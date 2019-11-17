Stil, belirli parçaları kendi zevkine uygun yorumlamaktır

Sevgili Burcu Ergin, That’s Be markasının kurucusu... Zürih, Londra ve İstanbul arası mekik dokuyor. Kurumsal şirketlerde pazarlama ile başlayan yolculuğu moda ile kesişiyor ve hayallerini gerçekleştiriyor.
Burcu Ergin ile 5 Soru 5 Cevap
Kendi için düşünüp piyasada bulamadığı fikirleri tek bir üründe bir araya getirerek kadınlara hem kolaylık sağlıyor hemde şıklığı önlerine getiriyor.
1-Nasıl bir hayalle başladınız?
10 yıl medya sektöründe, kurumsal şirketlerde pazarlama alanında çalıştıktan sonra Zürih’te 4 yıllık danışmanlık serüveni ve ardından Londra’da dijital pazarlama üzerine kurduğum şirket ile bir taraftan da çocukluğumdan beri gönül verdiğim moda üzerine oluşturduğum That’s Be markası ile kariyer yolunda Londra’da devam ettim. Tabi bu noktada annemin sonsuz desteğini de söylemeden geçemeyeceğim. Hayatımın her anlamda tamamen değiştiği ve hayal ettiklerimi hayata geçirmeye başladığım yepyeni bir oluşumun içine girdiğim harika bir dönemden geçiyorum.
2- Tasarımlarınızı hazırlarken nelerden ilham alıyorsun?
Gerek işim gereği gerekse kişisel ilgi alanım olduğu için araştırmaya, yenilikleri keşfetmeye azami özeni gösteriyorum. Elbette modanın kendini belirli aralıklarla tekrar ettiğini düşünenlerdenim. Bu da kendi ürünlerim için ilham kaynağı olabiliyor. Ancak benim en çok önem verdiğim konu, kendim için düşünüp piyasada bulamadığım fikirleri tek bir üründe bir araya getirmek. Payet şal fikri de ‘Acaba neden kimse daha önce yapmadı’ diye düşünürken ortaya çıkan bir fikirdi. Çünkü çoğu zaman pek çok kriteri aynı üründe görebilmek mümkün olmuyor, bu durumda ‘En iyisi ben yapmalıyım’ diyorum. Zamansız ve klasik parçalar üretip bizzat kendim giymek benim için de eşsiz bir deneyim.
3-Stil dersek ne dersiniz?
Belirli parçaları kendi zevkine ve vücuduna uygun şekilde yorumlamayı stil sahibi olmak olarak tanımlayabilirim. Bazen hiç kimsenin cesaret edemediği parçaları o kadar uygun kombinleyip insanların ‘Aa ne güzel fikir’ diyebilmesi de bu tanıma ilave olabilir.
4-Olmazsa olmazlarınız nelerdir?
Benim için jeanlerin yeri her daim ayrıdır, onları hayatımızın bir parçası olarak görüyorum. Beyaz gömlek ve tişört, mutlaka şık bir çift topuklu ayakkabı ve kurtarıcı sneakers. Bir de en az bir payet parça dolabımızda yer almalı.
5-Bu kış neler giyelim?
Bu kış sıklıkla göreceğimiz deri ve kaşmir krem/kahve tonları uzun paltolar, pantolon ceket ve etek ceket takımlar, kareli ve pileli midi boy etekler. Lila, mor tonları. Aksesuarlara geldiğimizde, bucket şapkalar, kalın zincir kolyeler ve oversize çantalarla aynı anda yine bir o kadar mikro çantalar.
AYSUN KABA’YA SOR
SORU: Bu kış sezonu ekose gömlekler çok moda olacak gibi, Bende biraz kilolu birisiyim ama ekose desenini çok seviyorum. Nasıl kombin yapmalıyım?
Zahide ATİK
CEVAP: Zahide Hanım, ekose gömlekleri çok göreceğiz. Özellikle büyük, bol olanlar çok trend. Fazla karışık bir kombin size uygun değil. Siyah bir jean veya siyah yüksek bel likralı pantolon, içine yine siyah renk V yaka bir tişört ama akan bir doku göbeğe yapışmayan. Ve üzerine ekose gömleğiniz, ayakkabı tercihiniz ise ya beyaz sneaker veya siyah bir postalla iyi duracaktır. Nerede fazlalık varsa orayı hep sadeleştirin.
