Stil bir yıla girmeye ne dersiniz?

2019’a girerken, öz güveninizi giymeden kıyafetinizi giymeyin. Hayata farklı baktığımız, rafineleştiğimiz, sadeleştiğimiz, ‘az, çoktur’ düşüncesini hayatımıza geçirdiğimiz güzel bir yıl olsun.
Stil bir kadın olmak istiyorsanız ne vaktinizi ne de nakitinizi kaybetmeyin. Modayı takip etmek, tasarım giymek, markacı olmak, sizi hiçbir zaman stil sahibi yapmaz. Stil bir dokunuştur, bir gülüştür, nerede ne giyeceğini bilmektir. Giydiğiniz şeylerle kimliğinizi yansıtmaktır. Ucuzla, lüksü harmanlamaktır. Şıklıkla stili karıştırmayın. Şık olmak ayrı, stil sahibi olmak ayrıdır. Eğer farklılıkları bir araya getiriyorsanız, herkes gibi değilseniz, yaratıcılığınızı ve doğallığınızı kaybetmiyorsanız, kıyafetlerinizde sakinseniz, çok çabalamıyorsanız, çok yormuyorsanız o zaman 2019’a stil olarak giriyorsunuzdur.
AYŞE BURCU KAYA İLE 5 SORU 5 CEVAP
Hayallerini gerçekleştiren Ayşe Burcu Kaya, tam bir girişimci. Kendi markasını kurarak moda yolculuğuna başlayan Kaya, “Ne yaparsam yapayım işimi aşkla yapmak hayat mottom” diyor. Kaya’nın tasarımlarının hikâyeleri, stil ile ilgili tüyoları ve daha fazlası bu güzel sohbetimizde.
Sizi tanımak isteriz?
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü bitirdim. Tasarım ve modaya olan düşkünlüğüm; kızımın doğumundan belli bir süre sonra, beni kendi markamı kurma sürecini tamamlamaya yönlendirdi. Böylece hayallerimin gerçekleşme yolculuğu başlamış oldu.
Ceketlerinizin, aksesuarlarınızın, bel çantalarınızın hikâyelerini öğrenebilir miyiz?
Markam ‘Ayşe Burcu Kaya’nın tasarım yolculuğu dört sene önce clutch tasarımlarıyla başladı. İpek ikat, canvas, deri, süet, piton ve gümüşlü swarovskili aksesuarlar ile her sezon farklı modeller birbirini izledi. İki sezondur çok revaçta olan bel çantaları, çanta koleksiyonlarımın tamamlayıcısı oldu. Dört senelik bu serüvende, her sezonda koleksiyonlarımın ürün gamına farklı ürünler eklendi. Çantalar, plaj grubu, kimonolar, aksesuar grubu, ceketler, kemerler eklendi. Dört seneye sekiz koleksiyon sığdırarak; zamansız parçalar oluşturmaya çalıştım.
Hayat mottonuz?
Hayat mottom; ne yaparsam yapayım, yaptığım işi aşkla yapmak ve her yeni doğan güne, yaşadığımız gerçekliğe teşekkür etmek. Kendi özüyle barışık olan ve bireysel gerçekliğini tamamlamış bireylerin hayata bakışlarının daha farklı olduğunu ve etraflarına pozitif enerji saçtıklarını düşünüyorum.
Stil sahibi olmanın 3 anahtarı dersek, ne dersiniz?
Stil ve zevkin doğuştan geldiğini düşünüyorum. Birincisi, taşıyabileceğimize inandığımız tarzları oluşturmak. İkincisi öz güvenli dik bir duruş, kendinden emin bir tavır ve içten bir gülüş. Üçüncüsü ise zoraki ve ruhumuzla örtüşmeyen parçalardan uzak durmak.
Alışverişe çıktığımızda nelere yatırım yapalım?
Moda akımları devamlı bir devinim içerisinde. Biz kadınlar alışverişe çıktığımızda zamansız parçalara yatırım yapmalıyız. Söz gelimi siyah bir elbise, tüvit bir ceket, büyük aksesuarlar küpe, kolye, iyi kesimli bir piton clutch, beyaz bir gömlek, siyah bir stiletto, şık bir sneakers gibi çabasız şıklık içerisinde olabileceğimiz ve asla modası eskimeyen parçalara... Unutmayalım ki klasikler zamansızdır, onlara ruh verecek olanlar ise bizler.
AYSUN KABA’YA SOR
SORU: 40 yaşlarında, kilo problemi olmayan birisiyim. Yeni yıl akşamı, bir ev davetinde olacağım ne giymeliyim? Zerrin
CEVAP: Zerrin hanım, kadife mini bir elbise, küçük topuklu önü sivri bir ayakkabı ve kocaman bir küpe iyi bir tercih olacaktır.
