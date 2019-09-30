Kendine güvenen kadını taçlandırdık

Muhteşem anne Muzaffer Işıldar ile başarılı kızları Sahra Işıldar ve Melis Uğurlu... Hayalleri ve ortak zevklerini birleştiren üç ismin, 2017’de kurduğu ‘Saara İstanbul’ markasıyla yaptıkları taçlar ile küpeler, birçok kadının vazgeçilmezi oldu.
Saara İstanbul ile 5 Soru 5 Cevap
‘Saara İstanbul’u güçlenen, kendine güvenen, inanan yeni nesil kadın rolünü taçlandırmak için yarattıklarını kaydeden sanatçı ruhlu üç kadının hikâyelerini dinlemek çok güzel. Anne Muzaffer Işıldar güçlü, işinin ehli olarak iki kızına güç vermiş ve ‘Haydi hayalleri gerçekleştirme zamanı’ diye başlayarak bugün tasarladıkları taçlar, güçlü kadınların en önemli aksesuarı olmuş. Melis Uğurlu ve Sahra Işıldar yeni bir proje için taçları tasarlarken, Muzaffer Işıldar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
1- Anne ve iki başarılı genç kız! Müthiş bir ekip. Hikâyenizi öğrenebilir miyiz?
Markamızı; güçlenen, kendine güvenen, inanan yeni nesil kadın rolünü taçlandırmak için yarattık. Tüm dünyada kadın rolü hızlı bir değişim içinde; sosyal yaşamda, iş yaşamında hatta yüzlerce yıllık masallarda bile kadın artık sadece güzel değil güçlü sıfatını da sahipleniyor. Prensesler kurtarılmayı bekleyen pasif karakterlerden güçleri, iradeleri, seçim şansları olan kahramanlara dönüşüyor.
Tamamı kadınlardan oluşan ekibimiz ve 15 yılın üzerinde profesyonel takı tasarım deneyimimiz, yüksek kaliteli el işçiliğimize dayanan ürünlerle ile bu dönüşümü temsil eden marka olmak istedik. Başladığımız andan bu yana güçlü kadını destekleyen markalarla, modacılarla ve tasarımcılarla projeler, defileler, sergiler hayata geçirdik. Ama daha da güzeli, desteklediğimiz güçlü kadın imajının ne kadar büyük bir hızla yayıldığını görmek oldu. Kadınların tasarımlarımızı taşırken ki duruşlarını, bakışlarını, enerjilerini görmek paha biçilmez bir mutluluk.
2- Neden saç aksesuarı?
Taç, insanlık tarihinin ilk zamanlarından bu yana güç ya da güzellik anlamında zirvede olmanın simgesi olarak kullanılmıştır. Bu anlamı düşünüldüğünde zamanımızın kadınlarına en uygun aksesuar, çünkü kadınlar gittikçe güçleniyor. Eskiden çoğu durumda yalnızca güzellik üzerinden değerlendirilen kadınlar, artık hem güzellikleri hem de güçlü olmalarıyla toplumda ön plana çıkıyor.
3- Sadece kişiye özel tasarımlar mı yapıyorsunuz? Bu süreç nasıl ilerliyor?
Tarihteki, mitolojideki ve özellikle günümüzdeki güçlü kadınlardan ilham alarak oluşturduğumuz saç aksesuarları ve küpelerden oluşan bir kreasyonumuz var. Güçlü kadın örnekleri artıyor, dolayısıyla bu kreasyon da sürekli genişliyor. Bu ürünler direk olarak satışını yaptığımız tasarımlar.
Kişiye özel ürünlerden tek bir adet tasarlıyor ve üretiyoruz. Bunu yaparken gelin adayını tanıyarak başlıyoruz. Tacına kendisi için özel bir aksesuarını, anısı olan bir parçayı ekletmek isteyen gelin adayları da var, düğün sonrası tacını yatak odasının duvarına tablolaştıran ya da kendi çocuklarının düğününe kadar saklamaya karar veren de. Saara İstanbul, kadının güçlü imajını her şeyden önce bir duygu olarak temsil ediyor; dolayısıyla sürecin sonu yok bizce. Tasarımlarımız, mesajıyla birlikte kadınların yaşamlarının bir parçası oluyor.
4- Saç aksesuarları gittikçe popüler oluyor diyebilir miyiz?
