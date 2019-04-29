Zamanın değerini bil, insanlık için faydalı ol.

Aslıgül Atasagun Cebi... Televizyon ekranlarının başarılı habercilerinden. Ve en güzel yüzlerinden.
ASLIGÜL ATASAGUN CEBİ İLE 5 SORU 5 CEVAP
Liseyi, İstanbul’daki Fransız Pierre Loti’de okumuş. Üniversiteyi ise Washington DC’de. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca biliyor.
Haberciliğe, 1999 senesinde New York’ta NBC televizyonunda ‘maaşlı stajyer’ olarak başlamış. John F. Kennedy Junior, eşi ve baldızının uçak kazasında hayatlarını kaybettiği gün, Star TV’den ‘bunu haber olarak geçmesini’ istemişler. Bu üzücü haberle, mesleğe ilk adımı atmış.
* * *
Aslıgül Atasagun Cebi, uzun bir süredir TGRT Haber’de ‘Dün, Bugün, Yarın’ adlı programıyla her pazar izleyici karşısına çıkıyor.
* * *
Televizyon camiasında en beğendiğim isimlerden biri olan Aslıgül Atasagun Cebi’yi yakalamışken, meslek hayatından modaya ‘merak edilen’ şu 5 soruyu yönelttim.
1- “On parmağında on marifet” desek, yeridir. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Neler yaparsınız?
Muhabirlikle başladığım mesleğime; haber spikerliği, ana haber anchorwoman’lığı ve editörlükle devam ediyorum. İki yıldır TGRT Haber’de pazar günleri saat 13.00’te yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiğim ‘Dün, Bugün, Yarın’ adlı programla, izleyici karşısına çıkıyorum. Kadın meseleleri, engelliler, mülteci konularında farkındalık yaratan bir program. Ayrıca; sanat, siyaset, spor gibi alanlarda da uluslararası arenada fark yaratan yabancı ağırlıklı isimler ile özel röportajlar gerçekleştiriyoruz.
2- Ekranların güzel ve başarılı bir ismi olarak bu işe başlayan gençlere neler önerirsiniz?
Haberci olmak bir yaşam tarzı. Bu sene meslekte 20’nci yılıma girdim ve kariyerime çok emek verdim. Kimi zaman gecenin bir yarısında stüdyoya gidip, son dakika haberini sundum. Kimi zaman da canlı yayından sabah 04.30’ta çıkıp eve gittiğim oldu. Yıllarca çok yoğun çalıştım. 15 günde bir gün izin yaptığım günleri hatırlarım, hâlâ dün gibi...
Tabii ki yıllar geçtikçe, başarı basamaklarını tek tek çıkıyorsunuz. Emek vererek, öğrenerek ve tecrübeler edinerek olgunlaşıyorsunuz. Medyada dengeler çabuk değişebiliyor. Bir gün başarılı bir şekilde işinizi yaparken size bağlı olmayan nedenlerden dolayı beklenmedik bir anda işinizi kaybedebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen devam etme gücünü kendinizde buluyorsanız, defalarca yeniden başlayabiliyorsanız, bu işi çok severek yapıyorsunuz demektir. İşte en mühimi de bu: Her alanda olduğu gibi, mesleğinizi çok sevmek.
3- Stili nasıl yorumlarsınız?
Stil, yaşam tarzı ile paraleldir. Kişinin karakterini de biraz yansıtır. Nerede, ne şekilde yaşıyorsak; kıyafet seçimimiz de ona göre şekillenir.
4- Peki ya mottonuz?
Zamanın değerini bil, insanlık için faydalı ol.
5- Son olarak da gardırobunuza gidelim. Vazgeçilmez parçalarınız nelerdir?
Blazer ceketler, jeanler, stilettolar ve spor ayakkabılar vazgeçilmezlerim arasındadır. Siyah giymiyorum ancak mecbur kalırsam yılda bir ya da iki kez belki.