Stil bir yıla girmeye ne dersiniz?
2019’a girerken, öz güveninizi giymeden kıyafetinizi giymeyin. Hayata farklı baktığımız, rafineleştiğimiz, sadeleştiğimiz, ‘az, çoktur’ düşüncesini hayatımıza geçirdiğimiz güzel bir yıl olsun.
Stil bir kadın olmak istiyorsanız ne vaktinizi ne de nakitinizi kaybetmeyin. Modayı takip etmek, tasarım giymek, markacı olmak, sizi hiçbir zaman stil sahibi yapmaz. Stil bir dokunuştur, bir gülüştür, nerede ne giyeceğini bilmektir. Giydiğiniz şeylerle kimliğinizi yansıtmaktır. Ucuzla, lüksü harmanlamaktır. Şıklıkla stili karıştırmayın. Şık olmak ayrı, stil sahibi olmak ayrıdır. Eğer farklılıkları bir araya getiriyorsanız, herkes gibi değilseniz, yaratıcılığınızı ve doğallığınızı kaybetmiyorsanız, kıyafetlerinizde sakinseniz, çok çabalamıyorsanız, çok yormuyorsanız o zaman 2019’a stil olarak giriyorsunuzdur.
AYŞE BURCU KAYA İLE 5 SORU 5 CEVAP
Hayallerini gerçekleştiren Ayşe Burcu Kaya, tam bir girişimci. Kendi markasını kurarak moda yolculuğuna başlayan Kaya, “Ne yaparsam yapayım işimi aşkla yapmak hayat mottom” diyor. Kaya’nın tasarımlarının hikâyeleri, stil ile ilgili tüyoları ve daha fazlası bu güzel sohbetimizde.
Sizi tanımak isteriz?
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü bitirdim. Tasarım ve modaya olan düşkünlüğüm; kızımın doğumundan belli bir süre sonra, beni kendi markamı kurma sürecini tamamlamaya yönlendirdi. Böylece hayallerimin gerçekleşme yolculuğu başlamış oldu.
Ceketlerinizin, aksesuarlarınızın, bel çantalarınızın hikâyelerini öğrenebilir miyiz?
Markam ‘Ayşe Burcu Kaya’nın tasarım yolculuğu dört sene önce clutch tasarımlarıyla başladı. İpek ikat, canvas, deri, süet, piton ve gümüşlü swarovskili aksesuarlar ile her sezon farklı modeller birbirini izledi. İki sezondur çok revaçta olan bel çantaları, çanta koleksiyonlarımın tamamlayıcısı oldu. Dört senelik bu serüvende, her sezonda koleksiyonlarımın ürün gamına farklı ürünler eklendi. Çantalar, plaj grubu, kimonolar, aksesuar grubu, ceketler, kemerler eklendi. Dört seneye sekiz koleksiyon sığdırarak; zamansız parçalar oluşturmaya çalıştım.
Hayat mottonuz?
Hayat mottom; ne yaparsam yapayım, yaptığım işi aşkla yapmak ve her yeni doğan güne, yaşadığımız gerçekliğe teşekkür etmek. Kendi özüyle barışık olan ve bireysel gerçekliğini tamamlamış bireylerin hayata bakışlarının daha farklı olduğunu ve etraflarına pozitif enerji saçtıklarını düşünüyorum.
Stil sahibi olmanın 3 anahtarı dersek, ne dersiniz?
Stil ve zevkin doğuştan geldiğini düşünüyorum. Birincisi, taşıyabileceğimize inandığımız tarzları oluşturmak. İkincisi öz güvenli dik bir duruş, kendinden emin bir tavır ve içten bir gülüş. Üçüncüsü ise zoraki ve ruhumuzla örtüşmeyen parçalardan uzak durmak.
Alışverişe çıktığımızda nelere yatırım yapalım?
Moda akımları devamlı bir devinim içerisinde. Biz kadınlar alışverişe çıktığımızda zamansız parçalara yatırım yapmalıyız. Söz gelimi siyah bir elbise, tüvit bir ceket, büyük aksesuarlar küpe, kolye, iyi kesimli bir piton clutch, beyaz bir gömlek, siyah bir stiletto, şık bir sneakers gibi çabasız şıklık içerisinde olabileceğimiz ve asla modası eskimeyen parçalara... Unutmayalım ki klasikler zamansızdır, onlara ruh verecek olanlar ise bizler.
AYSUN KABA’YA SOR
SORU: 40 yaşlarında, kilo problemi olmayan birisiyim. Yeni yıl akşamı, bir ev davetinde olacağım ne giymeliyim? Zerrin
CEVAP: Zerrin hanım, kadife mini bir elbise, küçük topuklu önü sivri bir ayakkabı ve kocaman bir küpe iyi bir tercih olacaktır.