Saç aksesuarlarının şu an popüler olan bir aksesuar çeşidinden çok, kadının güçlenmesiyle beliren bir simge olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimiz, katıldığımız her özel etkinlikte inanılmaz ilgi görüyor ve bu bizi çok mutlu ediyor evet ama bizim için daha da iyi olan yanı, Saara etrafında bir araya gelen bu kadınların gerçekten güçlü, güzel kadınlar olduğunu gözlemlemek, onlarla birlikte olmanın sinerjisini hissetmek.
5- Hayat mottonuz?
Güçlü kadınlardan ilham alıp tasarlıyoruz.
ANKARALI KADINLAR DESTEĞE HAZIR
Kadın İş Gücünü Destekleme Projesi kapsamında muhteşem bir seyahat gerçekleştirdik. Görmediyseniz bence çok şey kaçırmışsınız diyebilirim. Ajandanıza hemen bir GAP turu ekleyin.
Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu’na bağlı BPW Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, proje kapsamında Mardin, Midyat, Hasankeyf, Gaziantep ile Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesini ziyaret ettik.
Derneği üyeleri ile birlikte Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata ile görüşerek bölgedeki kadınlar hakkında bilgiler aldık. El sanatları sergilerini gezdik. Dernek üyeleri, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin iş dünyası ile işbirliği olan kadının güçlenmesi prensiplerini benimsediklerini, bu doğrultuda bölge kadınlarına hem mesleki anlamda kendilerini geliştirerek farklı ürünler üretebilmeleri için hem de kendi ürettikleri ürünlere pazar oluşturabilmeleri için e-ticaret eğitimleri vererek kendilerine mentörlük yapabileceklerini söylediler.
Yerel kadın gruplarının ihtiyaç ve önceliklerine uygun olarak kendileri için hizmetler geliştirmeleri için kadın kooperatiflerini kurmaları gerektiğini vurgulayan Dernek Başkanı Emine Demirel Aksoy, bu konuda bölge kadınlarına destek amacıyla Halfeti Belediyesi ile işbirliğine hazır olduklarının altını çizdi.
“Bugün binlerce kadın bu tip eğitim ve desteklerle hem kendileri hem de çevreleri için yaşamı yeniden üretiyor, toplum yararına çalışmalar yürütüyorlar” diyen Aksoy, verilen eğitimler sonunda, bölge kadınlarının kendine güvenen, hayata daha güçlü bakan, hane ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın hazzını yaşayan bireyler haline gelebileceklerini sözlerine ekledi.
Kendine güvenen kadını taçlandırdık
Muhteşem anne Muzaffer Işıldar ile başarılı kızları Sahra Işıldar ve Melis Uğurlu... Hayalleri ve ortak zevklerini birleştiren üç ismin, 2017’de kurduğu ‘Saara İstanbul’ markasıyla yaptıkları taçlar ile küpeler, birçok kadının vazgeçilmezi oldu.
Saara İstanbul ile 5 Soru 5 Cevap
‘Saara İstanbul’u güçlenen, kendine güvenen, inanan yeni nesil kadın rolünü taçlandırmak için yarattıklarını kaydeden sanatçı ruhlu üç kadının hikâyelerini dinlemek çok güzel. Anne Muzaffer Işıldar güçlü, işinin ehli olarak iki kızına güç vermiş ve ‘Haydi hayalleri gerçekleştirme zamanı’ diye başlayarak bugün tasarladıkları taçlar, güçlü kadınların en önemli aksesuarı olmuş. Melis Uğurlu ve Sahra Işıldar yeni bir proje için taçları tasarlarken, Muzaffer Işıldar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
1- Anne ve iki başarılı genç kız! Müthiş bir ekip. Hikâyenizi öğrenebilir miyiz?
Markamızı; güçlenen, kendine güvenen, inanan yeni nesil kadın rolünü taçlandırmak için yarattık. Tüm dünyada kadın rolü hızlı bir değişim içinde; sosyal yaşamda, iş yaşamında hatta yüzlerce yıllık masallarda bile kadın artık sadece güzel değil güçlü sıfatını da sahipleniyor. Prensesler kurtarılmayı bekleyen pasif karakterlerden güçleri, iradeleri, seçim şansları olan kahramanlara dönüşüyor.
Tamamı kadınlardan oluşan ekibimiz ve 15 yılın üzerinde profesyonel takı tasarım deneyimimiz, yüksek kaliteli el işçiliğimize dayanan ürünlerle ile bu dönüşümü temsil eden marka olmak istedik. Başladığımız andan bu yana güçlü kadını destekleyen markalarla, modacılarla ve tasarımcılarla projeler, defileler, sergiler hayata geçirdik. Ama daha da güzeli, desteklediğimiz güçlü kadın imajının ne kadar büyük bir hızla yayıldığını görmek oldu. Kadınların tasarımlarımızı taşırken ki duruşlarını, bakışlarını, enerjilerini görmek paha biçilmez bir mutluluk.
