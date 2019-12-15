Olmak istediğiniz o kişi için asla geç değil

Sevgili Betül Külege, sporcu beslenmesi ve sağlıklı beslenme konusunda iyi bir uzman.
BETELLA İLE 5 SORU 5 CEVAP
Kendisi için bir tutku olan sağlıklı yaşam serüveninin peşinden giderek, San Diego State Üniversitesi’nde ‘Sağlıklı Beslenme, Fonksiyonel Gıdalar ve Sporcu Beslenmesi’ üzerine eğitim aldı. Sonrasında, sağlıklı beslenme konusunda daha fazla insana ulaşmak ve yardımcı olmak amacıyla, ‘İyi Hissetmek Bir Seçimdir’ isimli kitabını yazdı. ‘Hayat, yediğiniz yiyecekler yüzünden mutsuz olmak için çok kısa’ diyen Betül Külege ile sağlıklı yaşam uğruna ödenen ağır zihinsel ve ruhsal bedellerin önüne geçerek, yepyeni ve pozitif bir yaşam stilini insanlara tanıttığı kitabının yanı sıra sağlıklı yaşam konularında konuştuk.
1- Betül Külege neler yapıyor?
Sağlıklı yaşamı daha fazla insana benimsetme fikri ve şekersiz kurabiyelerinin yanında kahvesiyle tutkulu bir ilişki yaşıyor diyebiliriz. Sporcu beslenmesi ve sağlıklı beslenme üzerine eğitim aldıktan sonra insanlara da bu konuda daha fazla yardımcı olmak istedim çünkü yediği yiyecekler yüzünden mutsuz olan çok sayıda gördüm. Oysa ki ‘Hayat, yediğiniz yiyecekler yüzünden mutsuz olmak için çok kısa.’ Bu benim mottom.
2- Kitabınızdan bahseder misiniz? Nasıl bir hikâyesi var?
Bu kitap içerik olarak benim yıllardır hayalim ve projemdi. Çünkü yıllar içinde sağlıklı yaşamı yanlış anlayan ve bedenini iyileştirmeye çalışırken ruhuna zarar veren insanları görmek beni üzmeye başladı. Bu kitap onları bir yerden yakalasın istedim. Belki kitabın içindeki bir cümle birinin kafasında bir şeyleri değiştirir dedim. Yediğiniz yiyeceklerin ve kendinize verdiğiniz değerin, bakış açınızı değiştirmenizin hayatınızı nasıl etkili şekilde değiştirebileceğini anlatıyor. Kendinizi hep olmak istediğiniz o kişi olarak görmek için asla geç değil ve hayat daima yaşanılası, her anından keyif alınası.
3- Güzellik, sağlıklı yiyeceklerle başlar, sporla noktayı mı koyar? Bize biraz ipuçları verir misiniz?
Aslında hepsi bir bütün, ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Birbirinden ayıramazsınız. Beslenme, spor hatta kendinize ayırdığınız özel zamanlar, okuduğunuz kitaplar hepsi sizi güzelleştiriyor çünkü kendinizi geliştiriyorsunuz bir manada. Ama fiziksel olarak kastediyorsak beslenme yüzde 70, spor yüzde 30 derler; ben bu oranın yüzde 80’lere bile ulaştığını gözlemliyorum. Çünkü iyi beslenemiyorsanız yaptığınız egzersizin karşılığını almak zorlaşıyor.
4- Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Aslında modaya ilgim hep olmuştur hatta yıllar önce İMA’dan Stil Danışmanlığı eğitimi almıştım. Bana göre moda, sadeliğin vurucu olanla bütünleşmesi. Yani moda olan gösterişli şeylere ilgi duyuyorum ama bunları her zaman zamansız ve sade parçalarla birleştiririm. Tek bir yerden noktayı koymayı seviyorum. Her şeyin aynı anda bağırması bana çok kalabalık geliyor. ‘Az bazen çoktur’ kuralını seviyorum.
5- Kendimize hep bir şans verelim mi?
Kesinlikle. Hiçbir zaman geç değil. İnanın bana geç değil, ben de hayatımı 27 yaşından sonra tamamen değiştirdim. Sıfırdan başladım, çok zorluklar da çektim ama hepsine değdi. Dışarıdan gördüğümüz şeyleri hep kolay sanıyoruz, oysa ki hiçbir şey bir gecede olmuyor. Ama yeniden başlamaya cesaretiniz varsa, sonrası tadından yenmiyor. Hala da her gün yeniden başlıyorum, her sabah yapıyorum bunu. Çünkü bu hikâye benim ve o hikâyede izleyici değil baş rol olmak istiyorum.
