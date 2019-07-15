Kendini tanıyan kadın hep daha iyi giyinir

Sevgili moda ahalisi... Online alışveriş hayatımıza öyle bir girdi ki, günümüzde gerek moda akımlarını, gerekse trend’leri takip etmenin en kolay/hızlı yolu, ‘markaların web sitelerini takip etmek’ haline geldi.
Her biri, parmağımızın ucunda.
Kolay, hızlı, güvenli...
Hatta bu hızlı değişim, bana bazen masalları anımsatır.
Hani Külkedisi’nin o en zor anında imdadına yetişen perinin, elindeki sihirli değnekle yaptığı dokunuş gibi.
Modaya sihirli dokunuşlar yapan isimlerden biri de Erem Kargül.
Morhipo’da Studio Manager (Stüdyo Müdürü).
Yaptığı başarılı çekimlerle online alışveriş dünyasının vitrinin süsleyen Erem Kargül’le, çok keyifli bir moda sohbeti gerçekleştirdik.
İşte, ‘5 SORU 5 CEVAP’la, Erem Kargül’ün anlattıkları.
1) Önce sizden başlayalım. Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri’nden mezunum. Karakterime çok uygun bir bölüm bitirdiğime inanıyorum. Bu yüzden çok şanslıyım. 2000’den beridir profesyonel iş hayatının içindeyim. Yayıncılık sevdam beni önce radyo, sonra da dergi sektörüyle tanıştırdı. Çalıştıkça gördüm ki, dergiciliğe hayranım. Uzun yıllar farklı sektörden birçok derginin hayata geçmesine imza attım. Çok zevkliydi ama online dünyanın rüzgârını hissedince tüm deneyimimi e-ticaret’e kaydırdım. E–ticaret’in de birkaç farklı departmanında modanın hızlı alışverişe nasıl dönüştüğüne şahit oldum. Yapabildiğim her şeye tutkuyla bağlı kalmayı seviyorum. O yüzden de ilk online alışveriş sitesinde başlayan bu yeni heyecan beni morhipo.com’a kadar getirdi.
2) Gelelim asıl konumuz olan modaya. Bu alandaki tecrübeli isimlerden biri olarak sizin için moda nedir ve modayı nasıl yorumlarsınız?
Bence moda, gerçekleri yorumlama cesareti göstermektir. Temelinde özgürlük yatıyor. Ama biz farklı amaçlar uğruna o özgürlüklerden vazgeçiyoruz. Stil sahibi olmak da cesaret işi. İnsanlar nedense kolaya kaçıyorlar. Tek düzelik daha cazip geliyor. Şunu da söylemeliyim ki, sosyal medya yüzünden modayı yaratanla yönetenlerin dansı çok değişti.
3) Stil olmak konusunda “Cesaret işi” dediniz. Kadınlarımıza stil’e dair ne tür ipuçları verirsiniz?
Başka birinin stilini kendilerine yakıştırmaya çalışmasınlar. Denemekten korkmasınlar. Kendini tanıyan kadın, hep daha iyi giyinir. Her gün bambaşka bir hikâyeyi canlandırabilirsiniz. Yeter ki size yakışanı deneyimleyin.
4) Mottonuz?
Hiçbir şey imkânsız değildir.
5) Ve geldik, son soruma. İşinizle alakalı olsun. Bize Morhipo’yu birkaç cümleyle anlatır mısınız?
Morhipo, Boyner Holding güvencesiyle hem yeni sezon, hem de kampanyalı ürün çeşitliliğini aynı anda müşterisine sunan bir e-ticaret sitesi. Ben, Morhipo’nun müşteriye ulaşan en keyifli ayağındayım. Tüm fotoğraf ve video çekimlerinin prodüksiyon süreçlerinde inanılmaz genç bir ekiple yeni şeyler üretiyoruz. En yeni ürünlere ilk önce biz dokunuyoruz ve bu heyecanı fotoğraflarla müşterilerimize yansıtıyoruz.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Omuzlarım ve üst bölgem çok geniş, belim kalın, bacaklarım ince... Kemer en çok kullandığım aksesuar. Peki nasıl giyinmeliyim?
Burcu EMİRHAN
CEVAP: Sevgili Burcu Hanım. Dikkati üst bölgeden uzak tutmalısınız. Vatka kullanmayın, gösterişli ve büyük kolyelerden hep uzak durun. Saçlarınızı ise yarım toplayın. Böylece daha uzun ve daha ince durursunuz. Üst bölgeye hep tek renk tercih edin. Bacaklarınız ince olduğu için de desenleri alt bölgede kullanın. Ayrıca, giyeceğiniz pantolon ve eteklerinizin kumaş dokularını daha kalın tercih edin ki, vücudunuzu orantılayın. Size son tüyom ise şu: Beliniz kalınsa kemer takmayın.
