Yeni bir yıla yeniliklerle girin

Yeni yıl akşamı bir ev davetinde misiniz? Bir partiye mi katılıyorsunuz veya bir yılbaşı balosunda mısınız? Parıltı, ışıltı olmazsa olmazınız olsun. İşte size önerilerim...
Ev partisine katılıyorsanız:
-Beyaz kaşmir v yaka ince dokulu bir kazak, beyaz deri pantolon ve zarir parıltılı bir ayakkabı.
-Sırt dekolteli parıltılı hafif bol bir buluz, yüksek bel jean pantolon, açık bantlı ince topuklu bir ayakkabı.
-Mini parıltılı bir elbise.
Yeni yıl balosuna katılıyorsanız:
-Beyaz kadife bir smokin takım, gösterişli bir küpe, açık ince bantlı yüksek topuklu bir ayakkabı.
-Siyah, lacivert veya valentino kırmızısı uzun bir elbise, saçlar doğal, makyaj doğal olup kırmızı bir ruj.
Misafirlerinizi evinizde
ağırlamak istiyorsanız:
-İlk önce konforlu bir tercih, düz parıltılı bir ayakkabı, kırmızı bir pantolon, kırmızı bir ipek gömlek, saçlar at kuyruğu ve şık bir küpe.
Ne giyerseniz giyin içerisinde sıkışmayacağınız, yada içerisinde kaybolmayacağınız elbiseler tercih edin. O gecenin en şık, en stil ve en pozitifi siz olun. Mutlu, sağlıklı, başarılı 2020 hepimizi bekliyor olsun.
FETHİ CAN'IN ÇANTALARI ÇOCUKLARA UMUT OLACAK
Genç ve başarılı tasarımcı Fethi Can Yaşar... Tasarımcılık onun hayaliydi ve hayalini gerçekleştirme yolunda ilk adımına çantalarla başladı. Çizdiği modelleri ‘İşte tam istediğim çantalar’ diyerek, üretime geçti. Fethi Can, çantalarıyla eğitim seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla örnek ve anlamlı bir proje yürütüyor. Çantaların tüm satış geliri, şu anda ailesiyle ilk projeleri olan Afyonkarahisar’ın Kızık Köyü’nün çocuklarına bir kütüphane hediye etmek adına, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla kullanılacak.
FETHY markası nasıl oluştu? Bu yolculuğun başlama hikâyesi dersek neler dersin?
Hem gündüzleri bilgisayarımı ve defterlerimi koyabileceğim hem de akşamları arkadaşlarımla yemeğe gidebileceğim şık ve kaliteli bir çantanın kendimde eksikliğini hissettim. Bu eksilik aslında ilerleyen süreçte bende çanta markası yaratma fikrini doğurdu. Çantaların hem kadınlara hem de erkeklere hitap etmesine özen gösterdim ve çizdiğim tasarımlar arasından üç çanta modeli kararlaştırdık. Markanın ismi olan FETHY’i de babam buldu ve bu isim ailecek hepimizin hoşuna gitti. Eğitimde fırsat eşitliğini amaç edinen bir proje gerçekleştirmek, hep kafamda olan bir fikirdi. Annem ve babam ile fikir alışverişi yaptım. Çantaların tüm satış geliri şu anda ilk projemiz olan Afyonkarahisar’ın Kızık Köyü çocuklarına bir kütüphane hediye etmek adına, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla kullanılacak.
Bu çantaları kadınlar da günlük hayatta kullanabiliyor mu? Nasıl bir kombinle hayal ediyorsun?
Çantaların en büyük özelliği hem kadınlara hem de erkeklere günlük hayatlarında diledikleri gibi kullanım özgürlüğü tanımaları.
Çantaların bir taraftan şık bir taraftan da günlük hayatta kullanışlı olması için hassasiyet gösterdim. Üç model ve iki renk seçeneğimiz mevcut, mavi ve sarı. Siyah deri ile beraber siyah ve füme deri görünümlü kumaşların ana hatları oluşturduğu mavi ve sarı çantaları günlük hayatta kombinlemek de oldukça rahat ve mümkün. Ben bu çantaları hem beyaz gömlek, siyah ceket, pantolon veya etek giymiş işine giden bir kadında da hayal edebiliyorum hem de siyah v yaka tişört ve siyah kot pantolon giymiş bir erkekte de hayal edebiliyorum. Senin gibi genç yaşta bu işlere yeni girenlere tavsiyelerin var mı?
Ben henüz Üsküdar Amerikan Lisesi’nde öğrenci olduğumdan dolayı bir yandan da okuldaki derslerimi yürütmeye çalıştım, dolayısıyla bu benim gibi yeni girişime başlayan birine yorucu oldu ama güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ailem benim her zaman yanımdaydı ve en büyük destek kaynağımdı. Tavsiyem, her zaman önerilere ve yapıcı eleştirilere açık olmak. Sonuçta tüm bu çantaları kullanan tek ben değilim, birbirinden farklı insanlar. Dolayısıyla eleştiriler ve öneriler aslında bir markanın oturması ve yönünü belirlemesini sağlıyor. Ben süreç içerisinde birçok yapıcı eleştiri ve tavsiye aldım ve kendimi değerlendirdim. Tüm bunları dikkate alarak bir sonraki çanta serilerini insanlarla buluşturacağız. Dilerim daha nice çanta modellerini ve serilerini sizlerle buluştururuz ve daha nice eğitimde fırsat eşitliğini hedef alan projelere imza atarız.
