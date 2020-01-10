Ruhun lezzeti

“İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar” (Euripides)
Aristo, “Ruh güzelliği beden güzelliği kadar kolay görünmez” derken, ruhun yansıttığı güzelliklerden bahsediyor. Ruhunuzun güzelliği, yaptığınız her şeyi etkiler mutlaka. Bir sanat eseri olabilir, yetiştirdiğiniz bir evlat ya da pişirdiğiniz bir yemek. Bir hayvanı okşamak, kıyafetinize iliştirdiğiniz bir çiçek, evinizin duvarına astığınız bir tablo, bestelediğiniz bir şarkı, yazdığınız şiir veya kullandığınız tatlı sözler. Ruhunuzun lezzetini ortaya çıkaran dışavurumlarınızdır.
CHECK INN BY RESERVE
Çok yeni ve alışılmışın dışında bir yaklaşımla lezzete odaklanmış bir mekân. Lezzete odaklanmasının sebebi de ‘Chef Kenan Atalık’ın’ ruh lezzeti. Kenan şefin yüzünde, ruhunun gülümsemesini görebiliyorsunuz. Pozitif dokunuşlarını yansıttığı yemeklerin olağan tadında, olağan dışı bir gizemi de fark etmeniz olası. Restorandan, açılabilir camlı bölmelerle ayrılan açık mutfağı, dev ekrandan izler gibi izlemek hoşuma gitti. Hijyenik ve şık kıyafetli şeflerin görüntüsü iştah açıcı. Dilerseniz gidip yemeğinizin hazırlanma aşamalarını keyifle seyredebilir, pişiren aşçıyla sohbet edip sorular sorabilirsiniz. Kendi eviniz ya da bir dostunuzun evindeymiş gibi davranışlar sergilemekte özgür hissettiğinizde, yemeğin tadı da bir başkalaşıyor. Başkalaşmış tatlardan ‘karadut soslu bonfile’ tattırdı Kenan şef, çok sevdim. Kızılderililerin av etlerini ‘ahududu, böğürtlen ve yaban mersini’ meyveleriyle pişirdikleri geldi aklıma. Benzer aromanın, bonfileye, kuşkonmaz ve bebek patatesle birlikte verdiği ağız tadı gizemli bir Kızılderili yemeğinin nefesiydi sanki. Tatlı olarak balkabaklı muhallebi önerdi. Muhallebiye beyaz çikolata keyif vermiş, ikisinin kabakla eşleşmesinde gelenekselliğin derin lezzetini de tadıyorsunuz. Şeker oranı kararında, tadı da nefisti. Arjantin Caddesi ile Filistin Sokak’ın kesiştiği noktada, dışarıdan bakıldığında şık ve pahalı izlenimi veriyor. Şık ama pahalı değil, geri adım atmayın, çekinmeden oturun, menüyü inceleyin, ikram ettikleri çay nefis. En azından çay içip Kenan şefin gülen yüzünü görürsünüz, iyi gelir.
BALKABAKLI MUHALLEBİ
KENAN şefin patentini almak istediği ve kendi ruh lezzetini yansıttığı muhallebinin tarifini vermesi ‘Hürriyet Ankara’ okurlarına yapılmış önemli bir jest oldu. Akşamdan ayıklanıp dilimlenmiş 1 kilo balkabağının üzerine 400 gr toz şekeri serpip sabaha kadar bekletin. Muhallebi için, 100 gr toz şeker, 375 gr süt, 175 gr sıvı krema, benmari usulüyle erittiğiniz 150 gr beyaz çikolata, bir çay kaşığı mısır nişastası ve 1 adet çubuk vanilya. Hepsini birlikte muhallebi kıvamı alana kadar kaynatın. Pişen muhallebi de bütün gece bekleyecek. Ertesi gün, şekeri içine çekip suyunu bırakan balkabağını, olduğu gibi 150-170 derecede fırına sürün. Piştikten sonra çıkarıp blender’dan geçirip soğumaya bırakın. Dinlenmiş muhallebiyi kaselere aktarın sonra da soğumuş balkabağı püresini, ruhunuzun istediği gibi muhallebinin ortasına yerleştirin. Badem veya fındık kırıkları serpiştirin, yaban mersini, Frenk üzümü gibi mayhoş aromalı meyvelerle süsleyin. Afiyetle yediğinizde “şahane” diyeceksiniz. Deneyin.