Olmak istediğiniz o kişi için asla geç değil
Sevgili Betül Külege, sporcu beslenmesi ve sağlıklı beslenme konusunda iyi bir uzman.
BETELLA İLE 5 SORU 5 CEVAP
Kendisi için bir tutku olan sağlıklı yaşam serüveninin peşinden giderek, San Diego State Üniversitesi’nde ‘Sağlıklı Beslenme, Fonksiyonel Gıdalar ve Sporcu Beslenmesi’ üzerine eğitim aldı. Sonrasında, sağlıklı beslenme konusunda daha fazla insana ulaşmak ve yardımcı olmak amacıyla, ‘İyi Hissetmek Bir Seçimdir’ isimli kitabını yazdı. ‘Hayat, yediğiniz yiyecekler yüzünden mutsuz olmak için çok kısa’ diyen Betül Külege ile sağlıklı yaşam uğruna ödenen ağır zihinsel ve ruhsal bedellerin önüne geçerek, yepyeni ve pozitif bir yaşam stilini insanlara tanıttığı kitabının yanı sıra sağlıklı yaşam konularında konuştuk.
1- Betül Külege neler yapıyor?
Sağlıklı yaşamı daha fazla insana benimsetme fikri ve şekersiz kurabiyelerinin yanında kahvesiyle tutkulu bir ilişki yaşıyor diyebiliriz. Sporcu beslenmesi ve sağlıklı beslenme üzerine eğitim aldıktan sonra insanlara da bu konuda daha fazla yardımcı olmak istedim çünkü yediği yiyecekler yüzünden mutsuz olan çok sayıda gördüm. Oysa ki ‘Hayat, yediğiniz yiyecekler yüzünden mutsuz olmak için çok kısa.’ Bu benim mottom.
2- Kitabınızdan bahseder misiniz? Nasıl bir hikâyesi var?
Bu kitap içerik olarak benim yıllardır hayalim ve projemdi. Çünkü yıllar içinde sağlıklı yaşamı yanlış anlayan ve bedenini iyileştirmeye çalışırken ruhuna zarar veren insanları görmek beni üzmeye başladı. Bu kitap onları bir yerden yakalasın istedim. Belki kitabın içindeki bir cümle birinin kafasında bir şeyleri değiştirir dedim. Yediğiniz yiyeceklerin ve kendinize verdiğiniz değerin, bakış açınızı değiştirmenizin hayatınızı nasıl etkili şekilde değiştirebileceğini anlatıyor. Kendinizi hep olmak istediğiniz o kişi olarak görmek için asla geç değil ve hayat daima yaşanılası, her anından keyif alınası.
3- Güzellik, sağlıklı yiyeceklerle başlar, sporla noktayı mı koyar? Bize biraz ipuçları verir misiniz?
Aslında hepsi bir bütün, ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Birbirinden ayıramazsınız. Beslenme, spor hatta kendinize ayırdığınız özel zamanlar, okuduğunuz kitaplar hepsi sizi güzelleştiriyor çünkü kendinizi geliştiriyorsunuz bir manada. Ama fiziksel olarak kastediyorsak beslenme yüzde 70, spor yüzde 30 derler; ben bu oranın yüzde 80’lere bile ulaştığını gözlemliyorum. Çünkü iyi beslenemiyorsanız yaptığınız egzersizin karşılığını almak zorlaşıyor.
4- Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Aslında modaya ilgim hep olmuştur hatta yıllar önce İMA’dan Stil Danışmanlığı eğitimi almıştım. Bana göre moda, sadeliğin vurucu olanla bütünleşmesi. Yani moda olan gösterişli şeylere ilgi duyuyorum ama bunları her zaman zamansız ve sade parçalarla birleştiririm. Tek bir yerden noktayı koymayı seviyorum. Her şeyin aynı anda bağırması bana çok kalabalık geliyor. ‘Az bazen çoktur’ kuralını seviyorum.
5- Kendimize hep bir şans verelim mi?
Kesinlikle. Hiçbir zaman geç değil. İnanın bana geç değil, ben de hayatımı 27 yaşından sonra tamamen değiştirdim. Sıfırdan başladım, çok zorluklar da çektim ama hepsine değdi. Dışarıdan gördüğümüz şeyleri hep kolay sanıyoruz, oysa ki hiçbir şey bir gecede olmuyor. Ama yeniden başlamaya cesaretiniz varsa, sonrası tadından yenmiyor. Hala da her gün yeniden başlıyorum, her sabah yapıyorum bunu. Çünkü bu hikâye benim ve o hikâyede izleyici değil baş rol olmak istiyorum.