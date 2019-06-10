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Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Sezonun olmazsa olmazları

10 Haziran 2019

Bu yaz, stil kodlarına küçük yenilikler katmak istiyorsanız, en az ile en verimli gardırop herhalde herkesin hayali. Kendinizi, başkalarının beğendikleriyle değil içinde iyi hissettiklerinizle şımartın. Haydi eksikler için alışverişe çıkmanın tam zamanı...

-Fiyonk detaylı her şey çok trend
-Volanlı elbise veya etek
-Karpuz kollu elbise veya bluz
-Midi etekler
-Şortlu keten takımlar
-Asimetrik bikini ve mayolar
-Panama şapkalar

Sezonun olmazsa olmazları

SİNEM GÜRES NURTEN IRMAK ELİF ESİN İLE 5 SORU 5 CEVAP

İzmir’li üç arkadaşın tasarladığı şapkalar ve ev objeleri bir anda herkesin dikkatini çekti. Ayrıca özel tasarım kimonolar ve çantalar da çok güzel. Yaz aylarının olmazsa olmazı şapkalar, güneşli havalarda sizi en çok düşünen en güzel aksesuardır. Zamansız hasırlar hem güneşden korur hem de stilinize stil katar. Ostracodesign markasını kuran, üç başarılı tasarımcı ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

Sezonun olmazsa olmazları

1- Markanızın oluşumu nasıl oldu? Üç arkadaş nasıl buluştu?

Dostluğumuz çocukluğumuza dayanıyor.11 yaşında İzmir Özel Türk Koleji’nde yatılı okumaya başladığımızda bir araya geldik ve o zamandan itibaren yol arkadaşlığımız devam ediyor. Aslında birlikte iş yapma fikrimiz lise son sınıfta oluştu. Markamızı ise 1 sene önce yaratıp, iş dünyasına adımımızı atarak gençlik hayalimizi gerçekleştirmiş olduk.

Sezonun olmazsa olmazları

2- Yaz stilinin olmazı şapka.. Şapka alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kesinlikle, yaz denince akla ilk gelen şapkadır. Her insanın ihtiyacı farklıdır bazıları aksesuar olarak, bazıları ise güneşten korunmak için kullanır, hangi amaç ile olursa olsun, kafa ölçünüzle uyumlu, kendinizi için de rahat ve mutlu hissettiğiniz her parça doğrudur.

Sezonun olmazsa olmazları

3- Evlerinde bir stili olmalı, kişiyi yansıtmalı. Ev objelerinde son dönemlerde neler trend?

Doğanın kendi tasarımları olan mermer, mercan, deniz kabuğu gibi materyallerden oluşan el yapımı ve kişiye özel, kişinin kendi stilini ve zevkini yansıtan objeler 2019 yaz sezonunda bol bol karşımıza çıkacak.

Sezonun olmazsa olmazları

4- Mottonuz?

‘Birlikte büyüyelim.’ Ürünlerimizin tamamının el emeğine dayalı olmasından dolayı, markamızı yaratırken belirlediğimiz en önemli misyonumuz, iş dünyasında kadınlarımıza istihdam yaratmaktır.

5- Bu yaz nasıl şapkalara yatırım yapalım?

Doğal malzemelerden oluşan büyük çeperli şapkalar ve tabii ki modası hiç geçmeyen Panama şapkalar tercih edilebilir.

Sezonun olmazsa olmazları

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