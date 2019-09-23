Stil sahibi modaya uymaz modayı kendine uydurur

Genç ve başarılı tasarımcı Halil Ülgü, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde resim bölümü okudu. Resme, moda çizimleriyle başladı. Resim bölümünde okuması Ülgü’nün tasarım ve desen motiflerini uygulamada, modeli kalıplandırma aşamalarında tasarımcılık mesleğine de çok olumlu katkıları oldu.
Halil Ülgü ile 5 Soru 5 Cevap
2002’de mezun olduktan sonra İstanbul’da iş hayatına atılan Ülgü, tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. “Stil sahibi; herkesin giydiğini kendine göre giyer, kendine göre kombinler ve çok çabalamaz” diyen Ülgü, kendini geliştiren, yenileyen biri olarak ilerlemek istiyor.
1-Halil Ülgü neler yapıyor?
Haute Couture disiplininde çalışan bir moda tasarımcısı olarak; kesiyor, biçiyor, tasarlıyor ve sürekli kendimi yenilemenin çabası içerisindeyim. Yeniliğe açık ama bir o kadar da keskin kuralları olan bir tasarımcı olarak sürekli araştırıyor ve öğrenmeye gayret ediyorum. Sporsuz olmaz tabi, bir de resim çalışıyorum ve antikaya ilgi duyuyorum. Barok ve gotik eserler benim için sanatın temeli niteliğinde. Yurt dışı gezilerinde elimden geldiğince müze, şato ve galeri ziyaretleri rutin yaptıklarım arasında diyebilirim.
2-Bu kış bizi hangi modeller ve renkler bekliyor?
Bu kışa gelmeden, modanın son yıllarda çok çeşitli, abartılı ve daha kuralsız, bir dönemde olduğunu belirtmek isterim. Her ne kadar 80’ler 90’lar modası güncellense de, marjinal styling çalışmaları estetik algısını daha rölatif bir hale getirdi. Bu sınırsız moda yelpazesi içerisinde baskın olarak abartılı kollarla birlikte, vatkalı omuz detayları kadına aktif ve güçlü bir görünüm katıyor. Bunlarla birlikte neon renkleri görmeye devam etsek de koyu kırmızı, turuncu, pembe ve mavi tonları senenin öne çıkan renkleri olacak. Payet ve ışıltı gece şıklığıyla birlikte sokakta da enerjiyi yükseltmeye devam edecek. Yüksek bel kotlar, bol ve dökümlü üst giyimler, bol ceket ve kabanlar üst üste giyilip, şıklığa boyut getirecek gibi görünüyor.
3-Kilo problemi olan kişiler giyinirken nelere dikkat etmeliler?
Kilo problemine değinmeden önce vücut tipinin iyi tespit edilmesi gerekiyor. Armut tipi bir vücuda sahipseniz, kalçalar geniş bel ve omuzlar dar demektir. Bu durumda omuzları geniş gösterecek kayık yakalar, derin V yakalar ve kalçayı kapayacak uzunlukta bluz, tişört ve blazer ceketler proporsiyonu ciddi oranda dengeleyecektir. Alt kısımları aşırı bol veya aşırı dar giyinmek ise en büyük hata olur. Elma tip vücut, üst kısmın göbek dahil bütün olması, bacakların ise ince olması durumuna denir. Alt kısımda kalça kısmı oturan, aşağıya doğru genişleyen etek veya pantolon tercih edilmeli. Üst kısımda daha bluzan, dökümlü bir üst tercih edilip kemer hizası oturursa (bu vücut formunda en ince yerdir) bütünlük yakalanmış demektir. Altın kurallar olarak; aşırı geniş ve aşırı dar asla giymiyoruz, vücudun en ince kısmını ortaya çıkarıp geniş kısımları hafif bol bir üstle kamufle ediyoruz.
4-Stil sahibi olmanın olmazları nelerdir?
Vizyon, cesaret ve karakterin ürünüdür stil... Stil sahibi; herkesin giydiğini kendine göre giyer, kendine göre kombinler ve tutarlı olur. Stil sahibi modaya uymaz, modayı kendine uydurur. Stil sahibinin saçı, makyajı abartıdan uzak ve karakteristiktir. Şık olabiliriz, ya da vücudumuza uygun giyiniyor olabiliriz, ama stil sahibi olmak istiyorsak sıradanlıktan uzak, cesur ve gerçek olmalıyız.
5-Mottonuz?
Gerçek ol ki hissederek yaşa! Her şeye rağmen, herkese rağmen.
