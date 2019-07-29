Mahalle terzileri ile stilinizi yansıtın

Terzi bir sanatçı, terzilik ise sanattır.Bu yüzden, her zaman hayran olduğum ve saygı duyduğum bir meslektir.Hele hele mahalle aralarındaki terziler, hep ilgimi çekmiştir.
Ey! ahali.
Şunu unutmayın.
Ünlü tasarımcıların tasarımlarını giymekle, stil olunmuyor.
Peki nasıl mı?
Uygun fiyatlarla alışveriş yapıyor ve bu parçaları da ünlü tasarımcıların koleksiyonlarıyla süslüyorsanız...
Çoktan stili yakalamışsınızdır.
* * *
İşte, “terzi” ve “terzilik” tam da burada önem arz ediyor.
Mesela, bizim mahallenin terzisi var, Soner ağabey.
Onun yanına gitmeden önce, Kızılay’da uygun fiyatta satılan ve çok bilinen kumaşcıdan kumaşı alıyorum.
Sonra da terzi Soner ağabeyin yolunun tutup...
Hayalimdeki stili, ulaşılabilir fiyatlarla yakalıyorum.
TERZİYE GİDERKEN ŞUNLARA DİKKAT!
1- Diktirmek istediğiniz bir model hayalinizde ya da fotoğrafı olmalı.
2- Kumaş yanınızda olmalı. (Kumaşçıya modeli gösterin. Size kaç metre ihtiyacınız olduğuyla ilgili yardımcı olacaktır.”
3- Terzinizle iletişiminiz kesinlikle iyi olmalı. Güler yüzünüzü yanınıza alarak gidin.
4- Renginizi kesinlikle keşfedin. Diktireceğiniz kumaşın renk tonları sizi canlı, dinamik göstermeli. (Renk tonu size uymuyorsa nasıl diktirirseniz diktirin, o kıyafet size ait olmaz.)
5- Salaş modeller hatayı kamufle eder. Ne aşırı bol olup içinde kaybolun, ne de çok dar olup içinde sıkışıp kalın.
Tavsiye!
Pijama pantolonları (özellikle bileği lastikli olanlar), üzerine ceketle giyin. Veya, Soner ağabeyime diktirdiğim gibi elbisenizin altına, pijama pantolon modeli... Önümüzdeki sezonda çok göreceğimiz model olacak.
EVRİM MEMİLİ İLE 5 SORU 5 CEVAP
GÜZEL GÖRÜNMENİN SIRLARI
“Makyaj” denildiğinde, biz kadınlar için akan sular durur.
Artık her şeyde doğallık ve sadelik ön planda olduğu için, makyajda da sadelik ön planda. “Ne kadar az, o kadar çok” diyoruz her zaman.
Ankara’nın başarılı makyaj sanatçısı Evrim Memili, “güzel görünmenin çok makyaj yapmakla olmayacağını” söylüyor.
Evrim Memili, “güzel görünmenin sırlarını” ise kendisinin makyaj stüdyosunda yaptığımız röportajımızda veriyor.
1- Evrim Memili bu büyülü makyaj dünyasına nasıl girdi?
Hobi olarak efekt ve beauty makyajlarıyla uğraşırken zamanla makyaj, çok sevdiğim bir iş haline geldi. Profesyonel olarak makyaj hayatına atıldığımda ilk olarak Gazi Üniversitesi’nde makyaj eğitimi verdim. Bilkent ve Atılım üniversitelerinin bitirme projeleri ile defilelerinde, firmaların katalog çekimlerinde yer aldım. Gelin makyajıyla insanların güzel günlerine dokunmak beni daha mutlu ettiği için, bu yönde ilerlemeyi tercih ettim. Kendi stüdyomda gelin makyajı, saç tasarımı yapıyoruz.
2- Yüzümüzü daha ince görünmesi için nasıl makyaj yapmalıyız?
Günümüzün en popüler uygulaması olan kontur işlemi yapılarak ince görünüm sağlarız. Elmacık kemiklerimizin hemen altından dudağımızın kenarına 2 parmak kalacak şekilde, yine genişlik 1.5-2 parmak kalınlığında olacak şekilde aynı alanda dağıtılarak uygulanır. Tenimizden 2-3 ton koyu pudra veya stick fondotenle uygulama yapabiliriz.
3- Bu yaz ten makyajı ve rujlar hangi tonlarda olacak?
Bu yaz kalın fondötenlerin yerini su bazlı ince yapılı bb’ler alıyor ve rujlar mat ve aşırı parlak yerine daha saten görünümlü şeftali, uçuk pembeler ve nude tonlar damgasını vuracak.
4- “Gece makyajı” diye bir şey kaldı mı?
Önceden öyleydi diyebiliriz. Uygulanan çok koyu göz makyajlarının yerini, parlak ıslak görünümlü tenler ve ışıltılı uygulanmış göz makyajları ön planda olacak.
5- Mottonuz?
Güzel görünmenin en büyük sırrı çok makyaj yapmak değil. Güzel görünmenin sırrı cildimize iyi bakmak ve yüzümüzde güzel yönlerimizi ortaya çıkaracak zarif-şık makyaj yapmaktır.
