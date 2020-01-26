Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda Anadolu kültürüne selam

Genç tasarımcı Bünyamin Aydın’ın Paris sunumu çok ses getirdi.
Aydın, Les Benjamins markasıyla 2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu Paris Moda Haftası’nda ‘Vahşi Doğu (Wild Wild East)’ adıyla tanıttı. 30 yıllık hayatında yaşadığı kişisel dönüm noktalarından ilham alan Aydın, Rock and Roll yıldızı olma hayalleri uzak bir anı haline gelmiş olsa bile, bu hayali koleksiyona gençliğinin güçlü enerjisi halinde yansıyor.
Les Benjamins’in Türkiye kökenlerinde yatan Anadolu rock kültürünün meditative ruhunun ortaya çıktığı koleksiyonda, Doğu’nun vizyonu zihin açıcı Batı fenomenine bir köprü oluşturuyor. Her bir parça ve detayda Les Benjamins dünyasında reddedilemez bir evrime işaret eden Wild Wild East ile Bünyamin Aydın, kadın ve erkek giyim ve aksesuarlarda çağdaş ve zengin bir koleksiyon sunuyor.
Koleksiyon, otantik teknik ve inovatif kumaşların tercih edildiği çok yönlü ve ‘casual’ parçalar, buz grisi, soluk sarı, nar çiçeği ve mavi renkler ile Anadolu kültürüne selam niteliği taşıyor. İstanbul’un kırmızı laleleri, kadife kumaş veya gömlek desenleri üzerinde canlanırken, Les Benjamins’in imzası haline gelen halı deseni jakarlı elbise, eşarp ve kazaklarda ortaya çıkıyor.
Gri yün takım elbise ve hardal rengi dış giyim parçalarında yer alan kakma örgü ve baskılarda Nemrut Dağı ve Kaçkar Dağları’ndan ilham alınırken, koleksiyondaki her bir parça 70’lerin vinil plak kapaklarının psikedelik grafiklerini hatırlatıyor. Rock ruhu, yumuşak deri trençkotlar, bootcut paça ve saçaklı kol kesimleri, kristal işlemeler ve peluş kürk gibi arketipik detaylar ve silüetlerde öne çıkıyor.
DR FATİH ŞİRİN İLE 5 SORU 5 CEVAP
DIŞIMIZ İÇİMİZİN YANSIMASIDIR
Yaşlanma, doğumdan itibaren başlayan kaçınılmaz bir süreç. İlerleyen zaman ve aldığımız yaşlar, muhakkak izlerini bırakıyor bizde. Bizler ise zamanın bıraktığı izleri geriye döndürmek için çaba içindeyiz. Ebedi gençlik imkânsız olsa da yaşlanmayı mümkün olduğunca geciktirmek ve güzel yaş almak elimizde. Yaşamımızda yapacağımız birkaç değişiklikle hem sağlığımızı koruyabilir hem de geç ve güzel yaşlanabiliriz. Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Şirin, “Amaç yaşlanmayı durdurmak değil, güzel yaşlanmayı becerebilmek olmalı” diyor. Bir Ankaralı ve estetiğin üstadı olan Şirin ile nasıl güzel yaş alınabileceğini konuştuk.
1-Güzel yaş almak için neler yapmalıyız?
Güzel yaşlanmak, yaşının iyilerinden olmak için güzelliğe iç ve dış güzellik olarak bakmak lazım. İç güzellik, dış görüntünün genç kalmasının içerden de desteklenmesidir. Sağlıklı yaşamın kurallarına mümkün olduğunca uymak gerekir. Beslenmeden spora, uykudan pozitif düşünmeye kadar her şeyi mümkün olduğunca doğru yapmak dış görüntümüze de yansır.
Dışarıdan yapılması gereken uygulamaları yaşa göre ve minimum seviyede yapmak gerekir.
2-Günümüzün en etkili anti aging uygulamaları nelerdir?
Yaşlanma karşıtı uygulamalar öncelikle içerden başlamalıdır. Sağlıklı yaşam ve beslenmeye uyulduğunu varsayarsak bunun üzerine elbette teknolojinin avantajları kullanılabilir. İyi bir hekim aracılığıyla o kişi için botoks dolgu ve cihaz uygulamaları yapılabilir. Zamanın yıprattıklarını ufak ufak yerine koymak en etkili anti aging’dir diyebilirim. Yavaş yavaş ve doğal olduğu sürece zamanın etkilerini yavaşlatabiliriz.
