geldiklerinde ilk iş burayı sormaya başlıyor. Kahvaltı, darken öğle yemeği servisi. Bu arada çiçek gibi oluyor lokantaları, bir görseniz.

Tahta masa ve sandalyeler alıyor kazandıkları para ile, çatıyı yaptırıyorlar her yeri boyuyorlar rengarenk, fırın alıyorlar, buzdolabı alıyorlar.

İş bölümü yapıyorlar aralarında, vardiyalı çalışmaya başlıyorlar. Sabah 08.00, akşam 20.00 – 23 Nisan’da açıp 29 Ekim’de kapatıyorlar. İnternet şifreleri Atatürk’ün doğum ve ölüm tarihi.

Ve tehlike çanları çalmaya başlıyor

Köyden çıkan tüm çatlak seslere rağmen Ege’nin belki de en güzel manzara lokantası haline geliyor erkeklerin verdiği isimle Babakale Kadınlar Derneği.

Derken bir gece bir bağrış, çağırış. Yanıyor alev alev Kadınlar Derneği.

Benzin döküp yakıyorlar binayı. Kimin yaptığı meçhul.

Yine toparlıyorlar, boyuyorlar, sıfırdan yaratıyorlar.

Hop öbür yaz başı bu sefer de bir gece ansızın cam çerçeve iniyor.

Yine kimin yaptığı meçhul. Yine iş başında kadınlar.

Hiç ağlamadan, hiç dövünmeden koyuluyorlar işe. Yetiştiriyorlar lokantayı sezona, canlarını dişlerine takarak.

Tam her şey yoluna girdi derken, bu sefer de beklenen oluyor ve muhtar değişiyor.

Yeni muhtar köyün erkeklerinden yana. Çıkıyor Kaymakama diyor ki, burası kamu malı, çok düşük fiyata kiraladılar olmaz, yeniden ihaleye çıkalım, burayı bu kadınların elinden alalım.

Hay hay diyor dönemin kaymakamı. Usulsüzlük varsa hemen müdahale edelim. Haber geliyor köye. Kapanacak Kadınlar Derneği.

İyi de kolay mı öyle!

Toplanıyor bizimkiler gidiyor makama. Anlatıyorlar yaptıklarını bir bir. Kaymakam ikna olmuyor. Mahkemeler açılıyor. Köyden okuyup gitmiş, İstanbul’a yerleşmiş kadınlar giriyor devreye, Avukatlar bulunuyor. Savunmalar hazırlanıyor.

Kaybediyorlar mahkemeyi.

Hepsi diyor ki, çıkmayız buradan. Çıkartsanız da gider sahile yörük çadırı kurar yine yaparız işimizi, kazanırız ekmeğimizi.

Neyse ki tam o sırada Kaymakam ve Muhtar insafa geliyor ve yeni döneme kadar dokunmamaya karar veriyorlar derneğe.

Şimdilik sular durulmuş durumda. Yeni seçime kadar viraneden cennete çevirdikleri yuvalarındalar. Hatta atıl durumda olan seyir terasını da size verelim siz işletin diyorlar.

Ama yine de köyün kaderi gel gör ki, hep erkeklerin tekelinde.

Yeni Muhtarlık seçimlerinde ne olacak belli değil.

Bu kadınların her biri benim gözümde kahraman.

Kimisi buradan kazandığı para ile çocuk okutuyor, kimisi felçli eşine bakıyor. Kimseye muhtaç olmadan, kimseye kötülük yapmadan, namuslarıyla, şerefleriyle çalışıyorlar. Evlerine ekmek götürüyorlar.

Köyün erkeklerini bu kadınların eşlerini kışkırtan da kim üstelik biliyor musunuz?

Köyün kahvede takılan gençleri.

Kolay mı öyle kadınların mucizesine karşı çıkmak?

Kolay mı dişleriyle tırnaklarıyla çiçek gibi yaptıkları lokantalarını başlarına geçirmek?

Babakale, Asya’nın en batı ucu olabilir ama bu kadınlar bu ülkenin kadınları.

Ve ben bu meselenin gücüm yettiği kadar arkasındayım.

Çünkü...

Bir kadın değişir, bir köy değişir.

Bir köy değişir, Türkiye değişir.