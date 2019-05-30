Sahilde bayram tadı

Bayram tatilinde Ankara’dan gidebileceğiniz olası sahil kentlerinde deniz ürünleri önermek istemedim. Zira, hepsi güzel yapıyor, hepsi iddialı. Seçimi bütçenize göre siz yapacaksınız.
Et ve sebze ürünlerinde ise durum farklı. Kebabın, dönerin, burger’in ya da ev yemeklerinin iyi yapanını bulmak zordur. “Canınız çeker” diye, bayılarak yediğim mekânları sıraladım. Bayram edeceksiniz!
BODRUM
OHH KEBAP
Keyifli anlarımızı tanımlamak, ne kadar mutlu olduğumuzun altını çizmek için kullandığımız bir teşbih ya da nida “ohh kebap”. Kebaba olan tutkumuzu ve verdiği keyfi, mutluluğu tarif etmek için kullandığımıza göre, hem Bodrum’da olmak, hem de kebap yemek “ohh kebap” dedirtecek cinsten bir mutluluk. Neyzar ablayı çok eskiden tanıyorum. Evinde yediğim enfes zeytinyağlıların tadı halen damağımda. Titizliğini biliyorum. “Mükemmel” demediği hiçbir yemeği sofraya koymaz. Bodrum Marina’da kebap yapıyor. Mecazen değil tabii. Zırhla çekilip şişe geçirilen, Adana’da bile nadir bulacağınız cinsten bir kebap. “İncili Gastronomi Rehberi”, Neyzar ablanın bu titizliğini iki yıldır ödüllendiriyor. Çok yakın zamanda Ukrayna’nın komedyen Cumhurbaşkanı da Neyzar’ın yerine uğrayıp “ohh kebap” derken şaşkındı. Siz de gidin kebap yiyin ve şaşırın. “ohh kebap” diyeceksiniz.
ÇEŞME
TOKMAK’IN DÖNERİ
Kalenin hemen dibinde, Marina’nın karşısında Tokmak Hasan’ın esnaf lokantası var. Yemekler eski deyimle “bol kepçe” ama ben dönerinin hastasıyım. Kendi besi hayvanlarından elde ettikleri etleri (kol-but-döş) kullanıyorlar. İnce kesim döner, tereyağının en iyisi ve kendi fırınlarında pişen çıtır pideleri bir araya gelince “döner döner durur başım” lezzetinden. Ankara’ya dönmeden uğrayıp tadına bakın, yoksa “döner döner durursunuz” pişmanlıktan.
ÇEŞME
NEZZO’NUN BURGERİ
Çeşme’de bir başka tutku ise Nezzo’nun ağız dolusu burger’leri, sizi ve çocuklarınızı yoldan çıkaracak. Çarşı içinde küçücük dükkanda koca koca lezzette burger’ler yapıyorlar. Tamamı ev yapımı, el lezzeti, hele mantarlı soslarının peynirle olan haşır neşir görüntüsü kışkırtıcı. Denizden çıkınca yendiğinde yorgunluk alan kıvamda keyifli ve leziz. Çocuklarınız kaybolursa Nezzo’ya bakın, ellerindeki koca burger’in arkasına saklanmışlardır.
AYVALIK
PAŞA PAŞA YEMEK
Paşalara layık bir sofra var Ayvalık’ta. Adı da Paşa, tadı da. Enfes çorbalarının yanı sıra, yerli zeytinyağı ile yemekleri pişiren hanımefendiler de yerli. “Çeşit çeşit yemekler yapıyoruz, tükenince kapatıyoruz” dedi İzzet Bey. Kabak çiçeği dolması mutlaka tadılması gereken efsane zeytinyağlı, kabağın kendisi de çiçeği gibi efsane. Keşkek, mübadele ile gelen kekikli köfte ve soğuk ot, yazın çıkan bazı Paşa klasikleri. Sosyal medyadaki sayfalarına canı çekenler için tarifleri de koymuşlar. Yazarak sığdırıp anlatamayacağım çeşit ve lezzetleri tadın, sonra da Ankara’ya “paşa paşa” dönün.
AYVALIK
TOST YİYİN OLAY OLSUN
Ayvalık demek zeytin, zeytinyağı demek. Bir de tostu var herkesin bildiği, adı da “Ayvalık.” Ülkenin neredeyse her yerinde yapılıyor. “Yapılıyor ama ekmeği kızartmanın bile kıvamı var, içine konan tulum peynirinin ve sucuğunun da” dedi sevgili Melih. İzmir tulumu, kasap sucuğu ve salça ile yapılmış ilk kez. Şimdilerde müşterinin beğenisine göre şekilleniyor içindekiler. İlk çıktığı gibi sevdim ben, belki sucuk yerine kavurma koydurabilirim. Ayvalık tostçular çarşısında Melih’in yeri “Olay.” Atıştırmak için uğrayın derim.
MARMARİS
MUĞLA KEBAP
Adı kebap ama kendi çorba. Fırında çömlekle 12 saat kemiğiyle pişen kuzu etleri ve yine 6-7 saat pişen dana kemik suyu. Kuzu etleri kemiklerinden ayıklanıp kaseye, üzerine de kemik suyu, hem de iliklerine kadar. Kalın çekilmiş karabiber ilavesi yapılıyor sadece, yanına da sıcak ekmek, ister bandırın ister kaşıklayın. Muğla Kebap Evi, Marmaris eski çarşıda. Ankara’ya varmadan tadına varın.
