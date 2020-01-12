İçinde iyi hissettiğim şeyler ‘benim modam’

Tanla Özuzun... İş hayatına bankacılık sektörüyle adım atan, 2 yıllık bankacılık tecrübesinin ardından “Parayla pulla işim olmaz” düşüncesiyle istifa edip fotoğraf ve moda sektörüne yöneldi.
Tanla Özuzun ile 5 Soru 5 Cevap
Sevgili Tanla, hem iyi bir moda fotoğrafçısı hem moda sektöründe satın almada görev yapmış hem de seramikten muhteşem küpeler ve kolyeler tasarlayan bir sanatçı. Modanın bir algı yanılsaması olduğunu söyleyen Tanla, “İçinde kendimi iyi hissettiğim şeylerin ‘benim modam’ olduğunu düşünmek istiyorum” diyor. Sevgili Tanla Özuzun’la moda yolculuğunu konuştuk.
1-Tanla Özuzun moda yolculuğuna nasıl başladı?
Vakko Couture’de satın alma yaptığım 5 sene, moda yolculuğuna başlamak için çok güzel bir deneyim oldu. Daha sonra ilk online moda dergilerinden biri olan Blank-Mag’ın kuruluşunda yer aldım. Uzun zamandır yaptığım fotoğrafçılık sayesinde de modayla yakın mesafede kalmaya devam ettim. Son bir senedir de hobi olarak başladığım seramik sayesinde çok severek yaptığın Tanti Ceramics markasını kurdum.
2-Seramikten takıların nasıl bir hikâyesi var?
Yakın bir arkadaşım bana Picasso’nun karısı Jacqueline’e yaptığı üzerinde seramikten suratların olduğu bir kolyenin fotoğrafını gösterdi ve ona da yapmamı istedi. Denemek için yaptıklarım zamanla benim ve çevremdekilerin çok hoşuna gitmeye başladı. Yaptıkça daha farklı şeyler üretmeye başladım. İlk başta Metallicdirt markasıyla, seramik kısımlarını benim yaptığım, metal kısımlarını da arkadaşım Münire’nin yaptığı bir koleksiyon oluşturduk ve onun dükkânı Maezae’de satışa sunduk. Daha sonra, tasarlamaktan ve ortaya çıkanlardan o kadar büyük bir zevk almaya başladığımı fark edince de yoluma yalnız devam etmeye ve Tanti Ceramics’i kurmaya karar verdim. Küpeleri ve kolyeleri yaratma süreci benim için eşsiz bir mutluluk, hayatta bundan daha çok yapmak istediğim bir şey yok gibi.
Branding aşamasında da çok sevdiğim arkadaşım Neşe Nogay, bana harika bir logo ve kutular tasarladı. Benim için paket de içindeki tasarım kadar önemli. Hepsi neşe getiren birer hediye.
3-Senin tasarladığın küpeleri ve kolyeleri nasıl kıyafetlerle kombinlemeli?
Benim tasarımlarım genelde asimetrik. Küpelerin çiftleri birbirlerinden farklı. Hatta şimdi üçlü set olarak küpe tasarlıyorum, üçü de birbirinden farklı ve ikili olarak değiştirilerek takılabiliyor. Eğlenceli ve farklılar yani. Ben de genelde giyinirken çok uyuma bakmam. Aslında uyum herkes için farklıdır. Benim tasarımlarım, kendi içindeki karışıklığı benimseyen her stile uyum sağlamaya hazırlar.
4-En sevmediğin stil eşleşmeleri var mı? Neler?
En sevmediğim diye bir şey yok çünkü her şey mümkün. Bazen hiç sevmediğimi düşündüğüm bir şey, zamanla çok maruz kaldıkça sevmeye başladığım bir şeye dönüşebiliyor. Ama şu aralar Balenciaga’nın başlattığı kocaman spor ayakkabılardan ve onunla eşleşen her türlü kombinasyondan gözlerimi uzak tutmaya çalışıyorum. Pek hoşuma gitmiyor.
5- Moda senin için ne ifade ediyor?
