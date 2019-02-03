Kıyafetlerimize iyi bakmanın 8 yolu

Sevgili okurlarımız. Kendimize iyi baktığımız gibi...Evimize iyi baktığımız gibi...Kıyafetlerimize de iyi bakmalı, özen göstermeliyiz.
Bütçenizin büyük bir kısmını kıyafetlere ayırmak yerine, vaktinizin bir kısmını kıyafetlere ayırarak bakımlarını yap(tır)mak, sizi ekonomik anlamda bir hayli rahatlatacaktır.
İşte, benden size 8 tavsiye.
1- Giydiğiniz kıyafetlerin içindeki etiketleri mutlaka okuyun. Etiketlerin üzerindeki talimatları yerine getirirseniz, giysilerinizi uzun süre bozulmadan giyebilirsiniz.
2- Kıyafetlerinizin üzerine dökülen yemek lekelerini çıkarmaya çalışıp daha kötü sonuçlar almamak için kuru temizlemeye gönderin ama kesinlikle lekenin ne lekesi olduğunu söyleyin.
3- Kıyafetlerinizi doğru askılara asın. Kıyafetiniz ne kadar ağırsa, askı da o kadar ağır ve sağlam olmalı.
4- Kıyafetinizin üzerine koku sinmiş ve buruşmuşsa, giysinizi buharlı bir banyoda kısa bir süre tutun. Buhar, hem kokuyu alır hem de kırışmış kıyafetlerinizin açılmasını sağlar.
5- Kravatlarınızı özel askılarda koruyun.
6- Yünlüleri 3-4 giyişte temizleyip, öyle giyinin.
7- Kışlık giysilerinizi kaldırırken naftalinle koruyun.
8- Ayakkabılarınızı, çizmelerinizi ve botlarınızı kalıplara koyarak saklayın.
Unutmayın! Kuru temizleme olmazsa olmazımız olmalı...
ÖZNUR YAKIN İLE 5 SORU 5 CEVAP
Öznur Yakın... Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden biri. Ünlü mücevher markası Lion Diamond’ın sahibi.
Konumuz ‘moda’ olunca, Öznür Yakın’ın anlattıkları da haliyle ‘mücevher’ kadar kıymetli/parıltılı oldu.
1) ‘Moda’ ile başlayalım. Öznur Yakın, modayı nasıl yorumlar?
Moda, tüketim odaklı bir akımın ismidir. Bu ayakkabı, giyim, saç, makyaj gibi detaylarda olduğu gibi ev tekstilinden mücevherlere kadar uzanan, kimi kişiyi fazlaca yoran, kimi kişiye de keyif veren bir detaydır bence. Ortak bir görüş olan “moda insanın kendine yakışanı seçmesidir” moduna daha yakın bir tarzım vardır. Geçmişte aldığım bir şeyi güncel bir detayla yorumlayabiliyorum. Buna bağlı olarak da herkesin kendine ait bir modası olduğunu düşünürüm.
2) Kadınların merak ettiği, yanıt aradıkları bir soru var. Mücevher sadece şık bir kıyafetle mi kullanılmalı?
Kesinlikle hayır. Ben misafirlerime her zaman “aldıkları mücevherlerin kasa bekleyen değil, yaşayan mücevherler olması gerektiğini” anlatırım. Mücevherler, günün her saatinde ve her ortamda bize eşlik eden, modamızı tamamlayan nitelikteki ışıltılı detaylardır.
3) Stil bir kadın mı yoksa şık bir kadın mı? Ve neden?
Stil sahibi olmayan bir kadın bence şık olamaz. Ben birçok kadının aksine, pahalı şeyler giyinerek şık olunacağına asla inanmam. Bir giyim zevki ve uyumu olmalı kadının. Bir şeyleri kombine etme yeteneği ile sadelik ve kendine en uygun olanları seçebilmek önemlidir. Yani giydiğin kıyafeti hal ve hareketlerinle taşıyabilmek gerekir. Ufak detaylarla çarpıcı hale gelebilmek, yerine göre giyinebilmek ve takılan mücevherlerle sıra dışı görünmek ayrıcalıktır.
4) Peki ya mottonuz?
Hayat, pozitif insanlardan yanadır. Benim yaşam sloganım budur. Dört çocuğuma da bunu öğretiyorum. Mutluluk verirsek, mutlu oluruz. Çok sevdiğim işimde, ailemde, sosyal hayatımda ve arkadaş çevremde hep buna inandım. İnsanları mutlu edersen, sen de hep mutlu olursun.
5) Ve son sorum. Türkiye’de kimleri stil buluyorsunuz?
Yasemin Özilhan, Feryal Gülman, Arzu Sabancı.
