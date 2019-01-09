Pelin Çift ile 5 soru 5 cevap

Ekranların güzel ve başarılı yüzü sevgili Pelin Çift...
Röportajımızı TRT 1 ekranlarında İyi Fikir programına konuk olarak gittiğimde yaptık. İyi bir ev sahibi, konuklarıyla yakından ilgileniyor. Okumayı, araştırmayı çok seviyor ve aynı zamanda da stiline de önem veriyor. Bilginin insanı güçlendirdiğini, emek vermeden hiç bir başarının kalıcı olmadığı söylüyor.
Pelin Çift’i siz nasıl anlatırdınız?
Hayatımda önceliğim ailem. Kendimi tanımlarken ilk cümlem: “Ömer’in annesiyim.”
Her zaman öğrenmeye meraklı oldum. Bilginin insanı güçlendirdiğine inanırım. Mesleğimi çok seviyorum. Yaptığım işlerde faydalı olmayı gözetiyorum. Emek vermeden ve azmetmeden hiçbir başarının kalıcı olmadığını iyi biliyorum. Kıymet bilmeden ve şükretmeden mutlu olunamayacağına kaniyim. Hemen herkes gibi gayem, huzurlu ve bereketli bir yaşam sürmek.
En sevdiğiniz şehirler dersek?
İstanbul, Kudüs ve Roma.
Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Modayı çok yakından takip ettiğimi söyleyemem ama bana neyin yakışmadığını bilecek kadar tecrübeliyim. Ayrıca nelerin bana yakıştığını ve ekranın neleri sevdiğini zamanla iyi öğrendim. İçinde rahat etmediğim bir ürünü ne kadar trend olsa da giymem. Moda hem zevk meselesi hem de zaman. Özge Çoban, ekran stilim konusunda beni yönlendiriyor. Müthiş bir gözü ve sezgisi var. Onun seçimleri ve benim tercihlerim arasında orta yolu buluyoruz.
Alışveriş yapmayı seviyor musunuz? En çok nelere yatırım yaparsınız?
Tek başıma değil ama sevdiğim bir arkadaşımla sohbet eşliğinde alışverişe varım. İş uzarsa, ortam kalabalıksa, giy-çıkar fazla yaparsam sıkılıyorum. Instagram, ‘vitrinlerde ne var acaba’ merakını hemen gidermeye yetiyor. İnternetten alışveriş çok kolay. Oradan alıyorum veya sponsorlardan gelen ürünlerden beğendiklerimi satın alıyorum. Bana yetiyor. Dolayısıyla alışverişe çıkmaya pek gerek kalmıyor. Yatırım ifadesi benim için iddialı olur. Ama en çok neye harcama yapabilirim dersek, modası geçmeyecek kaliteli bir çanta veya klas bir saat cevabını verebilirim.
Ekran hangi renkleri çok seviyor? Ve sevmiyor?
Ekran her zaman canlı renkleri seviyor. Bende sanıyorum mor, eflatun, mürdüm, yeşil. Kahverengi ve bej daha silik renkler. O yüzden ekranda o parçalarla çok doğru kombin yapmak gerekiyor. Özellikle sarı saçlılarda.
KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI
Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından her yıl verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, Oscar’ın habercisi olarak görülüyor. Beverly Hills’teki Beverly Hilton Otel’de bu sene 76’ncısı düzenlenen törenle 2019 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin en renkli anlarından biri de kırmızı halı geçişi oldu. Ünlüler aylar öncesinden hazırladıkları iddialı kıyafetleriyle tam bir şıklık yarışı yaşattı. Saç ve makyajda sadeliği tercih eden ünlü isimler, kırmızı halıda gösterişli elbiseleriyle şovunu yaptı. Kırmızı halıda bu sene en beğendiğim üç isim ise şöyle:
JULİA ROBERTS
Işıltı ve parıltı elbiselerin içerisinde sadeliği, güzelliğiyle büyüleyen Julia Roberts oldu. Uzun kuyruk eklentili Stella McCartney tasarımını tercih eden Roberts, sade saç ve makyajını yine efsane gülüşüyle taçlandırdı. Kırmızı halıda gece elbisesi klişesini de yok etti desek mi!
CHARLİZE THERON
Güzel oyuncu kırık beyaz uzun saten eteği ve kurdele ayrıntılı üst ile muhteşem görünüyordu. Charlize Theron, Dior tercih etmiş.
LADY GAGA
Lady Gaga, ödül töreninin en dikkat çeken isimleri arasındaydı. Gaga’nın gökyüzü mavisi elbisesi Valentino tasarımı.
