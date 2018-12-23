Yeni yıl ve yeni bir ben

En sevdiğim ay da bitiyor. Yeni bir yıl, yeni umutlara az kaldı. Haydi yeni bir yıla, ‘yeni bir ben’ ile girelim. Kendimize daha özen göstererek, kendimizi daha önemseyerek... Kendimizi ne kadar çok önemsersek o kadar önemseniriz.
2019, gelin sizin yılınız olsun. Şık ve stil bir yıla girin. Şık düşünün, şık olun.
***
2019’da şıklığın kodlarını şöyle sıralayabiliriz:
• Vücudunuza ve gideceğiniz davete uyumlu kıyafet seçimi yapmalısınız.
• Kesinlikle birkaç dekolteyi aynı anda kullanmamalısınız.
• Zamansız klasik kesimlerden vazgeçmemelisiniz.
• Işıltılar, işlemeler, boncuklar, fırfırlar, danteller ve abartılı renkler asla bir arada kullanılmamalıdır. (Ya kumaşı öne çıkarın ya da modeli)
• Kumaş seçiminizde dokusu iyi olan kumaşları tercih edin. Şifonlar, ipekler, krepler iyi seçimdir.
• Dik göğüslere ve geniş omuzlara sahipseniz straplez elbise tercih edebilirsiniz. Bu vücut tipi dışında straplez kesimler sizi zorlayacak bir tercih olabilir.
• Ayakkabı ve çanta aynı renk olsun takıntısından uzak durmalısınız.
• En güzel aksesuarınız gülüşünüz olsun.
***
Stiliniz varsa çok fazla detay olsa da hiç yokmuş gibi görünür o da stil sahibi olmanın inceliğidir.
YEŞİM SALKIM İLE 5 SORU 5 CEVAP
Sevgili Yeşim Salkım iyi bir ses, iyi bir yorumcu ve oyunculukta da çok başarılı. Yakında kitabıyla da çok ses getireceği kesin. Dobralığını hep sevmişimdir. Kendisiyle röportaj çok samimi ve çok eğlenceli oldu. “Ben moda olanı değil moda olanın beni taşımasını tercih ederim” diyerek sohbetimiz başladı.
Söz, sana yemin sana söz
Kör olayım yalansa
Değmedi değmez gözüme
Başka renkte iki göz...
Ne güzel bir Yeşim Salkım şarkısıdır. Bu şarkıyı dinleyerek röportaja başlamak da büyük mutluluk.
2019’da yeni projeleriniz var mı?
2019’da bir albüm çıkıyor, Çılgınlar Kulübü +35 Eda&Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın ve ben 4 şarkı halinde 3 ayrı zamanda 90’ların büyülü şarkıları ve sadeliğinde ayrıca konser ve bir müzikli oyun var. Bu sene kitabım da nisan ayının sonlarında raflarda yerini alacak. Biraz yoğunum ama çalışmak beni hep mutlu kılar.
Yeşim Salkım modayı nasıl yorumlar?
Moda kendine kötü bir görüntü vermeden takip edilmeli. Ben moda olanı değil, moda olanın beni taşımasını tercih ederim. Sonuçta marka değerimiz var ve her beden kendi içinde farklı bir kimlik taşır kendini tanımak çok önemli.
Mottonuz?
Hayat mottom sahici olmak. Sahici, kendin gibi ve doğal olmak, kişinin en büyük zenginliğidir.
En çok etkilendiğiniz şehir?
Positano, çünkü ruhum öyle. İtalya’da 3 yıl yaşadım ve biliyorum ben orada olmalıyım.
Alışverişe çıktığınızda eliniz en çok nelere gidiyor?
Uzun süreli kullanacağım parçalar ve renkler önemli, marka takıntım hiç yok ama Chanel kadını olduğumu biliyorum. Biraz asi bir ruhum var ama bilirim satın aldığım her şey sonradan yine moda olur.
