Zarafet ve şıklık insanın içinden gelir

Deniz Üzel ve İklim Güneş... Onlar, “zerafetin ve şıklığın insanın içinden geldiğine inanan” iki kız kardeş.
DENİZ ÜZEL VE İKLİM GÜNEŞ İLE 5 SORU 5 CEVAP
“Stil sahibi olmak” ya da “rahat olmak” arasında seçim yapmadan da pijama tercih edilebileceğini düşünerek çıktıkları yolda, “Pijamare” karmasını kurdular.
Hatat markanın, DNA’sını bile çıkarmışlar:
“Günün her saati giyilebilecek; şık, rahat ve zamansız pijamalar.”
İşte, bu iki kardeşin moda yolculuğunu ve artık şehir şıklığında da giyilebilir halde tasarladıkları Pijamare markasını konuştuk.
1- Markanızın oluşumunu ve sizi tanımak isteriz?
Zarafetin ve şıklığın, insanın içinden geldiğine inanan iki kız kardeşiz. Tarzımızı ve ruhumuzu kıyafetlerimize yansıtmak ve günün her saati kendimizi iyi hissetmek istiyoruz. Stil sahibi olmak ya da rahat olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağımız pijama arayışlarımız sonucunda, 2017’nin temmuz ayında Pijamare doğdu. Sevdiğimiz tarz ürünleri bulmakta zorlanınca, piyasada bu konuda bir ihtiyaç olduğunu düşündük. Benim (Deniz Üzel) perakende ve marka yönetimi tecrübelerimle, ablamın (İklim Güneş) kumaş sektöründeki tecrübesini birleştirerek bu yola çıkmaya karar verdik. Çocukluktan beri çizim yapmayı, kendi kıyafetlerimi tasarlamayı çok sever, modayı ve trendleri yakından takip ederdim. Şimdi, Pijamare sayesinde yaratıcı yönümüzü ortaya çıkarmaktan ve insanların zevkle kullanabildikleri ürünler tasarlamaktan çok mutluyuz. Pijamare, tüm gün üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz pijamalar ile kendinizi özel hissetmenizi sağlamayı hedefliyor.
Markanın DNA’sı, günün her saati giyilebilecek, şık, rahat ve zamansız pijamalar. Koleksiyonumuzda pijamaların yanı sıra gecelikler, kimonolar, şort takımlar, anne-çocuk takımlar da bulunuyor.
2- Evde giydiğimiz pijamalarımızı artık şehirde de giyiyoruz. İlgi nasıl?
İlgi oldukça fazla diyebiliriz. Kumaş ve model seçimlerimizi de bu yönde yapıyoruz. Pijamare’yi tercih edenlerden en çok duyduğumuz yorum, “Sadece evde giyilemeyecek kadar şık” oluyor. Biz de pijama takımlarımızı ve kimonolarımızı jean’lerle, stilettolarla kombinlemeyi seviyoruz. Instagram sayfamızda zaman zaman bu yönde stil önerileri paylaşıyoruz.
3- Modayı nasıl yorumlarsınız?
Trendleri takip ederek, içinde kendini iyi hissettiğin parçalarla tarzını oluşturmak şeklinde yorumluyoruz. Kendi tarzımızı zarif, abartıdan uzak ve spor–şık olarak tanımlayabiliriz.
4- Peki mottonuz?
Ne tarzınızdan ne de rahatlığınızdan ödün verin. Pijamare ile günün her saati kendinizi şık ve özel hissedin.
5- Pijama alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Kumaş seçimi çok önemli. Artık tüketiciler de çok bilinçli ve herkes doğal olanı tercih ediyor. Biz de bu konuda hassas davranıyor ve sadece yüzde 100 koton ya da yüzde 100 viskon gibi doğal, terletmeyen, sentetik içermeyen kumaşları tercih ediyoruz. Yurt dışı fuarlarına da katılarak trendleri takip etmeye, böylece müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya gayret ediyoruz.
72. CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE KIRMIZI HALI GEÇİŞLERİ!
Fransa’nın Cannes şehrinde, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali devam ediyor.
25 Mayıs’ta sona erecek Cannes Film Festivali’nde film gösterimleri ve ödüller kadar kırmızı halı görünümleri de konuşuluyor. Ve tabii ki festivalde yine şıklık ve rüküşlük öndeydi...
Elbisesini beğendim.-Tilda Swinton
Beğenmedim.-Selena Gomez
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Doğru ve güzel giyinmeyi çok seven biriyim. Ama renkler konusunda çok başarısızım. Hangi renkleri birlikte kullanmalıyım?
Ahmet TİMUR
CEVAP: Ahmet Bey... Doğru giyinmeyi bilmek aslında stil konusunda çok şeyi başarmaktır. Renkler konusunda artık hemen hemen her renk her renkle giyilebilir, yeterki bir stiliniz olsun. Lacivertle siyah, kahve ile gri, kahve ile siyah, mavi gömlekle kahve rengi pantolon, lila rengi gömlekle lacivert jean, beyaz la krem, gri ile lacivert... En önemli konu, gündüz gideceğiniz bir davete siyah takım elbise olmamalı. Siyah takımı akşam için tercih edin.
