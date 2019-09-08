Melis Ayça Değirmencioğlu... Bir Ankaralı, bir moda fenomeni, “Mad Bangz” adlı giyim markasının kurucusu ve aynı zamanda bir blogger. Tasarladığı ve kombinlediği ürünleri internet adresi üzerinden satışa sunuyor.
GENÇLER ARAŞTIRARAK ALIŞVERİŞ YAPSINLAR
Instagram’da da bir hayli takipçisi var.
Dahası mı?
“Melis Ayça Değirmencioğlu ile 5 soru 5 cevap”ta...
1-Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunuyum. Mezun olduktan sonra sektörde olmak istemediğimi düşündüm. Yeni bir şeyler yapmak, üretmek istiyordum ve bunun için doğru bir meslekte değildim. Paylaşımlarımla önce Twitter’da takipçim arttı, sonrasında da Instagram derken kendi e-ticaret sitem olan www.madbangz.com’u kurmuş buldum kendimi. Birçok global marka ile işbirliği de yapmaktayım. Kısacası, yeni zaman tanımıyla ‘moda influencer’iyim.
2-Sosyal medya fenomeni olarak gençlere neler önerirsiniz? Sosyal medyalarını nasıl yönetmeliler?
Sosyal medya doğru kullanıldığında hem iletişim hem haber alanı aslında. Her gördüğünüz şeyi almamalısınız ama görmediğiniz birçok şeyde de fikir edinebiliyorsunuz. Eskiden, dergilerden moda takip edilirdi. Şimdi her markanın Instagram hesabı var ve yeni sezon defile görsellerini bile oradan paylaşıyorlar. Gençler, kendileri olsunlar. Başka biri gibi tanıtmasınlar kendilerini. Her hangi biriyle yarışmasınlar, sevdikleri ve özgün oldukları alanı kullansınlar. Ve tabii araştırarak alışveriş yapsınlar.
3-Genç bir tasarımcı olarak bu sezon nelere yatırım yapalım? Ne dersiniz?
Bu sezon takımlar çok moda olacak gibi gözüküyor yine. Maskülen tarzda giyinmeyi seven biri olduğumdan ‘mutlu olmadım’ desem yalan olur. Bunun dışında modası asla geçmeyen sahte kürklerle kombinlerin tamamlayıcı parçası. Pelerinler büyük cepli ceketler bu senenin trendlerinde diyebilirim. Toprak tonları tercih edebilirler.
4- Mottonuz?
Everyone is beautiful in their own. (Herkes kendi yolunda ilerlerken güzel)
5- Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Çok klişe olacak ama doğru tanım spor, şık benim için. Fazla feminenliği sevmiyorum. Bir davete katılırken bile göğüs dekolteli bir elbiseyi maskülen bir ceketle sporlaştırmayı seviyorum. Ya da jean üzerine t-shirt giyiyorsam ince bantlı bir topuklu ayakkabı ile şık hale getirebiliyorum.
STİL RADARI
GÖZE ÇARPMIYOR GÖZE BATIYOR...
Sevgili okurlar...
Bu hafta “Stil Radarı”ma giren isim, sosyetenin tanıdık simalarından biri.
Evet evet, ta kendisi.
Sevgili Süreyya Yalçın, radara yakalandı.
* * *
Önce size bir soru:
Katıldığı bir gözlük markasının tanıtımına böyle bir kıyafetle gelmesine ne diyorsunuz?
Yorumlarınızı yaparken, ben söyleyeyim.
Bu mayoyu andıran taşlı-pullu kostümünü ince topuklu beyaz deri çizmesi ve deri çantası ile kombinlemiş! Fotoğraf sanki Yalıkavak’ta bir tanıtımda değil de Burning Man’de çekilmiş gibi.
Birde o uzun saçlar biraz kısaltılmalı ve daha az makyaj diyorum..
* * *
Aslında en önemli konulardan biri bulunduğumuz ortam içinde göze batmak değil göze çarpmaktır.
Stil yormadan, çabalamadan olan bir şeydir. Ve nerede ne giyeceğini bilmektir.
Belki bir pop yıldızıysanız, bu kostüm sahne için olabilir.
