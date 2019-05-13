Gül Erçetingöz ile 5 soru 5 cevap

Hiçbir doktorun tedavisi, ‘Seni öpeyim de geçsin’ sözün kadar işe yaramıyor anne... İlk önce annemin ve bütün annelerin, kendini anne hissedenlerin, anne adayların Anneler Günü kutlu olsun...
Sevgili Gül Erçetingöz, cemiyetin sevilen simalarından. Stiliyle, güler yüzüyle ve yardımseverliğiyle her zaman ilgi odağı... Sosyal medyada ‘Bugün nerede ne giydi?’ merakı uyandıran, ciddi takipçileri olan ve yaptığı davetlerle ses getiren birisidir. Kendisiyle güzel sohbetimizi okumanız dileğiyle.
1- Gül Erçetingöz’ü sizden dinlemek isteriz?
İyi bir anneyim, kızım Burcu Kıratlı’nın en iyi ve yakın arkadaşıyım. Tabii oda benim en iyi arkadaşım. 17 yaşında anne oldum. Bu da yıllar içinde aradaki yaş farkını kapattı. 19 yıldır evliyim sevgili ve şefkatli bir eşim, çok çok iyi arkadaş ve dostumdur. Problem ve sorun çözmede üstüme yoktur diyebilirim. Sevdiklerime karşı ‘hayır’ım yoktur. Neşeli, gülmeyi seven, eğlendiren ve eğlenmeyi bilen mutlu bir kadınım.
2- Her zaman stili olan birisiniz. Kadınlarımıza stilini oluşturmalarında neler tavsiye edersiniz?
Tavsiye edeceğim tek şey, vücutlarını iyi keşfetmeleri ve yakışanı giymeleri. Herkesin kendine ait stili vardır. Ben mesela Elie Saab veya Zuhair Murad kadını değilimdir. Çünkü ben zaten uzun boylu, biraz iri kemikli görünen bir kadınım. Gösterişli, allı, pullu, püsküllü giysiler beni daha fazla görünen ve olduğumda fazla gösterişli bir görünüm verir bu da kişiyi alaturkalaştırır. O yüzden vücuduma uygun seçimler yapıyorum. Örnek verirsek 50 yaş sonrası kadınlarda sarı ve uzun saça karşıyım. Dinamik bir görünüm vermiyor.
3- Sosyal medyada ciddi takipcisi ve fanları olan birisiniz. Ve muhteşem bir anneniz var bende annenize hayranım. Sizi bu kadar sevmelerinin nedeni?
Annem Fatma Miray! O bir melek, o bir anne, o en tatlım... Fedakar ve her şeye gülerek ve sevgiyle yaklaşan bir annem olduğu için çok şanslıyım. Bende annem gibiyim. Sosyal medyada gördüğünüz gibiyim ondan dolayı seviliyorum. Olduğunuz gibi davranırsanız, sosyal medyada izleyenler hemen keşfediyorlar. Doğallık, samimiyet olunca çok rahat tahlil edebiliyorlar. Beni de ondan çok seviyorlar.
4-Ünlü ve başarılı oyuncu Burcu Kıratlı’nın annesi, Türkiye’de önemli işlere imza atmış Kenan Erçetingöz’ün eşi ve bir de Sinan Akçıl’ın kayınvalidesi oldunuz. Çok eğlenceli ve çok ünlü bir aile. Nasıl bir duygu?
Kızım ayakları üzerinde duran, kendi emeğiyle ile bugünlere gelen başarılı bir oyuncu. Tabii onu büyütürken hep ilgim üzerindeydi, hep yanında oldum. İlk önce iyi bir insan olması için çok öğütler vermişimdir. Birlikte büyüdük desem yeridir. Hayatı anlattım, kendimden örnekler verdim. O da bunları çok iyi tahlil etti ve istediğimiz gibi hayırlı bir evlat oldu. Damadım Sinan Akçıl da çok özel, çok eğlenceli ve iyi bir insan. Eşim Kenan Erçetingöz, o bir öğretmen, evimizin her şeyi. Çalışkan, dürüst bambaşkadır. Güzel bir aileyiz, tabi ki zor günlerimizde oluyor ama hoşgörümle her şeyi çözüyorum.