ELEKTRONİK MÜZİĞİN RUHU
‘DJ U.F.U.K
’
Konumuz ‘ruhun lezzeti’ olunca müziğin kaçınılmaz katkısını unutmamamız gerekiyor. Yukarıda sözünü alıntı yaptığım ve ruh güzelliğinin kolaylıkla gözükmediğine vurgu yapan Aristo, DJ Ufuk’la aynı çağda yaşıyor olsa bu vurguyu yapmayacak, “DJ Ufuk dinleyin ruhunuz uyansın” diyecekti belki de. Dünyaca ünlü elektronik müzik festivali ‘Creamfields Fest’e davet edilen ilk ve tek Türk unvanına sahip milli DJ Ufuk Özgönül, geçtiğimiz günlerde Ankara’daydı. Uzun zamandır dinleme fırsatı bulamadığım sevgili U.F.U.K’un müziklerine kapılmış yüzlerce Ankaralı gibi ben de biriktirip bir türlü harekete geçiremediğim yaşam enerjisinin bedenimdeki uyanışını hissettim. Ustalıkla monte ettiği elektronik seslerin arasından seçtiğiniz, keman, ney, klarnet, kanun ve bağlama gibi etnik saz melodileri, doğduğunuz kültürün, unuttuğunuz duygularını harekete geçiriyor, ruhunuz güzelleşiyor, uyanıyorsunuz. Güzel ruhlu adam DJ Ufuk’un Ankara’ya gelişlerini sıklaştırması, ruhumuza iyi gelecek.
Ruhun lezzeti
“İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar” (Euripides)
Aristo, “Ruh güzelliği beden güzelliği kadar kolay görünmez” derken, ruhun yansıttığı güzelliklerden bahsediyor. Ruhunuzun güzelliği, yaptığınız her şeyi etkiler mutlaka. Bir sanat eseri olabilir, yetiştirdiğiniz bir evlat ya da pişirdiğiniz bir yemek. Bir hayvanı okşamak, kıyafetinize iliştirdiğiniz bir çiçek, evinizin duvarına astığınız bir tablo, bestelediğiniz bir şarkı, yazdığınız şiir veya kullandığınız tatlı sözler. Ruhunuzun lezzetini ortaya çıkaran dışavurumlarınızdır.
CHECK INN BY RESERVE
Çok yeni ve alışılmışın dışında bir yaklaşımla lezzete odaklanmış bir mekân. Lezzete odaklanmasının sebebi de ‘Chef Kenan Atalık’ın’ ruh lezzeti. Kenan şefin yüzünde, ruhunun gülümsemesini görebiliyorsunuz. Pozitif dokunuşlarını yansıttığı yemeklerin olağan tadında, olağan dışı bir gizemi de fark etmeniz olası. Restorandan, açılabilir camlı bölmelerle ayrılan açık mutfağı, dev ekrandan izler gibi izlemek hoşuma gitti. Hijyenik ve şık kıyafetli şeflerin görüntüsü iştah açıcı. Dilerseniz gidip yemeğinizin hazırlanma aşamalarını keyifle seyredebilir, pişiren aşçıyla sohbet edip sorular sorabilirsiniz. Kendi eviniz ya da bir dostunuzun evindeymiş gibi davranışlar sergilemekte özgür hissettiğinizde, yemeğin tadı da bir başkalaşıyor. Başkalaşmış tatlardan ‘karadut soslu bonfile’ tattırdı Kenan şef, çok sevdim. Kızılderililerin av etlerini ‘ahududu, böğürtlen ve yaban mersini’ meyveleriyle pişirdikleri geldi aklıma. Benzer aromanın, bonfileye, kuşkonmaz ve bebek patatesle birlikte verdiği ağız tadı gizemli bir Kızılderili yemeğinin nefesiydi sanki. Tatlı olarak balkabaklı muhallebi önerdi. Muhallebiye beyaz çikolata keyif vermiş, ikisinin kabakla eşleşmesinde gelenekselliğin derin lezzetini de tadıyorsunuz. Şeker oranı kararında, tadı da nefisti. Arjantin Caddesi ile Filistin Sokak’ın kesiştiği noktada, dışarıdan bakıldığında şık ve pahalı izlenimi veriyor. Şık ama pahalı değil, geri adım atmayın, çekinmeden oturun, menüyü inceleyin, ikram ettikleri çay nefis. En azından çay içip Kenan şefin gülen yüzünü görürsünüz, iyi gelir.
