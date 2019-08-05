Sevgili okurlar... Sizi tanıştırmak istediğim bir isim var:Lian Beraha.
BENİM İŞİM DOKUNDUĞUM HER ŞEYİ GÜZELLEŞTİRMEK
Tarz sahibi, yaratıcı.
Zaten, Türkiye’nin stil ikonlarından biri.
* * *
Beraha, daha önce bu köşede konuk ettiğim bir başka stil ikonu Ezgi Apa’yla birlikte binlerce takipçilerinin stillerine, Luxuryshoppers’la (kişisel alışveriş danışmanlığı) yön veriyor.
Kısacası, sizi baştan yaratıyor.
* * *
Beraha’nın kalbi de, kendi ve stili kadar güzel.
Hele hele bir projesi var ki, tek kelimeyle...
Ba-yıl-dım.
Yakın zamanda “Şehir Melekleri” adı altında kurulan gönüllü bir grupla, kimsesiz çocuklar için yemek yapmaya hazırlanıyor.
Evet, Lian Beraha ile hem stil ve moda üzerine, hem de biraz kendinden konuştuk.
Ve işte, “Lian Beraha ile 5 soru 5 cevap” karşınızda.
1- Önce sizden başlayalım. Lian Beraha kimdir ve neler yapar?
1982 doğumluyum. Sahara adında bir kızım var ve ona sahip olduğum için çok şanslıyım. Luxuryshoppers ve Missfoodandtable kurucularındanım. Asıl mesleğim için ‘var olan güzellikleri ortaya çıkarmak’ diyebilirim. Üniveristede ilk sene Paris Parsons School of Design’da ‘sanat’, sonrasında üç sene Parsons Newyork’ta ‘moda tasarımı’ okuyup, Türkiye’ye döndüm. Döndüğümden beri bu işin farklı alanlarında çalışıyorum. Ortağım Ezgi Apa ile birlikte yürüttüğümüz Luxuryshoppers adlı marka altında danışmanlık ve PR şirketimiz var. Luxuryshoppers, özellikle globalde büyük ilgi görüyor. Ayrıca, birkaç sene önce ‘Let’s Shop’ aplikasyonunu çıkardık. Tüm dünyada ilgi gören bu aplikasyonun Türkiye versiyonu için de kolları sıvadık. Gururla ilerliyoruz.
2- Peki iş dışında şu sıralar neler yapıyorsunuz?
Bir yandan da keyfi olarak yemek yapma ve masa kurma hobimi geliştiriyorum. Missfoodandtable ile hiç düşünmediğim, güzel bir iş birlikteliği yapmakta ve danışmanlık vermekteyim. Aslında amacım, kimsesiz çocuklara yemek yapmak. Mutfaklarında pişirmek ve sevgiyle servis etmek. Bunun için de çalışmalarım devam ediyor. Harikulade seyyar bir gönüllü ekip olduk. Yakın zamanda ‘Şehir Melekleri’ adı altında bir grupla, kimsesiz çocuklar için yemek yapıyor olacağım. Çok heyecanlıyım. Yani kısacası, başta da dediğim gibi ‘benim işim dokunduğum her şeyi güzelleştirmek.’ Daha doğrusu, ‘var olan güzelliği ortaya çıkarmak.’
3- Herkesin konuştuğu ve takip ettiği Luxuryshoppers sitesini, kurucularından biri olarak bir de sizden dinleyelim. Nasıl başladınız bu işe?
