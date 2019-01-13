Şule Kuban Arditti ile 5 soru 5 cevap

Şule Kuban Arditti... Boyner Grubu’nun bünyesinde 2011 yılında faaliyete geçen online alışveriş sitesi Morhipo’nun Genel Müdürü.Yani, “moda ve stil ondan sorulur” desek, yeridir.
Böylesine önemli bir noktada/görevde böylesine başarılı bir kadını görmek ve onunla röportaj yapmak, gerçekten büyük bir mutluluk.
Türkiye’de üst yönetimlerde, belediyelerde, Meclis’te daha çok kadın olmalı.
Çünkü, kadınlar olursa, daha çok büyüyeceğimize inananlardanım.
Ve gelelim, Şule Kuban Arditti ile yaptığımız “moda ve sitil” sohbetimize.
Bugün evlerimizde, ofislerimizde otururken, kocaman ekibiyle ulaşılabilir şıklığı ve trendleri ayağımıza kadar getiren Şule Kuban Arditti’ye şu beş soruyu yönelttim.
Şule Kuban Arditti’yi tanıyabilir miyiz?
1977’de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduğumdan beri pek çok farklı firmada aldığım görevlerle tekstil sektöründe içinde oldum, 1984’te Beymen Konfeksiyon Fabrikası’nda Planlama Müdürü olarak Boyner Grubu’na katıldım. Yıllar içinde grup şirketlerinden Benetton, Alboy, Beymen, Boyner Büyük Mağazacılık’ta aldığım görevlerin ardından, 2013’ten bu yana Boyner Grubu’nun ilk online moda işi olan Morhipo’nun genel müdürlüğünü keyifle sürdürüyorum.
Uzun yıllardır moda sektöründesiniz. Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Modanın herkes için kendini ifade etmenin en keyifli yolu olduğunu düşünüyorum. Giydiğinde kişiye kendini iyi hissettiren her şey aslında modanın bir parçasıdır. Her ne kadar moda geçici, stil kalıcı olsa bile moda bizim işimizin odak noktası, hayatımızın en eğlenceli unsurlarından biri. Üstelik artık iyi giyinmek için büyük bütçeler ayırmaya gerek yok, çok ulaşılabilir fiyatlara çarpıcı tasarım parçalarını gardırobunuza eklemek, zamansız parçalara yatırım yapıp uzun yıllar boyunca kullanacağınız klasikleri güncel detaylarla karıştırmak, iyi fırsatları yakalayarak ideal bir stil yaratmak mümkün. Özellikle gelişen e-ticaret dünyasında moda teknoloji ve yaratıcılıkla birlikte hareket eden bir toplumsal olgu.
Morhipo’dan evlerimizde, iş yerlerimizde oturarak bütçelerimize göre alışveriş yapabiliyoruz. Bu büyük bir konfor ve mutluluk. Siz neler hissediyorsunuz?
Morhipo’nun alamet-i farikası 2 kapılı olması. Hem yeni sezonda trendi ve modayı hızlı almak isteyen müşterimize, hem de modayı bütçesine göre takip etmek isteyen müşterimize aynı anda hizmet veriyoruz. E-ticaret sektörünün güçlenmesi, müşteri taleplerini de dönüştürdü. İnsanlar artık şık olmak için büyük paralar ödemek istemiyor. Daha demokratik bir moda anlayışı için biz de başarılı tasarımcıların elinden çıkan şık ve özgün tasarımları daha ulaşılabilir fiyatlarla sunuyoruz. Müşterimizi yakından tanıdığımız için alışveriş trendlerini ve arayışları yorumlayabiliyoruz. Bu bize kişiselleştirilmiş bir moda alışverişi deneyimi sunma olanağı veriyor.
Türk kadını nasıl giyiniyor? Beğeniyor musunuz?
Türk kadını bilinçli bir alışverişçi, giyinmeyi biliyor, modayı yakından takip ediyor, trendleri izliyor ve yorumluyor. Özellikle son yıllarda tasarımın gücü Türkiye’de de öne çıkıyor, tasarımcı işbirliklerimiz müşterilerimizin büyük ilgisini görüyor. Türk kadını seçimlerinde cesur, tasarıma değer veren bir çizgi yakalamış durumda. Özellikle genç hanımlar stilini belirlemede ve gardırobunu buna göre oluşturmada önceki kuşaklara göre çok daha bilinçli.
Stil sahibi olmanın kodları nelerdir?
Stil sahibi olmanın birkaç unsuru var. Bunların başında vücut tipini çok iyi tanıyıp ona uygun giyinmek ve zamansız parçaları güncel, trend parçalarla kombinleme becerisini geliştirmek geliyor. İyi kesimli bir siyah elbisenin, beyaz gömleğin, bir çift çizmenin, blazer ceketin yerini hiçbir şey tutamaz. Gardırobunuzun temel taşlarını sağlam oluşturursanız, üzerine eklediğiniz her parçayla hem stilinizi zenginleştirir hem de kendinizi güncel tutarsınız. Stil içerden dışarı tamamlanan bir bütündür, kendini iyi hisseden kişi giydiği her şeyi çok iyi taşır.
