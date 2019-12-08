Giydiklerimiz üzerimizde hayat bulmalıdır

Ankaralı iki yakın arkadaş, Begüm Aslankoç ve Gizem Silah. Genç ve başarılı tasarımcılar... Moda eğitimini birlikte tamamladıktan sonra yollarını ayırmadan Two’s Touch markasını kurdular ve hayallerini tasarımlara yansıtmaya devam ettiler.
Two’s Touch ile 5 soru 5 cevap
Müşterilerinin beğenisine sundukları tasarımlar büyük ilgi gördü. Bir çok ünlü ismin giydiği kıyafetlerde iki başarılı tasarımcının imzasını görüyoruz. Stille ilgili Gizem Silah, “Doğru giyinmek ile başlar” derken, Begüm Aslankoç da “Karakterimizin dışa vurumudur” ifadesini kullanıyor.
1-İki yakın arkadaşın hikâyesi nasıl başladı?
Gizem Silah: Moda eğitimimizi birlikte tamamladıktan sonra arkadaşlığımızı profesyonel yaşama taşımaya ve Two’s Touch markasını kurmaya karar verdik. Markamızdaki her bir tasarımın ruhu olmasını ve bizden birer parça taşımasını hedefledik. Böylece, hayallerimizi tasarımlarımıza yansıtarak müşterilerimizin beğenisine sunduk ve serüvenimiz de başlamış oldu.
2-Kumaş seçimleri tasarımlarınızda ne kadar önem taşıyor? İyi bir tasarım, iyi bir kumaştan mı oluyor?
Begüm Aslankoç: Tasarımın temel taşlarından birisi de doğru ve kaliteli kumaş seçimidir. Doğru bir kumaş ile iyi bir tasarımın birleşiminden harikalar yaratmanız mümkünken, çok iyi bir tasarım dahi yanlış kumaş seçimi ile felakete dönüşebilir. Bu yüzden yeni tasarımcılara tavsiyemiz; kumaşları çok iyi tanımaları ve doğru kumaşı seçmeye özen göstermeleri çünkü tasarım sürecindeki başarının sürekliliği iyi kumaş seçimiyle doğru orantılıdır.
3-Yeni yılda hangi renkler ve nasıl modeller tercih edelim?
Gizem Silah: Önümüzdeki yılın modası, özellikle renkli giyinmeyi seven kadınları oldukça mutlu edecek. Florasan renkler özellikle kış modasına yön vermeye devam ediyor. Tek parçalarda kullanacağınız neonlar, stilimize ilham olurken; pastel renkler de canlı renklerle bir arada kullanılabilir.
Toprak tonları yeni yılda da en çok göreceğimiz ve tercih etmemiz gereken renklerden biri olacak. Ekose desenler elbise, takım ve paltolarda sıkça karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz sezonun star parçası olan deri ise bu sezonda da favoriler arasına giriyor ve kesinlikle dolabımızda olması gereken parçalar arasında. Özellikle deri takımlar ve pantolonları tercih edebiliriz.
Oversize mont ve ceketler ise bizi geçmiş zamanda keyifli bir yolculuğa çıkaracak.
Motto baskılı oversize sweatler yeni sezonda da popülerliğini koruyacak ve rahatlıkla tercih edebileceğimiz ürünler arasında yerini alabilir.
4-Daha fit bir görünüm için nasıl giyinelim?
Begüm Aslankoç: Fit görünmenin ve vücudumuzdaki kusurları saklayıp güzel yönleri ortaya çıkarmanın anahtar formülü vücut şeklimizi tanımaktır. Fit görünmek içim seçtiğimiz kıyafetler vücut tipimize uyumlu olmalıdır.
Örneğin; beliniz kalın ve hafif göbeğiniz var ise çok dar kıyafetler yerine o bölgeyi dökümlü ve asimetrik parçalarla kamufle edebiliriz. Kalın bölgelerimizi gizlemenin en basit yolu; koyu ve düz parçalar seçmek, enine çizgiler, iri desenler yerine verev ya da dik çizgiler tercih etmek. Diğer bir deyişle, kesimler ve renkler ile illüzyon yaratmaktır.
5-Doğru giyinmek mi, stil giyinmek mi?
Gizem Silah: Stil giyinmek, stil sahibi olmak aslında doğru giyinmek ile başlar. Çünkü doğru parçalar ile doğru giyim tarzı benimsemek aslında kişisel bir stil oluşturmaktır. Giyimde altın kural, aldığımız kıyafetlerin vücudumuza ve kendimize yakıştırmaktır.
Begüm Aslankoç: Giydiklerimiz üzerimizde hayat bulmalıdır, kendimizi doğru kıyafetin içinde rahat hissettiğimizde kendi stilimizi oluşturmuş oluruz çünkü stil karakterimizin ve kişiliğimizin estetik ile dışa vurumudur.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Yeni yıl akşamı bir ev davetine katılacağım. Davetin ev sahibi çok iddialı giyinen birisi. Ben de nasıl giyineceğimi bilemedim. Esmerim ve biraz kilom var, 42 bedenim, yardımcı olur musunuz? Yasemin
CEVAP: Yasemin hanım, ilk önce konforlu seçimler yapın. Davetin ev sahibi iddialı olabilir, onunla yarışmak yerine, sizin kendinize göre özgün bir seçiminiz olsun. Baştan aşağı beyaz renk tercih edebilirsiniz. Açık renk daha kilolu gösterir düşüncelerinden uzaklaşın. Nerede fazlalık varsa oraya akan kumaşlar tercih edin. Saçlarınızı toplayın V yaka tercih edin, böylelikle daha uzun ve daha ince görünürsünüz. Çok topuklu tercih etmeyin derim. Işıltılı bir küpe veya ışıltılı bir taçla noktayı koyun.