Zamanın değerini bil insanlık için faydalı ol
Aslıgül Atasagun Cebi... Televizyon ekranlarının başarılı habercilerinden. Ve en güzel yüzlerinden.
ASLIGÜL ATASAGUN CEBİ İLE 5 SORU 5 CEVAP
Liseyi, İstanbul’daki Fransız Pierre Loti’de okumuş. Üniversiteyi ise Washington DC’de. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca biliyor.
Haberciliğe, 1999 senesinde New York’ta NBC televizyonunda ‘maaşlı stajyer’ olarak başlamış. John F. Kennedy Junior, eşi ve baldızının uçak kazasında hayatlarını kaybettiği gün, Star TV’den ‘bunu haber olarak geçmesini’ istemişler. Bu üzücü haberle, mesleğe ilk adımı atmış.
* * *
Aslıgül Atasagun Cebi, uzun bir süredir TGRT Haber’de ‘Dün, Bugün, Yarın’ adlı programıyla her pazar izleyici karşısına çıkıyor.
* * *
Televizyon camiasında en beğendiğim isimlerden biri olan Aslıgül Atasagun Cebi’yi yakalamışken, meslek hayatından modaya ‘merak edilen’ şu 5 soruyu yönelttim.
1- “On parmağında on marifet” desek, yeridir. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Neler yaparsınız?
Muhabirlikle başladığım mesleğime; haber spikerliği, ana haber anchorwoman’lığı ve editörlükle devam ediyorum. İki yıldır TGRT Haber’de pazar günleri saat 13.00’te yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiğim ‘Dün, Bugün, Yarın’ adlı programla, izleyici karşısına çıkıyorum. Kadın meseleleri, engelliler, mülteci konularında farkındalık yaratan bir program. Ayrıca; sanat, siyaset, spor gibi alanlarda da uluslararası arenada fark yaratan yabancı ağırlıklı isimler ile özel röportajlar gerçekleştiriyoruz.
2- Ekranların güzel ve başarılı bir ismi olarak bu işe başlayan gençlere neler önerirsiniz?
Haberci olmak bir yaşam tarzı. Bu sene meslekte 20’nci yılıma girdim ve kariyerime çok emek verdim. Kimi zaman gecenin bir yarısında stüdyoya gidip, son dakika haberini sundum. Kimi zaman da canlı yayından sabah 04.30’ta çıkıp eve gittiğim oldu. Yıllarca çok yoğun çalıştım. 15 günde bir gün izin yaptığım günleri hatırlarım, hâlâ dün gibi...
Tabii ki yıllar geçtikçe, başarı basamaklarını tek tek çıkıyorsunuz. Emek vererek, öğrenerek ve tecrübeler edinerek olgunlaşıyorsunuz. Medyada dengeler çabuk değişebiliyor. Bir gün başarılı bir şekilde işinizi yaparken size bağlı olmayan nedenlerden dolayı beklenmedik bir anda işinizi kaybedebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen devam etme gücünü kendinizde buluyorsanız, defalarca yeniden başlayabiliyorsanız, bu işi çok severek yapıyorsunuz demektir. İşte en mühimi de bu: Her alanda olduğu gibi, mesleğinizi çok sevmek.
3- Stili nasıl yorumlarsınız?
Stil, yaşam tarzı ile paraleldir. Kişinin karakterini de biraz yansıtır. Nerede, ne şekilde yaşıyorsak; kıyafet seçimimiz de ona göre şekillenir.
4- Peki ya mottonuz?
Zamanın değerini bil, insanlık için faydalı ol.
5- Son olarak da gardırobunuza gidelim. Vazgeçilmez parçalarınız nelerdir?
Blazer ceketler, jeanler, stilettolar ve spor ayakkabılar vazgeçilmezlerim arasındadır. Siyah giymiyorum ancak mecbur kalırsam yılda bir ya da iki kez belki.