Melis Ayça Değirmencioğlu ile 5 soru 5 cevap
Melis Ayça Değirmencioğlu... Bir Ankaralı, bir moda fenomeni, “Mad Bangz” adlı giyim markasının kurucusu ve aynı zamanda bir blogger. Tasarladığı ve kombinlediği ürünleri internet adresi üzerinden satışa sunuyor.
GENÇLER ARAŞTIRARAK ALIŞVERİŞ YAPSINLAR
Instagram’da da bir hayli takipçisi var.
Dahası mı?
“Melis Ayça Değirmencioğlu ile 5 soru 5 cevap”ta...
1-Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunuyum. Mezun olduktan sonra sektörde olmak istemediğimi düşündüm. Yeni bir şeyler yapmak, üretmek istiyordum ve bunun için doğru bir meslekte değildim. Paylaşımlarımla önce Twitter’da takipçim arttı, sonrasında da Instagram derken kendi e-ticaret sitem olan www.madbangz.com’u kurmuş buldum kendimi. Birçok global marka ile işbirliği de yapmaktayım. Kısacası, yeni zaman tanımıyla ‘moda influencer’iyim.
2-Sosyal medya fenomeni olarak gençlere neler önerirsiniz? Sosyal medyalarını nasıl yönetmeliler?
Sosyal medya doğru kullanıldığında hem iletişim hem haber alanı aslında. Her gördüğünüz şeyi almamalısınız ama görmediğiniz birçok şeyde de fikir edinebiliyorsunuz. Eskiden, dergilerden moda takip edilirdi. Şimdi her markanın Instagram hesabı var ve yeni sezon defile görsellerini bile oradan paylaşıyorlar. Gençler, kendileri olsunlar. Başka biri gibi tanıtmasınlar kendilerini. Her hangi biriyle yarışmasınlar, sevdikleri ve özgün oldukları alanı kullansınlar. Ve tabii araştırarak alışveriş yapsınlar.
3-Genç bir tasarımcı olarak bu sezon nelere yatırım yapalım? Ne dersiniz?
Bu sezon takımlar çok moda olacak gibi gözüküyor yine. Maskülen tarzda giyinmeyi seven biri olduğumdan ‘mutlu olmadım’ desem yalan olur. Bunun dışında modası asla geçmeyen sahte kürklerle kombinlerin tamamlayıcı parçası. Pelerinler büyük cepli ceketler bu senenin trendlerinde diyebilirim. Toprak tonları tercih edebilirler.
4- Mottonuz?
Everyone is beautiful in their own. (Herkes kendi yolunda ilerlerken güzel)
5- Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Çok klişe olacak ama doğru tanım spor, şık benim için. Fazla feminenliği sevmiyorum. Bir davete katılırken bile göğüs dekolteli bir elbiseyi maskülen bir ceketle sporlaştırmayı seviyorum. Ya da jean üzerine t-shirt giyiyorsam ince bantlı bir topuklu ayakkabı ile şık hale getirebiliyorum.
STİL RADARI
GÖZE ÇARPMIYOR GÖZE BATIYOR...
Sevgili okurlar...
Bu hafta “Stil Radarı”ma giren isim, sosyetenin tanıdık simalarından biri.
Evet evet, ta kendisi.
Sevgili Süreyya Yalçın, radara yakalandı.
* * *
Önce size bir soru:
Katıldığı bir gözlük markasının tanıtımına böyle bir kıyafetle gelmesine ne diyorsunuz?
Yorumlarınızı yaparken, ben söyleyeyim.
Bu mayoyu andıran taşlı-pullu kostümünü ince topuklu beyaz deri çizmesi ve deri çantası ile kombinlemiş! Fotoğraf sanki Yalıkavak’ta bir tanıtımda değil de Burning Man’de çekilmiş gibi.
Birde o uzun saçlar biraz kısaltılmalı ve daha az makyaj diyorum..
* * *
Aslında en önemli konulardan biri bulunduğumuz ortam içinde göze batmak değil göze çarpmaktır.
Stil yormadan, çabalamadan olan bir şeydir. Ve nerede ne giyeceğini bilmektir.
Belki bir pop yıldızıysanız, bu kostüm sahne için olabilir.