Kendini tanıyan kadın hep daha iyi giyinir
Sevgili moda ahalisi... Online alışveriş hayatımıza öyle bir girdi ki, günümüzde gerek moda akımlarını, gerekse trend’leri takip etmenin en kolay/hızlı yolu, ‘markaların web sitelerini takip etmek’ haline geldi.
Her biri, parmağımızın ucunda.
Kolay, hızlı, güvenli...
Hatta bu hızlı değişim, bana bazen masalları anımsatır.
Hani Külkedisi’nin o en zor anında imdadına yetişen perinin, elindeki sihirli değnekle yaptığı dokunuş gibi.
Modaya sihirli dokunuşlar yapan isimlerden biri de Erem Kargül.
Morhipo’da Studio Manager (Stüdyo Müdürü).
Yaptığı başarılı çekimlerle online alışveriş dünyasının vitrinin süsleyen Erem Kargül’le, çok keyifli bir moda sohbeti gerçekleştirdik.
İşte, ‘5 SORU 5 CEVAP’la, Erem Kargül’ün anlattıkları.
1) Önce sizden başlayalım. Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri’nden mezunum. Karakterime çok uygun bir bölüm bitirdiğime inanıyorum. Bu yüzden çok şanslıyım. 2000’den beridir profesyonel iş hayatının içindeyim. Yayıncılık sevdam beni önce radyo, sonra da dergi sektörüyle tanıştırdı. Çalıştıkça gördüm ki, dergiciliğe hayranım. Uzun yıllar farklı sektörden birçok derginin hayata geçmesine imza attım. Çok zevkliydi ama online dünyanın rüzgârını hissedince tüm deneyimimi e-ticaret’e kaydırdım. E–ticaret’in de birkaç farklı departmanında modanın hızlı alışverişe nasıl dönüştüğüne şahit oldum. Yapabildiğim her şeye tutkuyla bağlı kalmayı seviyorum. O yüzden de ilk online alışveriş sitesinde başlayan bu yeni heyecan beni morhipo.com’a kadar getirdi.
2) Gelelim asıl konumuz olan modaya. Bu alandaki tecrübeli isimlerden biri olarak sizin için moda nedir ve modayı nasıl yorumlarsınız?
Bence moda, gerçekleri yorumlama cesareti göstermektir. Temelinde özgürlük yatıyor. Ama biz farklı amaçlar uğruna o özgürlüklerden vazgeçiyoruz. Stil sahibi olmak da cesaret işi. İnsanlar nedense kolaya kaçıyorlar. Tek düzelik daha cazip geliyor. Şunu da söylemeliyim ki, sosyal medya yüzünden modayı yaratanla yönetenlerin dansı çok değişti.
3) Stil olmak konusunda “Cesaret işi” dediniz. Kadınlarımıza stil’e dair ne tür ipuçları verirsiniz?
Başka birinin stilini kendilerine yakıştırmaya çalışmasınlar. Denemekten korkmasınlar. Kendini tanıyan kadın, hep daha iyi giyinir. Her gün bambaşka bir hikâyeyi canlandırabilirsiniz. Yeter ki size yakışanı deneyimleyin.
4) Mottonuz?
Hiçbir şey imkânsız değildir.
5) Ve geldik, son soruma. İşinizle alakalı olsun. Bize Morhipo’yu birkaç cümleyle anlatır mısınız?
Morhipo, Boyner Holding güvencesiyle hem yeni sezon, hem de kampanyalı ürün çeşitliliğini aynı anda müşterisine sunan bir e-ticaret sitesi. Ben, Morhipo’nun müşteriye ulaşan en keyifli ayağındayım. Tüm fotoğraf ve video çekimlerinin prodüksiyon süreçlerinde inanılmaz genç bir ekiple yeni şeyler üretiyoruz. En yeni ürünlere ilk önce biz dokunuyoruz ve bu heyecanı fotoğraflarla müşterilerimize yansıtıyoruz.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Omuzlarım ve üst bölgem çok geniş, belim kalın, bacaklarım ince... Kemer en çok kullandığım aksesuar. Peki nasıl giyinmeliyim?
Burcu EMİRHAN
CEVAP: Sevgili Burcu Hanım. Dikkati üst bölgeden uzak tutmalısınız. Vatka kullanmayın, gösterişli ve büyük kolyelerden hep uzak durun. Saçlarınızı ise yarım toplayın. Böylece daha uzun ve daha ince durursunuz. Üst bölgeye hep tek renk tercih edin. Bacaklarınız ince olduğu için de desenleri alt bölgede kullanın. Ayrıca, giyeceğiniz pantolon ve eteklerinizin kumaş dokularını daha kalın tercih edin ki, vücudunuzu orantılayın. Size son tüyom ise şu: Beliniz kalınsa kemer takmayın.