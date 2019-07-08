Melih Yazgan ile 5 soru 5 cevap

Yaptığı çalışmalarla önemli başarılara imza atan, Türkiye’deki birçok sanatçı ile çalışan ve sahne kostümlerini yapan, albüm imajlarına destek veren Melih Yazgan; dinamik çizgileri, farklı stilleriyle moda sektöründe yerini alan bir tasarım gurusu, bir stil analiz ustası dersek yerinde olur...
KENDİNİ TANIMADAN STİL SAHİBİ OLMAK ÇOK ZOR
Tasarımlarını görür görmez ‘işte bu elbiseler zamansız’ diyorsunuz. Özel tasarım kostümlerin yanı sıra, çalışan ve modayı kendi çizgisiyle birleştiren kadınlar için de tasarımlar yapan Yazgan’ın beylere hazırladığı kolleksiyon da çok ilgi görüyor.
Yeni markası “m’nouss” ile doğal kumaşlardan kullanımı rahat, içinde iyi hissettiren giysiler olmasını tercih etmesiyle, aslında biraz zamansız ve cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin giyebileceği bir marka yaratmış. Melih Yazgan, “Kendini tanımadan bir stil sahibi olmak çok zor” diyor ve şöyle devam ediyor...
1-Melih Yazgan neler yapıyor? Yeni oluşumlar var mı?
Uzun zamandır haute coture olarak hizmet verdiğim iş hayatıma, bu sezon resort koleksiyonu hazırlayarak özel tasarımı günlük yaşamda kullanılabilir şekile getirmeyi hedefledim. Bu süreçten çok keyif aldım açıkçası. Ayrıca geri dönüşlerin de iyi olmasıyla her sezon resort koleksiyonlar hazırlamaya karar verdim. Öte yandan bu yaz ayrı bir heyecan duyduğum başka bir marka oluşturduk. Markanın adı “m’nouss”. Bir erkek markası olarak düşündüğümüz rahat ve farklı giyinmek isteyen herkes için yaratılan bir marka oldu. Doğal kumaşlardan, kullanımı rahat içinde iyi hissettiren giysiler olmasını tercih ediyoruz. Aslında biraz zamansız ve cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin giyebileceği bir marka oldu. Kısacası bu yaz sezonu yeni oluşumlarla başladı ve önümüzdeki kış için de aynı çizgiyi devam ettirmeyi planlıyorum.
2- Kolleksiyonunuzda olmazsa olmazlarınız neler?
Koleksiyon hazırlarken kullandığım kumaşların ten ile temas ettiğindeki hislerini düşünürüm. Rahat ve iyi hissettiren kumaşları, kadını iyi gösteren kesimlerle birleştirmeyi seviyorum. Dolayısıyla koleksiyonlarımda olmazsa olmazım, kadınsı çizgiyi rahat ve şık şekilde sunmaktır.
3-Kadınlarımız stillerini oluştururken nelere dikkat etmeliler?
Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle herkes birilerinin stillerini örnek alıp onlar gibi olmak istiyor. Güncel olmak, modayı takip etmek her kadın için önemli olabilir ama hem vücut tipini iyi tanımadan, en önemlisi kendini tanımadan bir stil sahibi olmak çok zor. Sezonluk stil yerine, zamansız stil benim için her zaman daha önceliklidir. Bence bunun sırrı da gerçek anlamda kendini tanımak ve ne istediğini bilmekten geçiyor.
4-Sizin tasarımlarınızda ilham kaynaklarınız neler? Nasıl kadınlar hayaliniz?
Net olarak ilham kaynağım budur gibi bir şey söyleyemem. Etrafımda görmek istediğim; kendine güvenen, kendi gibi olan, hayatla barışık kadınları gözümde canlandırıp sonra o elbiseleri koleksiyon haline dönüştürüyorum.
Kumaşlara dokunduğumda model gözümde canlanıyor ve o görüntüyü koleksiyonuma aktarıyorum.
5-Mottonuz?
Mottom: ‘kendin olmak’
12. YILA ÖZEL BİR DAVET
Ankara’nın başarılı ajansı JokerAjans 12. yılını 16 Temmuz’da stil bir parti ile kutluyor. Davetiyesiz giriş olmuyor buradan duyurmak istedim. Her sene yaptığı her organizasyona yoğun ilgi olduğundan bu sene davetiyeyi yanında getirmeyen, bu özel davete giremeyecek. Tebrikler Burak Özdemir...