10 sene önce bir bilgisayarın karşısında stilimizi yansıtan fotoğraflarla, sade bir blog’la başladık. Bugün, stil önerileri ve ne giydimler ondan bizi o kadar heyecanlandırmıyor. Biz bunu zaten 10 sene önce başlattık ve geçen seneye kadar sürekli yapıyorduk. Artık bize eski kaldı, heyecanı gitti. Şimdilerde dünyada yapılan işler, işbirlikleri de farklı bir yerde. Tabii marka tanıtımlarında ve ismimizi sürdürmek adına yine ara ara koymak durumundayız ama ne giydiğimizi göstermekten daha büyük işler var önümüzde. Luxuryshoppers öykümüz çok organik gelişti. Doğal olduğu için de bugün dünyanın her tarafından güzel yorumlar, takipçiler ve işbirlikleri gelmekte. Luxuryshoppers, blog’dan çıkıp 7/24 haber veren, stil önerileriyle dolu ve alışverişi de içinde barındıran bir internet sitesine dönüştü. Süreç içinde kendimizi yabancı yatırımcılarla aynı masada bulduk ve yabancı yatırım hayalimiz Let’s Shop aplikasyonunu çıkardık. Tüm dünyadaki online lüks alışveriş siteleriyle işbirliği içinde olduğumuz bu aplikasyonu yakın zamanda Türkiye’ye açmak için hazırlanıyoruz. Yaptığımız her işi keyifle yapıyor ve bizi geliştirecekse kabul ediyoruz. Harika işbirlikleri ve başarılar elde ediyoruz ama kimsenin gözüne sokmadan, mütevazilikle yapıyoruz bunu. Bu da iş hayatında bizim için büyük bir lüks. Plansız olmak ama ne istediğini bilmek ve hep güzel şeyleri istediklerimizi konuşmak bizim yolumuzu açtı diyebilirim.
4- Son kolleksiyonunuzdan biraz bahseder misiniz? Nasıl bir hikâyesi var?
Birçok markaya koleksiyon tasarlıyoruz. onun dışında Ezgi’yle (Apa) beraber ara ara yaptığımız ‘Luxurshoppers Summer Wardrobe’ adı altında yaz koleksiyonumuz çıktı. Yaz boyunca Alaçatı’da çok sevdiğimiz bir butikte satıştalar.
5- Gelelim stil konusuna. Stilinizi nasıl yorumlarsınız? Türk kadınlarının stili hakkında neler söylersiniz?
Hayatın her alanında olduğu gibi sadeyim. Stilim için sade, güçlü ve feminen diyebilirim. Türk kadınlarını beğeniyorum çünkü artık daha sadeleştiler.
Lian Beraha ile 5 soru 5 cevap
Sevgili okurlar... Sizi tanıştırmak istediğim bir isim var:Lian Beraha.
BENİM İŞİM DOKUNDUĞUM HER ŞEYİ GÜZELLEŞTİRMEK
Tarz sahibi, yaratıcı.
Zaten, Türkiye’nin stil ikonlarından biri.
* * *
Beraha, daha önce bu köşede konuk ettiğim bir başka stil ikonu Ezgi Apa’yla birlikte binlerce takipçilerinin stillerine, Luxuryshoppers’la (kişisel alışveriş danışmanlığı) yön veriyor.
Kısacası, sizi baştan yaratıyor.
* * *
Beraha’nın kalbi de, kendi ve stili kadar güzel.
Hele hele bir projesi var ki, tek kelimeyle...
Ba-yıl-dım.
Yakın zamanda “Şehir Melekleri” adı altında kurulan gönüllü bir grupla, kimsesiz çocuklar için yemek yapmaya hazırlanıyor.
Evet, Lian Beraha ile hem stil ve moda üzerine, hem de biraz kendinden konuştuk.
Ve işte, “Lian Beraha ile 5 soru 5 cevap” karşınızda.
1- Önce sizden başlayalım. Lian Beraha kimdir ve neler yapar?
1982 doğumluyum. Sahara adında bir kızım var ve ona sahip olduğum için çok şanslıyım. Luxuryshoppers ve Missfoodandtable kurucularındanım. Asıl mesleğim için ‘var olan güzellikleri ortaya çıkarmak’ diyebilirim. Üniveristede ilk sene Paris Parsons School of Design’da ‘sanat’, sonrasında üç sene Parsons Newyork’ta ‘moda tasarımı’ okuyup, Türkiye’ye döndüm. Döndüğümden beri bu işin farklı alanlarında çalışıyorum. Ortağım Ezgi Apa ile birlikte yürüttüğümüz Luxuryshoppers adlı marka altında danışmanlık ve PR şirketimiz var. Luxuryshoppers, özellikle globalde büyük ilgi görüyor. Ayrıca, birkaç sene önce ‘Let’s Shop’ aplikasyonunu çıkardık. Tüm dünyada ilgi gören bu aplikasyonun Türkiye versiyonu için de kolları sıvadık. Gururla ilerliyoruz.