Stil sahibi modaya uymaz modayı kendine uydurur
Genç ve başarılı tasarımcı Halil Ülgü, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde resim bölümü okudu. Resme, moda çizimleriyle başladı. Resim bölümünde okuması Ülgü’nün tasarım ve desen motiflerini uygulamada, modeli kalıplandırma aşamalarında tasarımcılık mesleğine de çok olumlu katkıları oldu.
Halil Ülgü ile 5 Soru 5 Cevap
2002’de mezun olduktan sonra İstanbul’da iş hayatına atılan Ülgü, tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. “Stil sahibi; herkesin giydiğini kendine göre giyer, kendine göre kombinler ve çok çabalamaz” diyen Ülgü, kendini geliştiren, yenileyen biri olarak ilerlemek istiyor.
1-Halil Ülgü neler yapıyor?
Haute Couture disiplininde çalışan bir moda tasarımcısı olarak; kesiyor, biçiyor, tasarlıyor ve sürekli kendimi yenilemenin çabası içerisindeyim. Yeniliğe açık ama bir o kadar da keskin kuralları olan bir tasarımcı olarak sürekli araştırıyor ve öğrenmeye gayret ediyorum. Sporsuz olmaz tabi, bir de resim çalışıyorum ve antikaya ilgi duyuyorum. Barok ve gotik eserler benim için sanatın temeli niteliğinde. Yurt dışı gezilerinde elimden geldiğince müze, şato ve galeri ziyaretleri rutin yaptıklarım arasında diyebilirim.
2-Bu kış bizi hangi modeller ve renkler bekliyor?
Bu kışa gelmeden, modanın son yıllarda çok çeşitli, abartılı ve daha kuralsız, bir dönemde olduğunu belirtmek isterim. Her ne kadar 80’ler 90’lar modası güncellense de, marjinal styling çalışmaları estetik algısını daha rölatif bir hale getirdi. Bu sınırsız moda yelpazesi içerisinde baskın olarak abartılı kollarla birlikte, vatkalı omuz detayları kadına aktif ve güçlü bir görünüm katıyor. Bunlarla birlikte neon renkleri görmeye devam etsek de koyu kırmızı, turuncu, pembe ve mavi tonları senenin öne çıkan renkleri olacak. Payet ve ışıltı gece şıklığıyla birlikte sokakta da enerjiyi yükseltmeye devam edecek. Yüksek bel kotlar, bol ve dökümlü üst giyimler, bol ceket ve kabanlar üst üste giyilip, şıklığa boyut getirecek gibi görünüyor.
3-Kilo problemi olan kişiler giyinirken nelere dikkat etmeliler?
Kilo problemine değinmeden önce vücut tipinin iyi tespit edilmesi gerekiyor. Armut tipi bir vücuda sahipseniz, kalçalar geniş bel ve omuzlar dar demektir. Bu durumda omuzları geniş gösterecek kayık yakalar, derin V yakalar ve kalçayı kapayacak uzunlukta bluz, tişört ve blazer ceketler proporsiyonu ciddi oranda dengeleyecektir. Alt kısımları aşırı bol veya aşırı dar giyinmek ise en büyük hata olur. Elma tip vücut, üst kısmın göbek dahil bütün olması, bacakların ise ince olması durumuna denir. Alt kısımda kalça kısmı oturan, aşağıya doğru genişleyen etek veya pantolon tercih edilmeli. Üst kısımda daha bluzan, dökümlü bir üst tercih edilip kemer hizası oturursa (bu vücut formunda en ince yerdir) bütünlük yakalanmış demektir. Altın kurallar olarak; aşırı geniş ve aşırı dar asla giymiyoruz, vücudun en ince kısmını ortaya çıkarıp geniş kısımları hafif bol bir üstle kamufle ediyoruz.
4-Stil sahibi olmanın olmazları nelerdir?
Vizyon, cesaret ve karakterin ürünüdür stil... Stil sahibi; herkesin giydiğini kendine göre giyer, kendine göre kombinler ve tutarlı olur. Stil sahibi modaya uymaz, modayı kendine uydurur. Stil sahibinin saçı, makyajı abartıdan uzak ve karakteristiktir. Şık olabiliriz, ya da vücudumuza uygun giyiniyor olabiliriz, ama stil sahibi olmak istiyorsak sıradanlıktan uzak, cesur ve gerçek olmalıyız.
5-Mottonuz?
Gerçek ol ki hissederek yaşa! Her şeye rağmen, herkese rağmen.