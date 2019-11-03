Stil kişinin sözsüz dilidir

Kardelen Sönmez, genç girişimci... Mare Atelier markasının kurucusu. Robert Koleji’nde okuduğu yıllarda hep ‘Sevdiğim işi yapmalıyım’ diyerek başladığı moda yolculuğu, çanta tasarımı eğitimi alarak devam etti.
Sevgili Kardelen, tutkusuyla güzel çantalar tasarlıyor. Kardelen, “İlham aldığım ana unsur, deniz ve doğaydı. Muş’ta doğup büyüyen bir çocuk için denizin değeri sonsuzdur” diyor.
1-Mare Atelier yolculuğu nasıl başladı?
Mare Atelier yolcuğu, aslında çok uzun zaman önce başlamıştı, kız kardeşim Cemre Sönmez ile oyuncak bebeklerimize ve kendi üzerimize kıyafetler dikmeye başladığımızda bu sektörün içinde olmak istediğimi biliyordum. Moda, ilk bakışta ailemiz için çok uzak bir sektördü, fakat benim için baş döndürücü bir büyüsü vardı renklerin, stillerin ve modanın. Daha sonra Robert Koleji’nde aldığım eğitim ile ne olursa olsun sevdiğim işi yapmam gerektiğini öğrendim. Tutkuyla her işin sınırlarının zorlanabileceğini aklımın bir tarafına koydum ve üniversite yıllarımın başlarında çanta tasarım eğitimi almaya başladım. Daha sonrası sevgi ve tutku ile her şeyin mümkün olduğunu gösteren çok uzun bir yolcuğun ilk bölümü.
2- Çantalarınızı tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
Aslında hem çantalarımı tasarlarken hem de Mare Atelier ilk ortaya çıktığında, ilham aldığım ana unsur deniz ve doğaydı. Muş’ta doğup büyüyen bir çocuk için denizin değeri sonsuzdur. Ben şanslı çocuklardan biriydim, ailem ile isteğimiz zaman denizi görebileceğim tatillere gidiyorduk fakat o dönem şartları içerisinde bu durum çoğu aileler için imkânsızdı. Sıra arkadaşlarımın büyük bir bölümü denizi hiç görmemişti ve belki hâlâ görmemişlerdir. Belki bu sebeple çocukken tüm bebeklerimin ismi Mare olurdu. Mare, İtalyanca deniz anlamına geliyor. Deniz benim en büyük ilhamım oldu. Denizin sonsuzluğu ve muhteşem basitliği benim için çok ilgi çekiciydi.
3- Bu sezon nasıl çantalara sahip olalım?
Önümüzde çok güzel bir sezon var; minimalist, küçük, ve kutu formunda çantaları çok göreceğiz. Bu özellikleri düşününce aklımıza ilk gelen ürün Micro DEM Bag modellerimiz oluyor. Ve tabi ki bel çantaları da vazgeçilmezler arasında olmaya devam edecek. Çok fazla fonksiyonu olan çantalar ön planda, yine bunları düşününce BKEM Belt Bag’leri düşünmemek elde değil.
4-Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stil benim için bir bütündür. Ne giyindiğiniz, hangi ruh hali ile giydiğiniz ve ne anlatmak istediğinizdir. Bu sebeple stil kişiyi anlatır, onun sözsüz dilidir. Benim için ise düz beyaz zeminler üzerindeki minik detaylardır stil. Basitliğin içindeki ayrıntılar, ve güzelliktir.
5- Hayat felsefeniz?
Hayatta en çok inandığım şey iyiliktir. İyiliğin yolcusu olmuşumdur her zaman. Güç sahibi olduğunuzda, size saygı duyan insanlar oluşmaya başladığında, o yoldan sapmamak asıl olan. Mutlu olanlarımızın mutsuz olanlarımıza borcu olduğunu unutmadan yaşamak, yaşayabilmek sanırım hayat felsefem.
AYSUN KABA İLE STİL RADARI
Maskülen aynı zamanda feminen
Sevgili Burcu Esmersoy, bu hafta Stil Radarı’ma yakalan isim. Türkiye’de stili ile fark atan bir kadın. Stil sadece dış görünüm değil, içten dışa güzellik, en büyük güzelliktir. Sevgili Burcu da; hep doğal, içinin güzelliği dışa yansıyan, samimi ve Avrupai tarzı, yormadan, çabalamadan yarattığı şıklık ile dikkatleri üzerine çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir. İtalya’da gerçekleşen Intimissimi davetinde dünya starlarının arasında en dikkat çeken isimdi. Üzerindeki siyah celine takımı ve Intimissimi ile olan birlikteliği, göz alıcı aksesuarları ve o güzel saç toplayışı, kuaförden çıkmış havasının olmayışı, gözlerindeki o ışıltı. Burcu, Türkiye’nin Stil ikonu. Heyyy bu işi bilmeyenler, biliyormuş gibi havalarda olanlar, bence Burcu Esmersoy’u takipte kalsınlar.
