Stil, kendine özgü dokunuşlar yapmaktır

İmza attığı pek çok projede ikonik tarzıyla öne çıkan Nil Ninat, Milano’da moda ve tasarım eğitimi aldı. Avrupa’da katıldığı moda haftalarında, stiliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Türkiye’ye döndükten sonra blog macerası başlayan Ninat, başarılı bir stil danışmanı ve influencer. Moda trendlerinin etkisiyle insanların birbirini kopyalayan giyim tarzını benimsediğini söyleyen Ninat, “İnsanın trendleri takip ederken, kendine özgü, göze hoş gelen ufak dokunuşlar yapması, stil sahibi olmak adına atılmış doğru adımdır” diyor.
NİL NİNAT İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Nil Ninat neler yapıyor? Biraz tanıyalım?
İzmirliyim, üniversite yıllarıma kadar İzmir’deydim. Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık bölümünü kazanınca İstanbul serüvenim başlamış oldu. Ancak modaya duyduğum ilgi, beni eğitimime burslu kazandığım Milano Istituto Europeo Di Design okuluna devam etmemi sağladı. Blog çalışmalarıma da bu süreçte adım attım. Şu an stil danışmanlığı (styling) yapıyorum. Yaptığım işte aktif olmayı ve her zaman kendimi geliştirmeyi seviyorum. Bu nedenle Paris, Milano, Kopenhag, New York gibi şehirlerdeki moda haftalarına katılıp yeni trendleri, hem yaptığım çalışmalara hem de sosyal medyadaki takipçilerime aktarmaya çalışıyorum.
2- Sosyal medya sizin için ne ifade ediyor? Sosyal medya platformlarından hangisi daha çok ilgi çekiyor?
Sosyal medyanın yadsınamaz bir gücü var. Mesleğimin merkezi sosyal medya olarak başladı. Yaşadığımız çağ, büyük bir hızla durmadan yeniden şekilleniyor. Zamanı daha kaliteli ve doğru kullanmak zorunlu hale gelince, kısa sürede geniş kitlelere ulaşmak için sosyal medya en güçlü araç durumunda. Ben de aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak, doğru ve kaliteli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Sosyal medyada Instagram başı çekiyor diyebilirim.
3- Türkiye’de stilini beğendiğiniz isimler dersek, kimleri söylersiniz?
Herkesin tercihine saygım sonsuz ama kendi penceremden baktığımda Türkiye’de özgün stili olan beğendiğim sayılı isim var. Eda Taşpınar ve Ece Sükan diyebilirim.
4- Stil sizin için ne ifade ediyor? Herkesin bir stili olmak zorunda mı?
Dünyada 7 milyarı aşkın insan var. Hepsi kendine has özellikleri olan karakterler. Moda anlayışında sosyal kültürel çevreleri ve kendi karakter özellikleri ile şekilleniyor. Bana göre bu muhteşem bir çeşitlilik yaratıyor. Sanki sonsuz kombinasyonlar gibi. Her insan kendi karakteri, çevresel faktörleri ve inançlarını harmanlayıp, özlerini yansıtarak stil sahibi olmaları, modaya yön verenlere de büyük ilham kaynağı yaratıyor. Ancak dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanlar moda trendlerinin etkisi ile birbirini kopyalayan giyim tarzlarını benimsemekte. Özellikle dünya çapında marka olmuş ürünlerin ister orijinal ister benzer imalatlarına ciddi derece ilgi varken özgün stilleri görmek çok kolay olmuyor artık. Yani günümüzde stil=trend gibi bir durum söz konusu. İnsanın imkânları dahilinde trendleri takip ederken, kendine özgü, göze hoş gelen ufak dokunuşlar yapması, stil sahibi olmak adına atılmış doğru adımdır.
5-Dünyada nasıl stiller ilgi çekiyor? Siz stilinizi yorumlar mısınız?
Özgün bir şekilde farklılığını ortaya koyan şık her tarz, ilgimi çekiyor. Ruhumu yansıtan ana hatlarıyla kimi zaman feminen kimi zaman maskülen, o an içimden geldiği gibi stilimi yorumluyorum.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Marka giyinerek veya markaların taklitlerini giyinerek stil sahibi olunuyor mu? Bu lükse merak neden ve neden bu gösteriş?
Züleyha DORUK
CEVAP: Züleyha hanım, son günlerde bu sorularla karşı karşıyayım. Marka giyinerek veya taklitlerini giyinerek, birilerini taklit ederek kesinlikle stil sahibi olamazsınız. Son yıllarda fazla bir gösteriş merakı olduk. Ama şu bir gerçek, altı dolu olmayan kişiler, bir şeylerle göz önünde olmak ve kabul görülmek istiyor. Çevresine böyle şeylerle güçlü, zengin görüntüsü verdiğini zannediyor. Stil bir duruş, bir gülüş, bir oturuş, bir enerji, siz olmanız, kendiniz olmanızdır.
Stil, sadece kıyafetlerle ve aksesuarlarla ilgili değildir. Tavrınızdır stili özgün kılan. Stil sahibi olmak içten gelir. Kendiniz olun, Bir ortama girdiğinizde giydiğiniz markalarla (veya çakma markalarla) değil sizin le ilgilensinler. En büyük marka sizsinizdir. Sevgiler...