3-Yaşam tarzımız ne kadar yaş alacağımızı belirler?
Öncelikli olan, içerden yaşlanmayı yavaşlatmaktır. Örneğin kötü beslenmeye bağlı kilo sorunu veya uykusuzluğun yarattığı yorgun gözaltını, sigara içmenin sonucu kırışan cildi dışarıdan ne kadar desteklesek yine de yetersiz olabilir. Su içmek, bitkisel beslenmek, işlenmiş gıdadan uzak durmak her zaman için hem sağlık hem güzellikte şarttır. Aynaya bakınca iç organlarımızı değil yüzümüzü görüyoruz diye yaşlanmayı dış görüntüyle bir tutuyoruz. Oysa dışımız içimizin yansımasıdır. Tüm hücrelerimizi sağlıklı yapacak yaşam şekli vücudumuzdaki gençliği daha uzun süre korumaya yardımcı olacaktır.
4-Zarafetle yaşlanmak için ipuçları alsak?
Zarafetin dış görüntüsü, abartıya kaçmamış, doğalına yakın minik müdahalelerle ve doğru zamanda yapılmış ameliyatlarla desteklenebilir. İç zarafet ise sağlıklı olmanın iz düşümü sağlıklı bir ruh hali ve gövdesinin içinde mutlu bir kişinin dışarı yansıttığı doğal halidir.
En doğru yaklaşım abartıya kaçmamak, orijinal halden uzaklaşmamaktır.
5-Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Estetik cerrah olarak tıpkı bir kadının yüzüne gidecek en iyi burunu tecrübem ile öngörebildiğim gibi kendi kıyafetlerimin de bana uyan tarzda olmasını öngörüyorum. Dijital dünyanın çok hızlı etkileşimi dolayısıyla da çok hızlı değişen trendlere sebep olmasından etkilenenlerden değilim. Kendi stilimi korurum. Modadan anladığım trend değil stildir.
Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda Anadolu kültürüne selam
Genç tasarımcı Bünyamin Aydın’ın Paris sunumu çok ses getirdi.
Aydın, Les Benjamins markasıyla 2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu Paris Moda Haftası’nda ‘Vahşi Doğu (Wild Wild East)’ adıyla tanıttı. 30 yıllık hayatında yaşadığı kişisel dönüm noktalarından ilham alan Aydın, Rock and Roll yıldızı olma hayalleri uzak bir anı haline gelmiş olsa bile, bu hayali koleksiyona gençliğinin güçlü enerjisi halinde yansıyor.
Les Benjamins’in Türkiye kökenlerinde yatan Anadolu rock kültürünün meditative ruhunun ortaya çıktığı koleksiyonda, Doğu’nun vizyonu zihin açıcı Batı fenomenine bir köprü oluşturuyor. Her bir parça ve detayda Les Benjamins dünyasında reddedilemez bir evrime işaret eden Wild Wild East ile Bünyamin Aydın, kadın ve erkek giyim ve aksesuarlarda çağdaş ve zengin bir koleksiyon sunuyor.
Koleksiyon, otantik teknik ve inovatif kumaşların tercih edildiği çok yönlü ve ‘casual’ parçalar, buz grisi, soluk sarı, nar çiçeği ve mavi renkler ile Anadolu kültürüne selam niteliği taşıyor. İstanbul’un kırmızı laleleri, kadife kumaş veya gömlek desenleri üzerinde canlanırken, Les Benjamins’in imzası haline gelen halı deseni jakarlı elbise, eşarp ve kazaklarda ortaya çıkıyor.
Gri yün takım elbise ve hardal rengi dış giyim parçalarında yer alan kakma örgü ve baskılarda Nemrut Dağı ve Kaçkar Dağları’ndan ilham alınırken, koleksiyondaki her bir parça 70’lerin vinil plak kapaklarının psikedelik grafiklerini hatırlatıyor. Rock ruhu, yumuşak deri trençkotlar, bootcut paça ve saçaklı kol kesimleri, kristal işlemeler ve peluş kürk gibi arketipik detaylar ve silüetlerde öne çıkıyor.