Sahilde bayram tadı
Bayram tatilinde Ankara’dan gidebileceğiniz olası sahil kentlerinde deniz ürünleri önermek istemedim. Zira, hepsi güzel yapıyor, hepsi iddialı. Seçimi bütçenize göre siz yapacaksınız.
Et ve sebze ürünlerinde ise durum farklı. Kebabın, dönerin, burger’in ya da ev yemeklerinin iyi yapanını bulmak zordur. “Canınız çeker” diye, bayılarak yediğim mekânları sıraladım. Bayram edeceksiniz!
BODRUM
OHH KEBAP
Keyifli anlarımızı tanımlamak, ne kadar mutlu olduğumuzun altını çizmek için kullandığımız bir teşbih ya da nida “ohh kebap”. Kebaba olan tutkumuzu ve verdiği keyfi, mutluluğu tarif etmek için kullandığımıza göre, hem Bodrum’da olmak, hem de kebap yemek “ohh kebap” dedirtecek cinsten bir mutluluk. Neyzar ablayı çok eskiden tanıyorum. Evinde yediğim enfes zeytinyağlıların tadı halen damağımda. Titizliğini biliyorum. “Mükemmel” demediği hiçbir yemeği sofraya koymaz. Bodrum Marina’da kebap yapıyor. Mecazen değil tabii. Zırhla çekilip şişe geçirilen, Adana’da bile nadir bulacağınız cinsten bir kebap. “İncili Gastronomi Rehberi”, Neyzar ablanın bu titizliğini iki yıldır ödüllendiriyor. Çok yakın zamanda Ukrayna’nın komedyen Cumhurbaşkanı da Neyzar’ın yerine uğrayıp “ohh kebap” derken şaşkındı. Siz de gidin kebap yiyin ve şaşırın. “ohh kebap” diyeceksiniz.
ÇEŞME
TOKMAK’IN DÖNERİ
Kalenin hemen dibinde, Marina’nın karşısında Tokmak Hasan’ın esnaf lokantası var. Yemekler eski deyimle “bol kepçe” ama ben dönerinin hastasıyım. Kendi besi hayvanlarından elde ettikleri etleri (kol-but-döş) kullanıyorlar. İnce kesim döner, tereyağının en iyisi ve kendi fırınlarında pişen çıtır pideleri bir araya gelince “döner döner durur başım” lezzetinden. Ankara’ya dönmeden uğrayıp tadına bakın, yoksa “döner döner durursunuz” pişmanlıktan.
ÇEŞME
NEZZO’NUN BURGERİ
Çeşme’de bir başka tutku ise Nezzo’nun ağız dolusu burger’leri, sizi ve çocuklarınızı yoldan çıkaracak. Çarşı içinde küçücük dükkanda koca koca lezzette burger’ler yapıyorlar. Tamamı ev yapımı, el lezzeti, hele mantarlı soslarının peynirle olan haşır neşir görüntüsü kışkırtıcı. Denizden çıkınca yendiğinde yorgunluk alan kıvamda keyifli ve leziz. Çocuklarınız kaybolursa Nezzo’ya bakın, ellerindeki koca burger’in arkasına saklanmışlardır.
AYVALIK
PAŞA PAŞA YEMEK
Paşalara layık bir sofra var Ayvalık’ta. Adı da Paşa, tadı da. Enfes çorbalarının yanı sıra, yerli zeytinyağı ile yemekleri pişiren hanımefendiler de yerli. “Çeşit çeşit yemekler yapıyoruz, tükenince kapatıyoruz” dedi İzzet Bey. Kabak çiçeği dolması mutlaka tadılması gereken efsane zeytinyağlı, kabağın kendisi de çiçeği gibi efsane. Keşkek, mübadele ile gelen kekikli köfte ve soğuk ot, yazın çıkan bazı Paşa klasikleri. Sosyal medyadaki sayfalarına canı çekenler için tarifleri de koymuşlar. Yazarak sığdırıp anlatamayacağım çeşit ve lezzetleri tadın, sonra da Ankara’ya “paşa paşa” dönün.
AYVALIK
TOST YİYİN OLAY OLSUN
Ayvalık demek zeytin, zeytinyağı demek. Bir de tostu var herkesin bildiği, adı da “Ayvalık.” Ülkenin neredeyse her yerinde yapılıyor. “Yapılıyor ama ekmeği kızartmanın bile kıvamı var, içine konan tulum peynirinin ve sucuğunun da” dedi sevgili Melih. İzmir tulumu, kasap sucuğu ve salça ile yapılmış ilk kez. Şimdilerde müşterinin beğenisine göre şekilleniyor içindekiler. İlk çıktığı gibi sevdim ben, belki sucuk yerine kavurma koydurabilirim. Ayvalık tostçular çarşısında Melih’in yeri “Olay.” Atıştırmak için uğrayın derim.
MARMARİS
MUĞLA KEBAP
Adı kebap ama kendi çorba. Fırında çömlekle 12 saat kemiğiyle pişen kuzu etleri ve yine 6-7 saat pişen dana kemik suyu. Kuzu etleri kemiklerinden ayıklanıp kaseye, üzerine de kemik suyu, hem de iliklerine kadar. Kalın çekilmiş karabiber ilavesi yapılıyor sadece, yanına da sıcak ekmek, ister bandırın ister kaşıklayın. Muğla Kebap Evi, Marmaris eski çarşıda. Ankara’ya varmadan tadına varın.