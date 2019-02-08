Gizem Kasım ile 5 soru 5 cevap

Gizem Kasım, G.I. BAG markasını kuran genç, başarılı tasarımcı bir çanta aşığı...
Kasım’ın, el işçiliği ve hikâyesi olan çantalar hep hayaliydi ve hayalini gerçekleştirerek özel tasarım çantalar yarattı. Çanta, kıyafeti gösteren en önemli aksesuar ve kadınların vazgeçilmezi. Sevgili Gizem Kasım “Kadınlar büyük büyük paralar vermeden de şık olunabileceğini keşfettiler” diyor.
Özel tasarım çantalar hayali nasıl başladı?
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu girişimci kadın rolünü üstlenen birisi gibi görünsem de, bir kadın tüketici olarak moda, hayatımda her zaman vardı. 2013 yılında özel tasarım telefon aksesuarları ile bu yolculuğum başlamış oldu. Devamında bir yurt dışı seyahatim de, bu el işçiliği çantalarının hikâyeleri hikâyeme ortak oldu. Oluşturduğumuz atölyede bu kültürü Türk kadının zevki ve şıklığı ile buluşturmak için takım çalışması yaparak özel tasarım çantalar ile G.I. BAG doğdu.
El işçiliği çantalarınızın hikâyeleri var mı? İlgi nasıl?
Tabi ki var. Çünkü her bir çantanın yapımı belli bir süre ve el gücü gerektiriyor. Makine gücü değmiyor. İnsan gücünün verdiği sıcaklığın, gerçek sahiplerine ulaşıp kendi hikâyesini yazdığını düşünüyoruz. Bu yüzden sayı bakımdan her modelimizi sınırlı sayıda üretiyoruz. İlgiden oldukça memnunuz.
Bu çantalar hem gündüz hem de gece, bir davette kullanılıyor mu? Artık ekonomik şıklık ilgi odağı mı sizce?
Açıkçası sorunuz çıkış noktalarımızdan biri idi. Günümüz şartlarında, bir çantayı hem gece hem de gündüz neden kullanmayalım dedik. Aynı çantanın hem gece hem gündüz kombinlerini müşterilerimizde görmek beni heyecanlandırıyor işte o zaman yine aynı şeye geliyor, o çantanın hikâyesine. Evet artık ekonomik şıklık ilgi odağı. Kadınlar büyük paralar vermeden de şık olunabileceğini keşfettiler.
Mottonuz?
Şükret.
Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stili sadece giyim şıklığı ile değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Vücudun duruşu, konuşma adabı ve üslup, nezaket, hayata bakış açısı, yaşam şekli ile giyim bir bütün ve stilinizi oluşturur. Vizyon sahibi ve güçlü insanların renkleri özgür kullandıklarını düşünüyorum. Kendine özgü renkli stiller ilham kaynağım ve hayranım.
Gizem Kasım ile 5 soru 5 cevap
Gizem Kasım, G.I. BAG markasını kuran genç, başarılı tasarımcı bir çanta aşığı...
Kasım’ın, el işçiliği ve hikâyesi olan çantalar hep hayaliydi ve hayalini gerçekleştirerek özel tasarım çantalar yarattı. Çanta, kıyafeti gösteren en önemli aksesuar ve kadınların vazgeçilmezi. Sevgili Gizem Kasım “Kadınlar büyük büyük paralar vermeden de şık olunabileceğini keşfettiler” diyor.
Özel tasarım çantalar hayali nasıl başladı?
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu girişimci kadın rolünü üstlenen birisi gibi görünsem de, bir kadın tüketici olarak moda, hayatımda her zaman vardı. 2013 yılında özel tasarım telefon aksesuarları ile bu yolculuğum başlamış oldu. Devamında bir yurt dışı seyahatim de, bu el işçiliği çantalarının hikâyeleri hikâyeme ortak oldu. Oluşturduğumuz atölyede bu kültürü Türk kadının zevki ve şıklığı ile buluşturmak için takım çalışması yaparak özel tasarım çantalar ile G.I. BAG doğdu.
El işçiliği çantalarınızın hikâyeleri var mı? İlgi nasıl?
Tabi ki var. Çünkü her bir çantanın yapımı belli bir süre ve el gücü gerektiriyor. Makine gücü değmiyor. İnsan gücünün verdiği sıcaklığın, gerçek sahiplerine ulaşıp kendi hikâyesini yazdığını düşünüyoruz. Bu yüzden sayı bakımdan her modelimizi sınırlı sayıda üretiyoruz. İlgiden oldukça memnunuz.
Bu çantalar hem gündüz hem de gece, bir davette kullanılıyor mu? Artık ekonomik şıklık ilgi odağı mı sizce?
Açıkçası sorunuz çıkış noktalarımızdan biri idi. Günümüz şartlarında, bir çantayı hem gece hem de gündüz neden kullanmayalım dedik. Aynı çantanın hem gece hem gündüz kombinlerini müşterilerimizde görmek beni heyecanlandırıyor işte o zaman yine aynı şeye geliyor, o çantanın hikâyesine. Evet artık ekonomik şıklık ilgi odağı. Kadınlar büyük paralar vermeden de şık olunabileceğini keşfettiler.
Mottonuz?
Şükret.
Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stili sadece giyim şıklığı ile değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Vücudun duruşu, konuşma adabı ve üslup, nezaket, hayata bakış açısı, yaşam şekli ile giyim bir bütün ve stilinizi oluşturur. Vizyon sahibi ve güçlü insanların renkleri özgür kullandıklarını düşünüyorum. Kendine özgü renkli stiller ilham kaynağım ve hayranım.