Pelin Çift ile 5 soru 5 cevap
Ekranların güzel ve başarılı yüzü sevgili Pelin Çift...
Röportajımızı TRT 1 ekranlarında İyi Fikir programına konuk olarak gittiğimde yaptık. İyi bir ev sahibi, konuklarıyla yakından ilgileniyor. Okumayı, araştırmayı çok seviyor ve aynı zamanda da stiline de önem veriyor. Bilginin insanı güçlendirdiğini, emek vermeden hiç bir başarının kalıcı olmadığı söylüyor.
Pelin Çift’i siz nasıl anlatırdınız?
Hayatımda önceliğim ailem. Kendimi tanımlarken ilk cümlem: “Ömer’in annesiyim.”
Her zaman öğrenmeye meraklı oldum. Bilginin insanı güçlendirdiğine inanırım. Mesleğimi çok seviyorum. Yaptığım işlerde faydalı olmayı gözetiyorum. Emek vermeden ve azmetmeden hiçbir başarının kalıcı olmadığını iyi biliyorum. Kıymet bilmeden ve şükretmeden mutlu olunamayacağına kaniyim. Hemen herkes gibi gayem, huzurlu ve bereketli bir yaşam sürmek.
En sevdiğiniz şehirler dersek?
İstanbul, Kudüs ve Roma.
Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Modayı çok yakından takip ettiğimi söyleyemem ama bana neyin yakışmadığını bilecek kadar tecrübeliyim. Ayrıca nelerin bana yakıştığını ve ekranın neleri sevdiğini zamanla iyi öğrendim. İçinde rahat etmediğim bir ürünü ne kadar trend olsa da giymem. Moda hem zevk meselesi hem de zaman. Özge Çoban, ekran stilim konusunda beni yönlendiriyor. Müthiş bir gözü ve sezgisi var. Onun seçimleri ve benim tercihlerim arasında orta yolu buluyoruz.
Alışveriş yapmayı seviyor musunuz? En çok nelere yatırım yaparsınız?
Tek başıma değil ama sevdiğim bir arkadaşımla sohbet eşliğinde alışverişe varım. İş uzarsa, ortam kalabalıksa, giy-çıkar fazla yaparsam sıkılıyorum. Instagram, ‘vitrinlerde ne var acaba’ merakını hemen gidermeye yetiyor. İnternetten alışveriş çok kolay. Oradan alıyorum veya sponsorlardan gelen ürünlerden beğendiklerimi satın alıyorum. Bana yetiyor. Dolayısıyla alışverişe çıkmaya pek gerek kalmıyor. Yatırım ifadesi benim için iddialı olur. Ama en çok neye harcama yapabilirim dersek, modası geçmeyecek kaliteli bir çanta veya klas bir saat cevabını verebilirim.
Ekran hangi renkleri çok seviyor? Ve sevmiyor?
Ekran her zaman canlı renkleri seviyor. Bende sanıyorum mor, eflatun, mürdüm, yeşil. Kahverengi ve bej daha silik renkler. O yüzden ekranda o parçalarla çok doğru kombin yapmak gerekiyor. Özellikle sarı saçlılarda.
KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI
Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından her yıl verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, Oscar’ın habercisi olarak görülüyor. Beverly Hills’teki Beverly Hilton Otel’de bu sene 76’ncısı düzenlenen törenle 2019 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin en renkli anlarından biri de kırmızı halı geçişi oldu. Ünlüler aylar öncesinden hazırladıkları iddialı kıyafetleriyle tam bir şıklık yarışı yaşattı. Saç ve makyajda sadeliği tercih eden ünlü isimler, kırmızı halıda gösterişli elbiseleriyle şovunu yaptı. Kırmızı halıda bu sene en beğendiğim üç isim ise şöyle:
JULİA ROBERTS
Işıltı ve parıltı elbiselerin içerisinde sadeliği, güzelliğiyle büyüleyen Julia Roberts oldu. Uzun kuyruk eklentili Stella McCartney tasarımını tercih eden Roberts, sade saç ve makyajını yine efsane gülüşüyle taçlandırdı. Kırmızı halıda gece elbisesi klişesini de yok etti desek mi!
CHARLİZE THERON
Güzel oyuncu kırık beyaz uzun saten eteği ve kurdele ayrıntılı üst ile muhteşem görünüyordu. Charlize Theron, Dior tercih etmiş.
LADY GAGA
Lady Gaga, ödül töreninin en dikkat çeken isimleri arasındaydı. Gaga’nın gökyüzü mavisi elbisesi Valentino tasarımı.