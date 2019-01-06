Kâkül ile genç ve dinamik görünmeye ne dersiniz

Hiçbir şey sizi aşırı küt kesilmiş saçlar, ortadan ayrık çok uzun saçlar, kalıp saçlar, krepeli saçlar, gözle görülür seyrek saçlar kadar yaş almış gösteremez.
Değişime saçlarınızdan başlayın ve kâkül kestirin, emin olun 5 yaş genç göstereceksiniz.
Geçenlerde fotoğraf albümümü incelemeye başladım. Yeni bir fotoğraf albümü oluşturmaya karar verdim. Geçmişe yönelik saç stillerini gösteren yüzlerce en az 10 yıllık fotoğraf buldum.
Evet, yırtıp atmak istediğim berbat kesilmiş ve mandal tokalarla toplanmış bir sürü fotoğraf vardı. Ama bu süreç paha biçilemezdi ve bütün saç kesimleri arasında en iyi görünenler kâkül kesilmiş olanlardı. Bu konuyu saçlarımı kesen kuaförümle görüştüğümde, belirli bir yaşa gelindiğinde kâkül kesilmiş saçların en iyi görüntüyü verdiğini onayladı.
Kâküller, saçlarınızı modaya uyarlamanın basit ve ucuz bir yolu. Güzelliği ortaya çıkaran ve kötü görüntüyü kamufle eden bir kesimdir. Özellikle geniş, kırışık ve ya çökük bir alına sahipseniz.
TUĞBA DEVECİ İLE 5 SORU 5 CEVAP
İşi başta Ankaralıları sağlıklı güzelleştirmek olan başarılı bir iş kadını Tuğba Deveci. Mottosu; sağlıklı olmak ve zamanı doğru kullanmak. Başarılı estetisyenle güzelliği ve son güzellik trendlerini konuştuk.
Tuğba Deveci’yi tanıyalım?
Uzun yıllar sağlık sektöründe uluslararası ilaç firmalarında görev yaptım. Bir kadın olarak bakımlı olmak, zamana direnmek için hizmet alırken sektördeki eksikler gözüme çarptı. Ve 2003’te Miss Su Güzellik olarak sektöre girdim. 2010’da ise sektöre eğitimli elaman kazandırmanın gerekliliğini göz önüne alarak Future Akademi’yi kurdum.
Hayat mottonuz nedir?
Eşim ve çocuklarım hayatımda en önemli yere sahipler. Birlikte geçirdiğimiz zamanın kalitesi çok önemli. İşimse ikinci ailem. Her iki noktada da en önemli mottom sağlık. Sağlıklı olmak ve zamanı doğru kullanmak, hayatta her şeyi başarabilmenin temel prensibi.
Güzellik sektöründe hızla gelişen ve değişen bir sektör. Bizi neler bekliyor?
İnsanları güzelleştirirken kullandığımız teknoloji olumlu yönde hızla değişiyor. Çünkü değişen teknoloji, bizim zamanı daha doğru kullanmamıza, hayattan bir an dahi kopmamızı sağlıyor.
Bu yıl doğallık ön planda. Her anlamda sağlıklı olmak. Ruhen, fiziken sağlıklı olmak bakımlı olmak zaten doğal güzelliği getiriyor. Artık sağlıklı bir cilt rengini bile kalıcı fondöten uygulamasıyla sağlıyoruz. Her sabah makyaj için zamanınızı harcamıyorsunuz. Yaş alma izlerini, yorgunluk izlerini sizin için yok edebiliyoruz. Teknoloji önemli ama teknoloji doğru kişiye doğru zamanda uygulandığı zaman başarılı olur. Bu yüzden bizim sektörümüzde kişiye özgü uygulama ve uzmanlık çok önemlidir. İşlem sonucu kişi sağlığını ve doğal güzelliğini kaybetmemelidir. Ucuz diyerek ehil olmayan kişilere merdiven altı işletmelerde uygulama yaptırmaktan kaçınılmalıdır. Uygulama yapacak kişinin uzmanlığından danışanlar emin olmalıdır.
Sizi bu yıl en çok etkileyen tıbbi ve estetik keşif nedir?
Obezite, tüm dünyanın en önemli sorunu. Kilo bir insanın psikolojisini, sağlığını her anlamda bozan bir sorun. Son dönemde uygulanan mide botoksu çok önemli olan bu soruna hızlı ve konforlu bir çözüm getiriyor. Tabi hızlı kilo verirken vücudumuzda yaşabileceğimiz sarkma ve çatlakları yok etmek ise bizim işimiz.
Gardırobunuzdaki vazgeçilmezleriniz?
Smokin bir takım, bir kaç tane tek parça elbise, (renk tercihim kırmızı, siyah, beyaz), jean pantolon, beyaz gömlek, snekar, stiletto.
AYSUN KABA’YA SOR
SORU: 30 yaşındayım ne giyersem giyeyim yüzümde hep yorgunluk ve üzgün bir ifade oluyor. Daha canlı ve dinamik görünmek için neler yapmalıyım?
Banu
CEVAP: Banu hanım ufak dokunuşlar yaptırın. İlk önce güzel bir cilt bakımı yaptırın. Kaşlarınız aşağıya doğruysa o size hep üzgün ve yorgun bir ifade verir. Kaşınızı uzman ellere gösterin ve küçük dokunuşlarla botoks derim.
