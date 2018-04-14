İnce görünmek mutluluktur

Kilolarınızı saklamak için her zaman vücudunuzun güzel olan kısımlarını ön plana çıkarmaya odaklanın. Omuzlarınızı beğeniyorsanız, omuzlarınızın dikkat çekeceği şekilde bluzlar tercih edin.

Türkiye topraklarında doğduğumuzu düşünürsek, üç kadından ikisinin geniş kalça problemiyle boğuştuğunu söyleyebiliriz. Genetik kodlarla nasıl savaş verebiliriz diye çok kafa yormaya gerek yok… Onları saklayabiliriz.

Gece kıyafetlerinizin kumaş yapısına ve boyuna çok dikkat etmelisiniz. Elbisenizin üzerinden selülitli bölgenizi belli edecek kumaşlardan kaçınmalısınız.

Geniş kalçalarınızı saklamak istiyorsanız yüksek bel pantolon giyip üstüne arkası uzun önü kısa kesimli parçalar tercih edebilirsiniz. Üst kısmınızın inceliğini sergilemekten çekinmeyin.

Yüksek belli pantolonlar, çan şeklinde kloş etekler veya yüksek belli ve çan şeklini alan şortlar giymelisiniz. Bu parçaları kısa bluzlarla kombinlerseniz hem bacaklarınız olduğundan daha ince görünür, hem de belinizin inceliği ortaya çıkar.

Göğsünüzün altında bollaşıp bel inceliğinizi kamufle ederek kalçalarınızla birleşen ve sizi kıvrımsız bir görüntüye sokan parçalardan aman diyeyim uzak durun.

Bacaklarınız ince, göbek kısmınız kalınsa düşük belli pantolonları tercih edebilirsiniz. Üzerine de göğüslerinizi saran ve hemen altından bollaşan bluzlar giyebilirsiniz. Böylelikle karın bölgenizdeki fazlalıkları gizlerken, kalça kısmınızın altından görünen ince bacaklarınızla olduğunuzdan daha fit bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Ayrıca over size mini elbiseler ile harika görüneceğinize eminim. Astarsız ceketler,ceket yelekler de tercih edebilirsiniz.

RAŞİT BAĞZIBAĞLI İLE 5 SORU 5 CEVAP

Sevgili Raşit Bağzıbağlı genç, dinamik ve çok başarılı bir de yarı Ankara’lı olunca tabi daha çok seviyoruz. Modaya, stile dair sohbetimizi haydi okumaya.

1-10. yıla özel hazırladığınız defilenizi izleyen biri olarak, tek kelimeyle muhteşemdi. Bu sene MB Fashion week’i siz nasıl buldunuz?

Çok teşekkür ederim. Gerçek anlamda bir şovdu. Bu sezon 10. yılıma özel Shangri -la bosphorus’da defilemi yaptım. Benim için çok heyecanlı bir gün oldu. Ertesi günde dinlenmek üzere Londra’ya gittiğimden dolayı takip edemedim ama basından gördüğüm kadarıyla daha iyiydi.

2- 10.yıl defilenizde nelerden ilham aldınız?

10 yıl boyunca kariyerimde en çok sevilen tasarımlarımın hikayesiydi. Bu zamana kadar hazırladığım tüm koleksiyonların harmanlanması, bir de tabi ki 70 li yılar.

3- Yeni bir televizyon projesi var mı?

Görüşmelerim oluyor ama içime sinen yada netleşen bir şey olmadı. Bundan sonra hiç TV de program yapmasam bile şu ana kadar yapılan en kaliteli moda programında yer aldığım için her zaman gurur duyacağım.

4- Türkiye’de stilini beğendiğiniz isimler kimler?

Feryal Gülman, hep çok zarif ve elegan..

5- Stil sahibi olmak isteyen kadınlarımıza biraz ipuçları istiyoruz?

Zamansız olmak çok önemli, Jackie Onassis, Lady Diana, Prens Charles’den ayrıldıktan sonra ki dönemi... Bu Kadınlar gerçekten stil anlamında ikonlar.

AYSUN KABA’YA SOR

-Üst bölgem çok geniş, ne giyeceğimi bilemiyorum. Daha ince durmak istiyorum. Nasıl giyinmeliyim?

Şenay Koç

-Şenay hanım v yaka tercih edin, büyük desenli ürünlerden uzak durun, aksesuar tercih ederseniz kolye kullanmayın. Saçlarınızı hafif toplayın, kulak memeleriniz görünsün daha ince ve uzun durursunuz. Üst bölgenize hep koyu renkler, sade, modelsiz ürün seçin.