Kıyafetlerimize iyi bakmanın 8 yolu
Sevgili okurlarımız. Kendimize iyi baktığımız gibi...Evimize iyi baktığımız gibi...Kıyafetlerimize de iyi bakmalı, özen göstermeliyiz.
Bütçenizin büyük bir kısmını kıyafetlere ayırmak yerine, vaktinizin bir kısmını kıyafetlere ayırarak bakımlarını yap(tır)mak, sizi ekonomik anlamda bir hayli rahatlatacaktır.
İşte, benden size 8 tavsiye.
1- Giydiğiniz kıyafetlerin içindeki etiketleri mutlaka okuyun. Etiketlerin üzerindeki talimatları yerine getirirseniz, giysilerinizi uzun süre bozulmadan giyebilirsiniz.
2- Kıyafetlerinizin üzerine dökülen yemek lekelerini çıkarmaya çalışıp daha kötü sonuçlar almamak için kuru temizlemeye gönderin ama kesinlikle lekenin ne lekesi olduğunu söyleyin.
3- Kıyafetlerinizi doğru askılara asın. Kıyafetiniz ne kadar ağırsa, askı da o kadar ağır ve sağlam olmalı.
4- Kıyafetinizin üzerine koku sinmiş ve buruşmuşsa, giysinizi buharlı bir banyoda kısa bir süre tutun. Buhar, hem kokuyu alır hem de kırışmış kıyafetlerinizin açılmasını sağlar.
5- Kravatlarınızı özel askılarda koruyun.
6- Yünlüleri 3-4 giyişte temizleyip, öyle giyinin.
7- Kışlık giysilerinizi kaldırırken naftalinle koruyun.
8- Ayakkabılarınızı, çizmelerinizi ve botlarınızı kalıplara koyarak saklayın.
Unutmayın! Kuru temizleme olmazsa olmazımız olmalı...
ÖZNUR YAKIN İLE 5 SORU 5 CEVAP
Öznur Yakın... Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden biri. Ünlü mücevher markası Lion Diamond’ın sahibi.
Konumuz ‘moda’ olunca, Öznür Yakın’ın anlattıkları da haliyle ‘mücevher’ kadar kıymetli/parıltılı oldu.
1) ‘Moda’ ile başlayalım. Öznur Yakın, modayı nasıl yorumlar?
Moda, tüketim odaklı bir akımın ismidir. Bu ayakkabı, giyim, saç, makyaj gibi detaylarda olduğu gibi ev tekstilinden mücevherlere kadar uzanan, kimi kişiyi fazlaca yoran, kimi kişiye de keyif veren bir detaydır bence. Ortak bir görüş olan “moda insanın kendine yakışanı seçmesidir” moduna daha yakın bir tarzım vardır. Geçmişte aldığım bir şeyi güncel bir detayla yorumlayabiliyorum. Buna bağlı olarak da herkesin kendine ait bir modası olduğunu düşünürüm.
2) Kadınların merak ettiği, yanıt aradıkları bir soru var. Mücevher sadece şık bir kıyafetle mi kullanılmalı?
Kesinlikle hayır. Ben misafirlerime her zaman “aldıkları mücevherlerin kasa bekleyen değil, yaşayan mücevherler olması gerektiğini” anlatırım. Mücevherler, günün her saatinde ve her ortamda bize eşlik eden, modamızı tamamlayan nitelikteki ışıltılı detaylardır.
3) Stil bir kadın mı yoksa şık bir kadın mı? Ve neden?
Stil sahibi olmayan bir kadın bence şık olamaz. Ben birçok kadının aksine, pahalı şeyler giyinerek şık olunacağına asla inanmam. Bir giyim zevki ve uyumu olmalı kadının. Bir şeyleri kombine etme yeteneği ile sadelik ve kendine en uygun olanları seçebilmek önemlidir. Yani giydiğin kıyafeti hal ve hareketlerinle taşıyabilmek gerekir. Ufak detaylarla çarpıcı hale gelebilmek, yerine göre giyinebilmek ve takılan mücevherlerle sıra dışı görünmek ayrıcalıktır.
4) Peki ya mottonuz?
Hayat, pozitif insanlardan yanadır. Benim yaşam sloganım budur. Dört çocuğuma da bunu öğretiyorum. Mutluluk verirsek, mutlu oluruz. Çok sevdiğim işimde, ailemde, sosyal hayatımda ve arkadaş çevremde hep buna inandım. İnsanları mutlu edersen, sen de hep mutlu olursun.
5) Ve son sorum. Türkiye’de kimleri stil buluyorsunuz?
Yasemin Özilhan, Feryal Gülman, Arzu Sabancı.