Melih Yazgan ile 5 soru 5 cevap
Yaptığı çalışmalarla önemli başarılara imza atan, Türkiye’deki birçok sanatçı ile çalışan ve sahne kostümlerini yapan, albüm imajlarına destek veren Melih Yazgan; dinamik çizgileri, farklı stilleriyle moda sektöründe yerini alan bir tasarım gurusu, bir stil analiz ustası dersek yerinde olur...
KENDİNİ TANIMADAN STİL SAHİBİ OLMAK ÇOK ZOR
Tasarımlarını görür görmez ‘işte bu elbiseler zamansız’ diyorsunuz. Özel tasarım kostümlerin yanı sıra, çalışan ve modayı kendi çizgisiyle birleştiren kadınlar için de tasarımlar yapan Yazgan’ın beylere hazırladığı kolleksiyon da çok ilgi görüyor.
Yeni markası “m’nouss” ile doğal kumaşlardan kullanımı rahat, içinde iyi hissettiren giysiler olmasını tercih etmesiyle, aslında biraz zamansız ve cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin giyebileceği bir marka yaratmış. Melih Yazgan, “Kendini tanımadan bir stil sahibi olmak çok zor” diyor ve şöyle devam ediyor...
1-Melih Yazgan neler yapıyor? Yeni oluşumlar var mı?
Uzun zamandır haute coture olarak hizmet verdiğim iş hayatıma, bu sezon resort koleksiyonu hazırlayarak özel tasarımı günlük yaşamda kullanılabilir şekile getirmeyi hedefledim. Bu süreçten çok keyif aldım açıkçası. Ayrıca geri dönüşlerin de iyi olmasıyla her sezon resort koleksiyonlar hazırlamaya karar verdim. Öte yandan bu yaz ayrı bir heyecan duyduğum başka bir marka oluşturduk. Markanın adı “m’nouss”. Bir erkek markası olarak düşündüğümüz rahat ve farklı giyinmek isteyen herkes için yaratılan bir marka oldu. Doğal kumaşlardan, kullanımı rahat içinde iyi hissettiren giysiler olmasını tercih ediyoruz. Aslında biraz zamansız ve cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin giyebileceği bir marka oldu. Kısacası bu yaz sezonu yeni oluşumlarla başladı ve önümüzdeki kış için de aynı çizgiyi devam ettirmeyi planlıyorum.
2- Kolleksiyonunuzda olmazsa olmazlarınız neler?
Koleksiyon hazırlarken kullandığım kumaşların ten ile temas ettiğindeki hislerini düşünürüm. Rahat ve iyi hissettiren kumaşları, kadını iyi gösteren kesimlerle birleştirmeyi seviyorum. Dolayısıyla koleksiyonlarımda olmazsa olmazım, kadınsı çizgiyi rahat ve şık şekilde sunmaktır.
3-Kadınlarımız stillerini oluştururken nelere dikkat etmeliler?
Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle herkes birilerinin stillerini örnek alıp onlar gibi olmak istiyor. Güncel olmak, modayı takip etmek her kadın için önemli olabilir ama hem vücut tipini iyi tanımadan, en önemlisi kendini tanımadan bir stil sahibi olmak çok zor. Sezonluk stil yerine, zamansız stil benim için her zaman daha önceliklidir. Bence bunun sırrı da gerçek anlamda kendini tanımak ve ne istediğini bilmekten geçiyor.
4-Sizin tasarımlarınızda ilham kaynaklarınız neler? Nasıl kadınlar hayaliniz?
Net olarak ilham kaynağım budur gibi bir şey söyleyemem. Etrafımda görmek istediğim; kendine güvenen, kendi gibi olan, hayatla barışık kadınları gözümde canlandırıp sonra o elbiseleri koleksiyon haline dönüştürüyorum.
Kumaşlara dokunduğumda model gözümde canlanıyor ve o görüntüyü koleksiyonuma aktarıyorum.
5-Mottonuz?
Mottom: ‘kendin olmak’
12. YILA ÖZEL BİR DAVET
Ankara’nın başarılı ajansı JokerAjans 12. yılını 16 Temmuz’da stil bir parti ile kutluyor. Davetiyesiz giriş olmuyor buradan duyurmak istedim. Her sene yaptığı her organizasyona yoğun ilgi olduğundan bu sene davetiyeyi yanında getirmeyen, bu özel davete giremeyecek. Tebrikler Burak Özdemir...