Giydiklerimiz üzerimizde hayat bulmalıdır
Ankaralı iki yakın arkadaş, Begüm Aslankoç ve Gizem Silah. Genç ve başarılı tasarımcılar... Moda eğitimini birlikte tamamladıktan sonra yollarını ayırmadan Two’s Touch markasını kurdular ve hayallerini tasarımlara yansıtmaya devam ettiler.
Two’s Touch ile 5 soru 5 cevap
Müşterilerinin beğenisine sundukları tasarımlar büyük ilgi gördü. Bir çok ünlü ismin giydiği kıyafetlerde iki başarılı tasarımcının imzasını görüyoruz. Stille ilgili Gizem Silah, “Doğru giyinmek ile başlar” derken, Begüm Aslankoç da “Karakterimizin dışa vurumudur” ifadesini kullanıyor.
1-İki yakın arkadaşın hikâyesi nasıl başladı?
Gizem Silah: Moda eğitimimizi birlikte tamamladıktan sonra arkadaşlığımızı profesyonel yaşama taşımaya ve Two’s Touch markasını kurmaya karar verdik. Markamızdaki her bir tasarımın ruhu olmasını ve bizden birer parça taşımasını hedefledik. Böylece, hayallerimizi tasarımlarımıza yansıtarak müşterilerimizin beğenisine sunduk ve serüvenimiz de başlamış oldu.
2-Kumaş seçimleri tasarımlarınızda ne kadar önem taşıyor? İyi bir tasarım, iyi bir kumaştan mı oluyor?
Begüm Aslankoç: Tasarımın temel taşlarından birisi de doğru ve kaliteli kumaş seçimidir. Doğru bir kumaş ile iyi bir tasarımın birleşiminden harikalar yaratmanız mümkünken, çok iyi bir tasarım dahi yanlış kumaş seçimi ile felakete dönüşebilir. Bu yüzden yeni tasarımcılara tavsiyemiz; kumaşları çok iyi tanımaları ve doğru kumaşı seçmeye özen göstermeleri çünkü tasarım sürecindeki başarının sürekliliği iyi kumaş seçimiyle doğru orantılıdır.
3-Yeni yılda hangi renkler ve nasıl modeller tercih edelim?
Gizem Silah: Önümüzdeki yılın modası, özellikle renkli giyinmeyi seven kadınları oldukça mutlu edecek. Florasan renkler özellikle kış modasına yön vermeye devam ediyor. Tek parçalarda kullanacağınız neonlar, stilimize ilham olurken; pastel renkler de canlı renklerle bir arada kullanılabilir.
Toprak tonları yeni yılda da en çok göreceğimiz ve tercih etmemiz gereken renklerden biri olacak. Ekose desenler elbise, takım ve paltolarda sıkça karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz sezonun star parçası olan deri ise bu sezonda da favoriler arasına giriyor ve kesinlikle dolabımızda olması gereken parçalar arasında. Özellikle deri takımlar ve pantolonları tercih edebiliriz.
Oversize mont ve ceketler ise bizi geçmiş zamanda keyifli bir yolculuğa çıkaracak.
Motto baskılı oversize sweatler yeni sezonda da popülerliğini koruyacak ve rahatlıkla tercih edebileceğimiz ürünler arasında yerini alabilir.
4-Daha fit bir görünüm için nasıl giyinelim?
Begüm Aslankoç: Fit görünmenin ve vücudumuzdaki kusurları saklayıp güzel yönleri ortaya çıkarmanın anahtar formülü vücut şeklimizi tanımaktır. Fit görünmek içim seçtiğimiz kıyafetler vücut tipimize uyumlu olmalıdır.
Örneğin; beliniz kalın ve hafif göbeğiniz var ise çok dar kıyafetler yerine o bölgeyi dökümlü ve asimetrik parçalarla kamufle edebiliriz. Kalın bölgelerimizi gizlemenin en basit yolu; koyu ve düz parçalar seçmek, enine çizgiler, iri desenler yerine verev ya da dik çizgiler tercih etmek. Diğer bir deyişle, kesimler ve renkler ile illüzyon yaratmaktır.
5-Doğru giyinmek mi, stil giyinmek mi?
Gizem Silah: Stil giyinmek, stil sahibi olmak aslında doğru giyinmek ile başlar. Çünkü doğru parçalar ile doğru giyim tarzı benimsemek aslında kişisel bir stil oluşturmaktır. Giyimde altın kural, aldığımız kıyafetlerin vücudumuza ve kendimize yakıştırmaktır.
Begüm Aslankoç: Giydiklerimiz üzerimizde hayat bulmalıdır, kendimizi doğru kıyafetin içinde rahat hissettiğimizde kendi stilimizi oluşturmuş oluruz çünkü stil karakterimizin ve kişiliğimizin estetik ile dışa vurumudur.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Yeni yıl akşamı bir ev davetine katılacağım. Davetin ev sahibi çok iddialı giyinen birisi. Ben de nasıl giyineceğimi bilemedim. Esmerim ve biraz kilom var, 42 bedenim, yardımcı olur musunuz? Yasemin
CEVAP: Yasemin hanım, ilk önce konforlu seçimler yapın. Davetin ev sahibi iddialı olabilir, onunla yarışmak yerine, sizin kendinize göre özgün bir seçiminiz olsun. Baştan aşağı beyaz renk tercih edebilirsiniz. Açık renk daha kilolu gösterir düşüncelerinden uzaklaşın. Nerede fazlalık varsa oraya akan kumaşlar tercih edin. Saçlarınızı toplayın V yaka tercih edin, böylelikle daha uzun ve daha ince görünürsünüz. Çok topuklu tercih etmeyin derim. Işıltılı bir küpe veya ışıltılı bir taçla noktayı koyun.