Şule Kuban Arditti ile 5 soru 5 cevap
Şule Kuban Arditti... Boyner Grubu’nun bünyesinde 2011 yılında faaliyete geçen online alışveriş sitesi Morhipo’nun Genel Müdürü.Yani, “moda ve stil ondan sorulur” desek, yeridir.
Böylesine önemli bir noktada/görevde böylesine başarılı bir kadını görmek ve onunla röportaj yapmak, gerçekten büyük bir mutluluk.
Türkiye’de üst yönetimlerde, belediyelerde, Meclis’te daha çok kadın olmalı.
Çünkü, kadınlar olursa, daha çok büyüyeceğimize inananlardanım.
Ve gelelim, Şule Kuban Arditti ile yaptığımız “moda ve sitil” sohbetimize.
Bugün evlerimizde, ofislerimizde otururken, kocaman ekibiyle ulaşılabilir şıklığı ve trendleri ayağımıza kadar getiren Şule Kuban Arditti’ye şu beş soruyu yönelttim.
Şule Kuban Arditti’yi tanıyabilir miyiz?
1977’de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduğumdan beri pek çok farklı firmada aldığım görevlerle tekstil sektöründe içinde oldum, 1984’te Beymen Konfeksiyon Fabrikası’nda Planlama Müdürü olarak Boyner Grubu’na katıldım. Yıllar içinde grup şirketlerinden Benetton, Alboy, Beymen, Boyner Büyük Mağazacılık’ta aldığım görevlerin ardından, 2013’ten bu yana Boyner Grubu’nun ilk online moda işi olan Morhipo’nun genel müdürlüğünü keyifle sürdürüyorum.
Uzun yıllardır moda sektöründesiniz. Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Modanın herkes için kendini ifade etmenin en keyifli yolu olduğunu düşünüyorum. Giydiğinde kişiye kendini iyi hissettiren her şey aslında modanın bir parçasıdır. Her ne kadar moda geçici, stil kalıcı olsa bile moda bizim işimizin odak noktası, hayatımızın en eğlenceli unsurlarından biri. Üstelik artık iyi giyinmek için büyük bütçeler ayırmaya gerek yok, çok ulaşılabilir fiyatlara çarpıcı tasarım parçalarını gardırobunuza eklemek, zamansız parçalara yatırım yapıp uzun yıllar boyunca kullanacağınız klasikleri güncel detaylarla karıştırmak, iyi fırsatları yakalayarak ideal bir stil yaratmak mümkün. Özellikle gelişen e-ticaret dünyasında moda teknoloji ve yaratıcılıkla birlikte hareket eden bir toplumsal olgu.
Morhipo’dan evlerimizde, iş yerlerimizde oturarak bütçelerimize göre alışveriş yapabiliyoruz. Bu büyük bir konfor ve mutluluk. Siz neler hissediyorsunuz?
Morhipo’nun alamet-i farikası 2 kapılı olması. Hem yeni sezonda trendi ve modayı hızlı almak isteyen müşterimize, hem de modayı bütçesine göre takip etmek isteyen müşterimize aynı anda hizmet veriyoruz. E-ticaret sektörünün güçlenmesi, müşteri taleplerini de dönüştürdü. İnsanlar artık şık olmak için büyük paralar ödemek istemiyor. Daha demokratik bir moda anlayışı için biz de başarılı tasarımcıların elinden çıkan şık ve özgün tasarımları daha ulaşılabilir fiyatlarla sunuyoruz. Müşterimizi yakından tanıdığımız için alışveriş trendlerini ve arayışları yorumlayabiliyoruz. Bu bize kişiselleştirilmiş bir moda alışverişi deneyimi sunma olanağı veriyor.
Türk kadını nasıl giyiniyor? Beğeniyor musunuz?
Türk kadını bilinçli bir alışverişçi, giyinmeyi biliyor, modayı yakından takip ediyor, trendleri izliyor ve yorumluyor. Özellikle son yıllarda tasarımın gücü Türkiye’de de öne çıkıyor, tasarımcı işbirliklerimiz müşterilerimizin büyük ilgisini görüyor. Türk kadını seçimlerinde cesur, tasarıma değer veren bir çizgi yakalamış durumda. Özellikle genç hanımlar stilini belirlemede ve gardırobunu buna göre oluşturmada önceki kuşaklara göre çok daha bilinçli.
Stil sahibi olmanın kodları nelerdir?
Stil sahibi olmanın birkaç unsuru var. Bunların başında vücut tipini çok iyi tanıyıp ona uygun giyinmek ve zamansız parçaları güncel, trend parçalarla kombinleme becerisini geliştirmek geliyor. İyi kesimli bir siyah elbisenin, beyaz gömleğin, bir çift çizmenin, blazer ceketin yerini hiçbir şey tutamaz. Gardırobunuzun temel taşlarını sağlam oluşturursanız, üzerine eklediğiniz her parçayla hem stilinizi zenginleştirir hem de kendinizi güncel tutarsınız. Stil içerden dışarı tamamlanan bir bütündür, kendini iyi hisseden kişi giydiği her şeyi çok iyi taşır.