Moda ticari bir dünya. Moda tasarımcıları, markalar, üreticiler, mağazalar, reklam dünyası hepsi birbirinin içinde. Devamlı olarak yenilenmesi gerekiyor ki, insanların ilgisini çekmeye devam etsin. Yenilendikçe biz de tüketmeye devam ediyoruz. Moda bir algı yanılsaması. Aldıklarımızın bir süre sonra modası geçiyor ve bizim için yeniden ve yeniden ve yeniden yaratılan modayı almaya devam ediyoruz. Etkilenmemek tabii ki çok zor ama ben yine de, içinde kendimi iyi hissettiğim şeylerin ‘benim modam’ olduğunu düşünmek istiyorum.
2020 ÇANTALARI KAOTİK ÇEŞİTLİLİK SUNACAK
Mynameiso kurucusu Ayşegül Kunter Yanık’a yeni yılda hangi çantaları daha çok göreceğizi sordum. “2020, modada zıt kutupların birbirini çektiği bir yıl olacak. Çantalarda da öyle” cevabını veren Sevgili Ayşegül şöyle devam etti:
“Çok büyük modellerle çok küçük çantaları bir arada göreceğiz. Ya da vintage çantaları, fantastik tasarımlarla yan yana. Zıtlık materyal kullanımına da hakim olacak. Tweed, yünlü ve teknik kumaşlar, PCV ve hasır... Farklı dili konuşan malzemeler bir arada kaotik bir çeşitlilik sunacak bizlere. Zıtlığın keyfini çıkarabilirsiniz. Artık gece ve gündüz çantası ayrımı yok. Tüylü veya taşlı bir çantayı gündüz, tam tersi spor ve sade bir modeli gece kullanabilirsiniz. 2020’nin öne çıkan bir diğer trendi ise farklı saplar ve sıra dışı tutuş şekilleri.
Yeni yılda, siz de zıtlığı ve farklılığı takip edin. Gardırobunuza cesur ve ikonik modeller ekleyin. Hepsi olmasa da bu çizgi dışı ürünlerin bazıları klasikleşmeye aday.”
İçinde iyi hissettiğim şeyler ‘benim modam’
Tanla Özuzun... İş hayatına bankacılık sektörüyle adım atan, 2 yıllık bankacılık tecrübesinin ardından “Parayla pulla işim olmaz” düşüncesiyle istifa edip fotoğraf ve moda sektörüne yöneldi.
Tanla Özuzun ile 5 Soru 5 Cevap
Sevgili Tanla, hem iyi bir moda fotoğrafçısı hem moda sektöründe satın almada görev yapmış hem de seramikten muhteşem küpeler ve kolyeler tasarlayan bir sanatçı. Modanın bir algı yanılsaması olduğunu söyleyen Tanla, “İçinde kendimi iyi hissettiğim şeylerin ‘benim modam’ olduğunu düşünmek istiyorum” diyor. Sevgili Tanla Özuzun’la moda yolculuğunu konuştuk.
1-Tanla Özuzun moda yolculuğuna nasıl başladı?
Vakko Couture’de satın alma yaptığım 5 sene, moda yolculuğuna başlamak için çok güzel bir deneyim oldu. Daha sonra ilk online moda dergilerinden biri olan Blank-Mag’ın kuruluşunda yer aldım. Uzun zamandır yaptığım fotoğrafçılık sayesinde de modayla yakın mesafede kalmaya devam ettim. Son bir senedir de hobi olarak başladığım seramik sayesinde çok severek yaptığın Tanti Ceramics markasını kurdum.
2-Seramikten takıların nasıl bir hikâyesi var?
