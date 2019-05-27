İnsan cildi, yılların da etkisiyle yaşlanır, güneşin zararlı etkileri, stres, kötü beslenme gibi birçok nedenden dolayı yıpranır.
Serkan Öztürk ile 5 Soru 5 Cevap
Tüm bunları önlemek ve cilde yeniden tazelik, canlılık kazandırma amacıyla son zamanlarda ‘gençlik serumu’ kullanılmaya başlandı. Mayasante Klinik kurucusu medikal estetik hekimi Dr. Serkan Öztürk’e son günlerin yeni trendi ‘gençlik serumu’nu sordum. Güzellik aslında ufak dokunuşlar olduğunda daha iyi oluyor. Bu konuda işinin en iyisi olduğu için Öztürk’le keyifli ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik. Güzellik bir bütün olduğunda anlam kazanır. Sadece doğru ve güzel giyinmek yetmiyor, bakımlı bir cilt, genç bir cilt ve çok oynanmamış bir yüz olduğunda güzellik tamamlanıyor.
1-Ufak dokunuşlarla büyük vuruşlar yapmak sizin işiniz. Ufak dokunuşlarla yüzümüze dinamiklik nasıl verebiliriz?
Yüzümüzde aslında tüm vücudumuz gibi bizimle birlikte yaş alıyor. Yıllar içerisinde çevresel faktörler, genetik faktörler bazı şeyleri alıp götürüyor. Medikal estetik hekimleri olarak bizler Zamanın eksilttiklerinin bir kısımını yerine koymaya çalışıyoruz. Cerrahi olmayan estetik uygulamalarla cildimizin sağlıklı yaşlanmasını sağlıyoruz. İşin en önemli diğer kısmıda hastalarımıza kalıyor. Sağlıklı dinamik bir yüz ancak ona bakarak ve koruyarak olur. Bizler kadar evde sizlerinde yaptığı bakımlar da önemli.
2- Estetikte son dönemin en trendleri neler?
Estetik uygulamalarda tüm dünya ameliyatsız estetik uygulamaları tercih ediyor. Toksin uygulaması bu yöntemler içerisinde en tercih edilen uygulama idi bu sene Toksinle uyumlu karışabilen yeni ürünlerle sadece kırışıklık tedavisi değil tüm yüzü gençleştiren tedavi eden yöntemler kullanılmaya başladı. Bunlar içerisinde gençlik serumu mezobotoks son trendlerden.
3- Mezobotoks gençlik serumu nedir? Son zamanlarda çok duyuyoruz?
Bildiğiniz gibi toksin kasların kasılmasını engelleyerek dinamik kırışıklıkların açılmasını sağlıyor. Mezobotoks uygulamasında toksinle birlikte cildin temel yapı taşı olan hyaluronik asit ve aminoasitleri toksinle karıştırarak cilde veriyoruz. Böylece sadece dinamik kas hareketleri ile olan kırışıklıkları değil ince kırışıklıkları tedavi ettiğimiz gibi ciltte kollagen uyarımı, nem dengesinin sağlanması ile daha sağlıklı ve genç bir görünüm sağlıyoruz. 3 seanslı bir uygulama ile bir yıllık cilt bakımımızı sağlıyoruz.
4- Mottonuz?
Gençlik serumu ile geç kalmayın. Genç kalın.
5- Yaş ilerledikçe estetiğin dozu önemli midir? Nelere dikkat etmeliyiz?
Aslında estetik te doz her yaşta önemlidir.Maalesef her yer birbirinin aynı yüzlerle doldu. Doğal olmayan herşey çirkin bence. Estetikde önemli olan yaşlanmamak değil sağlıklı ve güzel yaş almak. Sağlık ve Güzellikle kalın.
AYSUN KABA’YA SOR
SORU: Mezuniyetime ne giyeceğim konusunda çok kararsızım. Liseyi bitiriyorum, esmer uzun boyluyum. Siyah uzun, askılı tuvalet tarzında bir elbise tercih etmek istiyorum. Ayakkabı olarak çok topuklu olsun mu, ne dersiniz?
Banu UZAK
CEVAP: Sevgili Banu’cum yazılarımı okursanız hep yaşınız gibi giyinin diyorum. Siyah renk ilerde çok giyeceksiniz ama çok seviyorsanız tütü tarzında hafif kabarık uzun, önü yırtmaçlı içinde ayrı mini eteğiyle üstüne büstiyer veya beyaz bir gömlek uçlarından bağlayarak tabii gömlek olursa kolyelerle desteklemek gerekir. Bu tarz giyinirseniz daha genç ve farklı bir duruş olur. Uzun boyluyum diyorsunuz neden çok topuklu! Daha küçük topuklar tercih ediniz veya farklı olmak istiyorsanız kovboy bot derim.
