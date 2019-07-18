Melis Ağazat ile 5 soru 5 cevap

Melis Ağazat... Hayal kurmadan, yaratmadan, üretmeden var olamayanlardan. O bir stil gurusu. Aynı zamanda moda sektörünün sevilen ve başarılı işlere imza atmış stil direktörlerinden biri.
STİL, HİS KATARAK OLUŞUYOR
Yakın zamanda yarattığı ‘Koton Skirtly Yours Edited by Melis Ağazat’ koleksiyonuyla moda tutkunlarının takdirini bir kez daha kazanmayı başardı.
“Stil his katarak oluşuyor” diyen Melis Ağazat’a, giyim sırlarını ve koleksiyonun detaylarını sordum.
1- Melis Ağazat neler yapıyor? Yeni projeler var mı?
22 yıllık dergi yolculuğum sonunda kendi ismim için yeni projelere imza atıyorum. Nişantaşı Openhaus’ın marka direktörlüğü yürütüyorum. Eş zamanlı olarak styling ve danışmanlık çalışmalarım devam ediyor. Porselen boyadığım bir atölyem var. Aykut&Öktem galeriyle çalışıyorum. En son kişisel sergimi Kasım 2018’de açtım. Yeni işler ve fikirlerle üretmeye devam ediyorum. Hayal kurmadan, yaratmadan, üretmeden var olamayanlardanım. Bunun yanında Koton’la olan iş birliğimiz de devam ediyor ve yeni sezonda da keyifli çalışmalarımız olacak.
2- Koton ile tasarım yolculuğunuz nasıl başladı?
Koton’un gerçekleştirdiği iş birlikleriyle sektörümüze farklı bir soluk kazandırdığını düşünüyorum. Hem ünlü iş birlikleri hem de tasarımcı iş birlikleriyle sektöre öncülük ediyor. Bizimki de yepyeni bir iş birliğinin kapılarını araladı. 22 yıllık moda dergisi deneyimimin hediyesi olarak “Koton Skirtly Yours Edited by Melis Ağazat” koleksiyonuna imza attık. Etek benim stilimin kilit parçası. Bunu Koton ailesi ve ekipleriyle çalışarak çok farklı bir yere taşıdık. 24 parçalık bir etek kapsül koleksiyonu hazırladık. Eteğin her vücut tipine ve her tarza uygun olabilecek formlarını koleksiyonumuza taşıdık. Tasarımlarımızın bana göre en konforlu ve özel yanı, farklı kombinlerle çok farklı tarzlara bürünebilmesi. Koleksiyonumuzdaki bir eteği gömlek ile kombinlediğinizde sizi bambaşka bir tarza götürüyor; topuklu ayakkabı veya sandalet seçimiyle ise çok başka bir hava katıyor.
3- Siz stilinizi nasıl yorumlarsınız?
Stilim, zamansız parçalarla gündeme damgasını vuran kilit parçaları, içine hislerimi katarak yön vermeyle oluşuyor. Benim için hisler önemli; O etekle ne hissettiğim, o ceketin bana hatırlattıkları, o elbisenin kolektif bilinçaltımdaki yeri gibi. Yerleri değişmeyen, kalıcı olmazsa olmazlarım vardır gardırobumda. Bunların başında deri bir biker ceket, parka, güzel kesimli bir jean, siyah bir smokin ceket veya ‘wrap’ elbise geliyor.
4-Mottonuz?
Bu aralar; SKİRTLY YOURS
5-Kış sezonu bizi hangi renkler ve modeller bekliyor?
Kış sezonunu geçtiğimiz aylarda Paris’te gördük. Kış beyazı, bordolar, duman grileri ön planda, etek koleksiyonu ise harika parçalarla geliyor, gerisi sürpriz kalsın.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Banka çalışanıyım. Takım elbise giyinmekten çok sıkıldım. Ceket giymeden rahat edemiyorum. Sizce daha modern ve daha rahat nasıl giyinmeliyim?
Remziye ALIN
CEVAP: Remziye Hanım, yaz aylarında ceket giyinme zorunluluğunuz yoktur diye düşünüyorum. İşiniz yoğun olduğundan daha konforlu kıyafetler tercih edin. Ceket yerini artık küçük merserize hırkalar aldı özellikle yarım kollu olanlarda var. İçine askılı bir şey giyerek, altına yüksek bel kumaş pantolon da iyi olur. Tek parça elbiseler tercih edin. Tril tril gömlek de iyi bir seçim, beyaz poplin bol bir gömlek ve krem rengi pantolon derim. Renkli fularlar kullanın yani renklendirin kendinizi, olmazınız inci kolyeler bolca veya inci küpeler biraz büyük olanlar diyebilirim. Dinamik ve modern bir görünüm sizi hep mutlu kılar.