BALKABAKLI MUHALLEBİ
KENAN şefin patentini almak istediği ve kendi ruh lezzetini yansıttığı muhallebinin tarifini vermesi ‘Hürriyet Ankara’ okurlarına yapılmış önemli bir jest oldu. Akşamdan ayıklanıp dilimlenmiş 1 kilo balkabağının üzerine 400 gr toz şekeri serpip sabaha kadar bekletin. Muhallebi için, 100 gr toz şeker, 375 gr süt, 175 gr sıvı krema, benmari usulüyle erittiğiniz 150 gr beyaz çikolata, bir çay kaşığı mısır nişastası ve 1 adet çubuk vanilya. Hepsini birlikte muhallebi kıvamı alana kadar kaynatın. Pişen muhallebi de bütün gece bekleyecek. Ertesi gün, şekeri içine çekip suyunu bırakan balkabağını, olduğu gibi 150-170 derecede fırına sürün. Piştikten sonra çıkarıp blender’dan geçirip soğumaya bırakın. Dinlenmiş muhallebiyi kaselere aktarın sonra da soğumuş balkabağı püresini, ruhunuzun istediği gibi muhallebinin ortasına yerleştirin. Badem veya fındık kırıkları serpiştirin, yaban mersini, Frenk üzümü gibi mayhoş aromalı meyvelerle süsleyin. Afiyetle yediğinizde “şahane” diyeceksiniz. Deneyin.
ELEKTRONİK MÜZİĞİN RUHU
‘DJ U.F.U.K
’
Konumuz ‘ruhun lezzeti’ olunca müziğin kaçınılmaz katkısını unutmamamız gerekiyor. Yukarıda sözünü alıntı yaptığım ve ruh güzelliğinin kolaylıkla gözükmediğine vurgu yapan Aristo, DJ Ufuk’la aynı çağda yaşıyor olsa bu vurguyu yapmayacak, “DJ Ufuk dinleyin ruhunuz uyansın” diyecekti belki de. Dünyaca ünlü elektronik müzik festivali ‘Creamfields Fest’e davet edilen ilk ve tek Türk unvanına sahip milli DJ Ufuk Özgönül, geçtiğimiz günlerde Ankara’daydı. Uzun zamandır dinleme fırsatı bulamadığım sevgili U.F.U.K’un müziklerine kapılmış yüzlerce Ankaralı gibi ben de biriktirip bir türlü harekete geçiremediğim yaşam enerjisinin bedenimdeki uyanışını hissettim. Ustalıkla monte ettiği elektronik seslerin arasından seçtiğiniz, keman, ney, klarnet, kanun ve bağlama gibi etnik saz melodileri, doğduğunuz kültürün, unuttuğunuz duygularını harekete geçiriyor, ruhunuz güzelleşiyor, uyanıyorsunuz. Güzel ruhlu adam DJ Ufuk’un Ankara’ya gelişlerini sıklaştırması, ruhumuza iyi gelecek.