Stil, belirli parçaları kendi zevkine uygun yorumlamaktır
Sevgili Burcu Ergin, That’s Be markasının kurucusu... Zürih, Londra ve İstanbul arası mekik dokuyor. Kurumsal şirketlerde pazarlama ile başlayan yolculuğu moda ile kesişiyor ve hayallerini gerçekleştiriyor.
Burcu Ergin ile 5 Soru 5 Cevap
Kendi için düşünüp piyasada bulamadığı fikirleri tek bir üründe bir araya getirerek kadınlara hem kolaylık sağlıyor hemde şıklığı önlerine getiriyor.
1-Nasıl bir hayalle başladınız?
10 yıl medya sektöründe, kurumsal şirketlerde pazarlama alanında çalıştıktan sonra Zürih’te 4 yıllık danışmanlık serüveni ve ardından Londra’da dijital pazarlama üzerine kurduğum şirket ile bir taraftan da çocukluğumdan beri gönül verdiğim moda üzerine oluşturduğum That’s Be markası ile kariyer yolunda Londra’da devam ettim. Tabi bu noktada annemin sonsuz desteğini de söylemeden geçemeyeceğim. Hayatımın her anlamda tamamen değiştiği ve hayal ettiklerimi hayata geçirmeye başladığım yepyeni bir oluşumun içine girdiğim harika bir dönemden geçiyorum.
2- Tasarımlarınızı hazırlarken nelerden ilham alıyorsun?
Gerek işim gereği gerekse kişisel ilgi alanım olduğu için araştırmaya, yenilikleri keşfetmeye azami özeni gösteriyorum. Elbette modanın kendini belirli aralıklarla tekrar ettiğini düşünenlerdenim. Bu da kendi ürünlerim için ilham kaynağı olabiliyor. Ancak benim en çok önem verdiğim konu, kendim için düşünüp piyasada bulamadığım fikirleri tek bir üründe bir araya getirmek. Payet şal fikri de ‘Acaba neden kimse daha önce yapmadı’ diye düşünürken ortaya çıkan bir fikirdi. Çünkü çoğu zaman pek çok kriteri aynı üründe görebilmek mümkün olmuyor, bu durumda ‘En iyisi ben yapmalıyım’ diyorum. Zamansız ve klasik parçalar üretip bizzat kendim giymek benim için de eşsiz bir deneyim.
3-Stil dersek ne dersiniz?
Belirli parçaları kendi zevkine ve vücuduna uygun şekilde yorumlamayı stil sahibi olmak olarak tanımlayabilirim. Bazen hiç kimsenin cesaret edemediği parçaları o kadar uygun kombinleyip insanların ‘Aa ne güzel fikir’ diyebilmesi de bu tanıma ilave olabilir.
4-Olmazsa olmazlarınız nelerdir?
Benim için jeanlerin yeri her daim ayrıdır, onları hayatımızın bir parçası olarak görüyorum. Beyaz gömlek ve tişört, mutlaka şık bir çift topuklu ayakkabı ve kurtarıcı sneakers. Bir de en az bir payet parça dolabımızda yer almalı.
5-Bu kış neler giyelim?
Bu kış sıklıkla göreceğimiz deri ve kaşmir krem/kahve tonları uzun paltolar, pantolon ceket ve etek ceket takımlar, kareli ve pileli midi boy etekler. Lila, mor tonları. Aksesuarlara geldiğimizde, bucket şapkalar, kalın zincir kolyeler ve oversize çantalarla aynı anda yine bir o kadar mikro çantalar.
AYSUN KABA’YA SOR
SORU: Bu kış sezonu ekose gömlekler çok moda olacak gibi, Bende biraz kilolu birisiyim ama ekose desenini çok seviyorum. Nasıl kombin yapmalıyım?
Zahide ATİK
CEVAP: Zahide Hanım, ekose gömlekleri çok göreceğiz. Özellikle büyük, bol olanlar çok trend. Fazla karışık bir kombin size uygun değil. Siyah bir jean veya siyah yüksek bel likralı pantolon, içine yine siyah renk V yaka bir tişört ama akan bir doku göbeğe yapışmayan. Ve üzerine ekose gömleğiniz, ayakkabı tercihiniz ise ya beyaz sneaker veya siyah bir postalla iyi duracaktır. Nerede fazlalık varsa orayı hep sadeleştirin.