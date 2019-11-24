Çok uzun yıllar önce ikinci el hayatıma girdi, hem lüks markaları daha ulaşılabilir fiyatlara alabiliyordum hem de ‘giyerim’ diye alıp kendi giymediğim,veya artık bana olmayan kıyafetlerimi de güvendiğim ikinci el ürünleri satan merkezlere götürüp değerlendiriyordum. Hikâyesi olan ürünler beni hep heyecandırır. Hikâyesi olan kişiler de!
Semih Bilgiç ile 5 Soru 5 Cevap
Sevgili Semih Bilgiç... Uzun yıllar birçok lüks moda markasında yöneticilik yaptı. 17 yaşında moda dünyasıyla tanışan genç girişimci, çok uzaklardan bile tanıyan tam bir marka gurusu. Bilgiç, Türkiye’de yeni trend 2. el alışverişte, kurduğu SemihVintage Luxury Buyer&Seller Co. markasıyla, lüks marka deneyimi sunuyor. Bilgiç, “Birini mutlu etmiş görevini tamamlamış bir ürünle, bir başkasının hayalini gerçekleştiriyoruz. Lüks ikinci el başlı başına bir tutku, siz de bu tutkuya dahil olun” diyor.
1- Bu ise nasıl başladınız?
Uzun yıllar farklı lüks moda markalarında yöneticilik yaptım, hem burada öğrendiğim bilgiler hem de edindiğim çevre sayesinde bugün Türkiye’nin en büyük lüks ikinci el markalarından birini kurdum. Hikâyenin asıl başlangıcı ise internette sattığım kendime ait bir çanta ile oldu. O gün ‘neden bunu başkaları için de yapmayayım’ dedim ve kafamda canlanan hayalin peşinden gittim.
2- Nasıl çalışıyorsunuz, müşterilerinize ne gibi imkânlar sunuyorsunuz?
Biz aslında bir anlamda lüks alım-satım şirketiyiz. Yani bizden hem çok uygun fiyatlara orijinal lüks ürünler satın alabiliyor, hem elinizde olan kullanmadıklarınızı bize satarak hem gardıroplarınızda yer açılıyor hem de parasal anlamda değerlendiriyor ya da kıyamadıklarını daha güzel ve yenileri ile değiştirerek takas yolu ile kendinizi mutlu edebiliyorsunuz.
3- Ürün seçerken nelere dikkat ediyorsunuz ve hangi markaları tercih ediyorsunuz?
Ürün seçiminde en önem verdiğimiz konu öncelikle orijinallik ve kondisyon. Bünyemizde sadece yüzde 100 orijinalliğinden emin olduğumuz ürünleri bulunduruyoruz. Aynı zamanda yıpranmamış, temiz kullanılmış ve yeni sahibini mutlu edebilecek kondisyondaki ürünleri itina ile seçiyoruz. Bir nevi, birini mutlu etmiş görevini tamamlamış bir ürünle bir başkasının hayalini gerçekleştiriyoruz. Marka konusuna gelince bünyemizde bir çok markaya yer verirken, üç büyükleri her zaman diğerlerinden ayrı tutuyoruz; Hermes, Chanel, Louis Vuitton.
4- Türkiye’de ikinci el hakkında neler söylersiniz, kimler ikinci eli tercih ediyor?
Avrupada çok yaygın bir kavram olan ikinci ele, Türkiye’de yeni yeni alışıyoruz. Hâlâ şunu çözebilmiş değiliz; ikinci el bir alım gücü meselesi değil, bir moda, bir trend. ‘Benim zaten çok param var niye ikinci el alayım’ diyen kadınlarımıza sorarım! Sezonda kaçırdığınız artık istesen de mağazalarda bulamadığın o özel koleksiyon parçaları alamadığınızda ne yapacaksınız! Ben söyleyeyim yine bize geleceksiniz. Ayrıca mağazamızda bir çok etiketi üzerinde sıfır ürünümüz de mevcut. Beğenilmeyen yada bedeni uymayan o pahalı hediyeler, üşenilip değiştirilmeyen o anlık yanlış alışverişteki ürünler de bize geliyor. Bu arada kimler ikinci el kullanıyor derseniz; bankacı da, reklamcı da, sanat camiasından tutunda, cemiyetteki bir çok tanınmış isim müşterilerimiz.
5-Mottonuz?
Pozitif düşünme, hep ileri.
ÇOCUKLAR YARARINA BULUŞTULAR
Sact İstanbul markasının sahibi Semiha Artuç’un, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) yararına düzenlediği alışveriş etkinliği SACT Showroom’da gerçekleşti. Etkinliğin tüm gelirinin; 2017’den beri çocuk istismarı ile mücadele amaçlı olarak ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteren UCİM Derneği’ne bağışlandığı bu özel güne iş, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte UCİM Genel Başkanı Saadet öğretmen ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, bu güzel güne ev sahipliği yapan ve aynı zamanda UCİM İstanbul Koordinatörü Semiha Artuç’a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Davete katılan isimler çantalardan satın alarak UCİM’e destek olmanın mutluluğunu yaşadılar.