Yakın bir arkadaşım bana Picasso’nun karısı Jacqueline’e yaptığı üzerinde seramikten suratların olduğu bir kolyenin fotoğrafını gösterdi ve ona da yapmamı istedi. Denemek için yaptıklarım zamanla benim ve çevremdekilerin çok hoşuna gitmeye başladı. Yaptıkça daha farklı şeyler üretmeye başladım. İlk başta Metallicdirt markasıyla, seramik kısımlarını benim yaptığım, metal kısımlarını da arkadaşım Münire’nin yaptığı bir koleksiyon oluşturduk ve onun dükkânı Maezae’de satışa sunduk. Daha sonra, tasarlamaktan ve ortaya çıkanlardan o kadar büyük bir zevk almaya başladığımı fark edince de yoluma yalnız devam etmeye ve Tanti Ceramics’i kurmaya karar verdim. Küpeleri ve kolyeleri yaratma süreci benim için eşsiz bir mutluluk, hayatta bundan daha çok yapmak istediğim bir şey yok gibi.
Branding aşamasında da çok sevdiğim arkadaşım Neşe Nogay, bana harika bir logo ve kutular tasarladı. Benim için paket de içindeki tasarım kadar önemli. Hepsi neşe getiren birer hediye.
3-Senin tasarladığın küpeleri ve kolyeleri nasıl kıyafetlerle kombinlemeli?
Benim tasarımlarım genelde asimetrik. Küpelerin çiftleri birbirlerinden farklı. Hatta şimdi üçlü set olarak küpe tasarlıyorum, üçü de birbirinden farklı ve ikili olarak değiştirilerek takılabiliyor. Eğlenceli ve farklılar yani. Ben de genelde giyinirken çok uyuma bakmam. Aslında uyum herkes için farklıdır. Benim tasarımlarım, kendi içindeki karışıklığı benimseyen her stile uyum sağlamaya hazırlar.
4-En sevmediğin stil eşleşmeleri var mı? Neler?
En sevmediğim diye bir şey yok çünkü her şey mümkün. Bazen hiç sevmediğimi düşündüğüm bir şey, zamanla çok maruz kaldıkça sevmeye başladığım bir şeye dönüşebiliyor. Ama şu aralar Balenciaga’nın başlattığı kocaman spor ayakkabılardan ve onunla eşleşen her türlü kombinasyondan gözlerimi uzak tutmaya çalışıyorum. Pek hoşuma gitmiyor.
5- Moda senin için ne ifade ediyor?
Moda ticari bir dünya. Moda tasarımcıları, markalar, üreticiler, mağazalar, reklam dünyası hepsi birbirinin içinde. Devamlı olarak yenilenmesi gerekiyor ki, insanların ilgisini çekmeye devam etsin. Yenilendikçe biz de tüketmeye devam ediyoruz. Moda bir algı yanılsaması. Aldıklarımızın bir süre sonra modası geçiyor ve bizim için yeniden ve yeniden ve yeniden yaratılan modayı almaya devam ediyoruz. Etkilenmemek tabii ki çok zor ama ben yine de, içinde kendimi iyi hissettiğim şeylerin ‘benim modam’ olduğunu düşünmek istiyorum.
2020 ÇANTALARI KAOTİK ÇEŞİTLİLİK SUNACAK
Mynameiso kurucusu Ayşegül Kunter Yanık’a yeni yılda hangi çantaları daha çok göreceğizi sordum. “2020, modada zıt kutupların birbirini çektiği bir yıl olacak. Çantalarda da öyle” cevabını veren Sevgili Ayşegül şöyle devam etti:
“Çok büyük modellerle çok küçük çantaları bir arada göreceğiz. Ya da vintage çantaları, fantastik tasarımlarla yan yana. Zıtlık materyal kullanımına da hakim olacak. Tweed, yünlü ve teknik kumaşlar, PCV ve hasır... Farklı dili konuşan malzemeler bir arada kaotik bir çeşitlilik sunacak bizlere. Zıtlığın keyfini çıkarabilirsiniz. Artık gece ve gündüz çantası ayrımı yok. Tüylü veya taşlı bir çantayı gündüz, tam tersi spor ve sade bir modeli gece kullanabilirsiniz. 2020’nin öne çıkan bir diğer trendi ise farklı saplar ve sıra dışı tutuş şekilleri.
Yeni yılda, siz de zıtlığı ve farklılığı takip edin. Gardırobunuza cesur ve ikonik modeller ekleyin. Hepsi olmasa da bu çizgi dışı ürünlerin bazıları klasikleşmeye aday.”