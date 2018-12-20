Zehra Işık ile 5 soru 5 cevap

Zehra Işık... Tam bir girişimci. Eşi Adil Işık ile birlikte kurdukları adL markasını bugünlere getirmeleri büyük başarı.
Yurt içi ve yurt dışındaki 150’nin üzerinde mağaza ile sayısız kadının hayatına dokunuyor. Ve bunu yaparken tüm kadınlara hayatları boyunca hep kendi ayakları üzerinde durmaları tavsiyesinde bulunuyor. “Stil dünyaya kim olduğunu ve nasıl hissettiğini göstermenin, yani benliğin dışa vurumunun en güzel yöntemidir” diyen Zehra Işık ile, moda üzerine konuştuk.
1) adL markasının bugünlere başarıyla gelmesinin hikâyesini sizden kısaca öğrenmek isteriz.
Aslında, 1992 yılında Kocamustafapaşa’da açılan ilk mağazamızla başlıyor. 2010’da Adil Işık’tan adL’ye dönüşüm, markanın gençleşmesi ve büyüme atılımlarının hızlanmasıyla marka bilinirliğimiz de attı. Yurt içindeki mağazalaşmanın yanı sıra yurt dışında da büyümek için ciddi yatırımlar yaptı. Cengiz Abazoğlu ile 2012 yılında başladığımız iş birliği, tasarımcı marka kimliğini yukarı taşınmasında önemli bir adım oldu. Bugün Cengiz Bey ile 15’inci sezonu tamamlıyoruz. Sektörde bu kadar uzun ve istikrarla ilerleyen ilk ve tek işbirliği. Aynı şekilde Mert Aslan ile 8 sezondur çalışıyor farklı kitlelere de hitap ediyoruz. Yıllardır süregelen bu işbirlikleriyle ulaşılabilir fiyata tasarım ürünleri müşteriyle buluşturarak kendilerini özel hissetmelerini sağlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yurt içi ve yurt dışında 150’nin üzerinde mağaza 2 binin üzerinde çalışan ve 3 farklı marka ile kendi başarı hikâyemizi devam ettiriyoruz.
2) Markanıza yeni isimler kattınız. Neler değişti ve biz modaseverleri neler bekliyor?
Türkiye’nin en güçlü tasarımcısı ve bir de en güçlü stylistiyle koleksiyonlar yapıyoruz. Geniş adL koleksiyonunun yanında bu kapsül koleksiyonlarının da eklenmesiyle mağazaya gelen müşteri gündüzden geceye her okazyonda giyebileceği alternatifler bulabiliyor. Bu da farklı hedef kitleleri mağazaya sokma ve marka ile tanıştırma anlamında büyük katkı sağlıyor. Her sezon farklı ilham ve hikâyeyle oluşturduğumuz tasarımlar 2019 yazına da renk katacak
3) Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Sezonun modasını kendi tarzıyla yorumlayarak dış dünyaya gösterme şeklini stil olarak yorumluyorum. Dünyaya kim olduğunu ve nasıl hissettiğini göstermenin yani benliğin dışa vurumunun en güzel yöntemidir.
4) Bir kadın gardırobunda nelere yatırım yapmalı?
Çok klasikleşmiş olsa da değişmeyen şık bir beyaz gömlek, siyah elbise bir gardırobun kurtarıcı parçalarından en önemlileri. Bunların yanı sıra farklı aksesuar ve ayakkabılarla gündüz ve geceye uyarlanabilen parçalar hayat kurtarıcı olabiliyor. Bizde koleksiyonlarımızda bu tarz zamansız tasarımlara mutlaka yer veriyoruz.
5) Hayat mottonuz...
Yenilik ve değişimleri takip ederek hayatın her alanında güncel kalmak.
Zehra Işık ile 5 soru 5 cevap
Zehra Işık... Tam bir girişimci. Eşi Adil Işık ile birlikte kurdukları adL markasını bugünlere getirmeleri büyük başarı.
Yurt içi ve yurt dışındaki 150’nin üzerinde mağaza ile sayısız kadının hayatına dokunuyor. Ve bunu yaparken tüm kadınlara hayatları boyunca hep kendi ayakları üzerinde durmaları tavsiyesinde bulunuyor. “Stil dünyaya kim olduğunu ve nasıl hissettiğini göstermenin, yani benliğin dışa vurumunun en güzel yöntemidir” diyen Zehra Işık ile, moda üzerine konuştuk.
1) adL markasının bugünlere başarıyla gelmesinin hikâyesini sizden kısaca öğrenmek isteriz.
Aslında, 1992 yılında Kocamustafapaşa’da açılan ilk mağazamızla başlıyor. 2010’da Adil Işık’tan adL’ye dönüşüm, markanın gençleşmesi ve büyüme atılımlarının hızlanmasıyla marka bilinirliğimiz de attı. Yurt içindeki mağazalaşmanın yanı sıra yurt dışında da büyümek için ciddi yatırımlar yaptı. Cengiz Abazoğlu ile 2012 yılında başladığımız iş birliği, tasarımcı marka kimliğini yukarı taşınmasında önemli bir adım oldu. Bugün Cengiz Bey ile 15’inci sezonu tamamlıyoruz. Sektörde bu kadar uzun ve istikrarla ilerleyen ilk ve tek işbirliği. Aynı şekilde Mert Aslan ile 8 sezondur çalışıyor farklı kitlelere de hitap ediyoruz. Yıllardır süregelen bu işbirlikleriyle ulaşılabilir fiyata tasarım ürünleri müşteriyle buluşturarak kendilerini özel hissetmelerini sağlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yurt içi ve yurt dışında 150’nin üzerinde mağaza 2 binin üzerinde çalışan ve 3 farklı marka ile kendi başarı hikâyemizi devam ettiriyoruz.
2) Markanıza yeni isimler kattınız. Neler değişti ve biz modaseverleri neler bekliyor?
Türkiye’nin en güçlü tasarımcısı ve bir de en güçlü stylistiyle koleksiyonlar yapıyoruz. Geniş adL koleksiyonunun yanında bu kapsül koleksiyonlarının da eklenmesiyle mağazaya gelen müşteri gündüzden geceye her okazyonda giyebileceği alternatifler bulabiliyor. Bu da farklı hedef kitleleri mağazaya sokma ve marka ile tanıştırma anlamında büyük katkı sağlıyor. Her sezon farklı ilham ve hikâyeyle oluşturduğumuz tasarımlar 2019 yazına da renk katacak
3) Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Sezonun modasını kendi tarzıyla yorumlayarak dış dünyaya gösterme şeklini stil olarak yorumluyorum. Dünyaya kim olduğunu ve nasıl hissettiğini göstermenin yani benliğin dışa vurumunun en güzel yöntemidir.
4) Bir kadın gardırobunda nelere yatırım yapmalı?
Çok klasikleşmiş olsa da değişmeyen şık bir beyaz gömlek, siyah elbise bir gardırobun kurtarıcı parçalarından en önemlileri. Bunların yanı sıra farklı aksesuar ve ayakkabılarla gündüz ve geceye uyarlanabilen parçalar hayat kurtarıcı olabiliyor. Bizde koleksiyonlarımızda bu tarz zamansız tasarımlara mutlaka yer veriyoruz.
5) Hayat mottonuz...
Yenilik ve değişimleri takip ederek hayatın her alanında güncel kalmak.