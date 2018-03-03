İnce görünmenin 7 püf noktası

İnce ve dinamik görünmeyi kim istemez ki!Doğru giyinen her kadın, her erkek, daha ince ve daha güzel görünür.

Ne olur şu görüntü kirliliğine bir son verelim. Göbeği olup beline kemer takanlar, göbeğini açık bırakan bluzlar giyinenler, basenleri ve bacakları çok kalın olup tayt giyinip bir de üzerine kısa bluzlar giyinenler lütfen biraz dikkat...

Alışverişe çıktığınızda hiçbir şeyi denemeden, giymeden almayın. Beğendiğiniz yönlerinizi vurgulayın. Rengi aksesuarlarda kullanın.

Haydi gelin, ince görünmenin 7 püf noktasını uygulayalım:

1-Büyük desenlerden uzak durun: Karışıklık her zaman sizi olduğunuzdan daha iri gösterir. Desen yerine boyuna çizgili kumaşları seçebilirsiniz. Çiçekli kumaşlar tercih ettiğinizde kesinlikle desenleri çok küçük olmalı,

2-Fazlalıklardan kurtulun: Evden çıkmadan aynanın karşısına geçip, bir şeylerin fazlalığından rahatsızsan kesin çıkarın. Fazla abartı ve gereksiz aksesuarlar sizi ağırlaştırır, yorgun ve silik gösterir, özellikle fazla kilo varsa saçlarda abartı olmamalı, kabartılmamalı, fazla uzun olmamalı.

3-Çorap korseyi tercih edin: İç çamaşırı seçiminiz en az kıyafetleriniz kadar önemlidir. Giydiğiniz korsenin dokusu akışkan, kaygan olmalı. Üzerinizdeki kıyafet korsenin üzerinden akarak inmeli. Sizi fazla sıkıyorsa çıkıntılar yapar, bu da giysinize ve dolayısıyla size kötü bir görüntü verdirir. İpek pantolonunuzun ve ipek elbisenizin içinde de sizi daha rahat hissettirir. Ten rengi alırsanız her giysinizin içine rahatlıkla giyebilirsiniz.

(Bu arada kilo problemi olmayan kadınların da tercihidir ince çorap korseler )

4-Ton sürüp ton giyinin: Fazla kiloları gizlemenin en önemlisi, birbirine yakın renkler giyinmektir. Baştan aşağı tek renk giyinirseniz daha ince görünürsünüz, renkle bedeninizi kesmeyin. Siyah pantolon giydiğinizde üzerine beyaz giyip bölmeyin ya üstüne siyah giyinin ya da açık renk gömlek giydiğinizde açık renkte pantolon giyin. Tabii üzerinize yapışmayan kumaşlar tercih edin, Ayakkabınız da aynı renk olursa daha ince ve daha uzun görünürsünüz. Açık renkler kilolu gösterir diye bir düşünceye kapılmayın eğer giydiğiniz kıyafet kilolu bölgenize oturmuyorsa ve kumaş akan bir kumaşsa sizi daha zarif ve elegan gösterir.

5-Ayakkabıya dikkat: Topuklu ayakkabı sizi ince ve uzun gösterir. Ancak topuklu ayakkabı da aşırı platform sizi daha iri gösterir. Gereksiz detay olmazsa topuklu ayakkabı ile daha zarif durursunuz. Eğer bacaklarınız kalınsa bilekten bağlı ayakkabıları tercih etmeyin. Ayak bilekleriniz kalınsa dizden aşağıya bollaşan pantolonlar tam size göre. Bileklerin kalınlığını kapatır. Düz ayakkabının asaleti de yadsınamaz, ayak dekolteli babetleri tercih edin. Düz ayakkabı giydiğinizde saçınızı tepeden topladığınızda da daha zarif ve daha uzun görünürsünüz. Spor ayakkabıları da unutmayın, altı biraz kalın olanları tercih edin.

6-Saçlar hafif toplanmalı: V yaka giyinin ve saçları hafif toplayın. Kulak memeleriniz görünsün. Daha zayıf, daha uzun görünürsünüz.



7-Kumaşlara dikkat: Dokusu kalın olan kumaşlar sizi kilolu gösterir. Hep akışkan kumaşlar tercih edin. Sabahlık modelleri, aşırı bol olmayan ve bunların kolsuz modelleri de dolabınızda yerini alabilir. Yaz-kış giyersiniz.





ÖZGE ULUSOY'LA 5 SORU 5 CEVAP



O bir Ankaralı...

Bu yüzden ayrı severim.

Çok başarılı bir isim.

İnsani duruşu, hayatlara dokunuşları, tasarımcılığı, televizyonculuğu, mankenliği, yazarlığı, hayvan sevgisi...

Anlat anlat bitmiyor.

Sevgili Özge Ulusoy, Hürriyet Ankara okurları için güzellik ipuçlarını verdi:



1-Stilini üç kelimede açıklar mısın?

Gösterişli, şık ve eğlenceli diyebilirim.



2-Hayat motton nedir?

Olaylara pozitif tarafından bakmaya ve her olaydan bir şeyler öğrenmeye çalışırım.



3-Güzellik sırrın var mı?

En büyük güzellik sırrım su içmek. Bol su içip, sağlıklı besleniyorum. Sağlıklı bir insanın saçı da, cildi de güzel oluyor. Bu sebeple en büyük güzellik sırrım vücuduma iyi bakmak diyebilirim.



4-Buzdolabında en çok ne olur?

Limon ve maydanoz mutlaka olanlardandır.



5-Alışverişe çıkanlar için neler söylersin?

İndirim dönemlerini iyi takip etmelerini ve alışveriş yaparken o an moda olandan çok kendisine yakışanı tercih etmesini önerebilirim.



AYSUN KABA’YA SORUN

- Bacak boyum çok kısa, neyi-nasıl giyeceğimi bilmiyorum, Yardımcı olur musunuz?

Neşe AKSEKE

- Neşe hanım, her zaman ayakkabınız, pantolonunuz ve elbiseniz aynı renk olsun. Krem bir pantolon giyip ayakkabınızı siyah kullanmayın. Aynı renkler bacak boyunuzu daha uzun gösterir. Yüksek bel pantolon ve etek, bacak boyunuzu daha uzun gösterir. Uzun elbiseler tercih ederseniz(çok istiyorsanız) kesinlikle yırtmaç kullanmalısınız. Diz üstü etek ve elbisede de bacak boyunuz uzun görünür. Olmazsa olmaz nude rengi ayakkabı ve dekolteli babetler diyebilirim...