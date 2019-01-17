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Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Güzel yaş alan Fransız kadınları

17 Ocak 2019

Fransız kadınlarının o zarif güzelliklerini sıkça duyuyor, görüyoruz.

“Günümüz kadınlarına güzel bir örnek olsun” düşüncesiyle, her yaşta güzel oluşlarıyla ünlü Fransız kadınlarını incelemek istedim.
Çıkardığım ilk sonuç şu oldu:
“Belli bir yaştan sonra korkmanıza gerek yok. Hâlâ genç, dinamik ve göz alıcı olabilirsiniz.”
İşte, size vereceğim bazı bilgiler ve küçük tüyolar...
* * *
Aslında, Fransız kadınları her zaman daha genç görünmüyorlar. Kendilerini daha şık, daha sofistike ve daha alımlı şekillerde ifade ettikleri ise bir gerçek. Zaten bu sayede daha genç görünüyorlar.
* * *
Her hareketlerinden duyusal haz elde etmenin yanı sıra bunu da oldukça kolay bir şekilde başarıyor gibiler. En büyük kozları, ışık saçan öz güvenleri. Fransız kadınlarının başarısının büyük bir parçası bu öz güven meselesi.
* * *
Belli yaştaki Fransız kadınları realisttir. Tüm seçimlerinin ve eylemlerinin kalbi realizmdir. Hayatın öngörülemez olduğunu, bunun da onu fırsat ve risklerle dolu yaptığını kabul ederler.
* * *
Yaşlanmak, engelleri de beraberinde getirir fakat Fransız kadınları bu engelleri beklemektedir. Fransız kadınları, sadeliğin güzelliğini takdir eder ve lüksün özünün her zaman nicelikten ziyade nitelik olduğunu anlarlar.

Ve gelelim, sonuç kısmına.
Kişilikleri, vücutları ve en iyi yönlerine özgü olarak neyin işe yaradığına yönelik eleştirel bir gözle benzersiz tarzlarını oluşturmuşlardır ve yıllar geçtikçe imajlarını sonsuz zarafetin sakin, eşsiz ve kişisel dışa vurumlarına adapte etmektedirler. Güzel yaş alan Fransız kadınları zengin kültürlerinin belki de ta kendisiydi. İçten ve dıştan renkli ve alımlı kalmalarının yanı sıra zaman geçtikçe daha da etkileyici oldukları gerçekliğini görmemek mümkün mü?

DİLEK ÇEBİ ARMAN İLE 5 SORU 5 CEVAP

Dilek Çebi Arman... Çok uzun zamandır hayalini kurduğu tasarım yolculuğuna ‘Miss mimi’ markasını kurarak başlıyor. Birçok ünlü isim, kısa sürede Dilek Çebi Arman’ın tasarımlarını tercih etmeye başlayınca, “Hep daha ileri” mottosuyla moda dünyasındaki çalışmalarına hız veriyor. Dahası, “Dilek Çebi Arman ile 5 soru 5 cevap”ta...

Güzel yaş alan Fransız kadınları

1- Tasarım yolculuğuna nasıl başladınız?

Moda, senelerdir yapmak istediğim fakat aile şirketinde farklı faaliyetler alanında çalışmaktan bir türlü fırsatını bulamadığım bir hayaldi. Hayata geçirmeye karar vermem bir gecede oldu. 2018’in şubat ayında faaliyete başladim ve şu an olmak istediğim yerdeyim. Severek yaptığım bu iste başarılı olacağımdan emindim. Ve markam ‘Miss mimi’yi kurdum. Kızımın ismi Mina, babam ‘mimi’ derdi. İsim de bu şekilde oluştu..

Güzel yaş alan Fransız kadınları

2-Siz stili nasıl yorumlarsınız?

Stilde benim için öncelik, her zaman konfor. Güzel taşıyabilmek için, içinde rahat etmek önemli. Gerek giyim, gerekse takı koleksiyonumda hep buna önem verdim. Mesela giyimde alışılagelmiş bir yargı vardır. Güzel ve şık giyimler hep zorlayıcıdır. Ama benim tasarımlarımda doğru kalıp ve doğru materyal kumaş, dikiş vs. kullanarak, bu ön yargıyı kaldırıyoruz. Hatta şıklığı günluk yaşamın içine sokuyoruz. Aynı şey takılarım için de geçerli. Hafiflikleri en önem verdiğim ve en çok övgü aldığım nokta diyebilirim.

3-2019’da neler trend olacak? Payet şıklığına devam mı?

Her yeni sene yeni renkleri ve stilleri beraberinde getiriyor. Ama bence payet zamansız bir parça. Her zaman var olacak.

Güzel yaş alan Fransız kadınları

4-(Türkiye’den) Kimleri stil buluyorsunuz?

Stilini en çok beğendiğim kadın, Yasemin Özilhan. Sadeliği, duruşu ile tercihlerini çok güzel taşıyor. Çok beğeniyorum.

5-Mottonuz?

En iyisini yapmak icin her zaman çalışmaya devam.

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