Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aysun KABA>Mahalle terzileri ile stilinizi yansıtın
"Aysun Kaba" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aysun Kaba" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Mahalle terzileri ile stilinizi yansıtın

29 Temmuz 2019

Terzi bir sanatçı, terzilik ise sanattır.Bu yüzden, her zaman hayran olduğum ve saygı duyduğum bir meslektir.Hele hele mahalle aralarındaki terziler, hep ilgimi çekmiştir.

Mahalle terzileri ile stilinizi yansıtınEy! ahali.
Şunu unutmayın.
Ünlü tasarımcıların tasarımlarını giymekle, stil olunmuyor.
Peki nasıl mı?
Uygun fiyatlarla alışveriş yapıyor ve bu parçaları da ünlü tasarımcıların koleksiyonlarıyla süslüyorsanız...
Çoktan stili yakalamışsınızdır.
* * *
İşte, “terzi” ve “terzilik” tam da burada önem arz ediyor.
Mesela, bizim mahallenin terzisi var, Soner ağabey.
Onun yanına gitmeden önce, Kızılay’da uygun fiyatta satılan ve çok bilinen kumaşcıdan kumaşı alıyorum.
Sonra da terzi Soner ağabeyin yolunun tutup...
Hayalimdeki stili, ulaşılabilir fiyatlarla yakalıyorum.

TERZİYE GİDERKEN ŞUNLARA DİKKAT!

1- Diktirmek istediğiniz bir model hayalinizde ya da fotoğrafı olmalı.
2- Kumaş yanınızda olmalı. (Kumaşçıya modeli gösterin. Size kaç metre ihtiyacınız olduğuyla ilgili yardımcı olacaktır.”
3- Terzinizle iletişiminiz kesinlikle iyi olmalı. Güler yüzünüzü yanınıza alarak gidin.
4- Renginizi kesinlikle keşfedin. Diktireceğiniz kumaşın renk tonları sizi canlı, dinamik göstermeli. (Renk tonu size uymuyorsa nasıl diktirirseniz diktirin, o kıyafet size ait olmaz.)
5- Salaş modeller hatayı kamufle eder. Ne aşırı bol olup içinde kaybolun, ne de çok dar olup içinde sıkışıp kalın.

Tavsiye!

Pijama pantolonları (özellikle bileği lastikli olanlar), üzerine ceketle giyin. Veya, Soner ağabeyime diktirdiğim gibi elbisenizin altına, pijama pantolon modeli... Önümüzdeki sezonda çok göreceğimiz model olacak.

Mahalle terzileri ile stilinizi yansıtın

EVRİM MEMİLİ İLE 5 SORU 5 CEVAP

GÜZEL GÖRÜNMENİN SIRLARI

“Makyaj” denildiğinde, biz kadınlar için akan sular durur.
Artık her şeyde doğallık ve sadelik ön planda olduğu için, makyajda da sadelik ön planda. “Ne kadar az, o kadar çok” diyoruz her zaman.
Ankara’nın başarılı makyaj sanatçısı Evrim Memili, “güzel görünmenin çok makyaj yapmakla olmayacağını” söylüyor.
Evrim Memili, “güzel görünmenin sırlarını” ise kendisinin makyaj stüdyosunda yaptığımız röportajımızda veriyor.

1- Evrim Memili bu büyülü makyaj dünyasına nasıl girdi?
Hobi olarak efekt ve beauty makyajlarıyla uğraşırken zamanla makyaj, çok sevdiğim bir iş haline geldi. Profesyonel olarak makyaj hayatına atıldığımda ilk olarak Gazi Üniversitesi’nde makyaj eğitimi verdim. Bilkent ve Atılım üniversitelerinin bitirme projeleri ile defilelerinde, firmaların katalog çekimlerinde yer aldım. Gelin makyajıyla insanların güzel günlerine dokunmak beni daha mutlu ettiği için, bu yönde ilerlemeyi tercih ettim. Kendi stüdyomda gelin makyajı, saç tasarımı yapıyoruz.

2- Yüzümüzü daha ince görünmesi için nasıl makyaj yapmalıyız?
Günümüzün en popüler uygulaması olan kontur işlemi yapılarak ince görünüm sağlarız. Elmacık kemiklerimizin hemen altından dudağımızın kenarına 2 parmak kalacak şekilde, yine genişlik 1.5-2 parmak kalınlığında olacak şekilde aynı alanda dağıtılarak uygulanır. Tenimizden 2-3 ton koyu pudra veya stick fondotenle uygulama yapabiliriz.

3- Bu yaz ten makyajı ve rujlar hangi tonlarda olacak?
Bu yaz kalın fondötenlerin yerini su bazlı ince yapılı bb’ler alıyor ve rujlar mat ve aşırı parlak yerine daha saten görünümlü şeftali, uçuk pembeler ve nude tonlar damgasını vuracak.

4- “Gece makyajı” diye bir şey kaldı mı?
Önceden öyleydi diyebiliriz. Uygulanan çok koyu göz makyajlarının yerini, parlak ıslak görünümlü tenler ve ışıltılı uygulanmış göz makyajları ön planda olacak.

5- Mottonuz?
Güzel görünmenin en büyük sırrı çok makyaj yapmak değil. Güzel görünmenin sırrı cildimize iyi bakmak ve yüzümüzde güzel yönlerimizi ortaya çıkaracak zarif-şık makyaj yapmaktır.

X
Aysun KABA Aysun KABATüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bireysel emeklilikte neler değişecekNoyan DoğanBireysel emeklilikte neler değişecek?29.07.2019
Alzheimer kalkanı: egzersizOsman MÜFTÜOĞLUAlzheimer kalkanı: egzersiz29.07.2019
O tam bir samurayVahap MUNYARO tam bir samuray29.07.2019
Bakanlık bile görüşe açtıEmre ÖZPEYNİRCİBakanlık bile görüşe açtı29.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.