Yeni yıl ve yeni bir ben
En sevdiğim ay da bitiyor. Yeni bir yıl, yeni umutlara az kaldı. Haydi yeni bir yıla, ‘yeni bir ben’ ile girelim. Kendimize daha özen göstererek, kendimizi daha önemseyerek... Kendimizi ne kadar çok önemsersek o kadar önemseniriz.
2019, gelin sizin yılınız olsun. Şık ve stil bir yıla girin. Şık düşünün, şık olun.
***
2019’da şıklığın kodlarını şöyle sıralayabiliriz:
• Vücudunuza ve gideceğiniz davete uyumlu kıyafet seçimi yapmalısınız.
• Kesinlikle birkaç dekolteyi aynı anda kullanmamalısınız.
• Zamansız klasik kesimlerden vazgeçmemelisiniz.
• Işıltılar, işlemeler, boncuklar, fırfırlar, danteller ve abartılı renkler asla bir arada kullanılmamalıdır. (Ya kumaşı öne çıkarın ya da modeli)
• Kumaş seçiminizde dokusu iyi olan kumaşları tercih edin. Şifonlar, ipekler, krepler iyi seçimdir.
• Dik göğüslere ve geniş omuzlara sahipseniz straplez elbise tercih edebilirsiniz. Bu vücut tipi dışında straplez kesimler sizi zorlayacak bir tercih olabilir.
• Ayakkabı ve çanta aynı renk olsun takıntısından uzak durmalısınız.
• En güzel aksesuarınız gülüşünüz olsun.
***
Stiliniz varsa çok fazla detay olsa da hiç yokmuş gibi görünür o da stil sahibi olmanın inceliğidir.
YEŞİM SALKIM İLE 5 SORU 5 CEVAP
Sevgili Yeşim Salkım iyi bir ses, iyi bir yorumcu ve oyunculukta da çok başarılı. Yakında kitabıyla da çok ses getireceği kesin. Dobralığını hep sevmişimdir. Kendisiyle röportaj çok samimi ve çok eğlenceli oldu. “Ben moda olanı değil moda olanın beni taşımasını tercih ederim” diyerek sohbetimiz başladı.
Söz, sana yemin sana söz
Kör olayım yalansa
Değmedi değmez gözüme
Başka renkte iki göz...
Ne güzel bir Yeşim Salkım şarkısıdır. Bu şarkıyı dinleyerek röportaja başlamak da büyük mutluluk.
2019’da yeni projeleriniz var mı?
2019’da bir albüm çıkıyor, Çılgınlar Kulübü +35 Eda&Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın ve ben 4 şarkı halinde 3 ayrı zamanda 90’ların büyülü şarkıları ve sadeliğinde ayrıca konser ve bir müzikli oyun var. Bu sene kitabım da nisan ayının sonlarında raflarda yerini alacak. Biraz yoğunum ama çalışmak beni hep mutlu kılar.
Yeşim Salkım modayı nasıl yorumlar?
Moda kendine kötü bir görüntü vermeden takip edilmeli. Ben moda olanı değil, moda olanın beni taşımasını tercih ederim. Sonuçta marka değerimiz var ve her beden kendi içinde farklı bir kimlik taşır kendini tanımak çok önemli.
Mottonuz?
Hayat mottom sahici olmak. Sahici, kendin gibi ve doğal olmak, kişinin en büyük zenginliğidir.
En çok etkilendiğiniz şehir?
Positano, çünkü ruhum öyle. İtalya’da 3 yıl yaşadım ve biliyorum ben orada olmalıyım.
Alışverişe çıktığınızda eliniz en çok nelere gidiyor?
Uzun süreli kullanacağım parçalar ve renkler önemli, marka takıntım hiç yok ama Chanel kadını olduğumu biliyorum. Biraz asi bir ruhum var ama bilirim satın aldığım her şey sonradan yine moda olur.