Melis Ağazat ile 5 soru 5 cevap
Melis Ağazat... Hayal kurmadan, yaratmadan, üretmeden var olamayanlardan. O bir stil gurusu. Aynı zamanda moda sektörünün sevilen ve başarılı işlere imza atmış stil direktörlerinden biri.
STİL, HİS KATARAK OLUŞUYOR
Yakın zamanda yarattığı ‘Koton Skirtly Yours Edited by Melis Ağazat’ koleksiyonuyla moda tutkunlarının takdirini bir kez daha kazanmayı başardı.
“Stil his katarak oluşuyor” diyen Melis Ağazat’a, giyim sırlarını ve koleksiyonun detaylarını sordum.
1- Melis Ağazat neler yapıyor? Yeni projeler var mı?
22 yıllık dergi yolculuğum sonunda kendi ismim için yeni projelere imza atıyorum. Nişantaşı Openhaus’ın marka direktörlüğü yürütüyorum. Eş zamanlı olarak styling ve danışmanlık çalışmalarım devam ediyor. Porselen boyadığım bir atölyem var. Aykut&Öktem galeriyle çalışıyorum. En son kişisel sergimi Kasım 2018’de açtım. Yeni işler ve fikirlerle üretmeye devam ediyorum. Hayal kurmadan, yaratmadan, üretmeden var olamayanlardanım. Bunun yanında Koton’la olan iş birliğimiz de devam ediyor ve yeni sezonda da keyifli çalışmalarımız olacak.
2- Koton ile tasarım yolculuğunuz nasıl başladı?
Koton’un gerçekleştirdiği iş birlikleriyle sektörümüze farklı bir soluk kazandırdığını düşünüyorum. Hem ünlü iş birlikleri hem de tasarımcı iş birlikleriyle sektöre öncülük ediyor. Bizimki de yepyeni bir iş birliğinin kapılarını araladı. 22 yıllık moda dergisi deneyimimin hediyesi olarak “Koton Skirtly Yours Edited by Melis Ağazat” koleksiyonuna imza attık. Etek benim stilimin kilit parçası. Bunu Koton ailesi ve ekipleriyle çalışarak çok farklı bir yere taşıdık. 24 parçalık bir etek kapsül koleksiyonu hazırladık. Eteğin her vücut tipine ve her tarza uygun olabilecek formlarını koleksiyonumuza taşıdık. Tasarımlarımızın bana göre en konforlu ve özel yanı, farklı kombinlerle çok farklı tarzlara bürünebilmesi. Koleksiyonumuzdaki bir eteği gömlek ile kombinlediğinizde sizi bambaşka bir tarza götürüyor; topuklu ayakkabı veya sandalet seçimiyle ise çok başka bir hava katıyor.
3- Siz stilinizi nasıl yorumlarsınız?
Stilim, zamansız parçalarla gündeme damgasını vuran kilit parçaları, içine hislerimi katarak yön vermeyle oluşuyor. Benim için hisler önemli; O etekle ne hissettiğim, o ceketin bana hatırlattıkları, o elbisenin kolektif bilinçaltımdaki yeri gibi. Yerleri değişmeyen, kalıcı olmazsa olmazlarım vardır gardırobumda. Bunların başında deri bir biker ceket, parka, güzel kesimli bir jean, siyah bir smokin ceket veya ‘wrap’ elbise geliyor.
4-Mottonuz?
Bu aralar; SKİRTLY YOURS
5-Kış sezonu bizi hangi renkler ve modeller bekliyor?
Kış sezonunu geçtiğimiz aylarda Paris’te gördük. Kış beyazı, bordolar, duman grileri ön planda, etek koleksiyonu ise harika parçalarla geliyor, gerisi sürpriz kalsın.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Banka çalışanıyım. Takım elbise giyinmekten çok sıkıldım. Ceket giymeden rahat edemiyorum. Sizce daha modern ve daha rahat nasıl giyinmeliyim?
Remziye ALIN
CEVAP: Remziye Hanım, yaz aylarında ceket giyinme zorunluluğunuz yoktur diye düşünüyorum. İşiniz yoğun olduğundan daha konforlu kıyafetler tercih edin. Ceket yerini artık küçük merserize hırkalar aldı özellikle yarım kollu olanlarda var. İçine askılı bir şey giyerek, altına yüksek bel kumaş pantolon da iyi olur. Tek parça elbiseler tercih edin. Tril tril gömlek de iyi bir seçim, beyaz poplin bol bir gömlek ve krem rengi pantolon derim. Renkli fularlar kullanın yani renklendirin kendinizi, olmazınız inci kolyeler bolca veya inci küpeler biraz büyük olanlar diyebilirim. Dinamik ve modern bir görünüm sizi hep mutlu kılar.