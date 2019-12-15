Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aysun KABA>Olmak istediğiniz o kişi için asla geç değil
"Aysun Kaba" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aysun Kaba" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Olmak istediğiniz o kişi için asla geç değil

15 Aralık 2019

Sevgili Betül Külege, sporcu beslenmesi ve sağlıklı beslenme konusunda iyi bir uzman.

BETELLA İLE 5 SORU 5 CEVAP

Kendisi için bir tutku olan sağlıklı yaşam serüveninin peşinden giderek, San Diego State Üniversitesi’nde ‘Sağlıklı Beslenme, Fonksiyonel Gıdalar ve Sporcu Beslenmesi’ üzerine eğitim aldı. Sonrasında, sağlıklı beslenme konusunda daha fazla insana ulaşmak ve yardımcı olmak amacıyla, ‘İyi Hissetmek Bir Seçimdir’ isimli kitabını yazdı. ‘Hayat, yediğiniz yiyecekler yüzünden mutsuz olmak için çok kısa’ diyen Betül Külege ile sağlıklı yaşam uğruna ödenen ağır zihinsel ve ruhsal bedellerin önüne geçerek, yepyeni ve pozitif bir yaşam stilini insanlara tanıttığı kitabının yanı sıra sağlıklı yaşam konularında konuştuk.

Olmak istediğiniz o kişi için asla geç değil

1- Betül Külege neler yapıyor?

Sağlıklı yaşamı daha fazla insana benimsetme fikri ve şekersiz kurabiyelerinin yanında kahvesiyle tutkulu bir ilişki yaşıyor diyebiliriz. Sporcu beslenmesi ve sağlıklı beslenme üzerine eğitim aldıktan sonra insanlara da bu konuda daha fazla yardımcı olmak istedim çünkü yediği yiyecekler yüzünden mutsuz olan çok sayıda gördüm. Oysa ki ‘Hayat, yediğiniz yiyecekler yüzünden mutsuz olmak için çok kısa.’ Bu benim mottom.

2- Kitabınızdan bahseder misiniz? Nasıl bir hikâyesi var?

Bu kitap içerik olarak benim yıllardır hayalim ve projemdi. Çünkü yıllar içinde sağlıklı yaşamı yanlış anlayan ve bedenini iyileştirmeye çalışırken ruhuna zarar veren insanları görmek beni üzmeye başladı. Bu kitap onları bir yerden yakalasın istedim. Belki kitabın içindeki bir cümle birinin kafasında bir şeyleri değiştirir dedim. Yediğiniz yiyeceklerin ve kendinize verdiğiniz değerin, bakış açınızı değiştirmenizin hayatınızı nasıl etkili şekilde değiştirebileceğini anlatıyor. Kendinizi hep olmak istediğiniz o kişi olarak görmek için asla geç değil ve hayat daima yaşanılası, her anından keyif alınası.

3- Güzellik, sağlıklı yiyeceklerle başlar, sporla noktayı mı koyar? Bize biraz ipuçları verir misiniz?

Aslında hepsi bir bütün, ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Birbirinden ayıramazsınız. Beslenme, spor hatta kendinize ayırdığınız özel zamanlar, okuduğunuz kitaplar hepsi sizi güzelleştiriyor çünkü kendinizi geliştiriyorsunuz bir manada. Ama fiziksel olarak kastediyorsak beslenme yüzde 70, spor yüzde 30 derler; ben bu oranın yüzde 80’lere bile ulaştığını gözlemliyorum. Çünkü iyi beslenemiyorsanız yaptığınız egzersizin karşılığını almak zorlaşıyor.

Olmak istediğiniz o kişi için asla geç değil

4- Siz modayı nasıl yorumlarsınız?

Aslında modaya ilgim hep olmuştur hatta yıllar önce İMA’dan Stil Danışmanlığı eğitimi almıştım. Bana göre moda, sadeliğin vurucu olanla bütünleşmesi. Yani moda olan gösterişli şeylere ilgi duyuyorum ama bunları her zaman zamansız ve sade parçalarla birleştiririm. Tek bir yerden noktayı koymayı seviyorum. Her şeyin aynı anda bağırması bana çok kalabalık geliyor. ‘Az bazen çoktur’ kuralını seviyorum.

5- Kendimize hep bir şans verelim mi?

Kesinlikle. Hiçbir zaman geç değil. İnanın bana geç değil, ben de hayatımı 27 yaşından sonra tamamen değiştirdim. Sıfırdan başladım, çok zorluklar da çektim ama hepsine değdi. Dışarıdan gördüğümüz şeyleri hep kolay sanıyoruz, oysa ki hiçbir şey bir gecede olmuyor. Ama yeniden başlamaya cesaretiniz varsa, sonrası tadından yenmiyor. Hala da her gün yeniden başlıyorum, her sabah yapıyorum bunu. Çünkü bu hikâye benim ve o hikâyede izleyici değil baş rol olmak istiyorum.

X
Aysun KABA Aysun KABATüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Galiba hedef U19 şampiyonluğuUğur MELEKEGaliba hedef U19 şampiyonluğu!15.12.2019
Dengeler değişecekNoyan DoğanDengeler değişecek15.12.2019
Piyasalara düşük faiz desteğiZeynel BalcıPiyasalara düşük faiz desteği15.12.2019
Nicole Kidman: Gençlerin dilini yeni öğreniyorumBarbaros TapanNicole Kidman: Gençlerin dilini yeni öğreniyorum15.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.