Stil kişinin sözsüz dilidir
Kardelen Sönmez, genç girişimci... Mare Atelier markasının kurucusu. Robert Koleji’nde okuduğu yıllarda hep ‘Sevdiğim işi yapmalıyım’ diyerek başladığı moda yolculuğu, çanta tasarımı eğitimi alarak devam etti.
Sevgili Kardelen, tutkusuyla güzel çantalar tasarlıyor. Kardelen, “İlham aldığım ana unsur, deniz ve doğaydı. Muş’ta doğup büyüyen bir çocuk için denizin değeri sonsuzdur” diyor.
1-Mare Atelier yolculuğu nasıl başladı?
Mare Atelier yolcuğu, aslında çok uzun zaman önce başlamıştı, kız kardeşim Cemre Sönmez ile oyuncak bebeklerimize ve kendi üzerimize kıyafetler dikmeye başladığımızda bu sektörün içinde olmak istediğimi biliyordum. Moda, ilk bakışta ailemiz için çok uzak bir sektördü, fakat benim için baş döndürücü bir büyüsü vardı renklerin, stillerin ve modanın. Daha sonra Robert Koleji’nde aldığım eğitim ile ne olursa olsun sevdiğim işi yapmam gerektiğini öğrendim. Tutkuyla her işin sınırlarının zorlanabileceğini aklımın bir tarafına koydum ve üniversite yıllarımın başlarında çanta tasarım eğitimi almaya başladım. Daha sonrası sevgi ve tutku ile her şeyin mümkün olduğunu gösteren çok uzun bir yolcuğun ilk bölümü.
2- Çantalarınızı tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
Aslında hem çantalarımı tasarlarken hem de Mare Atelier ilk ortaya çıktığında, ilham aldığım ana unsur deniz ve doğaydı. Muş’ta doğup büyüyen bir çocuk için denizin değeri sonsuzdur. Ben şanslı çocuklardan biriydim, ailem ile isteğimiz zaman denizi görebileceğim tatillere gidiyorduk fakat o dönem şartları içerisinde bu durum çoğu aileler için imkânsızdı. Sıra arkadaşlarımın büyük bir bölümü denizi hiç görmemişti ve belki hâlâ görmemişlerdir. Belki bu sebeple çocukken tüm bebeklerimin ismi Mare olurdu. Mare, İtalyanca deniz anlamına geliyor. Deniz benim en büyük ilhamım oldu. Denizin sonsuzluğu ve muhteşem basitliği benim için çok ilgi çekiciydi.
3- Bu sezon nasıl çantalara sahip olalım?
Önümüzde çok güzel bir sezon var; minimalist, küçük, ve kutu formunda çantaları çok göreceğiz. Bu özellikleri düşününce aklımıza ilk gelen ürün Micro DEM Bag modellerimiz oluyor. Ve tabi ki bel çantaları da vazgeçilmezler arasında olmaya devam edecek. Çok fazla fonksiyonu olan çantalar ön planda, yine bunları düşününce BKEM Belt Bag’leri düşünmemek elde değil.
4-Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stil benim için bir bütündür. Ne giyindiğiniz, hangi ruh hali ile giydiğiniz ve ne anlatmak istediğinizdir. Bu sebeple stil kişiyi anlatır, onun sözsüz dilidir. Benim için ise düz beyaz zeminler üzerindeki minik detaylardır stil. Basitliğin içindeki ayrıntılar, ve güzelliktir.
5- Hayat felsefeniz?
Hayatta en çok inandığım şey iyiliktir. İyiliğin yolcusu olmuşumdur her zaman. Güç sahibi olduğunuzda, size saygı duyan insanlar oluşmaya başladığında, o yoldan sapmamak asıl olan. Mutlu olanlarımızın mutsuz olanlarımıza borcu olduğunu unutmadan yaşamak, yaşayabilmek sanırım hayat felsefem.
AYSUN KABA İLE STİL RADARI
Maskülen aynı zamanda feminen
Sevgili Burcu Esmersoy, bu hafta Stil Radarı’ma yakalan isim. Türkiye’de stili ile fark atan bir kadın. Stil sadece dış görünüm değil, içten dışa güzellik, en büyük güzelliktir. Sevgili Burcu da; hep doğal, içinin güzelliği dışa yansıyan, samimi ve Avrupai tarzı, yormadan, çabalamadan yarattığı şıklık ile dikkatleri üzerine çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir. İtalya’da gerçekleşen Intimissimi davetinde dünya starlarının arasında en dikkat çeken isimdi. Üzerindeki siyah celine takımı ve Intimissimi ile olan birlikteliği, göz alıcı aksesuarları ve o güzel saç toplayışı, kuaförden çıkmış havasının olmayışı, gözlerindeki o ışıltı. Burcu, Türkiye’nin Stil ikonu. Heyyy bu işi bilmeyenler, biliyormuş gibi havalarda olanlar, bence Burcu Esmersoy’u takipte kalsınlar.