Stil, kendine özgü dokunuşlar yapmaktır
İmza attığı pek çok projede ikonik tarzıyla öne çıkan Nil Ninat, Milano’da moda ve tasarım eğitimi aldı. Avrupa’da katıldığı moda haftalarında, stiliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Türkiye’ye döndükten sonra blog macerası başlayan Ninat, başarılı bir stil danışmanı ve influencer. Moda trendlerinin etkisiyle insanların birbirini kopyalayan giyim tarzını benimsediğini söyleyen Ninat, “İnsanın trendleri takip ederken, kendine özgü, göze hoş gelen ufak dokunuşlar yapması, stil sahibi olmak adına atılmış doğru adımdır” diyor.
NİL NİNAT İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Nil Ninat neler yapıyor? Biraz tanıyalım?
İzmirliyim, üniversite yıllarıma kadar İzmir’deydim. Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık bölümünü kazanınca İstanbul serüvenim başlamış oldu. Ancak modaya duyduğum ilgi, beni eğitimime burslu kazandığım Milano Istituto Europeo Di Design okuluna devam etmemi sağladı. Blog çalışmalarıma da bu süreçte adım attım. Şu an stil danışmanlığı (styling) yapıyorum. Yaptığım işte aktif olmayı ve her zaman kendimi geliştirmeyi seviyorum. Bu nedenle Paris, Milano, Kopenhag, New York gibi şehirlerdeki moda haftalarına katılıp yeni trendleri, hem yaptığım çalışmalara hem de sosyal medyadaki takipçilerime aktarmaya çalışıyorum.
2- Sosyal medya sizin için ne ifade ediyor? Sosyal medya platformlarından hangisi daha çok ilgi çekiyor?
Sosyal medyanın yadsınamaz bir gücü var. Mesleğimin merkezi sosyal medya olarak başladı. Yaşadığımız çağ, büyük bir hızla durmadan yeniden şekilleniyor. Zamanı daha kaliteli ve doğru kullanmak zorunlu hale gelince, kısa sürede geniş kitlelere ulaşmak için sosyal medya en güçlü araç durumunda. Ben de aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak, doğru ve kaliteli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Sosyal medyada Instagram başı çekiyor diyebilirim.
3- Türkiye’de stilini beğendiğiniz isimler dersek, kimleri söylersiniz?
Herkesin tercihine saygım sonsuz ama kendi penceremden baktığımda Türkiye’de özgün stili olan beğendiğim sayılı isim var. Eda Taşpınar ve Ece Sükan diyebilirim.
4- Stil sizin için ne ifade ediyor? Herkesin bir stili olmak zorunda mı?
Dünyada 7 milyarı aşkın insan var. Hepsi kendine has özellikleri olan karakterler. Moda anlayışında sosyal kültürel çevreleri ve kendi karakter özellikleri ile şekilleniyor. Bana göre bu muhteşem bir çeşitlilik yaratıyor. Sanki sonsuz kombinasyonlar gibi. Her insan kendi karakteri, çevresel faktörleri ve inançlarını harmanlayıp, özlerini yansıtarak stil sahibi olmaları, modaya yön verenlere de büyük ilham kaynağı yaratıyor. Ancak dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanlar moda trendlerinin etkisi ile birbirini kopyalayan giyim tarzlarını benimsemekte. Özellikle dünya çapında marka olmuş ürünlerin ister orijinal ister benzer imalatlarına ciddi derece ilgi varken özgün stilleri görmek çok kolay olmuyor artık. Yani günümüzde stil=trend gibi bir durum söz konusu. İnsanın imkânları dahilinde trendleri takip ederken, kendine özgü, göze hoş gelen ufak dokunuşlar yapması, stil sahibi olmak adına atılmış doğru adımdır.
5-Dünyada nasıl stiller ilgi çekiyor? Siz stilinizi yorumlar mısınız?
Özgün bir şekilde farklılığını ortaya koyan şık her tarz, ilgimi çekiyor. Ruhumu yansıtan ana hatlarıyla kimi zaman feminen kimi zaman maskülen, o an içimden geldiği gibi stilimi yorumluyorum.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Marka giyinerek veya markaların taklitlerini giyinerek stil sahibi olunuyor mu? Bu lükse merak neden ve neden bu gösteriş?
Züleyha DORUK
CEVAP: Züleyha hanım, son günlerde bu sorularla karşı karşıyayım. Marka giyinerek veya taklitlerini giyinerek, birilerini taklit ederek kesinlikle stil sahibi olamazsınız. Son yıllarda fazla bir gösteriş merakı olduk. Ama şu bir gerçek, altı dolu olmayan kişiler, bir şeylerle göz önünde olmak ve kabul görülmek istiyor. Çevresine böyle şeylerle güçlü, zengin görüntüsü verdiğini zannediyor. Stil bir duruş, bir gülüş, bir oturuş, bir enerji, siz olmanız, kendiniz olmanızdır.
Stil, sadece kıyafetlerle ve aksesuarlarla ilgili değildir. Tavrınızdır stili özgün kılan. Stil sahibi olmak içten gelir. Kendiniz olun, Bir ortama girdiğinizde giydiğiniz markalarla (veya çakma markalarla) değil sizin le ilgilensinler. En büyük marka sizsinizdir. Sevgiler...