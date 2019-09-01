Yeni başlangıçların habercisidir eylül

Aylardan eylül... En sevdiğim ay. Eylül, yeni bir dönemin ve başlangıçların habercisidir.
Yazın bittiğini ve sonbaharın başladığını haber verir bizlere. Birçok mevsimsel özelliği bir arada görebiliriz bu ayda. Mevsimsel özelliklerinin yanında, insanlara has duygularla bir aradadır. Herkes için ayrı bir anlamı vardır eylülün. Eylülde sonbahar yaprakları yerlere düşerken Alpay’dan ‘Eylülde Gel’ şarkısı mırıldanılacak.
“Eylül’de gel
Eylül’de okul yolunda
Konuşmadan yürüyelim
Görenler dönmüş, hemde mutlu diyecekler
Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler...”
***
Artık tatiller bitmiş evlere dönülmüş. Spora başlama projeleri yapılmış, sağlıklı beslenme programları başlamış ve en önemlisi de yeni sezonlara keşfe çıkılmaya başlanmış en güzel ay eylül.
Haydi o zaman biraz keşfe çıkalım ve gardırobumuza neler ekleyeceğimizi belirleyelim...
-Altın rengine yatırım (ışıltı diyoruz yine).
-Sanat eserleri üzerinizde olsun.
-Balıkçı yakayla beraber pelerin diyoruz.
-Dama desenlerini hafife almayın.
-Oversize trenckotlar ve kocaman cepli ceketler.
-Klasik çiçek desenler, danteller siyah ve beyaz.
-Pantolon etekler,fiyonklu bluzlar
-Çapraz zincir çantalar, keseli bel çantaları ve poşet tarzında kocaman çantalar..
-Güneş gözlükleri ise ne kadar büyük o kadar iyi.
-Takım elbiseler (Maskülen kesimlere devam).
-Büyük şapkalar, ince kemerler ve saç tokaları diyoruz.
***
TAVSİYE KÖŞESİ...
Bundan sonra beğendiğim sosyal medya hesaplarını da ara ara tavsiye edeceğim. Dünya modasını takip mi etmek istiyorsunuz? Kim ne giymiş? Neler şimdi trend? Ünlüler dünyası ve stil üzerine zamansız yorumları merak ediyorsanız Instragram’da ‘@Timelessmagg’ hesabını takipte kalın derim.
EZGİ TUNA İLE 5 SORU 5 CEVAP
ŞIKLIK, STİLİ TAMAMLAR
Sevgili Ezgi Tuna, İzmir’de yaşıyor. Stil danışmanı ve özel defilelerde de eski mesleği olan mankenliğe devam ediyor. Kendisiyle bir araya geldik. Konumuz yine olmazımız şıklıktı. Eski bir Ankaralı olunca konumuz çoktu tabi.
1- Ezgi Tuna neler yapıyor?
İkiz annesiyim. Moda, seyahat, sanat, kültür ve spor aşığıyım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum. Çocuk yaşlarda başladığım modelliğe, Miss Globe Türkiye 3’üncüsü seçildikten sonra bir süre daha devam ettim, ancak daha sonra gerekli eğitimlerimi tamamlayarak çok keyif alarak yaptığım sunuculuk serüveni başladı. 2009’da ikiz annesi olup sonra da İzmir’e yerleşme kararının ardından, sadece benim için özel olan defilelerde yer almaya devam etmekle birlikte, sunuculuk, koreograflık, styling, marka danışmanlığı ve marka proje koordinatörlüğü yaparak çalışma hayatıma devam ediyorum.
2- İzmir de yaşayan biri olarak İzmirli kadınları şık buluyor musunuz?
Evet kesinlikle. Her zaman bakımlı ama doğal, rahatına düşkün ama güzel giyinmesini bilen kadınlar. Spor-şık kombinlerin en güzel örneklerini, sıcak kanlı, yüzünde gülücük eksik olmayan, enerjik, öz güvenli ve cesur İzmirli kadınlarda görebilirsiniz.
3- Mottonuz?
Anı yaşa, kendine iyi bak, mutlu ol, sevdiklerine zaman ayır, çokça sarıl ve gülümse, kimseyi incitme.
4- Şıklık mı, stil mi?
Hem şıklık hem stil, ikisi bence bir bütün. Moda her an değişiyor ve tüketiliyor ama stil her zaman güncelliğini korur, şıklık da stili tamamlar. Spora giderken, sinemaya giderken, seyahat ederken, davete giderken ya da plaja giderken de bizi yansıtan stilimizle, yerine uygun giyinerek şık olmak gerekir diye düşünüyorum, yani stil ve şıklığı bir bütün olarak hayatımızın her anına dahil etmeliyiz. Sadece trend olan iyidir düşüncesinden sıyrılarak, proporsiyonumuza uygun olanları seçip modadan kopmadan özgün olabilmektir bence maharet. Doğru ayakkabı, çanta ve aksesuarlar ise bu bütünün en önemli olmazsa olmazlardır.
5- Kimlerin stilini beğeniyorsunuz?
Türkiye’den Gardırop Gurusu olarak bilinen Hande Anı Can’ın stilini çok beğeniyorum. Duru, sakin ve her zaman elegan. Dünyadan Leonie Hanne’nin stilini beğeniyorum. Renkli, eğlenceli ve yine her zaman elegan.
