Gece elbiselerinizde dikkat etmeniz gereken şifreler

Bir davete giderken herkes en şık, en stil olmak ister. Ancak kıyafetimizin, gideceğimiz davetin konseptine uygun olmasına özen göstermeliyiz. Çok fazla abartıdan her zaman uzak durmalı, abartılı taşların, pulların kendi ışığınızın önüne geçmesine izin vermemeliyiz. Zarif bir görüntü hedeflemeli, bunun için de detaylara dikkat etmeliyiz. İşte gece elbisesi seçerken dikkat etmemiz gereken birkaç ipucu…

GECE ELBİSESİ AMA HANGİSİ?

Gece elbisesi seçerken dikkat etmeniz gereken ilk unsur, nerede kullanacağınızdır. Bir davette mi, düğünde mi, iş yerinizin düzenlediği büyük bir organizasyonda mı yoksa doğum günü partiniz için mi? Eğer gideceğiniz yerin konsepti sürpriz ise sade olmaya özen göstermenizde yarar olduğunu söyleyebilirim.

ŞIKLIĞINIZI ELE GEÇİRMESİN

Canlı renkler tercih ettiğinizde kullanacağınız aksesuarların görünmez olması gerekir. Unutmayın, eğer abartı varsa kesinlikle stil sahibi olmalısınız. Parıltılar, ışıltılar, pullar, renkler, dekolteler şıklığınızı ele geçirmesin. Öne çıkması gereken taşlar pullar değil, sizsiniz...

•​ Vücudunuza ve gideceğiniz davete uyumlu kıyafet seçimi yapmalısınız.

•​ Kesinlikle birkaç dekolteyi aynı anda kullanmamalısınız.

•​ Zamansız klasik kesimlerden vazgeçmemelisiniz.

•​ Işıltılar, işlemeler, boncuklar, fırfırlar, danteller ve abartılı renkler asla bir arada kullanılmamalıdır.(Ya kumaşı öne çıkarın ya da modeli)

•​ Kumaş seçiminizde dokusu iyi olan kumaşları tercih edin. Şifonlar, ipekler, krepler iyi seçimdir.

•​ Dik göğüslere ve geniş omuzlara sahipseniz straplez elbise tercih edebilirsiniz. Bu vücut tipi dışında straplez kesimler sizi zorlayacak bir tercih olabilir.

•​ Ayakkabı ve çanta aynı renk olsun takıntısından uzak durmalısınız.

• Basenleri geniş olan kadınların balık elbiselerden uzak durması gerekir. Çan elbise daha doğru bir tercih olacaktır.

-Stiliniz varsa çok fazla detay olsa da hiç yokmuş gibi görünür o da stil sahibi olmanın inceliğidir.

SİREN ERTAN’LA 5 SORU 5 CEVAP

Sevgili Siren Ertan naifliği ve sakin duruşuyla hep ilgimi çekmiştir. Güzelliği kadar tasarımları da çok başarılı ve çok çarpıcı. Başarılı tasarımcı moda ya stile dair neler söylemiş, haydi okuyalım.

1-Moda mı? Stil mi?

Moda geçici, stil kalıcıdır. Tabi ki stil derim.

2- Doğru giyinmenin ipuçları nelerdir?

Doğru giyinmek bence kişinin yerine ve konumuna göre giyinmesiyle başlar. Rengiyle, kumaşıyla, kalıbıyla size uygun, kusurlarınızı örtüp, güzel yanlarınızı öne çıkaran kıyafetler seçmenizle devam eder.

3- Güne nasıl başlıyorsunuz?

Her sabah karşımdaki televizyonda CNNTürk’ü açarak ve önümde ajandam telefonumdaki günlük iş programıma dair mesajları okuyarak güne başlarım.

4- Yaşam mottonuz nedir?

Bence hayat John Lennon’un dediği gibi “Siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir.” Böyle düşünür uzun vadeli planlar yapmadan yaşamaya bakarım. Bize düşenin okuyarak, çalışarak, üreterek, gezerek, görerek, kendini geliştirerek en iyi performansa odaklanmak olduğunu düşünürüm.

5- Tasarımcı olmak isteyenlere neler önerirsiniz?

Benim asıl işim yani ‘Haute Couture’ gerçek aşk gerektirir. Çünkü çok zor, çok dinamik, rekabeti çok yoğun olan bir iştir. Yetenekli olmak, sebat etmek, sabır göstermek şarttır. Kendinize tam güvenmiyorsanız başka bir alana yönelin, zaman ve para kaybetmeyin derim. Ancak şu da hayatı en tanımlayan, en sevdiğim sözlerden biridir; “Gençken bilebilsem, yaşlıyken yapabilsem.” Yani biz ne dersek diyelim, herkes kendi tecrübeleriyle büyüyecek, gelişecek, derinleşecek. Ayrıca mesleki başarı bir yana ben hayattaki en büyük başarının gittikçe daha iyi bir insan olmak olduğunu düşünürüm hep. Umarım böyle hatırlanırız. Bu yeter de artar bana.

AYSUN KABA’YA SOR

-Çok yakın bir arkadaşımın düğünü var, biraz göbeğim var, bir de belim kalın L. O gece beyaz dar uzun bir elbise giymek istiyorum sizce uygun mu? Hayriye Uzun

-Hayriye hanım ilk önce renk tercihiniz yanlış, düğün de gelin haricinde çok bembeyaz giyilmesinden yana değilim. Siz renk seçiminizi değiştirin o elbisenizi başka düğün olmayan bir davete giyin. Bir de giydiğinizde içine çorap korse tercih edin. Göbeğiniz var beliniz de kalınsa üzerine, kısa hafif bol ceket veya boyfriend ceket giyin. Uzun elbiselerle ceket cool bir hava verir.