Zarafet ve şıklık insanın içinden gelir
Deniz Üzel ve İklim Güneş... Onlar, “zerafetin ve şıklığın insanın içinden geldiğine inanan” iki kız kardeş.
DENİZ ÜZEL VE İKLİM GÜNEŞ İLE 5 SORU 5 CEVAP
“Stil sahibi olmak” ya da “rahat olmak” arasında seçim yapmadan da pijama tercih edilebileceğini düşünerek çıktıkları yolda, “Pijamare” karmasını kurdular.
Hatat markanın, DNA’sını bile çıkarmışlar:
“Günün her saati giyilebilecek; şık, rahat ve zamansız pijamalar.”
İşte, bu iki kardeşin moda yolculuğunu ve artık şehir şıklığında da giyilebilir halde tasarladıkları Pijamare markasını konuştuk.
1- Markanızın oluşumunu ve sizi tanımak isteriz?
Zarafetin ve şıklığın, insanın içinden geldiğine inanan iki kız kardeşiz. Tarzımızı ve ruhumuzu kıyafetlerimize yansıtmak ve günün her saati kendimizi iyi hissetmek istiyoruz. Stil sahibi olmak ya da rahat olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağımız pijama arayışlarımız sonucunda, 2017’nin temmuz ayında Pijamare doğdu. Sevdiğimiz tarz ürünleri bulmakta zorlanınca, piyasada bu konuda bir ihtiyaç olduğunu düşündük. Benim (Deniz Üzel) perakende ve marka yönetimi tecrübelerimle, ablamın (İklim Güneş) kumaş sektöründeki tecrübesini birleştirerek bu yola çıkmaya karar verdik. Çocukluktan beri çizim yapmayı, kendi kıyafetlerimi tasarlamayı çok sever, modayı ve trendleri yakından takip ederdim. Şimdi, Pijamare sayesinde yaratıcı yönümüzü ortaya çıkarmaktan ve insanların zevkle kullanabildikleri ürünler tasarlamaktan çok mutluyuz. Pijamare, tüm gün üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz pijamalar ile kendinizi özel hissetmenizi sağlamayı hedefliyor.
Markanın DNA’sı, günün her saati giyilebilecek, şık, rahat ve zamansız pijamalar. Koleksiyonumuzda pijamaların yanı sıra gecelikler, kimonolar, şort takımlar, anne-çocuk takımlar da bulunuyor.
2- Evde giydiğimiz pijamalarımızı artık şehirde de giyiyoruz. İlgi nasıl?
İlgi oldukça fazla diyebiliriz. Kumaş ve model seçimlerimizi de bu yönde yapıyoruz. Pijamare’yi tercih edenlerden en çok duyduğumuz yorum, “Sadece evde giyilemeyecek kadar şık” oluyor. Biz de pijama takımlarımızı ve kimonolarımızı jean’lerle, stilettolarla kombinlemeyi seviyoruz. Instagram sayfamızda zaman zaman bu yönde stil önerileri paylaşıyoruz.
3- Modayı nasıl yorumlarsınız?
Trendleri takip ederek, içinde kendini iyi hissettiğin parçalarla tarzını oluşturmak şeklinde yorumluyoruz. Kendi tarzımızı zarif, abartıdan uzak ve spor–şık olarak tanımlayabiliriz.
4- Peki mottonuz?
Ne tarzınızdan ne de rahatlığınızdan ödün verin. Pijamare ile günün her saati kendinizi şık ve özel hissedin.
5- Pijama alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Kumaş seçimi çok önemli. Artık tüketiciler de çok bilinçli ve herkes doğal olanı tercih ediyor. Biz de bu konuda hassas davranıyor ve sadece yüzde 100 koton ya da yüzde 100 viskon gibi doğal, terletmeyen, sentetik içermeyen kumaşları tercih ediyoruz. Yurt dışı fuarlarına da katılarak trendleri takip etmeye, böylece müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya gayret ediyoruz.
72. CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE KIRMIZI HALI GEÇİŞLERİ!
Fransa’nın Cannes şehrinde, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali devam ediyor.
25 Mayıs’ta sona erecek Cannes Film Festivali’nde film gösterimleri ve ödüller kadar kırmızı halı görünümleri de konuşuluyor. Ve tabii ki festivalde yine şıklık ve rüküşlük öndeydi...
Elbisesini beğendim.-Tilda Swinton
Beğenmedim.-Selena Gomez
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Doğru ve güzel giyinmeyi çok seven biriyim. Ama renkler konusunda çok başarısızım. Hangi renkleri birlikte kullanmalıyım?
Ahmet TİMUR
CEVAP: Ahmet Bey... Doğru giyinmeyi bilmek aslında stil konusunda çok şeyi başarmaktır. Renkler konusunda artık hemen hemen her renk her renkle giyilebilir, yeterki bir stiliniz olsun. Lacivertle siyah, kahve ile gri, kahve ile siyah, mavi gömlekle kahve rengi pantolon, lila rengi gömlekle lacivert jean, beyaz la krem, gri ile lacivert... En önemli konu, gündüz gideceğiniz bir davete siyah takım elbise olmamalı. Siyah takımı akşam için tercih edin.