5- Türkiye’de kimlerin stilini beğeniyorsunuz?
Tabii en başında Biricik Suden geliyor. Her zaman bir stili var. Ve Derin Mermerci, Begüm Şen. Onları da çok beğeniyorum.
HAYALLERİNİZDEKİ MODA KARİYERİNE BİR ADIM ÖNDE BAŞLAYIN
İstanbul Moda Akademisi (İMA) benim için hep özeldir. Kitabımın, okulun kütüphanesinde kaynak olarak gösterilmesi benim için ayrı mutluluk.
Moda ve modayla ilgili tüm alanlarda yenilikçi ve modern bir yaklaşımla eğitim faaliyetleri yürüten, uluslararası platformlarda kabul görmüş, Türkiye’nin en yetkin moda okullarından biridir.
Ekim ayında başlayacak güz eğitim döneminde, Akademik Eğitim Programları ile Profesyonel Gelişim Programları’na erken kayıt yaptıranları yüzde 10 oranında indirim fırsatı bekliyor. 27 Mayıs–27 Haziran tarihleri arasında devam edecek erken kayıt kampanyasıyla siz de hayallerinizdeki moda kariyerine bir adım önde başlayabilirsiniz.
Erken kayıt fırsatı sunan profesyonel gelişim programları şunlar:
-Moda Tasarımı Hazırlık Programı
-Güzel Sanatlara Hazırlık Portfolyo Programı
-Güzel Sanatlara Hazırlık Portfolyo ve Çizim Programı
-Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı
-Master Class: Moda Tasarımı
-Master Class: Denım Tasarımı
Dahasını iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.
Gül Erçetingöz ile 5 soru 5 cevap
Hiçbir doktorun tedavisi, ‘Seni öpeyim de geçsin’ sözün kadar işe yaramıyor anne... İlk önce annemin ve bütün annelerin, kendini anne hissedenlerin, anne adayların Anneler Günü kutlu olsun...
Sevgili Gül Erçetingöz, cemiyetin sevilen simalarından. Stiliyle, güler yüzüyle ve yardımseverliğiyle her zaman ilgi odağı... Sosyal medyada ‘Bugün nerede ne giydi?’ merakı uyandıran, ciddi takipçileri olan ve yaptığı davetlerle ses getiren birisidir. Kendisiyle güzel sohbetimizi okumanız dileğiyle.
1- Gül Erçetingöz’ü sizden dinlemek isteriz?
İyi bir anneyim, kızım Burcu Kıratlı’nın en iyi ve yakın arkadaşıyım. Tabii oda benim en iyi arkadaşım. 17 yaşında anne oldum. Bu da yıllar içinde aradaki yaş farkını kapattı. 19 yıldır evliyim sevgili ve şefkatli bir eşim, çok çok iyi arkadaş ve dostumdur. Problem ve sorun çözmede üstüme yoktur diyebilirim. Sevdiklerime karşı ‘hayır’ım yoktur. Neşeli, gülmeyi seven, eğlendiren ve eğlenmeyi bilen mutlu bir kadınım.
2- Her zaman stili olan birisiniz. Kadınlarımıza stilini oluşturmalarında neler tavsiye edersiniz?
