İyi görünme mevsimi

Nasıl yansır biliyor musunuz?

Enerjimizin en yüksek olduğu bahar ayları iyi hissettirir ve iyi görünmemize yardımcı olur.

Bahar birden gelir ve bir bakarsınız yaz... Bu ara dönemde nelere yatırım yapalım?

- Trençkot (kırmızı, beyaz, lacivert)

- Yağmurluk (şık elbiselerin üzerine, ceketlerin üstüne şeffaf olanlar ve renkli olanlar)

- Smokin ceket (siyah, beyaz, lacivert)

- Eşarp, fular (leopar desenli, puantiyeli, neon renkler)

- Boyfriend jean mont, boyfriend ceket

- Deri mont, deri ceket

- Hırkalar artık ceket yerine giyiliyor (uzun, kısa)

GARDIROP GURUSU HANDE CAN’LA 5 SORU 5 CEVAP

O bir gardırop gurusu...

Başarılı bir stil danışmanı, tasarımcı... Sevgili Hande Can; modaya dair neler söylemiş, haydi okuyalım.

1-Bahar gelirken nasıl bir gardırop yapmalıyız?

Bu sezon pastel renkler ve özellikle lila çok trend olacak. Çiçek desenleri, uzun elbiseler, omuz detaylı üstler yaz sezonunun olmazsa olmazları. Gardırobumuzu hiç kuşkusuz bu parçalarla çeşitlendireceğiz.

2-Stil sahibi olmanın anahtarı nedir?

Stil sahibi olmak kendi tarzını oturtmaktan geçiyor. Yaş aldıkça ve kendi vucudumuzu tanıdıkça, ten rengimize neyin yakışıp, neyin yakışmadığını öğrenmeye başlıyoruz. Bunların farkına varıp, trendleri de bu doğrultuda harmanladığımızda stil oluşmaya başlıyor.

3-Alışverişe çıkarken nelere yatırım yapmalıyız?

Belli bir bilinçle çıkmakta fayda var. Bunun içinde de gardırobunuza çok hakim olmanız gerekiyor. Trendleri iyi analiz edip nelerin alınmaya değer olduğunu bilerek alışveriş yaparsanız gardırobunuza eklediğiniz parçaları daha sonra ki sezonlarda da kullanabilirsiniz. Özelikle ipek bluz, gömlek, bele oturan kuplu ceket, anvelop elbise ve iyi kesimli jeanler her daim klasikler arasında yer alıyor.

4-Bu yaz neler moda? Nasıl giyinelim?

Hayatın hızlı temposuna ayak uydurmaya çalışan moda sektörü, şıklıkla rahatlığı ön planda tutan markaların yükselişe geçtiğini idrak ettikçe moda trendleri de değişmeye başladı. Artık sokak trendlere yön veriyor. Zara, H&M gibi mağazalar tasarımlarında rahatlığı vurgulayan koleksiyonlara yöneldi. Geri dönüşebilir kumaşlardan tasarlanan tiril tiril elbiseler, düz sandaletler, geniş kesim elbiseler bu yaz çok moda olacak. 60’lar günümüz trendleri ile yeniden hayat buluyor. Desenli kloş etekler ve kısa büstiyerler, A kesim elbiseler, hasır şapka ve çantalardan oluşan aksesuarla bu yaz her tarza hitap eden modeller göreceğiz.

5-Şıklık mı? Stil mi? Neden?

Kesinlikle stil. İyi bir stiliniz ve bunu yansıtan öz güveniniz varsa ve bir de bunlara trendleri ekleyebiliyorsanız şık olmamanıza imkan yok.

AYSUN KABA’YA SOR

-Dolabımı nasıl düzenleyeceğimi bilmiyorum. Çok karışık, bana bir kaç maddede anlatabilir misiniz?

Ayşegül Baran

Aysegül hanım pantolon, etek, uzun ve kısa elbiseler hepsi ayrılmalı ve askılanmalı. Birbirine çok değmeyecek şekilde organize edilirse daha iyi görürsünüz. Özellikle renkler ayrılmalı. Beyaz, siyah ve renkliler bir arada dizilmeli. Kıyafetler nefes almalı. Giymediklerinizi kaldırın veya ihtiyacı olanlarla paylaşın.