2- Neden saç aksesuarı?
Taç, insanlık tarihinin ilk zamanlarından bu yana güç ya da güzellik anlamında zirvede olmanın simgesi olarak kullanılmıştır. Bu anlamı düşünüldüğünde zamanımızın kadınlarına en uygun aksesuar, çünkü kadınlar gittikçe güçleniyor. Eskiden çoğu durumda yalnızca güzellik üzerinden değerlendirilen kadınlar, artık hem güzellikleri hem de güçlü olmalarıyla toplumda ön plana çıkıyor.
3- Sadece kişiye özel tasarımlar mı yapıyorsunuz? Bu süreç nasıl ilerliyor?
Tarihteki, mitolojideki ve özellikle günümüzdeki güçlü kadınlardan ilham alarak oluşturduğumuz saç aksesuarları ve küpelerden oluşan bir kreasyonumuz var. Güçlü kadın örnekleri artıyor, dolayısıyla bu kreasyon da sürekli genişliyor. Bu ürünler direk olarak satışını yaptığımız tasarımlar.
Kişiye özel ürünlerden tek bir adet tasarlıyor ve üretiyoruz. Bunu yaparken gelin adayını tanıyarak başlıyoruz. Tacına kendisi için özel bir aksesuarını, anısı olan bir parçayı ekletmek isteyen gelin adayları da var, düğün sonrası tacını yatak odasının duvarına tablolaştıran ya da kendi çocuklarının düğününe kadar saklamaya karar veren de. Saara İstanbul, kadının güçlü imajını her şeyden önce bir duygu olarak temsil ediyor; dolayısıyla sürecin sonu yok bizce. Tasarımlarımız, mesajıyla birlikte kadınların yaşamlarının bir parçası oluyor.
4- Saç aksesuarları gittikçe popüler oluyor diyebilir miyiz?
Saç aksesuarlarının şu an popüler olan bir aksesuar çeşidinden çok, kadının güçlenmesiyle beliren bir simge olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimiz, katıldığımız her özel etkinlikte inanılmaz ilgi görüyor ve bu bizi çok mutlu ediyor evet ama bizim için daha da iyi olan yanı, Saara etrafında bir araya gelen bu kadınların gerçekten güçlü, güzel kadınlar olduğunu gözlemlemek, onlarla birlikte olmanın sinerjisini hissetmek.
5- Hayat mottonuz?
Güçlü kadınlardan ilham alıp tasarlıyoruz.
ANKARALI KADINLAR DESTEĞE HAZIR
Kadın İş Gücünü Destekleme Projesi kapsamında muhteşem bir seyahat gerçekleştirdik. Görmediyseniz bence çok şey kaçırmışsınız diyebilirim. Ajandanıza hemen bir GAP turu ekleyin.
Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu’na bağlı BPW Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, proje kapsamında Mardin, Midyat, Hasankeyf, Gaziantep ile Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesini ziyaret ettik.
Derneği üyeleri ile birlikte Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata ile görüşerek bölgedeki kadınlar hakkında bilgiler aldık. El sanatları sergilerini gezdik. Dernek üyeleri, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin iş dünyası ile işbirliği olan kadının güçlenmesi prensiplerini benimsediklerini, bu doğrultuda bölge kadınlarına hem mesleki anlamda kendilerini geliştirerek farklı ürünler üretebilmeleri için hem de kendi ürettikleri ürünlere pazar oluşturabilmeleri için e-ticaret eğitimleri vererek kendilerine mentörlük yapabileceklerini söylediler.
Yerel kadın gruplarının ihtiyaç ve önceliklerine uygun olarak kendileri için hizmetler geliştirmeleri için kadın kooperatiflerini kurmaları gerektiğini vurgulayan Dernek Başkanı Emine Demirel Aksoy, bu konuda bölge kadınlarına destek amacıyla Halfeti Belediyesi ile işbirliğine hazır olduklarının altını çizdi.
“Bugün binlerce kadın bu tip eğitim ve desteklerle hem kendileri hem de çevreleri için yaşamı yeniden üretiyor, toplum yararına çalışmalar yürütüyorlar” diyen Aksoy, verilen eğitimler sonunda, bölge kadınlarının kendine güvenen, hayata daha güçlü bakan, hane ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın hazzını yaşayan bireyler haline gelebileceklerini sözlerine ekledi.