Güzellik bir bütün olduğunda anlam kazanır
İnsan cildi, yılların da etkisiyle yaşlanır, güneşin zararlı etkileri, stres, kötü beslenme gibi birçok nedenden dolayı yıpranır.
Serkan Öztürk ile 5 Soru 5 Cevap
Tüm bunları önlemek ve cilde yeniden tazelik, canlılık kazandırma amacıyla son zamanlarda ‘gençlik serumu’ kullanılmaya başlandı. Mayasante Klinik kurucusu medikal estetik hekimi Dr. Serkan Öztürk’e son günlerin yeni trendi ‘gençlik serumu’nu sordum. Güzellik aslında ufak dokunuşlar olduğunda daha iyi oluyor. Bu konuda işinin en iyisi olduğu için Öztürk’le keyifli ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik. Güzellik bir bütün olduğunda anlam kazanır. Sadece doğru ve güzel giyinmek yetmiyor, bakımlı bir cilt, genç bir cilt ve çok oynanmamış bir yüz olduğunda güzellik tamamlanıyor.
1-Ufak dokunuşlarla büyük vuruşlar yapmak sizin işiniz. Ufak dokunuşlarla yüzümüze dinamiklik nasıl verebiliriz?
Yüzümüzde aslında tüm vücudumuz gibi bizimle birlikte yaş alıyor. Yıllar içerisinde çevresel faktörler, genetik faktörler bazı şeyleri alıp götürüyor. Medikal estetik hekimleri olarak bizler Zamanın eksilttiklerinin bir kısımını yerine koymaya çalışıyoruz. Cerrahi olmayan estetik uygulamalarla cildimizin sağlıklı yaşlanmasını sağlıyoruz. İşin en önemli diğer kısmıda hastalarımıza kalıyor. Sağlıklı dinamik bir yüz ancak ona bakarak ve koruyarak olur. Bizler kadar evde sizlerinde yaptığı bakımlar da önemli.
2- Estetikte son dönemin en trendleri neler?
Estetik uygulamalarda tüm dünya ameliyatsız estetik uygulamaları tercih ediyor. Toksin uygulaması bu yöntemler içerisinde en tercih edilen uygulama idi bu sene Toksinle uyumlu karışabilen yeni ürünlerle sadece kırışıklık tedavisi değil tüm yüzü gençleştiren tedavi eden yöntemler kullanılmaya başladı. Bunlar içerisinde gençlik serumu mezobotoks son trendlerden.
3- Mezobotoks gençlik serumu nedir? Son zamanlarda çok duyuyoruz?
Bildiğiniz gibi toksin kasların kasılmasını engelleyerek dinamik kırışıklıkların açılmasını sağlıyor. Mezobotoks uygulamasında toksinle birlikte cildin temel yapı taşı olan hyaluronik asit ve aminoasitleri toksinle karıştırarak cilde veriyoruz. Böylece sadece dinamik kas hareketleri ile olan kırışıklıkları değil ince kırışıklıkları tedavi ettiğimiz gibi ciltte kollagen uyarımı, nem dengesinin sağlanması ile daha sağlıklı ve genç bir görünüm sağlıyoruz. 3 seanslı bir uygulama ile bir yıllık cilt bakımımızı sağlıyoruz.
4- Mottonuz?
Gençlik serumu ile geç kalmayın. Genç kalın.
5- Yaş ilerledikçe estetiğin dozu önemli midir? Nelere dikkat etmeliyiz?
Aslında estetik te doz her yaşta önemlidir.Maalesef her yer birbirinin aynı yüzlerle doldu. Doğal olmayan herşey çirkin bence. Estetikde önemli olan yaşlanmamak değil sağlıklı ve güzel yaş almak. Sağlık ve Güzellikle kalın.
AYSUN KABA’YA SOR
SORU: Mezuniyetime ne giyeceğim konusunda çok kararsızım. Liseyi bitiriyorum, esmer uzun boyluyum. Siyah uzun, askılı tuvalet tarzında bir elbise tercih etmek istiyorum. Ayakkabı olarak çok topuklu olsun mu, ne dersiniz?
Banu UZAK
CEVAP: Sevgili Banu’cum yazılarımı okursanız hep yaşınız gibi giyinin diyorum. Siyah renk ilerde çok giyeceksiniz ama çok seviyorsanız tütü tarzında hafif kabarık uzun, önü yırtmaçlı içinde ayrı mini eteğiyle üstüne büstiyer veya beyaz bir gömlek uçlarından bağlayarak tabii gömlek olursa kolyelerle desteklemek gerekir. Bu tarz giyinirseniz daha genç ve farklı bir duruş olur. Uzun boyluyum diyorsunuz neden çok topuklu! Daha küçük topuklar tercih ediniz veya farklı olmak istiyorsanız kovboy bot derim.