DR FATİH ŞİRİN İLE 5 SORU 5 CEVAP
DIŞIMIZ İÇİMİZİN YANSIMASIDIR
Yaşlanma, doğumdan itibaren başlayan kaçınılmaz bir süreç. İlerleyen zaman ve aldığımız yaşlar, muhakkak izlerini bırakıyor bizde. Bizler ise zamanın bıraktığı izleri geriye döndürmek için çaba içindeyiz. Ebedi gençlik imkânsız olsa da yaşlanmayı mümkün olduğunca geciktirmek ve güzel yaş almak elimizde. Yaşamımızda yapacağımız birkaç değişiklikle hem sağlığımızı koruyabilir hem de geç ve güzel yaşlanabiliriz. Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Şirin, “Amaç yaşlanmayı durdurmak değil, güzel yaşlanmayı becerebilmek olmalı” diyor. Bir Ankaralı ve estetiğin üstadı olan Şirin ile nasıl güzel yaş alınabileceğini konuştuk.
1-Güzel yaş almak için neler yapmalıyız?
Güzel yaşlanmak, yaşının iyilerinden olmak için güzelliğe iç ve dış güzellik olarak bakmak lazım. İç güzellik, dış görüntünün genç kalmasının içerden de desteklenmesidir. Sağlıklı yaşamın kurallarına mümkün olduğunca uymak gerekir. Beslenmeden spora, uykudan pozitif düşünmeye kadar her şeyi mümkün olduğunca doğru yapmak dış görüntümüze de yansır.
Dışarıdan yapılması gereken uygulamaları yaşa göre ve minimum seviyede yapmak gerekir.
2-Günümüzün en etkili anti aging uygulamaları nelerdir?
Yaşlanma karşıtı uygulamalar öncelikle içerden başlamalıdır. Sağlıklı yaşam ve beslenmeye uyulduğunu varsayarsak bunun üzerine elbette teknolojinin avantajları kullanılabilir. İyi bir hekim aracılığıyla o kişi için botoks dolgu ve cihaz uygulamaları yapılabilir. Zamanın yıprattıklarını ufak ufak yerine koymak en etkili anti aging’dir diyebilirim. Yavaş yavaş ve doğal olduğu sürece zamanın etkilerini yavaşlatabiliriz.
3-Yaşam tarzımız ne kadar yaş alacağımızı belirler?
Öncelikli olan, içerden yaşlanmayı yavaşlatmaktır. Örneğin kötü beslenmeye bağlı kilo sorunu veya uykusuzluğun yarattığı yorgun gözaltını, sigara içmenin sonucu kırışan cildi dışarıdan ne kadar desteklesek yine de yetersiz olabilir. Su içmek, bitkisel beslenmek, işlenmiş gıdadan uzak durmak her zaman için hem sağlık hem güzellikte şarttır. Aynaya bakınca iç organlarımızı değil yüzümüzü görüyoruz diye yaşlanmayı dış görüntüyle bir tutuyoruz. Oysa dışımız içimizin yansımasıdır. Tüm hücrelerimizi sağlıklı yapacak yaşam şekli vücudumuzdaki gençliği daha uzun süre korumaya yardımcı olacaktır.
4-Zarafetle yaşlanmak için ipuçları alsak?
Zarafetin dış görüntüsü, abartıya kaçmamış, doğalına yakın minik müdahalelerle ve doğru zamanda yapılmış ameliyatlarla desteklenebilir. İç zarafet ise sağlıklı olmanın iz düşümü sağlıklı bir ruh hali ve gövdesinin içinde mutlu bir kişinin dışarı yansıttığı doğal halidir.
En doğru yaklaşım abartıya kaçmamak, orijinal halden uzaklaşmamaktır.
5-Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Estetik cerrah olarak tıpkı bir kadının yüzüne gidecek en iyi burunu tecrübem ile öngörebildiğim gibi kendi kıyafetlerimin de bana uyan tarzda olmasını öngörüyorum. Dijital dünyanın çok hızlı etkileşimi dolayısıyla da çok hızlı değişen trendlere sebep olmasından etkilenenlerden değilim. Kendi stilimi korurum. Modadan anladığım trend değil stildir.