2- Peki iş dışında şu sıralar neler yapıyorsunuz?
Bir yandan da keyfi olarak yemek yapma ve masa kurma hobimi geliştiriyorum. Missfoodandtable ile hiç düşünmediğim, güzel bir iş birlikteliği yapmakta ve danışmanlık vermekteyim. Aslında amacım, kimsesiz çocuklara yemek yapmak. Mutfaklarında pişirmek ve sevgiyle servis etmek. Bunun için de çalışmalarım devam ediyor. Harikulade seyyar bir gönüllü ekip olduk. Yakın zamanda ‘Şehir Melekleri’ adı altında bir grupla, kimsesiz çocuklar için yemek yapıyor olacağım. Çok heyecanlıyım. Yani kısacası, başta da dediğim gibi ‘benim işim dokunduğum her şeyi güzelleştirmek.’ Daha doğrusu, ‘var olan güzelliği ortaya çıkarmak.’
3- Herkesin konuştuğu ve takip ettiği Luxuryshoppers sitesini, kurucularından biri olarak bir de sizden dinleyelim. Nasıl başladınız bu işe?
10 sene önce bir bilgisayarın karşısında stilimizi yansıtan fotoğraflarla, sade bir blog’la başladık. Bugün, stil önerileri ve ne giydimler ondan bizi o kadar heyecanlandırmıyor. Biz bunu zaten 10 sene önce başlattık ve geçen seneye kadar sürekli yapıyorduk. Artık bize eski kaldı, heyecanı gitti. Şimdilerde dünyada yapılan işler, işbirlikleri de farklı bir yerde. Tabii marka tanıtımlarında ve ismimizi sürdürmek adına yine ara ara koymak durumundayız ama ne giydiğimizi göstermekten daha büyük işler var önümüzde. Luxuryshoppers öykümüz çok organik gelişti. Doğal olduğu için de bugün dünyanın her tarafından güzel yorumlar, takipçiler ve işbirlikleri gelmekte. Luxuryshoppers, blog’dan çıkıp 7/24 haber veren, stil önerileriyle dolu ve alışverişi de içinde barındıran bir internet sitesine dönüştü. Süreç içinde kendimizi yabancı yatırımcılarla aynı masada bulduk ve yabancı yatırım hayalimiz Let’s Shop aplikasyonunu çıkardık. Tüm dünyadaki online lüks alışveriş siteleriyle işbirliği içinde olduğumuz bu aplikasyonu yakın zamanda Türkiye’ye açmak için hazırlanıyoruz. Yaptığımız her işi keyifle yapıyor ve bizi geliştirecekse kabul ediyoruz. Harika işbirlikleri ve başarılar elde ediyoruz ama kimsenin gözüne sokmadan, mütevazilikle yapıyoruz bunu. Bu da iş hayatında bizim için büyük bir lüks. Plansız olmak ama ne istediğini bilmek ve hep güzel şeyleri istediklerimizi konuşmak bizim yolumuzu açtı diyebilirim.
4- Son kolleksiyonunuzdan biraz bahseder misiniz? Nasıl bir hikâyesi var?
Birçok markaya koleksiyon tasarlıyoruz. onun dışında Ezgi’yle (Apa) beraber ara ara yaptığımız ‘Luxurshoppers Summer Wardrobe’ adı altında yaz koleksiyonumuz çıktı. Yaz boyunca Alaçatı’da çok sevdiğimiz bir butikte satıştalar.
5- Gelelim stil konusuna. Stilinizi nasıl yorumlarsınız? Türk kadınlarının stili hakkında neler söylersiniz?
Hayatın her alanında olduğu gibi sadeyim. Stilim için sade, güçlü ve feminen diyebilirim. Türk kadınlarını beğeniyorum çünkü artık daha sadeleştiler.