Yeni bir yıla yeniliklerle girin
Yeni yıl akşamı bir ev davetinde misiniz? Bir partiye mi katılıyorsunuz veya bir yılbaşı balosunda mısınız? Parıltı, ışıltı olmazsa olmazınız olsun. İşte size önerilerim...
Ev partisine katılıyorsanız:
-Beyaz kaşmir v yaka ince dokulu bir kazak, beyaz deri pantolon ve zarir parıltılı bir ayakkabı.
-Sırt dekolteli parıltılı hafif bol bir buluz, yüksek bel jean pantolon, açık bantlı ince topuklu bir ayakkabı.
-Mini parıltılı bir elbise.
Yeni yıl balosuna katılıyorsanız:
-Beyaz kadife bir smokin takım, gösterişli bir küpe, açık ince bantlı yüksek topuklu bir ayakkabı.
-Siyah, lacivert veya valentino kırmızısı uzun bir elbise, saçlar doğal, makyaj doğal olup kırmızı bir ruj.
Misafirlerinizi evinizde
ağırlamak istiyorsanız:
-İlk önce konforlu bir tercih, düz parıltılı bir ayakkabı, kırmızı bir pantolon, kırmızı bir ipek gömlek, saçlar at kuyruğu ve şık bir küpe.
Ne giyerseniz giyin içerisinde sıkışmayacağınız, yada içerisinde kaybolmayacağınız elbiseler tercih edin. O gecenin en şık, en stil ve en pozitifi siz olun. Mutlu, sağlıklı, başarılı 2020 hepimizi bekliyor olsun.
FETHİ CAN'IN ÇANTALARI ÇOCUKLARA UMUT OLACAK
Genç ve başarılı tasarımcı Fethi Can Yaşar... Tasarımcılık onun hayaliydi ve hayalini gerçekleştirme yolunda ilk adımına çantalarla başladı. Çizdiği modelleri ‘İşte tam istediğim çantalar’ diyerek, üretime geçti. Fethi Can, çantalarıyla eğitim seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla örnek ve anlamlı bir proje yürütüyor. Çantaların tüm satış geliri, şu anda ailesiyle ilk projeleri olan Afyonkarahisar’ın Kızık Köyü’nün çocuklarına bir kütüphane hediye etmek adına, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla kullanılacak.
FETHY markası nasıl oluştu? Bu yolculuğun başlama hikâyesi dersek neler dersin?
Hem gündüzleri bilgisayarımı ve defterlerimi koyabileceğim hem de akşamları arkadaşlarımla yemeğe gidebileceğim şık ve kaliteli bir çantanın kendimde eksikliğini hissettim. Bu eksilik aslında ilerleyen süreçte bende çanta markası yaratma fikrini doğurdu. Çantaların hem kadınlara hem de erkeklere hitap etmesine özen gösterdim ve çizdiğim tasarımlar arasından üç çanta modeli kararlaştırdık. Markanın ismi olan FETHY’i de babam buldu ve bu isim ailecek hepimizin hoşuna gitti. Eğitimde fırsat eşitliğini amaç edinen bir proje gerçekleştirmek, hep kafamda olan bir fikirdi. Annem ve babam ile fikir alışverişi yaptım. Çantaların tüm satış geliri şu anda ilk projemiz olan Afyonkarahisar’ın Kızık Köyü çocuklarına bir kütüphane hediye etmek adına, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla kullanılacak.
Bu çantaları kadınlar da günlük hayatta kullanabiliyor mu? Nasıl bir kombinle hayal ediyorsun?
Çantaların en büyük özelliği hem kadınlara hem de erkeklere günlük hayatlarında diledikleri gibi kullanım özgürlüğü tanımaları.
Çantaların bir taraftan şık bir taraftan da günlük hayatta kullanışlı olması için hassasiyet gösterdim. Üç model ve iki renk seçeneğimiz mevcut, mavi ve sarı. Siyah deri ile beraber siyah ve füme deri görünümlü kumaşların ana hatları oluşturduğu mavi ve sarı çantaları günlük hayatta kombinlemek de oldukça rahat ve mümkün. Ben bu çantaları hem beyaz gömlek, siyah ceket, pantolon veya etek giymiş işine giden bir kadında da hayal edebiliyorum hem de siyah v yaka tişört ve siyah kot pantolon giymiş bir erkekte de hayal edebiliyorum. Senin gibi genç yaşta bu işlere yeni girenlere tavsiyelerin var mı?
Ben henüz Üsküdar Amerikan Lisesi’nde öğrenci olduğumdan dolayı bir yandan da okuldaki derslerimi yürütmeye çalıştım, dolayısıyla bu benim gibi yeni girişime başlayan birine yorucu oldu ama güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ailem benim her zaman yanımdaydı ve en büyük destek kaynağımdı. Tavsiyem, her zaman önerilere ve yapıcı eleştirilere açık olmak. Sonuçta tüm bu çantaları kullanan tek ben değilim, birbirinden farklı insanlar. Dolayısıyla eleştiriler ve öneriler aslında bir markanın oturması ve yönünü belirlemesini sağlıyor. Ben süreç içerisinde birçok yapıcı eleştiri ve tavsiye aldım ve kendimi değerlendirdim. Tüm bunları dikkate alarak bir sonraki çanta serilerini insanlarla buluşturacağız. Dilerim daha nice çanta modellerini ve serilerini sizlerle buluştururuz ve daha nice eğitimde fırsat eşitliğini hedef alan projelere imza atarız.