Lüks ikinci el başlı başına bir tutku
Çok uzun yıllar önce ikinci el hayatıma girdi, hem lüks markaları daha ulaşılabilir fiyatlara alabiliyordum hem de ‘giyerim’ diye alıp kendi giymediğim,veya artık bana olmayan kıyafetlerimi de güvendiğim ikinci el ürünleri satan merkezlere götürüp değerlendiriyordum. Hikâyesi olan ürünler beni hep heyecandırır. Hikâyesi olan kişiler de!
Semih Bilgiç ile 5 Soru 5 Cevap
Sevgili Semih Bilgiç... Uzun yıllar birçok lüks moda markasında yöneticilik yaptı. 17 yaşında moda dünyasıyla tanışan genç girişimci, çok uzaklardan bile tanıyan tam bir marka gurusu. Bilgiç, Türkiye’de yeni trend 2. el alışverişte, kurduğu SemihVintage Luxury Buyer&Seller Co. markasıyla, lüks marka deneyimi sunuyor. Bilgiç, “Birini mutlu etmiş görevini tamamlamış bir ürünle, bir başkasının hayalini gerçekleştiriyoruz. Lüks ikinci el başlı başına bir tutku, siz de bu tutkuya dahil olun” diyor.
1- Bu ise nasıl başladınız?
Uzun yıllar farklı lüks moda markalarında yöneticilik yaptım, hem burada öğrendiğim bilgiler hem de edindiğim çevre sayesinde bugün Türkiye’nin en büyük lüks ikinci el markalarından birini kurdum. Hikâyenin asıl başlangıcı ise internette sattığım kendime ait bir çanta ile oldu. O gün ‘neden bunu başkaları için de yapmayayım’ dedim ve kafamda canlanan hayalin peşinden gittim.
2- Nasıl çalışıyorsunuz, müşterilerinize ne gibi imkânlar sunuyorsunuz?
Biz aslında bir anlamda lüks alım-satım şirketiyiz. Yani bizden hem çok uygun fiyatlara orijinal lüks ürünler satın alabiliyor, hem elinizde olan kullanmadıklarınızı bize satarak hem gardıroplarınızda yer açılıyor hem de parasal anlamda değerlendiriyor ya da kıyamadıklarını daha güzel ve yenileri ile değiştirerek takas yolu ile kendinizi mutlu edebiliyorsunuz.
3- Ürün seçerken nelere dikkat ediyorsunuz ve hangi markaları tercih ediyorsunuz?
Ürün seçiminde en önem verdiğimiz konu öncelikle orijinallik ve kondisyon. Bünyemizde sadece yüzde 100 orijinalliğinden emin olduğumuz ürünleri bulunduruyoruz. Aynı zamanda yıpranmamış, temiz kullanılmış ve yeni sahibini mutlu edebilecek kondisyondaki ürünleri itina ile seçiyoruz. Bir nevi, birini mutlu etmiş görevini tamamlamış bir ürünle bir başkasının hayalini gerçekleştiriyoruz. Marka konusuna gelince bünyemizde bir çok markaya yer verirken, üç büyükleri her zaman diğerlerinden ayrı tutuyoruz; Hermes, Chanel, Louis Vuitton.
4- Türkiye’de ikinci el hakkında neler söylersiniz, kimler ikinci eli tercih ediyor?
Avrupada çok yaygın bir kavram olan ikinci ele, Türkiye’de yeni yeni alışıyoruz. Hâlâ şunu çözebilmiş değiliz; ikinci el bir alım gücü meselesi değil, bir moda, bir trend. ‘Benim zaten çok param var niye ikinci el alayım’ diyen kadınlarımıza sorarım! Sezonda kaçırdığınız artık istesen de mağazalarda bulamadığın o özel koleksiyon parçaları alamadığınızda ne yapacaksınız! Ben söyleyeyim yine bize geleceksiniz. Ayrıca mağazamızda bir çok etiketi üzerinde sıfır ürünümüz de mevcut. Beğenilmeyen yada bedeni uymayan o pahalı hediyeler, üşenilip değiştirilmeyen o anlık yanlış alışverişteki ürünler de bize geliyor. Bu arada kimler ikinci el kullanıyor derseniz; bankacı da, reklamcı da, sanat camiasından tutunda, cemiyetteki bir çok tanınmış isim müşterilerimiz.
5-Mottonuz?
Pozitif düşünme, hep ileri.
ÇOCUKLAR YARARINA BULUŞTULAR
Sact İstanbul markasının sahibi Semiha Artuç’un, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) yararına düzenlediği alışveriş etkinliği SACT Showroom’da gerçekleşti. Etkinliğin tüm gelirinin; 2017’den beri çocuk istismarı ile mücadele amaçlı olarak ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteren UCİM Derneği’ne bağışlandığı bu özel güne iş, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte UCİM Genel Başkanı Saadet öğretmen ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, bu güzel güne ev sahipliği yapan ve aynı zamanda UCİM İstanbul Koordinatörü Semiha Artuç’a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Davete katılan isimler çantalardan satın alarak UCİM’e destek olmanın mutluluğunu yaşadılar.