Tavsiye edeceğim tek şey, vücutlarını iyi keşfetmeleri ve yakışanı giymeleri. Herkesin kendine ait stili vardır. Ben mesela Elie Saab veya Zuhair Murad kadını değilimdir. Çünkü ben zaten uzun boylu, biraz iri kemikli görünen bir kadınım. Gösterişli, allı, pullu, püsküllü giysiler beni daha fazla görünen ve olduğumda fazla gösterişli bir görünüm verir bu da kişiyi alaturkalaştırır. O yüzden vücuduma uygun seçimler yapıyorum. Örnek verirsek 50 yaş sonrası kadınlarda sarı ve uzun saça karşıyım. Dinamik bir görünüm vermiyor.
3- Sosyal medyada ciddi takipcisi ve fanları olan birisiniz. Ve muhteşem bir anneniz var bende annenize hayranım. Sizi bu kadar sevmelerinin nedeni?
Annem Fatma Miray! O bir melek, o bir anne, o en tatlım... Fedakar ve her şeye gülerek ve sevgiyle yaklaşan bir annem olduğu için çok şanslıyım. Bende annem gibiyim. Sosyal medyada gördüğünüz gibiyim ondan dolayı seviliyorum. Olduğunuz gibi davranırsanız, sosyal medyada izleyenler hemen keşfediyorlar. Doğallık, samimiyet olunca çok rahat tahlil edebiliyorlar. Beni de ondan çok seviyorlar.
4-Ünlü ve başarılı oyuncu Burcu Kıratlı’nın annesi, Türkiye’de önemli işlere imza atmış Kenan Erçetingöz’ün eşi ve bir de Sinan Akçıl’ın kayınvalidesi oldunuz. Çok eğlenceli ve çok ünlü bir aile. Nasıl bir duygu?
Kızım ayakları üzerinde duran, kendi emeğiyle ile bugünlere gelen başarılı bir oyuncu. Tabii onu büyütürken hep ilgim üzerindeydi, hep yanında oldum. İlk önce iyi bir insan olması için çok öğütler vermişimdir. Birlikte büyüdük desem yeridir. Hayatı anlattım, kendimden örnekler verdim. O da bunları çok iyi tahlil etti ve istediğimiz gibi hayırlı bir evlat oldu. Damadım Sinan Akçıl da çok özel, çok eğlenceli ve iyi bir insan. Eşim Kenan Erçetingöz, o bir öğretmen, evimizin her şeyi. Çalışkan, dürüst bambaşkadır. Güzel bir aileyiz, tabi ki zor günlerimizde oluyor ama hoşgörümle her şeyi çözüyorum.
5- Türkiye’de kimlerin stilini beğeniyorsunuz?
Tabii en başında Biricik Suden geliyor. Her zaman bir stili var. Ve Derin Mermerci, Begüm Şen. Onları da çok beğeniyorum.
HAYALLERİNİZDEKİ MODA KARİYERİNE BİR ADIM ÖNDE BAŞLAYIN
İstanbul Moda Akademisi (İMA) benim için hep özeldir. Kitabımın, okulun kütüphanesinde kaynak olarak gösterilmesi benim için ayrı mutluluk.
Moda ve modayla ilgili tüm alanlarda yenilikçi ve modern bir yaklaşımla eğitim faaliyetleri yürüten, uluslararası platformlarda kabul görmüş, Türkiye’nin en yetkin moda okullarından biridir.
Ekim ayında başlayacak güz eğitim döneminde, Akademik Eğitim Programları ile Profesyonel Gelişim Programları’na erken kayıt yaptıranları yüzde 10 oranında indirim fırsatı bekliyor. 27 Mayıs–27 Haziran tarihleri arasında devam edecek erken kayıt kampanyasıyla siz de hayallerinizdeki moda kariyerine bir adım önde başlayabilirsiniz.
Erken kayıt fırsatı sunan profesyonel gelişim programları şunlar:
-Moda Tasarımı Hazırlık Programı
-Güzel Sanatlara Hazırlık Portfolyo Programı
-Güzel Sanatlara Hazırlık Portfolyo ve Çizim Programı
-Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı
-Master Class: Moda Tasarımı
-Master Class: Denım Tasarımı
Dahasını iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.