Mahalle terzileri ile stilinizi yansıtın
Terzi bir sanatçı, terzilik ise sanattır.Bu yüzden, her zaman hayran olduğum ve saygı duyduğum bir meslektir.Hele hele mahalle aralarındaki terziler, hep ilgimi çekmiştir.
Ey! ahali.
Şunu unutmayın.
Ünlü tasarımcıların tasarımlarını giymekle, stil olunmuyor.
Peki nasıl mı?
Uygun fiyatlarla alışveriş yapıyor ve bu parçaları da ünlü tasarımcıların koleksiyonlarıyla süslüyorsanız...
Çoktan stili yakalamışsınızdır.
* * *
İşte, “terzi” ve “terzilik” tam da burada önem arz ediyor.
Mesela, bizim mahallenin terzisi var, Soner ağabey.
Onun yanına gitmeden önce, Kızılay’da uygun fiyatta satılan ve çok bilinen kumaşcıdan kumaşı alıyorum.
Sonra da terzi Soner ağabeyin yolunun tutup...
Hayalimdeki stili, ulaşılabilir fiyatlarla yakalıyorum.
TERZİYE GİDERKEN ŞUNLARA DİKKAT!
1- Diktirmek istediğiniz bir model hayalinizde ya da fotoğrafı olmalı.
2- Kumaş yanınızda olmalı. (Kumaşçıya modeli gösterin. Size kaç metre ihtiyacınız olduğuyla ilgili yardımcı olacaktır.”
3- Terzinizle iletişiminiz kesinlikle iyi olmalı. Güler yüzünüzü yanınıza alarak gidin.
4- Renginizi kesinlikle keşfedin. Diktireceğiniz kumaşın renk tonları sizi canlı, dinamik göstermeli. (Renk tonu size uymuyorsa nasıl diktirirseniz diktirin, o kıyafet size ait olmaz.)
5- Salaş modeller hatayı kamufle eder. Ne aşırı bol olup içinde kaybolun, ne de çok dar olup içinde sıkışıp kalın.
Tavsiye!
Pijama pantolonları (özellikle bileği lastikli olanlar), üzerine ceketle giyin. Veya, Soner ağabeyime diktirdiğim gibi elbisenizin altına, pijama pantolon modeli... Önümüzdeki sezonda çok göreceğimiz model olacak.
EVRİM MEMİLİ İLE 5 SORU 5 CEVAP
GÜZEL GÖRÜNMENİN SIRLARI
“Makyaj” denildiğinde, biz kadınlar için akan sular durur.
Artık her şeyde doğallık ve sadelik ön planda olduğu için, makyajda da sadelik ön planda. “Ne kadar az, o kadar çok” diyoruz her zaman.
Ankara’nın başarılı makyaj sanatçısı Evrim Memili, “güzel görünmenin çok makyaj yapmakla olmayacağını” söylüyor.
Evrim Memili, “güzel görünmenin sırlarını” ise kendisinin makyaj stüdyosunda yaptığımız röportajımızda veriyor.
1- Evrim Memili bu büyülü makyaj dünyasına nasıl girdi?
Hobi olarak efekt ve beauty makyajlarıyla uğraşırken zamanla makyaj, çok sevdiğim bir iş haline geldi. Profesyonel olarak makyaj hayatına atıldığımda ilk olarak Gazi Üniversitesi’nde makyaj eğitimi verdim. Bilkent ve Atılım üniversitelerinin bitirme projeleri ile defilelerinde, firmaların katalog çekimlerinde yer aldım. Gelin makyajıyla insanların güzel günlerine dokunmak beni daha mutlu ettiği için, bu yönde ilerlemeyi tercih ettim. Kendi stüdyomda gelin makyajı, saç tasarımı yapıyoruz.
2- Yüzümüzü daha ince görünmesi için nasıl makyaj yapmalıyız?
Günümüzün en popüler uygulaması olan kontur işlemi yapılarak ince görünüm sağlarız. Elmacık kemiklerimizin hemen altından dudağımızın kenarına 2 parmak kalacak şekilde, yine genişlik 1.5-2 parmak kalınlığında olacak şekilde aynı alanda dağıtılarak uygulanır. Tenimizden 2-3 ton koyu pudra veya stick fondotenle uygulama yapabiliriz.
3- Bu yaz ten makyajı ve rujlar hangi tonlarda olacak?
Bu yaz kalın fondötenlerin yerini su bazlı ince yapılı bb’ler alıyor ve rujlar mat ve aşırı parlak yerine daha saten görünümlü şeftali, uçuk pembeler ve nude tonlar damgasını vuracak.
4- “Gece makyajı” diye bir şey kaldı mı?
Önceden öyleydi diyebiliriz. Uygulanan çok koyu göz makyajlarının yerini, parlak ıslak görünümlü tenler ve ışıltılı uygulanmış göz makyajları ön planda olacak.
5- Mottonuz?
Güzel görünmenin en büyük sırrı çok makyaj yapmak değil. Güzel görünmenin sırrı cildimize iyi bakmak ve yüzümüzde güzel yönlerimizi ortaya çıkaracak zarif-şık makyaj yapmaktır.