Yeni başlangıçların habercisidir eylül
Aylardan eylül... En sevdiğim ay. Eylül, yeni bir dönemin ve başlangıçların habercisidir.
Yazın bittiğini ve sonbaharın başladığını haber verir bizlere. Birçok mevsimsel özelliği bir arada görebiliriz bu ayda. Mevsimsel özelliklerinin yanında, insanlara has duygularla bir aradadır. Herkes için ayrı bir anlamı vardır eylülün. Eylülde sonbahar yaprakları yerlere düşerken Alpay’dan ‘Eylülde Gel’ şarkısı mırıldanılacak.
“Eylül’de gel
Eylül’de okul yolunda
Konuşmadan yürüyelim
Görenler dönmüş, hemde mutlu diyecekler
Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler...”
***
Artık tatiller bitmiş evlere dönülmüş. Spora başlama projeleri yapılmış, sağlıklı beslenme programları başlamış ve en önemlisi de yeni sezonlara keşfe çıkılmaya başlanmış en güzel ay eylül.
Haydi o zaman biraz keşfe çıkalım ve gardırobumuza neler ekleyeceğimizi belirleyelim...
-Altın rengine yatırım (ışıltı diyoruz yine).
-Sanat eserleri üzerinizde olsun.
-Balıkçı yakayla beraber pelerin diyoruz.
-Dama desenlerini hafife almayın.
-Oversize trenckotlar ve kocaman cepli ceketler.
-Klasik çiçek desenler, danteller siyah ve beyaz.
-Pantolon etekler,fiyonklu bluzlar
-Çapraz zincir çantalar, keseli bel çantaları ve poşet tarzında kocaman çantalar..
-Güneş gözlükleri ise ne kadar büyük o kadar iyi.
-Takım elbiseler (Maskülen kesimlere devam).
-Büyük şapkalar, ince kemerler ve saç tokaları diyoruz.
***
TAVSİYE KÖŞESİ...
Bundan sonra beğendiğim sosyal medya hesaplarını da ara ara tavsiye edeceğim. Dünya modasını takip mi etmek istiyorsunuz? Kim ne giymiş? Neler şimdi trend? Ünlüler dünyası ve stil üzerine zamansız yorumları merak ediyorsanız Instragram’da ‘@Timelessmagg’ hesabını takipte kalın derim.
EZGİ TUNA İLE 5 SORU 5 CEVAP
ŞIKLIK, STİLİ TAMAMLAR
Sevgili Ezgi Tuna, İzmir’de yaşıyor. Stil danışmanı ve özel defilelerde de eski mesleği olan mankenliğe devam ediyor. Kendisiyle bir araya geldik. Konumuz yine olmazımız şıklıktı. Eski bir Ankaralı olunca konumuz çoktu tabi.
1- Ezgi Tuna neler yapıyor?
İkiz annesiyim. Moda, seyahat, sanat, kültür ve spor aşığıyım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum. Çocuk yaşlarda başladığım modelliğe, Miss Globe Türkiye 3’üncüsü seçildikten sonra bir süre daha devam ettim, ancak daha sonra gerekli eğitimlerimi tamamlayarak çok keyif alarak yaptığım sunuculuk serüveni başladı. 2009’da ikiz annesi olup sonra da İzmir’e yerleşme kararının ardından, sadece benim için özel olan defilelerde yer almaya devam etmekle birlikte, sunuculuk, koreograflık, styling, marka danışmanlığı ve marka proje koordinatörlüğü yaparak çalışma hayatıma devam ediyorum.
2- İzmir de yaşayan biri olarak İzmirli kadınları şık buluyor musunuz?
Evet kesinlikle. Her zaman bakımlı ama doğal, rahatına düşkün ama güzel giyinmesini bilen kadınlar. Spor-şık kombinlerin en güzel örneklerini, sıcak kanlı, yüzünde gülücük eksik olmayan, enerjik, öz güvenli ve cesur İzmirli kadınlarda görebilirsiniz.
3- Mottonuz?
Anı yaşa, kendine iyi bak, mutlu ol, sevdiklerine zaman ayır, çokça sarıl ve gülümse, kimseyi incitme.
4- Şıklık mı, stil mi?
Hem şıklık hem stil, ikisi bence bir bütün. Moda her an değişiyor ve tüketiliyor ama stil her zaman güncelliğini korur, şıklık da stili tamamlar. Spora giderken, sinemaya giderken, seyahat ederken, davete giderken ya da plaja giderken de bizi yansıtan stilimizle, yerine uygun giyinerek şık olmak gerekir diye düşünüyorum, yani stil ve şıklığı bir bütün olarak hayatımızın her anına dahil etmeliyiz. Sadece trend olan iyidir düşüncesinden sıyrılarak, proporsiyonumuza uygun olanları seçip modadan kopmadan özgün olabilmektir bence maharet. Doğru ayakkabı, çanta ve aksesuarlar ise bu bütünün en önemli olmazsa olmazlardır.
5- Kimlerin stilini beğeniyorsunuz?
Türkiye’den Gardırop Gurusu olarak bilinen Hande Anı Can’ın stilini çok beğeniyorum. Duru, sakin ve her zaman elegan. Dünyadan Leonie Hanne’nin stilini beğeniyorum. Renkli, eğlenceli ve yine her zaman elegan.