Kâkül ile genç ve dinamik görünmeye ne dersiniz
Hiçbir şey sizi aşırı küt kesilmiş saçlar, ortadan ayrık çok uzun saçlar, kalıp saçlar, krepeli saçlar, gözle görülür seyrek saçlar kadar yaş almış gösteremez.
Değişime saçlarınızdan başlayın ve kâkül kestirin, emin olun 5 yaş genç göstereceksiniz.
Geçenlerde fotoğraf albümümü incelemeye başladım. Yeni bir fotoğraf albümü oluşturmaya karar verdim. Geçmişe yönelik saç stillerini gösteren yüzlerce en az 10 yıllık fotoğraf buldum.
Evet, yırtıp atmak istediğim berbat kesilmiş ve mandal tokalarla toplanmış bir sürü fotoğraf vardı. Ama bu süreç paha biçilemezdi ve bütün saç kesimleri arasında en iyi görünenler kâkül kesilmiş olanlardı. Bu konuyu saçlarımı kesen kuaförümle görüştüğümde, belirli bir yaşa gelindiğinde kâkül kesilmiş saçların en iyi görüntüyü verdiğini onayladı.
Kâküller, saçlarınızı modaya uyarlamanın basit ve ucuz bir yolu. Güzelliği ortaya çıkaran ve kötü görüntüyü kamufle eden bir kesimdir. Özellikle geniş, kırışık ve ya çökük bir alına sahipseniz.
TUĞBA DEVECİ İLE 5 SORU 5 CEVAP
İşi başta Ankaralıları sağlıklı güzelleştirmek olan başarılı bir iş kadını Tuğba Deveci. Mottosu; sağlıklı olmak ve zamanı doğru kullanmak. Başarılı estetisyenle güzelliği ve son güzellik trendlerini konuştuk.
Tuğba Deveci’yi tanıyalım?
Uzun yıllar sağlık sektöründe uluslararası ilaç firmalarında görev yaptım. Bir kadın olarak bakımlı olmak, zamana direnmek için hizmet alırken sektördeki eksikler gözüme çarptı. Ve 2003’te Miss Su Güzellik olarak sektöre girdim. 2010’da ise sektöre eğitimli elaman kazandırmanın gerekliliğini göz önüne alarak Future Akademi’yi kurdum.
Hayat mottonuz nedir?
Eşim ve çocuklarım hayatımda en önemli yere sahipler. Birlikte geçirdiğimiz zamanın kalitesi çok önemli. İşimse ikinci ailem. Her iki noktada da en önemli mottom sağlık. Sağlıklı olmak ve zamanı doğru kullanmak, hayatta her şeyi başarabilmenin temel prensibi.
Güzellik sektöründe hızla gelişen ve değişen bir sektör. Bizi neler bekliyor?
İnsanları güzelleştirirken kullandığımız teknoloji olumlu yönde hızla değişiyor. Çünkü değişen teknoloji, bizim zamanı daha doğru kullanmamıza, hayattan bir an dahi kopmamızı sağlıyor.
Bu yıl doğallık ön planda. Her anlamda sağlıklı olmak. Ruhen, fiziken sağlıklı olmak bakımlı olmak zaten doğal güzelliği getiriyor. Artık sağlıklı bir cilt rengini bile kalıcı fondöten uygulamasıyla sağlıyoruz. Her sabah makyaj için zamanınızı harcamıyorsunuz. Yaş alma izlerini, yorgunluk izlerini sizin için yok edebiliyoruz. Teknoloji önemli ama teknoloji doğru kişiye doğru zamanda uygulandığı zaman başarılı olur. Bu yüzden bizim sektörümüzde kişiye özgü uygulama ve uzmanlık çok önemlidir. İşlem sonucu kişi sağlığını ve doğal güzelliğini kaybetmemelidir. Ucuz diyerek ehil olmayan kişilere merdiven altı işletmelerde uygulama yaptırmaktan kaçınılmalıdır. Uygulama yapacak kişinin uzmanlığından danışanlar emin olmalıdır.
Sizi bu yıl en çok etkileyen tıbbi ve estetik keşif nedir?
Obezite, tüm dünyanın en önemli sorunu. Kilo bir insanın psikolojisini, sağlığını her anlamda bozan bir sorun. Son dönemde uygulanan mide botoksu çok önemli olan bu soruna hızlı ve konforlu bir çözüm getiriyor. Tabi hızlı kilo verirken vücudumuzda yaşabileceğimiz sarkma ve çatlakları yok etmek ise bizim işimiz.
Gardırobunuzdaki vazgeçilmezleriniz?
Smokin bir takım, bir kaç tane tek parça elbise, (renk tercihim kırmızı, siyah, beyaz), jean pantolon, beyaz gömlek, snekar, stiletto.
AYSUN KABA’YA SOR
SORU: 30 yaşındayım ne giyersem giyeyim yüzümde hep yorgunluk ve üzgün bir ifade oluyor. Daha canlı ve dinamik görünmek için neler yapmalıyım?
Banu
CEVAP: Banu hanım ufak dokunuşlar yaptırın. İlk önce güzel bir cilt bakımı yaptırın. Kaşlarınız aşağıya doğruysa o size hep üzgün ve yorgun bir ifade verir. Kaşınızı uzman ellere gösterin ve küçük dokunuşlarla botoks derim.