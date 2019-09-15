Longies koşusunda şapkalar dikkat çekti

Royal Ascot, Paris Prix de Diane gibi dünyadaki en önemli at yarışlarının destekçisi olan dünyanın prestijli saat markalarından Longines, Türkiye’de ilk kez Türkiye Jokey Kulübü işbirliğinde yarış festivali düzenledi. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen Uluslararası Yarış Festivali’nde, davetli kadınlar da şıklıklarıyla göz doldurdu. Cemiyet hayatının ünlü isimleri, birbirinden şık ve görkemli şapkalarıyla dikkati çekti.
1878 yılından bu yana uluslararası atçılık dünyasına desteğini sürdüren Longines yarışlarında dereceye giren jokeyler ödüllerini alırken, davetliler arasında bulunan en zarif ve şık şapkalı kadının seçildiği ‘Zarafet Ödülü’ de verildi. Marka Direktörü Özlem Kıroğlu Geylan, TJK Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Sevim, Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader jürideydi.
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Festivale, bende davetli olarak katıldım... Benim zarafet ödülüm ve beğendiğim ise zarafeti, şapkası, omzuna aldığı Chanel ceketiyle ünlü haberci Aslıgül Atasagun Çebi oldu. İkinci isim ise ekranların güzel yüzü Sevgili Nur Viral, kiremit kırmızı renkli elbisesi ve dikkatleri üzerine çeken şapkası oldu.
Mehmet Davran ile 5 SORU 5 CEVAP
STİL SONRADAN KAZANILMAZ İNSANIN İÇİNDE OLUR
Sevgili Mehmet Davran iyi bir işletmeci, iddalı tarzı, renkli kişiliğiyle seviliyor. Kendisi de güzel olan her şeyi çok seviyor.
1- Mehmet Davran’ı (Memo Davran) bir kaç cümlede nasıl anlatırsınız?
Ben işletmecilik yapan, işine aşık, yenilikleri seven, sadelikten uzak iddialı olan herşeye bayılan birisiyim. Renkli, samimi, doğal...
2- Stil sonradan kazanılır mı? Stili nasıl yorumlarsın?
Stil sonradan kazanılmaz insanın içinde olur. Ya vardır ya yoktur. zaman evrimi ile stil evrimi diye bir şey vardır.Hergün farklı giyinmekle,çok çabalamaklada stil olunmaz. Stil aslında bir renk bir ışıktır...
3- Kimlerin stilini beğeniyorsun?
Erkeklerde; David Beckham, Keanu Reeves, Johnny Depp. Kadınlarda, Rihanna ve Rita Ora.
4- Mekanlarınıza şık kişiler gelince ilgi daha mı çok oluyor? Veya ünlüler gelince? Samimi bir cevap bekliyorum...
Ben hiç bir işletmemde öyle bir ayrım yapmam sadece arkadaşımsa gelen kişi, daha çok eğleniriz o ayrı birşey ama tabi ki stil birisi geldiğinde dikkatimi çeker çünkü bende renkli giyinmeyi seven farklı tarzı olan birisiyim.
5- Mottonuz?
Mottom; hayata bir kere geliyorsan aslanlar gibi yaşa... Sana ne kim ne demiş! ne yapmış! keyfini sür, canın ne istiyorsada onu giy kime ne!
Longies koşusunda şapkalar dikkat çekti
Royal Ascot, Paris Prix de Diane gibi dünyadaki en önemli at yarışlarının destekçisi olan dünyanın prestijli saat markalarından Longines, Türkiye’de ilk kez Türkiye Jokey Kulübü işbirliğinde yarış festivali düzenledi. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen Uluslararası Yarış Festivali’nde, davetli kadınlar da şıklıklarıyla göz doldurdu. Cemiyet hayatının ünlü isimleri, birbirinden şık ve görkemli şapkalarıyla dikkati çekti.
1878 yılından bu yana uluslararası atçılık dünyasına desteğini sürdüren Longines yarışlarında dereceye giren jokeyler ödüllerini alırken, davetliler arasında bulunan en zarif ve şık şapkalı kadının seçildiği ‘Zarafet Ödülü’ de verildi. Marka Direktörü Özlem Kıroğlu Geylan, TJK Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Sevim, Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader jürideydi.
***
Festivale, bende davetli olarak katıldım... Benim zarafet ödülüm ve beğendiğim ise zarafeti, şapkası, omzuna aldığı Chanel ceketiyle ünlü haberci Aslıgül Atasagun Çebi oldu. İkinci isim ise ekranların güzel yüzü Sevgili Nur Viral, kiremit kırmızı renkli elbisesi ve dikkatleri üzerine çeken şapkası oldu.
Mehmet Davran ile 5 SORU 5 CEVAP
STİL SONRADAN KAZANILMAZ İNSANIN İÇİNDE OLUR
Sevgili Mehmet Davran iyi bir işletmeci, iddalı tarzı, renkli kişiliğiyle seviliyor. Kendisi de güzel olan her şeyi çok seviyor.
1- Mehmet Davran’ı (Memo Davran) bir kaç cümlede nasıl anlatırsınız?
Ben işletmecilik yapan, işine aşık, yenilikleri seven, sadelikten uzak iddialı olan herşeye bayılan birisiyim. Renkli, samimi, doğal...
2- Stil sonradan kazanılır mı? Stili nasıl yorumlarsın?
Stil sonradan kazanılmaz insanın içinde olur. Ya vardır ya yoktur. zaman evrimi ile stil evrimi diye bir şey vardır.Hergün farklı giyinmekle,çok çabalamaklada stil olunmaz. Stil aslında bir renk bir ışıktır...
3- Kimlerin stilini beğeniyorsun?
Erkeklerde; David Beckham, Keanu Reeves, Johnny Depp. Kadınlarda, Rihanna ve Rita Ora.
4- Mekanlarınıza şık kişiler gelince ilgi daha mı çok oluyor? Veya ünlüler gelince? Samimi bir cevap bekliyorum...
Ben hiç bir işletmemde öyle bir ayrım yapmam sadece arkadaşımsa gelen kişi, daha çok eğleniriz o ayrı birşey ama tabi ki stil birisi geldiğinde dikkatimi çeker çünkü bende renkli giyinmeyi seven farklı tarzı olan birisiyim.
5- Mottonuz?
Mottom; hayata bir kere geliyorsan aslanlar gibi yaşa... Sana ne kim ne demiş! ne yapmış! keyfini sür, canın ne istiyorsada onu giy kime ne!